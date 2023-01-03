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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,87 рублей.

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Курсы на Мосбирже на 11:00 мск: доллар — 69,77 рублей, евро — 74,23 рубля.

Курсы на рынке Forex на 10:57 мск: доллар — 71,99 рублей, евро — 76,47 рублей.

Кто и как адаптируется

«АвтоВАЗ» получит российские активы Nissan, их передаст Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).

Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ, в свою очередь, эти акции передает «АвтоВАЗу» для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге. Денис Мантуров, глава Минпромторга

Какие есть проблемы и трудности

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) приостанавливает работу в России. С 8 января она приостановит контракт с российской судоходной компанией «Звезда» по строительству 15 газовозов ледокольного класса, участие компании ограничится завершением проектов двух судов.

Контекст

2022 год оказался для российского фондового рынка более волатильным, чем пандемийный, — в марте по «индексу страха» он установил рекорд. РБК попросил экспертов оценить итоги года и рассказать, чего ожидать от 2023-го.

Цены в российских ресторанах за 2022 год выросли в среднем на 20%, сообщил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. При этом цены почти не менялись в сегменте фастфуда.