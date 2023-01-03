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Финансы
Отвратительный алмаз

День 314: «АвтоВАЗ» получит российские активы Nissan Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Autonews

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,87 рублей.

Курсы на Мосбирже на 11:00 мск: доллар — 69,77 рублей, евро — 74,23 рубля.

Курсы на рынке Forex на 10:57 мск: доллар — 71,99 рублей, евро — 76,47 рублей.

Кто и как адаптируется

«АвтоВАЗ» получит российские активы Nissan, их передаст Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).

Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ, в свою очередь, эти акции передает «АвтоВАЗу» для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге.

Денис Мантуров, глава Минпромторга

Какие есть проблемы и трудности

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) приостанавливает работу в России. С 8 января она приостановит контракт с российской судоходной компанией «Звезда» по строительству 15 газовозов ледокольного класса, участие компании ограничится завершением проектов двух судов.

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Контекст

2022 год оказался для российского фондового рынка более волатильным, чем пандемийный, — в марте по «индексу страха» он установил рекорд. РБК попросил экспертов оценить итоги года и рассказать, чего ожидать от 2023-го.

Цены в российских ресторанах за 2022 год выросли в среднем на 20%, сообщил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. При этом цены почти не менялись в сегменте фастфуда.

Новости предыдущего дня, 2 января — здесь.

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 Oleksandr Yatsenko
Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ

ну это понятно, что ВАМИ принято, а не ниссаном

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Blackrock

Так то Ниссан и Рено сами слились, вон Ашан с Леруа работают и им норм.

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Таир Бакиев

На самом деле Ниссан и Рено слились в немалой степени потому, почему слился и Декатлон (из того же холдинга. что и Леруа с Ашаном) - не было поставок комплектующих.

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Андрей Грачев

странно что Рено с Ниссаном в одно время не ушли с рынка и не за один рубль

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Anton Solod

Как в том анекдоте, с конвейера все равно будут выходить гранты

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Вадим Д.

Враки, сегодня День рождения соломинки для коктейлей. С праздником, который в тему!

Nissan «АвтоВАЗу» — как начало несмешного анекдота.
Ледокольные газовозы под нешуточной угрозой.
Цены в ресторанах растут — ничего нового.
Прошлый год был сильно волатильным, проверим, будет ли вообще в этом году фондовый рынок.

Хорошего дня всем и бодрого настроения каждому 🤘🏻

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Julie

соломинки для коктейлей?какая милота

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Leonid Bushuev

Прикольно,и начала Рено передало в НАМИ, теперь Ниссан.
В чем идея?

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Аня Деревянко

Национализация

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Sergei Timofeyev

В подготовке отхода. Что одни, что другие поснимали свою электронику с производственных линий. Это бесполезный хлам сейчас. ;)

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Leonid Bushuev

Но почему именно через НАМИ?

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Левый мангал

# в чем идея?
Передать китайцам в итоге..

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Oleksandr Yatsenko
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Вадим Д.

На кого ж наши газовозы ледокольные покинули французские инженеры?! Кто доделает, молдаване, таджики?

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melkiyPadonok

Молдавию и Таджикистан сложно назвать экспертами в судостроении

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Кирилл Родин

я уж думал сегодня новостей не будет

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Левый мангал

Сообщение удалено

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Я никто и звать меня никак
кооперации с иностранными производителями

Интересно даже, из какой такой страны будет этот иностранный производитель...

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Слегка Придурковатый

Побуду оригинальным: Индия.

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Слегка Придурковатый

"...для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями"

И мы все знаем, из какой страны эти иностранные производители.

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Amanda

"Цены в российских ресторанах за 2022 год выросли в среднем на 20%", посмотрим на сколько еще вырастут в 2023 году

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