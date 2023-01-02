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Источник: mggu-sh.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,95 рублей.

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Курсы на Мосбирже: доллар — 69,9 рубля, евро — 74,3 рубля.

Курсы на рынке Forex на 10:54 мск: доллар — 71,35 рублей, евро — 76,10 рублей.

Мосбиржа и «СПБ биржа» работают с 3 января по 6 января, напоминают «Тинькофф Инвестиции».

Какие есть проблемы и трудности

Высокие цены на газ в Европе после отказа от поставок по трубопроводам из России сохранятся как минимум до конца этого десятилетия, несмотря на все усилия по компенсации дефицита газа из других источников, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитков Cornwall Insight.

Контекст

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году выросло на 2% год к году — на 10 декабря в России было зарегистрировано 5,97 млн компаний, следует из данных ФНС. Количество сотрудников этих предприятий выросло за год на 4% — до 15,2 млн.

Александр Говор, выкупивший российский бизнес McDonald's, в колонке для РБК рассуждает, почему уход бренда не означает исход западной культуры.

Российские сервисы для поиска специалистов отметили рост спроса на клининг и «мастеров на час» в 2022 году, пишет РБК. В топе также — мастера бьюти-услуг и сантехники.

Число россиян, попавших в список невыездных из-за долгов, достигло к Новому году 8 млн человек — самого высокого показателя за 15 лет, пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Кто из участников списка Forbes отказался от российского гражданства — в материале издания.