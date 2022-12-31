День 311: проблему с производством оборудования для базовых станций в России планируют решить за три года Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,28 рубля, евро — по 81,63 рубля.
Кто и как адаптируется
Национальный клиринговый центр перевёл все швейцарские франки на счетах клиентов «Тинькофф Инвестиций» в рубли по курсу 76,61 рубля за франк.
Какие есть проблемы и трудности
Минцифры отказалось выделить гранты на разработку российских аналогов TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России). В финальную версию «дорожной карты» «Новое общесистемное программное обеспечение» попали почтовый сервис «Почта 2.0», система VK Teams и несколько аналогов сервиса Zoom. Однако как сообщили в Минцифры, эти проекты тоже не получат гранты и смогут претендовать только на льготный кредит, сообщает РБК.
Проблему с собственным производством оборудования для базовых станций в России планируется решить за три года, сказал в интервью «Российской газете» глава Минцифры Максут Шадаев. В декабре агентство Reuters писало, что уход поставщиков такого оборудования Nokia и Ericsson приведёт к падению скорости мобильного интернета и проблемам со связью в стране.
Контекст
Financial Times опубликовала ежегодный прогноз. В 2023 году конфликт в Украине продолжится, начнутся веерные отключения электроэнергии в Европе, экономика Китая восстановится, а Эрдоган победит на президентских выборах в Турции, считают аналитики издания.
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Новости предыдущего дня, 30 декабря — здесь.
А что случилось?
Кажется сейчас тебя массово скачают
Обещанного 3 года ждут)))))
И 20 лет переделывают потом.
Три года.
А там либо сдохнет ишак, либо подохнет падишах.
ПятиGетку за 3 года, очень знакомые лозунги.