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Финансы
Полина Лааксо

День 318: в 2022 году россияне чаще всего покупали книги о любви к себе и свободе выбора, а также «1984» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Пульс»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 83,44 рубля.

ВТБ подал на лицензию, нужную для разблокировки активов в Euroclear и Clearstream. Речь об активах клиентов на брокерском обслуживании, а также тех, «на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг».

Кто и как адаптируется

«Вкусвилл» рассматривает возможность запустить магазины в новых форматах — в том числе «мини», сообщило издание «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости». Средний чек у компании выше в онлайне, но офлайн-аудитория — «основная база» сети.

Контекст

«К себе нежно: книга о том, как ценить и беречь себя», «1984», «Выбор: о свободе и внутренней силе человека» — вот что, помимо прочего, читали россияне в 2022 году. Подборку от электронных сервисов, издательств и книжных магазинов опубликовало РБК. (О самым популярных в том же году произведениях про бизнес, маркетинг и инвестиции редакция vc.ru писала здесь.)

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«Политика ЦБ будет определяться в первую очередь инфляцией, которая может заметно снизиться в 2023 году», — считают опрошенные «Ъ» аналитики. Они рассказали, чего ждут от рубля и долгового рынка. Отечественная валюта может укрепиться в первом квартале (об этом говорили и в РБК — vc.ru), но не исключено, что потом «потеряет позиции на фоне восстановления импорта и падения экспорта». Доходность десятилетних ОФЗ рискует снизиться до 9% годовых к концу 2023-го.

Минимальная цена игристого вина в российской рознице выросла до 239 рублей за 0,75 литра — это на 70 рублей больше, чем в 2022 году. Приказ опубликовали ещё в конце декабря — он продействует до 31 декабря 2028-го. Минфин устанавливает цены на алкоголь по своему усмотрению, для того чтобы бороться с теневым производством.

В 2023 году Российский футбольный союз не будет использовать экипировку немецкой компании Adidas. У нацсборной будет новый технический спонсор, но кто — представители пока не раскрывают и не говорят, связано ли это с тем, что российские клубы и сборные начали отстранять от международных соревнований ещё в феврале 2022 года.

Редакция РБК поговорила с экспертами фондового рынка, чтобы узнать, к каким облигациям присмотреться в 2023 году, а также какие факторы будут влиять на их доходность и ключевую ставку.

Новости предыдущего дня, 6 января — здесь.

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53 комментария
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 Мяу

Все валят с VC, комментариев становится меньше. Но зато есть "Вадим Д.", который теперь оставляет сразу по 4 комментария. Отдувается за всех так сказать.

Ох не жалеете вы себя Вадим Д.

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Майкл

Кто все? Валит в основном ботоферма 15 рублёвых, видимо кризис, содержать ферму дорого стало . Раньше тут 10-20 коментаторов стабильно было под каждой веткой на зарплате, шас редко до 5 доходит.

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10 комментариев
Ware Wow

Комментов тут стало дохрена, только 90% это боты.
Стало много хамов, мата, оскорблений.

Короче смысл в комментах пропал, не с кем дискутировать и вообще теряться в потоке какого-то дерьма.

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7 комментариев
nanochat.ru

Мне показалось, что свалили обсиратели-минусаторы. Теперь сколько ни дизлайкай, всё равно сердечко в плюсе.

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1 комментарий
Pavel Voronkov
«К себе нежно: книга о том, как ценить и беречь себя», «Выбор: о свободе и внутренней силе человека»

Какие неженки пошли.

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Анастасия Кузьмина

Полагаю, что книги читают в основном женщины, ни в коем случае не оскорбляю тех редких мужчин, которые тоже это делают 😅

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8 комментариев
Seves

мейнстрим такой мейнстрим) для того, чтобы выйти из матрицы нужно креативное мышление) азаз

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Мяу

А еще есть новорег Seves, который живет в матрице)))

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Вадим Д.

«1984» не утратит актуальности никогда. «Спасибо» всем властям и режимам за это.

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Тонкий ГОСТ

"Скотный двор" незаслуженно забыт. С него надо начинать.

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1 комментарий
Pavel Voronkov

Для начала прочитали бы Замятина с его романом "Мы".

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5 комментариев
Soviet Pooh

Я уже надеялся на пришествие хотя бы дивного нового мира, но нет, с-ка, 1984й никак не кончается

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Вадим Д.
инфляцией, которая может заметно снизиться в 2023 году

Ого, так до нулевой инфляции, профицита бюджета и экономического роста договорятся.

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Вадим Д.
не будет использовать экипировку немецкой компании Adidas

Им давно уже форму ГазМяса придумали.

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Антон

В России уже давно новый бренд ABIBAS )

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Игорь Протасов

А у нас еще осталась нацсборная?
Ее же выграли отовсюду

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Иван Иванов

И судя по всему рекламный контракт аннулировали на униформу

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Marat Akhmetshin

Так в Азиатскую переходят же

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bastardos_no_pasaran
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Oleksandr Yatsenko

А я б вот такое почитал... Сборник

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СарыньНаКичку

Спецоперация, спецназ, спецподвиги. Страна спецов и голубцов. А при чем здесь голубцы? Подрастешь поймешь...

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