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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 декабря: доллар — 71,97 рубля, евро — 76,07 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:56 мск: доллар — 72,09 рублей, евро — 75,94 рубля.

Курсы на Forex на 8:10 мск: доллар — 72,07 рублей, евро — 76,15 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75,05 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,33 рубля, евро — по 82 рубля.

Кто и как адаптируется

VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» планируют учредить компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы на базе Android и платформы, способной заменить Google Mobile Services, выяснил «Коммерсантъ».

Владимир Путин подписал поправки в законы об иностранных инвестициях и о защите конкуренции. Они направлены на усиление контроля за зарубежными инвесторами в российские стратегически важные сектора экономики и устанавливают ограничения для инвесторов по приобретению российских активов и получению квот на добычу биоресурсов.

Владеющее водочным брендом Stolichnaya ФКП «Союзплодоимпорт» планирует запуск иных ликероводочных изделий под маркой Stoli. Предприятие уже подало заявку на регистрацию нового товарного знака.

«Вкусно — и точка» направила заявку на регистрацию двух товарных знаков в Узбекистане.

Какие есть проблемы и трудности

H&M проиграла кассацию по иску владельца ТЦ «Остров мечты» на 537 млн рублей. Сейчас в отношении H&M в российских судах рассматривается в общей сложности семь исков от различных компаний, общая сумма требований к ней составляет 1,22 млрд рублей, подсчитали «Ведомости».

Основатель ИТ-компании «Крок» Борис Бобровников продаст принадлежащий ему контрольный пакет акций и уйдёт с поста гендиректора. Как объяснил он сам, причина изменений — желание «стабилизировать бизнес в новых условиях».

Контекст

Российские миллиардеры с конца февраля потеряли более $93 млрд: половину суммы ($46,6 млрд) они утратили 24 февраля, остальную часть ($47 млрд) — в последующие месяцы, подсчитал Bloomberg. Активы сократились и у миллиардеров из других стран — только 500 самых богатых людей мира потеряли за год $1,4 трлн.

Российский концертный рынок сократился в 2022 году минимум на 30%, пишет РБК. Из-за отмен и переносов концертов сервисы Ticketland и МТС Live уже вернули зрителям 0,5 млрд рублей.