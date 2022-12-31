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Финансы
Маша Цепелева

День 311: проблему с производством оборудования для базовых станций в России планируют решить за три года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

Курсы на Мосбирже на 10:10 мск: доллар — 69,9 рубля, евро — 74,3 рубля.

Курсы на Forex на 10:10 мск: доллар — 72,18 рубля, евро — 77,24 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,28 рубля, евро — по 81,63 рубля.

Кто и как адаптируется

Национальный клиринговый центр перевёл все швейцарские франки на счетах клиентов «Тинькофф Инвестиций» в рубли по курсу 76,61 рубля за франк.

20 июня, сразу после остановки торгов франками на Московской бирже, мы направили в НКЦ платежные поручения на вывод всех клиентских франков на счет нашего банка-корреспондента, однако денежные средства получили только сейчас.

«Тинькофф Инвестиции»

Какие есть проблемы и трудности

Минцифры отказалось выделить гранты на разработку российских аналогов TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России). В финальную версию «дорожной карты» «Новое общесистемное программное обеспечение» попали почтовый сервис «Почта 2.0», система VK Teams и несколько аналогов сервиса Zoom. Однако как сообщили в Минцифры, эти проекты тоже не получат гранты и смогут претендовать только на льготный кредит, сообщает РБК.

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Проблему с собственным производством оборудования для базовых станций в России планируется решить за три года, сказал в интервью «Российской газете» глава Минцифры Максут Шадаев. В декабре агентство Reuters писало, что уход поставщиков такого оборудования Nokia и Ericsson приведёт к падению скорости мобильного интернета и проблемам со связью в стране.

Контекст

Financial Times опубликовала ежегодный прогноз. В 2023 году конфликт в Украине продолжится, начнутся веерные отключения электроэнергии в Европе, экономика Китая восстановится, а Эрдоган победит на президентских выборах в Турции, считают аналитики издания.

Материал дополняется

Новости предыдущего дня, 30 декабря — здесь.

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6 комментариев
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 Fred Han

А что случилось?

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Драматический татарин

Кажется сейчас тебя массово скачают

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Стерлядка Вяленая

Обещанного 3 года ждут)))))

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Вадим Д.

И 20 лет переделывают потом.

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Александр Голубев

Три года.
А там либо сдохнет ишак, либо подохнет падишах.

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Вадим Д.

ПятиGетку за 3 года, очень знакомые лозунги.

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