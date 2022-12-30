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Условия лицензии Люксембурга не позволят разблокировать активы в Clearstream — НРД Статьи редакции

Она содержит невыполнимые условия.

  • В ходе рабочей встречи представителей Clearstream и Национального валютного депозитария (НРД) стало известно, что лицензия на разблокировку активов, выданная Минфином Люксембурга, содержит условия, выполнить которые невозможно. Об этом говорится в пресс-релизе НРД.
  • Согласно документу, разморозке подлежат только ценные бумаги, выпущенные в Люксембурге. Для разблокировки активов других стран ЕС требуется получить согласия местных регуляторов в срок до 7 января 2023 года.
  • Поскольку порядок получения согласия других регуляторов не определён, условия лицензии не могут быть выполнены, отмечают в НРД. При этом Минфин Люксембурга рассмотрит возможность выдачи разрешений для индивидуальных заявителей.
  • Минфин Люксембурга выдал разрешение на разморозку принадлежащих Национальному расчётному депозитарию активов (НРД) 20 декабря, Казначейство Бельгии — 22 декабря. Но ЦБ не предупредил, что их наличие не гарантирует разблокировку активов инвесторов.

#новость #нрд #clearstream

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22 комментария
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 Madina Djalilova

Опять на..ли. расходимся

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Евгений Широков

Подождите. Вот сейчас скажут, что ваши инвестиции теперь вообще не ваши. А в Люксембурге думаю у правительства есть кому тратить наши деньги

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Научно-Технический нос

Вкладывайте в глобальные компании, говорили они. Надежно, говорили они.

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Mr NoName

А что с компаниями не так?

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Дмитрий Кузнецов

Все хорошо

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Дмитрий Кузнецов

На всякий случай поясню. Капитализация, например, сверхнадежных технологических лидеров как Тесла, Амазон и Фейсбук за год упала сильнее, чем индекс Мосбиржи (под санкциями и на фоне тяжелой военной операции).

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Антон Штадлер

Крутое сравнение Индекса и отдельной бумаги. Что там с Индексом S&P и котировками Сбера и Яндекса?

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Дмитрий Кузнецов

S&P -20%
Сбер - 52% (как Амазон и Нвидия)
Яндекс -60% (как Тесла и Мета)

Но прикол не в точных цифрах, а в самом факте что сравнимые показатели у суперуспешных успехов и "загнивающей рашки".

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Либерал-смузихлёб

природа падений разная

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Михаил

Как хорошо, что капитализация одной теслы даже после такого падения примерно сопоставима с капитализации всех кампаний с мосбирже и там 60% держателей не сидят в блокировке с угрозами от первых лиц государства, что их не сегодня завтра обнулят. И да вся эта ситуация с блокировкой русских в клерстреме/евроклере возникла, как ответ на блокировку их граждан в российских акциях, которые потому и не падают в нулину, что основная масса не может от этого мусора избавиться

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Владимир Павлов

Это за какой год?

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Степан

Инфраструктуры риски... Не типично такие риски вообще закладывать) но теперь опыт есть

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Михаил Иванович

Самое забавное, что у иностранных брокеров всё в порядке с аккаунтами россиян 🤷‍♂️

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Евгений Широков

Так то верно, они надёжные. Ненадежное у нас правительство.

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Вадим Д.

Инвесторы инвестировали, инвестировали, да не выинвестировали.
Как говорится: по усам текло...

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Центральный бинокль

Плохо молились

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Вадим Д.

Недостаточно тщательно и не тем богам.

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Alex Lee

На полшишечки ...

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Степан

Ну, решили ещё денежки инвесторов покрутить... Это просто бизнес

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Volodya Agadzhanov

Забыли дописать в конце заголовка «С Новым Годом!»

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DMN

Забавный момент, что сегодня заблокировали еще часть акций на мосбирже. У меня треть акций Яндекса попала под замок, немного РусАгро. Причина — чтобы что-то разморозить в Clearstream, надо что-то еще заморозить там. Насколько понял, эту часть обещают вернуть уже на спб бирже в январе.

Брокер опубликовал новость о требовании НРД к брокерам заблокировать часть акций российских зарубежных холдингов уже после факта самой блокировки. Обожаю это казино.

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Александр Смирнов

Ой))

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