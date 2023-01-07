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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 83,44 рубля.

ВТБ подал на лицензию, нужную для разблокировки активов в Euroclear и Clearstream. Речь об активах клиентов на брокерском обслуживании, а также тех, «на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг».

Кто и как адаптируется

«Вкусвилл» рассматривает возможность запустить магазины в новых форматах — в том числе «мини», сообщило издание «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости». Средний чек у компании выше в онлайне, но офлайн-аудитория — «основная база» сети.

Контекст

«К себе нежно: книга о том, как ценить и беречь себя», «1984», «Выбор: о свободе и внутренней силе человека» — вот что, помимо прочего, читали россияне в 2022 году. Подборку от электронных сервисов, издательств и книжных магазинов опубликовало РБК. (О самым популярных в том же году произведениях про бизнес, маркетинг и инвестиции редакция vc.ru писала здесь.)

«Политика ЦБ будет определяться в первую очередь инфляцией, которая может заметно снизиться в 2023 году», — считают опрошенные «Ъ» аналитики. Они рассказали, чего ждут от рубля и долгового рынка. Отечественная валюта может укрепиться в первом квартале (об этом говорили и в РБК — vc.ru), но не исключено, что потом «потеряет позиции на фоне восстановления импорта и падения экспорта». Доходность десятилетних ОФЗ рискует снизиться до 9% годовых к концу 2023-го.

Минимальная цена игристого вина в российской рознице выросла до 239 рублей за 0,75 литра — это на 70 рублей больше, чем в 2022 году. Приказ опубликовали ещё в конце декабря — он продействует до 31 декабря 2028-го. Минфин устанавливает цены на алкоголь по своему усмотрению, для того чтобы бороться с теневым производством.

В 2023 году Российский футбольный союз не будет использовать экипировку немецкой компании Adidas. У нацсборной будет новый технический спонсор, но кто — представители пока не раскрывают и не говорят, связано ли это с тем, что российские клубы и сборные начали отстранять от международных соревнований ещё в феврале 2022 года.

Редакция РБК поговорила с экспертами фондового рынка, чтобы узнать, к каким облигациям присмотреться в 2023 году, а также какие факторы будут влиять на их доходность и ключевую ставку.