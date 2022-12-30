День 310: отечественная мобильная ОС, потери российских миллиардеров на $93 млрд за год Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 30 декабря: доллар — 71,97 рубля, евро — 76,07 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75,05 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,33 рубля, евро — по 82 рубля.
Кто и как адаптируется
VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» планируют учредить компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы на базе Android и платформы, способной заменить Google Mobile Services, выяснил «Коммерсантъ».
Владимир Путин подписал поправки в законы об иностранных инвестициях и о защите конкуренции. Они направлены на усиление контроля за зарубежными инвесторами в российские стратегически важные сектора экономики и устанавливают ограничения для инвесторов по приобретению российских активов и получению квот на добычу биоресурсов.
Владеющее водочным брендом Stolichnaya ФКП «Союзплодоимпорт» планирует запуск иных ликероводочных изделий под маркой Stoli. Предприятие уже подало заявку на регистрацию нового товарного знака.
«Вкусно — и точка» направила заявку на регистрацию двух товарных знаков в Узбекистане.
Какие есть проблемы и трудности
H&M проиграла кассацию по иску владельца ТЦ «Остров мечты» на 537 млн рублей. Сейчас в отношении H&M в российских судах рассматривается в общей сложности семь исков от различных компаний, общая сумма требований к ней составляет 1,22 млрд рублей, подсчитали «Ведомости».
Основатель ИТ-компании «Крок» Борис Бобровников продаст принадлежащий ему контрольный пакет акций и уйдёт с поста гендиректора. Как объяснил он сам, причина изменений — желание «стабилизировать бизнес в новых условиях».
Контекст
Российские миллиардеры с конца февраля потеряли более $93 млрд: половину суммы ($46,6 млрд) они утратили 24 февраля, остальную часть ($47 млрд) — в последующие месяцы, подсчитал Bloomberg. Активы сократились и у миллиардеров из других стран — только 500 самых богатых людей мира потеряли за год $1,4 трлн.
Российский концертный рынок сократился в 2022 году минимум на 30%, пишет РБК. Из-за отмен и переносов концертов сервисы Ticketland и МТС Live уже вернули зрителям 0,5 млрд рублей.
Новости предыдущего дня, 29 декабря — здесь.
Российские миллиардеры получили активы которые строила вся страна в ходе мутной приватизации. Если они потеряют вообще всё то думаю страна только похлопает в ладоши:))))
не переживай, не потеряют, их хороший знакомый по школе/Озеру/дзюдо/работе поднимет налоги/акцизы/пошлины и они все вернут, и даже больше
Кэшбэк 😁
Кэшбэк 10% на всё
по Альфа-Карте
Чисто на классовом уровне вражды, конечно похлопает - да я сам уже устал хлопать, когда читаю в Форбс о том, как состояние очередного миллиардера уменьшилось.
Только нужно понимать, что миллиардеры для восполнения своих миллиардов устроят ещё более мутные схемы, благодаря которым будет раздербанено то, что ещё не раздербанено. К гадалке не ходи.
Абсолютно верно. Русский менталитет идеально заточен под беды и страдания. Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла. От трудов праведных не наживёшь палат каменных. Не жили богато, нечего и начинать. В гробу карманов нет. Чем хуже, тем лучше.
Честно говоря, я даже не знаю как реагировать на хорошую новость. Мне кажется, что если таковая когда-нибудь случится, то наш человек просто остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит.
А что вы дали/взяли родной стране?)
Не новая ОС, а новый лаунчер под андроид)
Кто надо не поймёт разницы)
Справедливо))
Наконец-то мобильный bolgenOS с нескучными обоями.
Наверное HMS + чистоган = многомиллиардов 😔
Смешать, но не взбалтывать))
А чего ? Все ж придумано .
LineageOs и хмс у китайцев купить .
Не платить же многомиллиардов людям на разработку "своего" ... Бред какой-то
С москвичом уже не прокатило, нужна более сложная схема
Не прокатило? Люди и Весты и хереи за 2 ляма берут и это чудо купят )
Вот так новость смотрелась бы намного лучше:
"VK, «Яндекс», «Сбер», «Ростелеком» и Денис Попов планируют учредить компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы на базе BolgenOS и платформы, способной заменить Google Mobile Services"
Опять деду поехавшему всучат симулякр "отечественных" инноваций, а он и рад будет
Сегодня не только 310-й, но и День страны, которой нет. Какой? Правильно — СССР.
Сызнова новые ОСи, да всё "отечественные", только что-то из андроида лепят. Теперь Берёзкой или Скрепой назовут?
Иностранный инвестор, знай: тебя контролируют и ограничивают. Добро пожаловать.
И Узбекистан не обходят грустно-вкусные вести.
H&M проиграла. Но это и не новость.
Российские миллиардеры теряют капиталы, но остаются миллиардерами.
С последней пятницей года и праздничного настроения всем 🤘🏻
Замену андроида от Гугл назовут ОтсОС
Stoli — маловато, нужно ещё 2 марки: Stol — для крепких и Stolik — для лёгких напитков.
Товарищ Майор OS 🧘
С Яндекс.браузером, Алисой и Спутником меил ру 👻
Мессенджером "Сигнал" и энциклопедией "Наши знания"
Как хорошо и радостно жить (нет).
Что значит потеряли?
Элита ничего не теряет, у элиты есть те или иные ресурсы, а деньги это дня нас, народа, гениально продуманная система для всего мира. Личное мнение
Идея пушка. Вместо того чтобы хейтить лучше порадуйтесь за компании, за страну. Новый проект это новые возможнотси. Посомтрите какие сладкие возможности, ростелеком уже начал поиск сотрудников и расчехлил пилу для роспила
За такие деньги сами напишут
Так это они для "Авроры" наверняка. Для нового Болгеноса будет уже совсем другая статья. И, конечно же, нужно будет попросить деняк у правительства, но сделать это с уважением.
РосОс
аврора фсё?
Ты не шаришь. "Аврора" - чисто для чиновников, а "Болгенос-2" - для народных масс.
Аврора разве не браузер дескотпный?