Финансы
Полина Лааксо

Джек Ма потеряет контроль над Ant Group — его доля голосующих акций составит 6,2% Статьи редакции

До этого он «не напрямую» управлял 53,46% голосов.

Джек Ма. Источник: Retail.ru
  • Ant Group рассказала, что это очередной шаг, чтобы «оптимизировать управление и достичь долгосрочного устойчивого развития». Когда реструктуризацию официально завершат, неизвестно, но компания уточнила: изменения не отразятся на её операционной деятельности или «экономических интересах» акционеров.
  • Ма основал Ant Group, но не занимал должностей в руководстве и не входил в совет директоров. Он «контролировал» её через связанные фирмы — в частности инвестиционную Hangzhou Yunbo. Она держала контроль над двумя компаниями, которые владели более 50% в Ant Group, пишет Nikkey Asia со ссылкой на документы от 2020 года. По словам самой Ant Group, Ма «не напрямую управлял» 53,46% голосующих акций.
  • В ходе реструктуризации десять главных акционеров, включая Ма, согласились голосовать «независимо» друг от друга, а не «сообща», как раньше. В результате этого размер голосующих прав основателя составит 6,2%, подсчитало Reuters.
  • Так как Ant Group хочет избежать ситуаций, в которых один акционер будет иметь единоличный или совместный контроль над компанией, она также назначит пятого независимого директора в совет, благодаря чему независимых директоров будет больше. Сейчас и тех и тех — по четыре человека.
  • Несмотря на то, что часть реорганизационных решений компания Ма принимала из-за давления властей, это — её собственное. Регуляторы, по словам WSJ, не требовали перераспределять контроль.
  • Проблемы с китайскими властями начались у Джека Ма ещё в 2020 году, когда тот выступал на конференции в Шанхае и открыто раскритиковал финансовую политику страны. Тогда же власти приостановили IPO Ant Group. После этого Ма практически не появлялся на публике, пишет Bloomberg.
  • О том, что основатель может отказаться от контроля, ещё в июле 2022 года сообщало WSJ со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, — также из-за давления властей.

#новость #antgroup

1283 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
0
34 комментария
Написать комментарий...
 СарыньНаКичку

Да, Ма это вам не Маск. Потому что Китай не Америка. Но комуняки у власти, все же лучше, чем ворюги, судя по тому, что сотворил Китай за последние 20 лет. И что творится у его Северного соседа

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

Вы правда считаете, что в Китае лучше живётся гражданам Китая , россиянам в России?

Ответить
Развернуть ветку
Семён Горбунков

А вы всерьёз полагаете, что китайцы в Китае живут хуже россиян в России?

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

В среднем по больнице - да, лучше.

Ответить
Развернуть ветку
СарыньНаКичку

ВВП Китая превзошёл ВВП Италии в 2000, Франции в 2002 (2005), ВВП Великобритании в 2006 и Германии в 2007, прежде чем превзошёл ВВП Японии в 2010, сделав Китай второй экономикой мира после США. Как там наш рывок обогнать Португалию, не подскажете?
Москва наводнена китайскими пенсионерами, интересно, сколько рос.пенсионеров шатается по музеям Пекина?

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

Вы на мой вопрос отвечаете? Или по своей методичке продолжаете шпарить?

Ответить
Развернуть ветку
Kit

У них климат лучше

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Был в Шанхае как-то летом - и там нормально так +38 градусов и огромная влажность (хотя за счет этого в целом легче жара переносится).
Но у них вроде самая большая пригодная для жизни территория из всех стран.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Ма всё пытается понравится Си, чтобы тот перестал гневаться. Однако и это не поможет, стопудов. Продал бы совсем компанию, всем лучше бы было.

Ответить
Развернуть ветку
Alex

В китае жуткая клановость во власти, Ма изначально был не с теми. Как я помню там Tencent еще не с теми, но он нейтральный вроде, а Baidu вроде в нужном клане. Слишком сложна политика Китая для восприятия.

Ответить
Развернуть ветку
t t
Ма всё пытается понравится Си

не пытается, он уже давно в Японии живет

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Он может где угодно жить, но основные активы его в Китае и Си знает, на что надавить.

Ответить
Развернуть ветку
t t

ну так если бы Ма хотел помириться или понравится, то он бы не уехал в Японию, он по факту диссидент уже

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Кому он её продаст?
Если только как Тиньков, за копейки...

Ответить
Развернуть ветку
Замело Порошин

Как, он бедненький на свои оставшиеся $10 млрд жить то будет?

Ответить
Развернуть ветку
Akmal Safarov

возможно ему не хочется тупо тратить деньги на все и просто ничего не делая жить, может у него есть свои интересы какие то ? хотя не, бред какой то да ?) в жизни же главное иметь деньги и их как то тратить

Ответить
Развернуть ветку
Замело Порошин

Книжка же была.. он вообще не хотел такой большой бизнес делать, просто сайт локальный запустил. В целом это плохо, т.к. АлиЭкспресс хоть и работает, но делается явными профанами. Пользоваться невозможно.

Ответить
Развернуть ветку
Джошуа

Что, братья китайцы тоже всё национализируют?

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

Они никогда не прекращали национализировать. Все их миллионеры и миллиардеры - люди, отобранные партией.
И если вдруг кто-то решил пойти против линии партии - того быстро опускают на землю

Ответить
Развернуть ветку
СарыньНаКичку

"Братья" китайцы ждут не дождутся, когда Россия ослабнет, чтобы захапать Сибирь. По заветам их вождя Мао...

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

А им это надо?
Бабло вкладывать. Проще дать нам кредит и мы сами построим

Ответить
Развернуть ветку
bravo sierra

Они практики. Китай может пару сотен миллионов строителей организовать по потребности и быстро застроить полсибири, а мы дальше выделения бюджетов и написания дорожных карт не продвинемся.

Ответить
Развернуть ветку
СарыньНаКичку

а 20т лет что нам мешало строить, отсутствие китайских кредитов?

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

Россия нужна пока. Дешёвую нефть никто сейчас не даст Китаю. Как и рынок сбыта товаров из Поднебесной - сейчас Россия не самый маленький рынок сбыта для Китая

Ответить
Развернуть ветку
Danil Ivkin

Один из небольших рынков сбыта

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно
Россия не самый маленький

Ага, 2 или 3% от всего экспорта

Ответить
Развернуть ветку
Alex

По заветам вождя Си китайцы хотят "вместе с Россией усиливать взаимодействие для построения справедливого устройства мира".
Я так понимаю ваша "историческая" родина так же в составе России скоро будет строить этот справедливый мир )) Меньше Буданова слушайте, больше товарища Си.

Ответить
Развернуть ветку
U4i.Online

Спасибо за ифнормацию, интересно

Ответить
Развернуть ветку
Philipp Novikov

Changpeng Zhao > Jack Ma.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Azarenko

Привет Яндексу

Ответить
Развернуть ветку
hfms6h3s

Оптимизация до добра не доведёт, уже проверено на медицине в России.

Ответить
Развернуть ветку
Seves

Что то много новостей о потерях богачей и так мало про их удачи) Начинаю подозревать vc в применении НЛП технологий как на первом канале) Когда методично, тонко, но постоянно подается одна и та же мысль - все плохо у капиталистов. Просто в разные новости оформленна)....

Ответить
Развернуть ветку
Khar Kapp

А может реально что-то случилось и уже не первый год?

Ответить
Развернуть ветку
Seves

тут важно на чем концентрируется внимание) это суть нлп

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
null