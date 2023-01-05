День 316: уход mcDonald's из Казахстана, новые ограничения на экспорт товаров из Тайваня в Россию Статьи редакции
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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,77 рублей.
Кто и как адаптируется
С начала 2022 года в два раза выросли продажи игр на дисках, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ozon, Wildberries и Mobile Research Group. Среди наиболее востребованных у покупателей жанров видеоигр — гонки и спортивные симуляторы.
«Роскосмос» договорился о сотрудничестве с двумя иранскими компаниями — SAHAB и SpaceOmid — в области пусковых услуг.
Какие есть проблемы и трудности
Министерство экономики Тайваня расширило список высокотехнологичных товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Беларусь. В него добавили 52 новые позиции товаров, среди них — такие химические вещества, как рицин, конотоксины, ботулинический токсин, нитрат аммония, трибутилфосфат, азотная кислота, станки с числовым программным управлением, электроразрядные станки и контроллеры, а также спецсредства — дубинки, наручники, смирительных рубашки.
Эстония намерена первой из стран ЕС передать замороженные российские активы Украине, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.
McDonald's планирует уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса, узнал Bloomberg. Головной офис запретил местному франчайзи закупать мясо из России, а другие поставки наладить не получилось. Ситуацию осложняет и то, что владелец франшизы Кайрат Боранбаев находится под стражей по делу о крупном хищении средств.
Новости предыдущего дня, 4 января — здесь.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
"Эстония намерена первой из стран ЕС передать замороженные российские активы Украине"
Тренд задан .
Хммм Через 50 лет Россия будет требовать эти активы через суды, и признать Эстонскую правительство в задолженности.
Как определить либерала в чате🤡
Как говорится - Новый день -новое дно)
А в чем дно заключается? Или просто надо так написать к любой новости?
"а также спецсредства — дубинки, наручники, смирительных рубашки"
Ммм( митинги разгонять становится все сложнее
Запасы швабр в России бесконечен, гражданин. Вы когда на митинг-то собрались?
Все эти спецсредства ушли на разгоны митингов во Франции.
Вольно, ребята, расслабляемся
У них просто дефицит, нужнее, своя рубашка ближе к телу.
О нееет, как же казахи теперь без Макдональдса будут??
молча как же ещё) Скорее всего увидят не понятные рестики с названием "Вкусно и точка"
А как мы без смирительных рубашек?
Ну придется есть в Ростикс и Вкусно и Точка. А они так хотели, чтобы их вообще это не коснулось.
Эх, на такую интересную дискуссию не успел. Наверное что-то очень позитивное обсуждали.
азотная кислота высокотехнологичный продукт оказывается
Дәмді - кезең.
Алга!
Казахи только здоровее будут. У них и своя отличная кухня имеется: кумыс, конина, манты и т.д. А то я недавно заходил во Вкусно и точка, и чуть не подавился. Качество сильно упало.