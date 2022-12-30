Брокеры временно заморозят часть хранящихся в Clearstream акций по поручению НРД перед их разблокировкой Статьи редакции
Это вынужденная мера — бумаги блокируют для перевода в депозитарий, свободный от санкций.
- Объяснение для инвесторов опубликовали «Тинькофф Инвестиции». Как поясняет брокер, процедура разблокировки пройдёт в два этапа и коснётся в основном бумаг зарубежных холдингов российских компаний, которые торгуются на Мосбирже — «Яндекса», VK, TCS Group (материнская компания «Тинькофф») и других.
- Первый шаг: выделение и обособление бумаг на Мосбирже, которые хранятся на счетах НРД в Clearstream. Из-за этого 30 декабря у инвесторов на некоторых бумагах появились «замочки» — это означает, что они временно заморожены и их нельзя продать.
- Второй шаг: перевод этих бумаг в неподсанкционные депозитарии. НРД соберёт их список с 29 декабря до 4 января, а активы переведут до 7 января 2023 года.
- Иностранные бумаги, которые торгуются на Мосбирже, могут лежать на счетах НРД либо в Clearstream, либо в Euroclear, либо в двух депозитариях, поясняют «Тинькофф Инвестиции». Пока НРД переводит на неторговые счета только те активы, что учитываются на счетах в Clearstream — это может быть как 100% бумаг компании, так и часть от них. Под «замочком» окажется пропорциональная часть портфеля инвестора.
- До этого, хоть бумаги и были заблокированы, они торговались на Мосбирже внутри российского НРД, но продать их на зарубежных площадках было нельзя. После перевода, вероятнее всего, торговаться бумаги российских компаний будут на «СПБ Бирже». На Nasdaq, Нью-Йоркской и Лондонской биржах они не торгуются с начала весны 2022 года.
- В декабре НРД получил разрешение на разблокировку активов в Clearstream и Euroclear. Завершить все операции нужно до 7 января 2023 года. ЦБ предупреждал, что выдача этих лицензий не гарантирует полностью разморозку активов инвесторов — слишком мало времени дали, формулировки разрешений размыты, а сама процедура разблокировки довольно сложная.
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Я так и не понял в итоге после всех цепочек действий - акции разморозят? Со стороны пользователя рядового надо что то делать?
Да, надо молится и делать поклоны.))
а кому именно молиться, не подскажите
Золотому тельцу
Я думаю разморозят, но временно. Чтобы мы могли продать и вернуть их в оборот. Не верю, что кто то будет долго работать с русскими брокерами
Требуется перевести средства на мой безопасный счёт, чтобы и их не заморозили, пока раздумывают.
Никогда не понимал зачем в новостях на непрофильных новостных ресурсах использовать профессиональную терминологию. Тем более в биржевой сфере, где вся терминология служит либо для отвлечения внимания и запутывания или для того, чтобы купил продал красивее звучало.
Да вы наверное сами не поняли, что написали и что это означает.
Какое слово вы не поняли?
Нам было очень важно ваше мнение!
Эти активы как не понятная курица на дне морозилки, сто раз замороженная и столько же размороженная