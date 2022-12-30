Финансы
Нормальный месяц

Baring Vostok разделит активы на международные и российские Статьи редакции

Первые перейдут её основателю Майклу Калви, а вторые — местному менеджменту.

  • О том, что Baring Vostok планирует реорганизацию бизнеса, рассказли РБК два источника и подтвердили партнёры группы. С учётом зарубежного участия она должна получить одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
  • Активы будут разделены между двумя компаниями — Baring Private Equity и «Восток Инвестиции». Последнюю возглавит старший партнёр Baring Vostok Елена Ивашенцева.
  • Baring Private Equity будет управлять инвестициями в международные проекты, такие как Kaspi.kz, Blablacar, Kolesa.Kz и другие. К «Восток Инвестициям» перейдут компании, основной бизнес которых сконцентрирован в России: Ozon, «Солофарм», SkyEng, «ВкусВилл», Familia и другие.
  • У бывших партнёров не будет ограничений по географии дальнейшей работы. «Восток Инвестиции» также смогут осуществлять сделки на других рынках, отметил один из источников.
  • Майкл Калви сообщил РБК, что «решение о реструктуризации бизнеса и разделении активов представляется в сложившихся условиях логичным и отражающим интересы всех сторон шагом».

#новость #baringvostok

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14 комментариев
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 Сезонный Ковид

а что случилось? почему делят?..

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Pavel Cree

Ну, всей правды мы всё равно не узнаем.

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Михаил Толстых

Не все так однозначно

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Сезонный Ковид

Совпадение? Не думаю!

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Serg

Кто то тебе за щеку присунул, вот и случилось

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Похер

Кто о чём, а ватаны о "присунуть за щеку"

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Сергей Я
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Николай Верегин

Они и пропаганду ЛГБТ запрещают по двум причинам:
1. чтобы было их привилегией, а то только ватан может пердолить другого ватана.
2. чтобы не было соблазна

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Резкий каякер

Помимо 24 февраля, на Майкла завели уголовное дело из-за корпоративного конфликта с какой-то РУ компанией и ее миллиардером, сейчас идет стадия апелляции.

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Похер
помимо 24го февраля
На него завели дело с ру миллиардером

Это не помимо, это продолжение тоже системы

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Сергей Я

Вам когда методички сменят?

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Сарыньнакичку

"К «Восток Инвестициям» перейдут компании, основной бизнес которых сконцентрирован в России: Ozon, «Солофарм», SkyEng, «ВкусВилл», Familia и другие".
Как твоя Familia? ВкусВилл. А отчество? Ozon. Значит Солоформат тебе не брат.

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Denis Azarenko

Как зачем делят , рос активы идут с коэффициент x0,5 тогда как западные с коэффициентом x10

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Похер

Может потому что западные - это во всем мире
А российские - это в РФ, части бывшего СНГ и Иран/Сев. Корея

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