«Тинькофф» вместе с брендом Artpayments выпустил браслеты и другие аксессуары для оплаты с помощью Tinkoff Pay Статьи редакции
К изделиям должна быть привязана карта банка.
- Ювелирные аксессуары позволяют оплачивать товары и услуги без использования бенковской карты везде, где принимают безналичную оплату, сообщили в «Тинькофф». Они сделаны из серебра, перламутра и других материалов и имеют встроенный NFC-чип.
- Управлять настройками изделия и пополнять баланс можно через приложение «Тинькофф», а активировать функцию оплаты поможет сотрудник в магазине при покупке устройства.
- Для подтверждения операции на сумму от 1000 рублей, как и при оплате бесконтактной банковской картой, нужно ввести PIN-код. Если пользователь потерял аксессуар, его можно заблокировать.
- В коллекции, разработанной банком и российским брендом Artpayments, — подвески, браслеты, бегунки, брелоки. Например, брелок с полимерным основанием стоит 1150 рублей, бегунок в виде мозаики с основанием из серебра — 55 200 рублей.
- Купить изделия можно в ТЦ «Авиапарк» в Москве, в будущем количество точек продаж расширят.
- В ноябре 2022 года кольца для оплаты покупок для своих клиентов выпустил банк «Точка». Такие же кольца есть, например, у «Россельхозбанка» и у «Альфа-банка» — но для владельцев карты Premium. Сам «Тинькофф» в декабре анонсировал платёжную наклейку Tinkoff Pay для смартфонов и чехлов.
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А гандоны не выпустил еще с чипом для оплаты? 🫣
Иногда мне кажется, что средний представитель аудитории VC — ворчливый вечно всем недовольный старик с чувством юмора школьника.
Gondon Pay. Он один такой
Более перспективное направление разработки, как мне кажется.
Вызвал девочек и по ходу дела оплатил, не отвлекаясь.
Хочу гондон тинька!!!
Пока выпустили только для комментирования на VC.
Подвески, браслеты, бегунки, брелоки, наклейки, кольца – как ёлки новогодние и со всех оплата идёт.
Эти выглядят приятно для глаза по крайней мере.
А насколько это безопасно? Может ли кто-то приложить втихушку терминал оплаты и списать деньги?
С гуглпей и эпплпей были хоть подтверждения отпечатком, фейсайди или двойным нажатием на клавишу.. А тут?
Это всё мифы про втихую приложить терминал и списать деньги.
Терминал непросто оформить, деньги при оплате приходят не сразу, чарджбек и куча причин, по которым мошенникам это не подходит.
Принцип действия будет как и классической карты, скорее всего. К вашей карте точно также можно приложить терминал (хотя это конечно очень интересный сценарий).
Здравствуйте.
Оплата с помощью платежного аксессуара c Tinkoff Pay безопасна. Для подтверждения операции на сумму от 1000 рублей нужно ввести пин-код — как и при оплате бесконтактной банковской картой. В случае утери аксессуара его можно заблокировать.
Когда с mi band NFC ?
55к за бегунок.... это сильно
Дешевые аксессуары совсем некрасивые, а бегунки, которые в рекламных материалах демонстрируют, необоснованно дорогие. Идея хорошая, а реализация пока что не очень интересная.
Бегунок с основанием из серебра 925 пробы. Вес: 3-5 гр.
Плагин-чип с антенным модулем
Декоративная вставка с полимерным покрытием
Размер: 24х19,5
14 350₽
Это сколько иксов получается по 15-20к за три грамма серебра и чип?
От этой новости даже apple watch охренели 😂
А можно было бы просто что бы эпл пей и гугл пей работал.
А при чем здесь Тиньков или любой другой банк )
было бы круто кольцо с оплатой в дизайне как oura ring, кто-то знает такие уже есть?)
Теперь будут по рефералке не деньги начислять, а раздавать брелки
Очень круто! Новость бомба!
Ну, штука удобная. Не смарт часу, но все же.
а можно ли купить тупо чип для оплаты с привязанной картой?
Опять гаджет без защиты. Должно быть что-то типа фитнес браслета, которое после снятия с руки запрашивает пин-код для того что бы функция оплаты начала работать.
Ошейники когда выпустить планируете?
Чтобы клиенты прям выглядили как положено - по гойски.
Ключевая проблема: в случае со смарт-часами, ближайшим аналогом, есть две меры защиты — они знают, когда находятся на запястье за счет датчиков, и знают, что находятся на запястье владельца, потому что он ввел правильный код.
Поэтому нельзя просто взять чьи то смарт часы с полки и заплатить. В случае же с таким браслетом это на изи. Странно, что протоколы безопасности банков разрешили такую штуку.
А чем эта штука отличается от той же карты ? И там и там одинаковый чип, просто разное исполнение
Для людей с небольшими тратами вполне ок.
Где конкретно магаз? ) "Купить изделия можно в ТЦ «Авиапарк»". Так же и на сайте. Это как иглу искать в стоге сена )) Яндекс тоже не знает где )
Неплохо