SpaceX привлекает $750 млн при оценке в $137 млрд — CNBC Статьи редакции
При такой оценке она — одна из самых дорогих частных компаний в США.
- О новом раунде компании Илона Маска пишет CNBC со ссылкой на письмо потенциальным инвесторам. Согласно ему, вероятно, раунд возглавит Andreessen Horowitz. Инвестфирма и SpaceX не ответили на запрос о комментарии.
- О том, что SpaceX предложила частным инвесторам купить свои акции по цене в $77 за штуку, в середине декабря 2022 года писало Bloomberg со ссылкой на источники. Исходя из этого, оценка компании составила бы $140 млрд.
- В мае 2022 года SpaceX продала свои акции на вторичном рынке при оценке в $125 млрд, сообщало Reuters.
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Вот и славно, вот и молодцы.
Привлекают, летают — любо-дорого во всех смыслах посмотреть.
Продырявленный поди тоже сейчас летает. Под наркозом
Ишь ты, какой привлекательный!
а Маск молодец, в новом году уже неплохие результаты )
талант не пропьёшь
To the Moon!
Godspeed 🚀
137 млрд! Это два Газпрома. Без нефти, без газа, одни мозги Маска и его команды
Вот слетает на Марс, создаст колонию на 100 000 человек тогда и посмотрим. А пока это одни обещания :)
О, Маск новый пузырь надувает 😁
главное что бы он надул большой и хороший пузырь)
к нему есть доверие после твиттера?
п.с.не хейтер Маска
Думаю это просто выглядит так со стороны, много деталей скрыто от публики, возможно все это оправдано
Согласен, не всё так однозначно.