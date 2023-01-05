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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,77 рублей.

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Курсы на Мосбирже на 12:26 мск: доллар — 71,6 рублей, евро — 76,04 рубля.

Курсы на рынке Forex на 12:30 мск: доллар — 71,74 рублей, евро — 76,14 рублей.

Кто и как адаптируется

С начала 2022 года в два раза выросли продажи игр на дисках, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ozon, Wildberries и Mobile Research Group. Среди наиболее востребованных у покупателей жанров видеоигр — гонки и спортивные симуляторы.

«Роскосмос» договорился о сотрудничестве с двумя иранскими компаниями — SAHAB и SpaceOmid — в области пусковых услуг.

Какие есть проблемы и трудности

Министерство экономики Тайваня расширило список высокотехнологичных товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Беларусь. В него добавили 52 новые позиции товаров, среди них — такие химические вещества, как рицин, конотоксины, ботулинический токсин, нитрат аммония, трибутилфосфат, азотная кислота, станки с числовым программным управлением, электроразрядные станки и контроллеры, а также спецсредства — дубинки, наручники, смирительных рубашки.

Эстония намерена первой из стран ЕС передать замороженные российские активы Украине, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

McDonald's планирует уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса, узнал Bloomberg. Головной офис запретил местному франчайзи закупать мясо из России, а другие поставки наладить не получилось. Ситуацию осложняет и то, что владелец франшизы Кайрат Боранбаев находится под стражей по делу о крупном хищении средств.