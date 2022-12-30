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Женатый волк

«Тинькофф» вместе с брендом Artpayments выпустил браслеты и другие аксессуары для оплаты с помощью Tinkoff Pay Статьи редакции

К изделиям должна быть привязана карта банка.

  • Ювелирные аксессуары позволяют оплачивать товары и услуги без использования бенковской карты везде, где принимают безналичную оплату, сообщили в «Тинькофф». Они сделаны из серебра, перламутра и других материалов и имеют встроенный NFC-чип.
  • Управлять настройками изделия и пополнять баланс можно через приложение «Тинькофф», а активировать функцию оплаты поможет сотрудник в магазине при покупке устройства.
  • Для подтверждения операции на сумму от 1000 рублей, как и при оплате бесконтактной банковской картой, нужно ввести PIN-код. Если пользователь потерял аксессуар, его можно заблокировать.
  • В коллекции, разработанной банком и российским брендом Artpayments, — подвески, браслеты, бегунки, брелоки. Например, брелок с полимерным основанием стоит 1150 рублей, бегунок в виде мозаики с основанием из серебра — 55 200 рублей.
  • Купить изделия можно в ТЦ «Авиапарк» в Москве, в будущем количество точек продаж расширят.
Источник: «Тинькофф»
  • В ноябре 2022 года кольца для оплаты покупок для своих клиентов выпустил банк «Точка». Такие же кольца есть, например, у «Россельхозбанка» и у «Альфа-банка» — но для владельцев карты Premium. Сам «Тинькофф» в декабре анонсировал платёжную наклейку Tinkoff Pay для смартфонов и чехлов.

#новость #тинькофф

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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56 комментариев
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 Айрат Галиуллин

А гандоны не выпустил еще с чипом для оплаты? 🫣

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Михаил

Иногда мне кажется, что средний представитель аудитории VC — ворчливый вечно всем недовольный старик с чувством юмора школьника.

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11 комментариев
Я никто и звать меня никак

Gondon Pay. Он один такой

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2 комментария
Невкусно и грустно

Более перспективное направление разработки, как мне кажется.

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2 комментария
Om a

Вызвал девочек и по ходу дела оплатил, не отвлекаясь.

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Марина Коняшина

Хочу гондон тинька!!!

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Pavel Cree

Пока выпустили только для комментирования на VC.

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Вадим Д.

Подвески, браслеты, бегунки, брелоки, наклейки, кольца – как ёлки новогодние и со всех оплата идёт.

Эти выглядят приятно для глаза по крайней мере.

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Иван Орлов
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Таня Ефремова

А насколько это безопасно? Может ли кто-то приложить втихушку терминал оплаты и списать деньги?
С гуглпей и эпплпей были хоть подтверждения отпечатком, фейсайди или двойным нажатием на клавишу.. А тут?

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Руслан

Это всё мифы про втихую приложить терминал и списать деньги.
Терминал непросто оформить, деньги при оплате приходят не сразу, чарджбек и куча причин, по которым мошенникам это не подходит.

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3 комментария
Ян Захаров

Принцип действия будет как и классической карты, скорее всего. К вашей карте точно также можно приложить терминал (хотя это конечно очень интересный сценарий).

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Тинькофф

Здравствуйте.

Оплата с помощью платежного аксессуара c Tinkoff Pay безопасна. Для подтверждения операции на сумму от 1000 рублей нужно ввести пин-код — как и при оплате бесконтактной банковской картой. В случае утери аксессуара его можно заблокировать.

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4 комментария
Игорь

Когда с mi band NFC ?

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Alisa Mironova

55к за бегунок.... это сильно

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Elizaveta Verenina

Дешевые аксессуары совсем некрасивые, а бегунки, которые в рекламных материалах демонстрируют, необоснованно дорогие. Идея хорошая, а реализация пока что не очень интересная.

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Сергей С.

Бегунок с основанием из серебра 925 пробы. Вес: 3-5 гр.
Плагин-чип с антенным модулем
Декоративная вставка с полимерным покрытием
Размер: 24х19,5
14 350₽

Это сколько иксов получается по 15-20к за три грамма серебра и чип?

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Кот учённый

От этой новости даже apple watch охренели 😂

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Сеньор помидор

А можно было бы просто что бы эпл пей и гугл пей работал.

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Сергей Уральцев

А при чем здесь Тиньков или любой другой банк )

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2 комментария
Илья

было бы круто кольцо с оплатой в дизайне как oura ring, кто-то знает такие уже есть?)

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клим

Теперь будут по рефералке не деньги начислять, а раздавать брелки

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Алекс И

Очень круто! Новость бомба!

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Сергей Уральцев

Ну, штука удобная. Не смарт часу, но все же.

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BLVCK SQUARE

а можно ли купить тупо чип для оплаты с привязанной картой?

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Vilent

Опять гаджет без защиты. Должно быть что-то типа фитнес браслета, которое после снятия с руки запрашивает пин-код для того что бы функция оплаты начала работать.

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Fletcher Kristian

Ошейники когда выпустить планируете?
Чтобы клиенты прям выглядили как положено - по гойски.

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Georgiy Sidorov

Ключевая проблема: в случае со смарт-часами, ближайшим аналогом, есть две меры защиты — они знают, когда находятся на запястье за счет датчиков, и знают, что находятся на запястье владельца, потому что он ввел правильный код.

Поэтому нельзя просто взять чьи то смарт часы с полки и заплатить. В случае же с таким браслетом это на изи. Странно, что протоколы безопасности банков разрешили такую штуку.

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Антон Большаков

А чем эта штука отличается от той же карты ? И там и там одинаковый чип, просто разное исполнение

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Vitaly Ya

Для людей с небольшими тратами вполне ок.

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Lёha

Где конкретно магаз? ) "Купить изделия можно в ТЦ «Авиапарк»". Так же и на сайте. Это как иглу искать в стоге сена )) Яндекс тоже не знает где )

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Сергей Исаков

Неплохо

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