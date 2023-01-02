День 313: количество невыездных из-за долгов россиян к Новому году стало рекордным за 15 лет Статьи редакции
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Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,95 рублей.
Мосбиржа и «СПБ биржа» работают с 3 января по 6 января, напоминают «Тинькофф Инвестиции».
Какие есть проблемы и трудности
Высокие цены на газ в Европе после отказа от поставок по трубопроводам из России сохранятся как минимум до конца этого десятилетия, несмотря на все усилия по компенсации дефицита газа из других источников, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитков Cornwall Insight.
Контекст
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году выросло на 2% год к году — на 10 декабря в России было зарегистрировано 5,97 млн компаний, следует из данных ФНС. Количество сотрудников этих предприятий выросло за год на 4% — до 15,2 млн.
Александр Говор, выкупивший российский бизнес McDonald's, в колонке для РБК рассуждает, почему уход бренда не означает исход западной культуры.
Российские сервисы для поиска специалистов отметили рост спроса на клининг и «мастеров на час» в 2022 году, пишет РБК. В топе также — мастера бьюти-услуг и сантехники.
Число россиян, попавших в список невыездных из-за долгов, достигло к Новому году 8 млн человек — самого высокого показателя за 15 лет, пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Кто из участников списка Forbes отказался от российского гражданства — в материале издания.
Новости предыдущего дня, 1 января — здесь.
# Число россиян, попавших в список невыездных из-за долгов, достигло к Новому году 8 млн человек
Мне непонятно одно: почему благосостояние российских граждан с каждым годом растёт, а количество должников увеличивается и увеличивается? ))
- в 2016 было 1 млн
- в 2020 4.6 млн
- в 2021 5.0 млн
p.s вопрос риторический, если что...
потому что граждане благосостояние которых растет и граждане которые стали должниками, это разные граждане %)
Логично же. Берут в кредит и не возвращают. Считай источник дохода.
Вот мы и посчитали выехавших. 8-5=3. Итого от 512 тыс по оценкам некоторых изданий до 3 млн:)
Очевидно, что экономика будет меняться. Молодое поколение боится кредитов как огня - у них негативный пример их родителей.
Это всё от непомерной заботы государства и благодати неподъёмной, которая на граждан нисходит.
По статистике не растет. Росстат почти каждый год рассказывает, как реальные доходы падают
В 2012 таких было всего 300к вроде)
Так эти должники салюты вон накупают, это ж важнее) кучу должников по ЖКХ и налогам знаю, которые так и говорят: "может в следующем месяце заплачу". А сам на крузере в кредит ездит, бухла берет на каждый праздник литрами, дорогие салюты в нг бахает.
Потому как есть "дарагие россияне" и есть остальные. Первые богатею, а вторые дохнут. И информация про богатства первых и про количество вторых - секретна (на самом деле, без шуток).
Меня больше удивляет, сколько людей только официально живет за чертой бедности - 22 млн. При таком количестве населения это же ахринеть как много.
С Беларусью лавочку еще не прикрыли?
Мелкий бизнес растёт, а люди больше начинают тратить на красоту и себя.
Это хорошо, значит из депрессии начинаем вылазить и война становится уже рутиной к которой привыкают обычные гражданские.
а что в этом хорошего?
Война ещё не закончилась даже, а вы уже вылазить из депрессии решили, забавно.
когда что то настолько ужасное становится рутиной это не хорошо
8 млн невыездных из-за долгов и другие рекорды смотрите в тележурнале «Россия глазами россиян».
Светлана Измогилова
Эх, отключить эмоции и Свету в расход
Интересно, а если человек выехал из России, и уже после этого стал должником?
Он так и остаётся невыездным? :)
Ага. В следующее возвращение в РФ уже не выедет
новые рекорды подъехали, новые достижения
только тут как хорошие так и плохие рекорды подъехали
ССП испугали ежа голой жопой. Это раньше люди мечтали свалить из России. А сейчас все уже давно поняли, что эмиграция это почти нереальная задача.
А торчание в туристических странах на птичьих правах, и аренда квартир за бешеные деньги, это идиотизм, а не эмиграция.
Набрать кредитов и свалить, пока не возбудились ИП)
Как ни крути, но команда «вкусно и точка» молодцы. Раньше я считал, что в маке ужасная еда, пока не попробовал «вкусно и точку». Сервис и обслуживание всегда на высоте, что редкость для Питера, ведь даже в ресторан типо «Сад» могут швырнуть посуду, а на отзыв владелец будет писать с фейка оскорбления.
Хорошо лизнул с присёрбыванием
Посмотрел бы я на эту "команду вкусно и точка", если бы Макдональдс не уходил)
Это в большинстве те же работники макдака, что и раньше. Корпоративная культура и отношение к клиентам там оттуда, что привнесут новые владельцы можно будет увидеть разве что через пару лет.
В Питере уйма хороших кафе, где можно вкусно и бюджетно поесть и это не "вкус очка"
Говор, вы?
Не понял немного. Невыездной из-за долгов это ведь только с просроченной задолженностью, алиментами и т.д.? 8кк народа это как-то дохрена.
Численность населения с доходами ниже границы бедности в I квартале 2022 года составила 20,9 млн человек или 14,3% жителей страны.
Эта цифра гораздо хуже,причём так говорит росстат.Это порог 13к всего-то, так что 8кк заниженная цифра имхо.
Макеевский общачок, не простим, не забудем
Ежегодный неуклонный рост экономики и вставание с колен даёт о себе знать. Ещё чуть чуть и сбудутся все указы, мы достигнем всех поставленных целей и рубежей.
Отрицательный рост, тоже рост.