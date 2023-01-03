Финансы
Отвратительный алмаз

SpaceX привлекает $750 млн при оценке в $137 млрд — CNBC Статьи редакции

При такой оценке она — одна из самых дорогих частных компаний в США.

  • О новом раунде компании Илона Маска пишет CNBC со ссылкой на письмо потенциальным инвесторам. Согласно ему, вероятно, раунд возглавит Andreessen Horowitz. Инвестфирма и SpaceX не ответили на запрос о комментарии.
  • О том, что SpaceX предложила частным инвесторам купить свои акции по цене в $77 за штуку, в середине декабря 2022 года писало Bloomberg со ссылкой на источники. Исходя из этого, оценка компании составила бы $140 млрд.
  • В мае 2022 года SpaceX продала свои акции на вторичном рынке при оценке в $125 млрд, сообщало Reuters.
Источник: Joe Burbank — Orlando Sentinel/Tribune news service via Getty Images

#новость #spacex

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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14 комментариев
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 Вадим Д.

Вот и славно, вот и молодцы.
Привлекают, летают — любо-дорого во всех смыслах посмотреть.

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Евгений

Продырявленный поди тоже сейчас летает. Под наркозом

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Космический утюг

Ишь ты, какой привлекательный!

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Уравновешенный Ганс

а Маск молодец, в новом году уже неплохие результаты )

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Ann B.

талант не пропьёшь

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Artemy

To the Moon!

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Одетый корабль

Godspeed 🚀

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Сарыньнакичку

137 млрд! Это два Газпрома. Без нефти, без газа, одни мозги Маска и его команды

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Иннокентий Фефилов

Вот слетает на Марс, создаст колонию на 100 000 человек тогда и посмотрим. А пока это одни обещания :)

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Сергей Я

О, Маск новый пузырь надувает 😁

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Павел Антипов

главное что бы он надул большой и хороший пузырь)

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Анна Богданова

к нему есть доверие после твиттера?
п.с.не хейтер Маска

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Mike Glukhov

Думаю это просто выглядит так со стороны, много деталей скрыто от публики, возможно все это оправдано

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Куртуазный маньерист

Согласен, не всё так однозначно.

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