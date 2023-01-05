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Финансы
Целый корабль

День 316: уход mcDonald's из Казахстана, новые ограничения на экспорт товаров из Тайваня в Россию Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,77 рублей.

Курсы на Мосбирже на 12:26 мск: доллар — 71,6 рублей, евро — 76,04 рубля.

Курсы на рынке Forex на 12:30 мск: доллар — 71,74 рублей, евро — 76,14 рублей.

Кто и как адаптируется

С начала 2022 года в два раза выросли продажи игр на дисках, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ozon, Wildberries и Mobile Research Group. Среди наиболее востребованных у покупателей жанров видеоигр — гонки и спортивные симуляторы.

«Роскосмос» договорился о сотрудничестве с двумя иранскими компаниями — SAHAB и SpaceOmid — в области пусковых услуг.

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Какие есть проблемы и трудности

Министерство экономики Тайваня расширило список высокотехнологичных товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Беларусь. В него добавили 52 новые позиции товаров, среди них — такие химические вещества, как рицин, конотоксины, ботулинический токсин, нитрат аммония, трибутилфосфат, азотная кислота, станки с числовым программным управлением, электроразрядные станки и контроллеры, а также спецсредства — дубинки, наручники, смирительных рубашки.

Эстония намерена первой из стран ЕС передать замороженные российские активы Украине, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

McDonald's планирует уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса, узнал Bloomberg. Головной офис запретил местному франчайзи закупать мясо из России, а другие поставки наладить не получилось. Ситуацию осложняет и то, что владелец франшизы Кайрат Боранбаев находится под стражей по делу о крупном хищении средств.

Новости предыдущего дня, 4 января — здесь.

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54 комментария
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melkiyPadonok

"Эстония намерена первой из стран ЕС передать замороженные российские активы Украине"
Тренд задан .

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Султан

Хммм Через 50 лет Россия будет требовать эти активы через суды, и признать Эстонскую правительство в задолженности.

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8 комментариев
Сергей Я

Как определить либерала в чате🤡

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Seves

Как говорится - Новый день -новое дно)

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Мяу

А в чем дно заключается? Или просто надо так написать к любой новости?

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28 комментариев
Дмитрий Вербняков

"а также спецсредства — дубинки, наручники, смирительных рубашки"

Ммм( митинги разгонять становится все сложнее

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Вася Пражкин

Запасы швабр в России бесконечен, гражданин. Вы когда на митинг-то собрались?

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Сергей Я

Все эти спецсредства ушли на разгоны митингов во Франции.

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Вася Пражкин
смирительных рубашки

Вольно, ребята, расслабляемся

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Pavel Voronkov

У них просто дефицит, нужнее, своя рубашка ближе к телу.

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Henke Thunder

О нееет, как же казахи теперь без Макдональдса будут??

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Igor Tarasov

молча как же ещё) Скорее всего увидят не понятные рестики с названием "Вкусно и точка"

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Последующий Орзэмэс

А как мы без смирительных рубашек?

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Мяу

Ну придется есть в Ростикс и Вкусно и Точка. А они так хотели, чтобы их вообще это не коснулось.

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Leonid Bushuev

Эх, на такую интересную дискуссию не успел. Наверное что-то очень позитивное обсуждали.

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Дарья

азотная кислота высокотехнологичный продукт оказывается

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Слегка Придурковатый

Дәмді - кезең.

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Пабы старой Руси

Алга!

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Handsome

Казахи только здоровее будут. У них и своя отличная кухня имеется: кумыс, конина, манты и т.д. А то я недавно заходил во Вкусно и точка, и чуть не подавился. Качество сильно упало.

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