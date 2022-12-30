Baring Vostok разделит активы на международные и российские Статьи редакции
Первые перейдут её основателю Майклу Калви, а вторые — местному менеджменту.
- О том, что Baring Vostok планирует реорганизацию бизнеса, рассказли РБК два источника и подтвердили партнёры группы. С учётом зарубежного участия она должна получить одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
- Активы будут разделены между двумя компаниями — Baring Private Equity и «Восток Инвестиции». Последнюю возглавит старший партнёр Baring Vostok Елена Ивашенцева.
- Baring Private Equity будет управлять инвестициями в международные проекты, такие как Kaspi.kz, Blablacar, Kolesa.Kz и другие. К «Восток Инвестициям» перейдут компании, основной бизнес которых сконцентрирован в России: Ozon, «Солофарм», SkyEng, «ВкусВилл», Familia и другие.
- У бывших партнёров не будет ограничений по географии дальнейшей работы. «Восток Инвестиции» также смогут осуществлять сделки на других рынках, отметил один из источников.
- Майкл Калви сообщил РБК, что «решение о реструктуризации бизнеса и разделении активов представляется в сложившихся условиях логичным и отражающим интересы всех сторон шагом».
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а что случилось? почему делят?..
Ну, всей правды мы всё равно не узнаем.
Не все так однозначно
Совпадение? Не думаю!
Кто то тебе за щеку присунул, вот и случилось
Кто о чём, а ватаны о "присунуть за щеку"
Они и пропаганду ЛГБТ запрещают по двум причинам:
1. чтобы было их привилегией, а то только ватан может пердолить другого ватана.
2. чтобы не было соблазна
Помимо 24 февраля, на Майкла завели уголовное дело из-за корпоративного конфликта с какой-то РУ компанией и ее миллиардером, сейчас идет стадия апелляции.
На него завели дело с ру миллиардером
Это не помимо, это продолжение тоже системы
Вам когда методички сменят?
"К «Восток Инвестициям» перейдут компании, основной бизнес которых сконцентрирован в России: Ozon, «Солофарм», SkyEng, «ВкусВилл», Familia и другие".
Как твоя Familia? ВкусВилл. А отчество? Ozon. Значит Солоформат тебе не брат.
Как зачем делят , рос активы идут с коэффициент x0,5 тогда как западные с коэффициентом x10
Может потому что западные - это во всем мире
А российские - это в РФ, части бывшего СНГ и Иран/Сев. Корея