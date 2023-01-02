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«Альфа-Инвестиции» напомнили о переводе заблокированных активов — заявления клиентов принимают до вечера 2 января Статьи редакции

Брокер отметил, что «сделает всё возможное», но не может гарантировать успешный перевод всех активов.

  • «Альфа-Инвестиции» принимают заявления клиентов на перевод заблокированных активов до 21:00 мск 2 января 2023 года, сообщил брокер в своём Telegram-канале.
  • Речь идёт о деньгах и иностранных бумагах, которые хранятся на прямом счёте «Альфа-банка» и счетах НРД в Euroclear. Пользователи могут проверить, есть ли у них доступные для перевода активы, в личном кабинете «Альфа-Инвестиций» в разделе «Перевод заблокированных активов». Канал «Сам ты инвестор!» пишет, что заходить нужно с ноутбука или десктопа.
  • Если такие активы есть, нужно выбрать принимающего брокера из списка и подать заявление на перевод для каждой бумаги. В списке — крупные российские брокеры и депозитарии, которые могут принять бумаги, имеют счета в депозитариях кроме НРД и не находятся под санкциями ЕС или США.
  • Если пользователь не успеет это сделать, «Альфа-Инвестиции» «постараются перевести его бумаги к брокеру по своему выбору» — кроме денег, бумаг на ИИС и еврооблигаций российсих эмитентов.
  • Если клиент подаст заявления только для части бумаг, брокер постарается выполнить их, остальные активы останутся заблокированными на счетах НРД и Euroclear.
  • «Альфа-Инвестиции» передадут список клиентов и их активов с новыми местами хранения НРД и европейской компании-посреднику, а они — Минфину Бельгии и Euroclear. После этого европейский депозитарий переведёт деньги на выбранный клиентами счёт, а ценные бумаги — в места хранения для выбранных клиентами брокеров.
  • В декабре 2022 года НРД получил разрешение на разблокировку активов в Clearstream и Euroclear — завершить операции нужно до 7 января 2023 года. ЦБ предупреждал, что выдача лицензий не гарантирует разморозку активов инвесторов.
Финансы
Рабочий жар
Брокеры временно заморозят часть хранящихся в Clearstream акций по поручению НРД перед их разблокировкой Статьи редакции

Это вынужденная мера — бумаги блокируют для перевода в депозитарий, свободный от санкций.

#новость #альфаинвестиции #нрд

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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8 комментариев
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 Сергей И

Ух ты, сколько времени для маневра клиентам оставили.

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Tatiana

У некоторых ещё и кнопка «перевести» в личном кабинете тупо не появилась. Техподдержка отбрехивается «знаем-чиним», но толку от этого, если срок до сегодняшнего вечера.

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Dimoniada

"заявления клиентов принимают до вчера..."

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Алексей Давиденко

У меня тоже такого раздела в личном кабинете нет, проверил место хранения бумаг и там оказалось СПБ Клиринг 🤔 техподдержка ответила так:

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Алексей Давиденко

Так то они еще 30 декабря в обед по Москве про это написали у себя в телеге)

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Михаил

Почему самое интересно не указали из их телеги, что даже те кто соберет все бумажки на перевод и отправит их в альфу, не гарантируется перевод так как эти бумажки они могут потерять, забыть исполнить и тд (по примеру весеннего перевода) и им за это ничего не будет !

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Вадим Д.

Очень вовремя, а то ведь ещё кто-то опоздать мог.

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Служащий спрей

Дякую тобі боже, що не стал клиентом Альфа-Банка ни как ИП, ни как физлицо.
Главная заслуга в этом, конечно, бесконечных спамеров "это-не-мы-это-мошенники", но количество постоянных новостей с косяками, проблемами и крысятничеством красного банка просто превышает все разумные пределы.

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