День 314: «АвтоВАЗ» получит российские активы Nissan Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
«АвтоВАЗ» получит российские активы Nissan, их передаст Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).
Какие есть проблемы и трудности
Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) приостанавливает работу в России. С 8 января она приостановит контракт с российской судоходной компанией «Звезда» по строительству 15 газовозов ледокольного класса, участие компании ограничится завершением проектов двух судов.
Контекст
2022 год оказался для российского фондового рынка более волатильным, чем пандемийный, — в марте по «индексу страха» он установил рекорд. РБК попросил экспертов оценить итоги года и рассказать, чего ожидать от 2023-го.
Цены в российских ресторанах за 2022 год выросли в среднем на 20%, сообщил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. При этом цены почти не менялись в сегменте фастфуда.
Новости предыдущего дня, 2 января — здесь.
ну это понятно, что ВАМИ принято, а не ниссаном
Так то Ниссан и Рено сами слились, вон Ашан с Леруа работают и им норм.
На самом деле Ниссан и Рено слились в немалой степени потому, почему слился и Декатлон (из того же холдинга. что и Леруа с Ашаном) - не было поставок комплектующих.
странно что Рено с Ниссаном в одно время не ушли с рынка и не за один рубль
Как в том анекдоте, с конвейера все равно будут выходить гранты
Враки, сегодня День рождения соломинки для коктейлей. С праздником, который в тему!
Nissan «АвтоВАЗу» — как начало несмешного анекдота.
Ледокольные газовозы под нешуточной угрозой.
Цены в ресторанах растут — ничего нового.
Прошлый год был сильно волатильным, проверим, будет ли вообще в этом году фондовый рынок.
Хорошего дня всем и бодрого настроения каждому 🤘🏻
соломинки для коктейлей?какая милота
Прикольно,и начала Рено передало в НАМИ, теперь Ниссан.
В чем идея?
Национализация
В подготовке отхода. Что одни, что другие поснимали свою электронику с производственных линий. Это бесполезный хлам сейчас. ;)
Но почему именно через НАМИ?
# в чем идея?
Передать китайцам в итоге..
На кого ж наши газовозы ледокольные покинули французские инженеры?! Кто доделает, молдаване, таджики?
Молдавию и Таджикистан сложно назвать экспертами в судостроении
я уж думал сегодня новостей не будет
Сообщение удалено
Интересно даже, из какой такой страны будет этот иностранный производитель...
Побуду оригинальным: Индия.
"...для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями"
И мы все знаем, из какой страны эти иностранные производители.
"Цены в российских ресторанах за 2022 год выросли в среднем на 20%", посмотрим на сколько еще вырастут в 2023 году