День 315: льготные кредиты для застройщиков, продление упрощённого ввоза техники Статьи редакции
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Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,59 рублей.
Кто и как адаптируется
Минстрой и ЖКХ прорабатывают дополнительные инструменты поддержки застройщиков, которые сами производят стройматериалы. Это будут льготные кредиты — они нужны застройщикам для пополнения оборотных средств и закупки оборудования по программе импортозамещения.
Правительство продлило упрощённый порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2023 года. Правила касаются процедуры получения нотификации на технику — это специальный документ, требующийся для всех устройств, поддерживающих криптографические возможности или шифрование: смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров и микросхем. Это поможет избежать дефицита электроники на фоне санкций, считают российские власти.
Контекст
Forbes поговорил с российскими предпринимателями, покинувшими Россию — о том, в какие страны они переехали и что происходит с их бизнесом.
Весной российскому ВВП прогнозировали глубочайший спад, а курс рубля и инфляция были исторические максимумы. Но экономика России подстроилась под санкции — сделала это лучше, чем ожидали власти и эксперты. Почему не случилось краха и что ждёт экономику в 2023 году — разбирался РБК.
Ущерб Украины от боевых действий составляет $700 млрд, заявил премьер страны Денис Шмыгаль. В ближайшее время начнётся восстановление Ураины — за счёт конфискованных у российских банков средств, для этого на специальном счёте находятся 17 млрд гривен (около $462,5 млн).
Занимавшие 80% российского кинорынка иностранные студии не привезли в Россию фильмы, ставшие по итогам 2022 года самыми кассовыми. Что смотрели россияне после ухода «голливудской пятёрки», что будет с кинопрокатом — в материале РБК.
HR-специалист Алёна Владимирская в колонке для Forbes рассказывает о главных трендах рынка труда в 2023 году, растущих сферах, которые можно рассмотреть для работы, а также специальностях, которые могут попасть под сокращение.
Новости предыдущего дня, 3 января — здесь.
надеюсь это упрощение повлияет и на цену товара
День Ньютона сегодня. С праздником!
Очередная поддержка льготными кредитами, теперь для застройщиков. Потом могут сказать, что не такие они и льготные.
Создавшие дефицит власти, считают, что упрощённый порядок ввоза электроники поможет избежать дефицита.
Краха не случилось. Почему и как его устроить — расскажут эксперты.
Ущерб Украины $700 млрд, на счету — $462 млн. Восстановлению быть.
Россияне смотрели всяческую хрень и "голубые" огоньки с выступлениями верховного.
Хорошего дня всем 🤘🏻