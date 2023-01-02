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Финансы
Молчаливый парфюмер

День 313: количество невыездных из-за долгов россиян к Новому году стало рекордным за 15 лет Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: mggu-sh.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,95 рублей.

Курсы на Мосбирже: доллар — 69,9 рубля, евро — 74,3 рубля.

Курсы на рынке Forex на 10:54 мск: доллар — 71,35 рублей, евро — 76,10 рублей.

Мосбиржа и «СПБ биржа» работают с 3 января по 6 января, напоминают «Тинькофф Инвестиции».

Какие есть проблемы и трудности

Высокие цены на газ в Европе после отказа от поставок по трубопроводам из России сохранятся как минимум до конца этого десятилетия, несмотря на все усилия по компенсации дефицита газа из других источников, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитков Cornwall Insight.

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Контекст

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году выросло на 2% год к году — на 10 декабря в России было зарегистрировано 5,97 млн компаний, следует из данных ФНС. Количество сотрудников этих предприятий выросло за год на 4% — до 15,2 млн.

Александр Говор, выкупивший российский бизнес McDonald's, в колонке для РБК рассуждает, почему уход бренда не означает исход западной культуры.

Российские сервисы для поиска специалистов отметили рост спроса на клининг и «мастеров на час» в 2022 году, пишет РБК. В топе также — мастера бьюти-услуг и сантехники.

Число россиян, попавших в список невыездных из-за долгов, достигло к Новому году 8 млн человек — самого высокого показателя за 15 лет, пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Кто из участников списка Forbes отказался от российского гражданства — в материале издания.

Новости предыдущего дня, 1 января — здесь.

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69 комментариев
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Значительный кот

# Число россиян, попавших в список невыездных из-за долгов, достигло к Новому году 8 млн человек

Мне непонятно одно: почему благосостояние российских граждан с каждым годом растёт, а количество должников увеличивается и увеличивается? ))
- в 2016 было 1 млн
- в 2020 4.6 млн
- в 2021 5.0 млн

p.s вопрос риторический, если что...

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Oleksandr Yatsenko

потому что граждане благосостояние которых растет и граждане которые стали должниками, это разные граждане %)

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Куртуазный маньерист

Логично же. Берут в кредит и не возвращают. Считай источник дохода.

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2 комментария
Аня Деревянко

Вот мы и посчитали выехавших. 8-5=3. Итого от 512 тыс по оценкам некоторых изданий до 3 млн:)

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1 комментарий
Grandzlo

Очевидно, что экономика будет меняться. Молодое поколение боится кредитов как огня - у них негативный пример их родителей.

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2 комментария
Вадим Д.

Это всё от непомерной заботы государства и благодати неподъёмной, которая на граждан нисходит.

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Антон Штадлер

По статистике не растет. Росстат почти каждый год рассказывает, как реальные доходы падают

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Евгений

В 2012 таких было всего 300к вроде)

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Стерлядка Вяленая

Так эти должники салюты вон накупают, это ж важнее) кучу должников по ЖКХ и налогам знаю, которые так и говорят: "может в следующем месяце заплачу". А сам на крузере в кредит ездит, бухла берет на каждый праздник литрами, дорогие салюты в нг бахает.

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1 комментарий
Людмила Руслановна

Потому как есть "дарагие россияне" и есть остальные. Первые богатею, а вторые дохнут. И информация про богатства первых и про количество вторых - секретна (на самом деле, без шуток).

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2 комментария
Богатый каякер

Меня больше удивляет, сколько людей только официально живет за чертой бедности - 22 млн. При таком количестве населения это же ахринеть как много.

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Максим Ростокин

С Беларусью лавочку еще не прикрыли?

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Leonid Bushuev

Мелкий бизнес растёт, а люди больше начинают тратить на красоту и себя.
Это хорошо, значит из депрессии начинаем вылазить и война становится уже рутиной к которой привыкают обычные гражданские.

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Oleksandr Yatsenko

а что в этом хорошего?

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7 комментариев
JewelRunner

Война ещё не закончилась даже, а вы уже вылазить из депрессии решили, забавно.

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4 комментария
Кирилл Панин

когда что то настолько ужасное становится рутиной это не хорошо

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2 комментария
Вадим Д.

8 млн невыездных из-за долгов и другие рекорды смотрите в тележурнале «Россия глазами россиян».

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Oleksandr Yatsenko
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Куртуазный маньерист

Светлана Измогилова

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6 комментариев
Аня Деревянко

Эх, отключить эмоции и Свету в расход

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Sergey Redmi

Интересно, а если человек выехал из России, и уже после этого стал должником?
Он так и остаётся невыездным? :)

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Иван Иванов

Ага. В следующее возвращение в РФ уже не выедет

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2 комментария
4Chan Sung

новые рекорды подъехали, новые достижения

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Артём Кречетов

только тут как хорошие так и плохие рекорды подъехали

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2 комментария
Handsome

ССП испугали ежа голой жопой. Это раньше люди мечтали свалить из России. А сейчас все уже давно поняли, что эмиграция это почти нереальная задача.

А торчание в туристических странах на птичьих правах, и аренда квартир за бешеные деньги, это идиотизм, а не эмиграция.

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Максим Ростокин

Набрать кредитов и свалить, пока не возбудились ИП)

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Grandzlo

Как ни крути, но команда «вкусно и точка» молодцы. Раньше я считал, что в маке ужасная еда, пока не попробовал «вкусно и точку». Сервис и обслуживание всегда на высоте, что редкость для Питера, ведь даже в ресторан типо «Сад» могут швырнуть посуду, а на отзыв владелец будет писать с фейка оскорбления.

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Евгений

Хорошо лизнул с присёрбыванием

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Zachemonitashatpushku

Посмотрел бы я на эту "команду вкусно и точка", если бы Макдональдс не уходил)

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2 комментария
Mr Vuuu

Это в большинстве те же работники макдака, что и раньше. Корпоративная культура и отношение к клиентам там оттуда, что привнесут новые владельцы можно будет увидеть разве что через пару лет.

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Black7

В Питере уйма хороших кафе, где можно вкусно и бюджетно поесть и это не "вкус очка"

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maximus

Говор, вы?

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Zamir Saidov

Не понял немного. Невыездной из-за долгов это ведь только с просроченной задолженностью, алиментами и т.д.? 8кк народа это как-то дохрена.

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Жорик

Численность населения с доходами ниже границы бедности в I квартале 2022 года составила 20,9 млн человек или 14,3% жителей страны.

Эта цифра гораздо хуже,причём так говорит росстат.Это порог 13к всего-то, так что 8кк заниженная цифра имхо.

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Oleksandr Yatsenko

Макеевский общачок, не простим, не забудем

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О Маркетинге просто

Ежегодный неуклонный рост экономики и вставание с колен даёт о себе знать. Ещё чуть чуть и сбудутся все указы, мы достигнем всех поставленных целей и рубежей.

Отрицательный рост, тоже рост.

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