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Рамиль Ситдиков / «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,59 рублей.

Курсы на Мосбирже на 11:17 мск: доллар — 71,02 рублей, евро — 75,49 рубля.

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Курсы на рынке Forex на 11:30 мск: доллар — 71,38 рублей, евро — 75,78 рублей.

Кто и как адаптируется

Минстрой и ЖКХ прорабатывают дополнительные инструменты поддержки застройщиков, которые сами производят стройматериалы. Это будут льготные кредиты — они нужны застройщикам для пополнения оборотных средств и закупки оборудования по программе импортозамещения.

Правительство продлило упрощённый порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2023 года. Правила касаются процедуры получения нотификации на технику — это специальный документ, требующийся для всех устройств, поддерживающих криптографические возможности или шифрование: смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров и микросхем. Это поможет избежать дефицита электроники на фоне санкций, считают российские власти.

Контекст

Forbes поговорил с российскими предпринимателями, покинувшими Россию — о том, в какие страны они переехали и что происходит с их бизнесом.

Весной российскому ВВП прогнозировали глубочайший спад, а курс рубля и инфляция были исторические максимумы. Но экономика России подстроилась под санкции — сделала это лучше, чем ожидали власти и эксперты. Почему не случилось краха и что ждёт экономику в 2023 году — разбирался РБК.

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Занимавшие 80% российского кинорынка иностранные студии не привезли в Россию фильмы, ставшие по итогам 2022 года самыми кассовыми. Что смотрели россияне после ухода «голливудской пятёрки», что будет с кинопрокатом — в материале РБК.

HR-специалист Алёна Владимирская в колонке для Forbes рассказывает о главных трендах рынка труда в 2023 году, растущих сферах, которые можно рассмотреть для работы, а также специальностях, которые могут попасть под сокращение.