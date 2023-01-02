«Альфа-Инвестиции» напомнили о переводе заблокированных активов — заявления клиентов принимают до вечера 2 января Статьи редакции
Брокер отметил, что «сделает всё возможное», но не может гарантировать успешный перевод всех активов.
- «Альфа-Инвестиции» принимают заявления клиентов на перевод заблокированных активов до 21:00 мск 2 января 2023 года, сообщил брокер в своём Telegram-канале.
- Речь идёт о деньгах и иностранных бумагах, которые хранятся на прямом счёте «Альфа-банка» и счетах НРД в Euroclear. Пользователи могут проверить, есть ли у них доступные для перевода активы, в личном кабинете «Альфа-Инвестиций» в разделе «Перевод заблокированных активов». Канал «Сам ты инвестор!» пишет, что заходить нужно с ноутбука или десктопа.
- Если такие активы есть, нужно выбрать принимающего брокера из списка и подать заявление на перевод для каждой бумаги. В списке — крупные российские брокеры и депозитарии, которые могут принять бумаги, имеют счета в депозитариях кроме НРД и не находятся под санкциями ЕС или США.
- Если пользователь не успеет это сделать, «Альфа-Инвестиции» «постараются перевести его бумаги к брокеру по своему выбору» — кроме денег, бумаг на ИИС и еврооблигаций российсих эмитентов.
- Если клиент подаст заявления только для части бумаг, брокер постарается выполнить их, остальные активы останутся заблокированными на счетах НРД и Euroclear.
- «Альфа-Инвестиции» передадут список клиентов и их активов с новыми местами хранения НРД и европейской компании-посреднику, а они — Минфину Бельгии и Euroclear. После этого европейский депозитарий переведёт деньги на выбранный клиентами счёт, а ценные бумаги — в места хранения для выбранных клиентами брокеров.
- В декабре 2022 года НРД получил разрешение на разблокировку активов в Clearstream и Euroclear — завершить операции нужно до 7 января 2023 года. ЦБ предупреждал, что выдача лицензий не гарантирует разморозку активов инвесторов.
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Ух ты, сколько времени для маневра клиентам оставили.
У некоторых ещё и кнопка «перевести» в личном кабинете тупо не появилась. Техподдержка отбрехивается «знаем-чиним», но толку от этого, если срок до сегодняшнего вечера.
"заявления клиентов принимают до вчера..."
У меня тоже такого раздела в личном кабинете нет, проверил место хранения бумаг и там оказалось СПБ Клиринг 🤔 техподдержка ответила так:
Так то они еще 30 декабря в обед по Москве про это написали у себя в телеге)
Почему самое интересно не указали из их телеги, что даже те кто соберет все бумажки на перевод и отправит их в альфу, не гарантируется перевод так как эти бумажки они могут потерять, забыть исполнить и тд (по примеру весеннего перевода) и им за это ничего не будет !
Очень вовремя, а то ведь ещё кто-то опоздать мог.
Дякую тобі боже, що не стал клиентом Альфа-Банка ни как ИП, ни как физлицо.
Главная заслуга в этом, конечно, бесконечных спамеров "это-не-мы-это-мошенники", но количество постоянных новостей с косяками, проблемами и крысятничеством красного банка просто превышает все разумные пределы.