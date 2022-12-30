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Финансы
Федеральный дым

День 310: отечественная мобильная ОС, потери российских миллиардеров на $93 млрд за год Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 декабря: доллар — 71,97 рубля, евро — 76,07 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:56 мск: доллар — 72,09 рублей, евро — 75,94 рубля.

Курсы на Forex на 8:10 мск: доллар — 72,07 рублей, евро — 76,15 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75,05 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,33 рубля, евро — по 82 рубля.

Кто и как адаптируется

VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» планируют учредить компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы на базе Android и платформы, способной заменить Google Mobile Services, выяснил «Коммерсантъ».

Владимир Путин подписал поправки в законы об иностранных инвестициях и о защите конкуренции. Они направлены на усиление контроля за зарубежными инвесторами в российские стратегически важные сектора экономики и устанавливают ограничения для инвесторов по приобретению российских активов и получению квот на добычу биоресурсов.

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Владеющее водочным брендом Stolichnaya ФКП «Союзплодоимпорт» планирует запуск иных ликероводочных изделий под маркой Stoli. Предприятие уже подало заявку на регистрацию нового товарного знака.

«Вкусно — и точка» направила заявку на регистрацию двух товарных знаков в Узбекистане.

Какие есть проблемы и трудности

H&M проиграла кассацию по иску владельца ТЦ «Остров мечты» на 537 млн рублей. Сейчас в отношении H&M в российских судах рассматривается в общей сложности семь исков от различных компаний, общая сумма требований к ней составляет 1,22 млрд рублей, подсчитали «Ведомости».

Основатель ИТ-компании «Крок» Борис Бобровников продаст принадлежащий ему контрольный пакет акций и уйдёт с поста гендиректора. Как объяснил он сам, причина изменений — желание «стабилизировать бизнес в новых условиях».

Контекст

Российские миллиардеры с конца февраля потеряли более $93 млрд: половину суммы ($46,6 млрд) они утратили 24 февраля, остальную часть ($47 млрд) — в последующие месяцы, подсчитал Bloomberg. Активы сократились и у миллиардеров из других стран — только 500 самых богатых людей мира потеряли за год $1,4 трлн.

Российский концертный рынок сократился в 2022 году минимум на 30%, пишет РБК. Из-за отмен и переносов концертов сервисы Ticketland и МТС Live уже вернули зрителям 0,5 млрд рублей.

Новости предыдущего дня, 29 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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32 комментария
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 Sever

Российские миллиардеры получили активы которые строила вся страна в ходе мутной приватизации. Если они потеряют вообще всё то думаю страна только похлопает в ладоши:))))

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Anton Solod

не переживай, не потеряют, их хороший знакомый по школе/Озеру/дзюдо/работе поднимет налоги/акцизы/пошлины и они все вернут, и даже больше

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Alex Shevchenko

Кэшбэк 😁

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Genio Genio

Кэшбэк 10% на всё
по Альфа-Карте

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Слегка Придурковатый

Чисто на классовом уровне вражды, конечно похлопает - да я сам уже устал хлопать, когда читаю в Форбс о том, как состояние очередного миллиардера уменьшилось.

Только нужно понимать, что миллиардеры для восполнения своих миллиардов устроят ещё более мутные схемы, благодаря которым будет раздербанено то, что ещё не раздербанено. К гадалке не ходи.

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Handsome

Абсолютно верно. Русский менталитет идеально заточен под беды и страдания. Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла. От трудов праведных не наживёшь палат каменных. Не жили богато, нечего и начинать. В гробу карманов нет. Чем хуже, тем лучше.

Честно говоря, я даже не знаю как реагировать на хорошую новость. Мне кажется, что если таковая когда-нибудь случится, то наш человек просто остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит.

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Евгений Торанов

А что вы дали/взяли родной стране?)

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Alex Shevchenko

Не новая ОС, а новый лаунчер под андроид)

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Василий Дейков

Кто надо не поймёт разницы)

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Alex Shevchenko

Справедливо))

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Leonidas

Наконец-то мобильный bolgenOS с нескучными обоями.

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YCbluKOBPbl

Наверное HMS + чистоган = многомиллиардов 😔

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Alex Shevchenko

Смешать, но не взбалтывать))

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YCbluKOBPbl

А чего ? Все ж придумано .
LineageOs и хмс у китайцев купить .
Не платить же многомиллиардов людям на разработку "своего" ... Бред какой-то

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Василий Дейков

С москвичом уже не прокатило, нужна более сложная схема

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YCbluKOBPbl

Не прокатило? Люди и Весты и хереи за 2 ляма берут и это чудо купят )

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Слегка Придурковатый

Вот так новость смотрелась бы намного лучше:

"VK, «Яндекс», «Сбер», «Ростелеком» и Денис Попов планируют учредить компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы на базе BolgenOS и платформы, способной заменить Google Mobile Services"

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Никита Климанов

Опять деду поехавшему всучат симулякр "отечественных" инноваций, а он и рад будет

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Вадим Д.

Сегодня не только 310-й, но и День страны, которой нет. Какой? Правильно — СССР.

Сызнова новые ОСи, да всё "отечественные", только что-то из андроида лепят. Теперь Берёзкой или Скрепой назовут?
Иностранный инвестор, знай: тебя контролируют и ограничивают. Добро пожаловать.
И Узбекистан не обходят грустно-вкусные вести.
H&M проиграла. Но это и не новость.
Российские миллиардеры теряют капиталы, но остаются миллиардерами.

С последней пятницей года и праздничного настроения всем 🤘🏻

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Иван Серик

Замену андроида от Гугл назовут ОтсОС

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Вадим Д.

Stoli — маловато, нужно ещё 2 марки: Stol — для крепких и Stolik — для лёгких напитков.

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Игорь Мазаев

Товарищ Майор OS 🧘
С Яндекс.браузером, Алисой и Спутником меил ру 👻

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Иван Серик

Мессенджером "Сигнал" и энциклопедией "Наши знания"

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cmpstrn

Как хорошо и радостно жить (нет).

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Genio Genio

Что значит потеряли?

Элита ничего не теряет, у элиты есть те или иные ресурсы, а деньги это дня нас, народа, гениально продуманная система для всего мира. Личное мнение

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Hums.ru

Идея пушка. Вместо того чтобы хейтить лучше порадуйтесь за компании, за страну. Новый проект это новые возможнотси. Посомтрите какие сладкие возможности, ростелеком уже начал поиск сотрудников и расчехлил пилу для роспила

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MMT

За такие деньги сами напишут

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Слегка Придурковатый

Так это они для "Авроры" наверняка. Для нового Болгеноса будет уже совсем другая статья. И, конечно же, нужно будет попросить деняк у правительства, но сделать это с уважением.

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MMT

РосОс

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fffggg gggfff
планируют учредить компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы

аврора фсё?

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Слегка Придурковатый

Ты не шаришь. "Аврора" - чисто для чиновников, а "Болгенос-2" - для народных масс.

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Matthew

Аврора разве не браузер дескотпный?

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