Джек Ма потеряет контроль над Ant Group — его доля голосующих акций составит 6,2% Статьи редакции
До этого он «не напрямую» управлял 53,46% голосов.
- Ant Group рассказала, что это очередной шаг, чтобы «оптимизировать управление и достичь долгосрочного устойчивого развития». Когда реструктуризацию официально завершат, неизвестно, но компания уточнила: изменения не отразятся на её операционной деятельности или «экономических интересах» акционеров.
- Ма основал Ant Group, но не занимал должностей в руководстве и не входил в совет директоров. Он «контролировал» её через связанные фирмы — в частности инвестиционную Hangzhou Yunbo. Она держала контроль над двумя компаниями, которые владели более 50% в Ant Group, пишет Nikkey Asia со ссылкой на документы от 2020 года. По словам самой Ant Group, Ма «не напрямую управлял» 53,46% голосующих акций.
- В ходе реструктуризации десять главных акционеров, включая Ма, согласились голосовать «независимо» друг от друга, а не «сообща», как раньше. В результате этого размер голосующих прав основателя составит 6,2%, подсчитало Reuters.
- Так как Ant Group хочет избежать ситуаций, в которых один акционер будет иметь единоличный или совместный контроль над компанией, она также назначит пятого независимого директора в совет, благодаря чему независимых директоров будет больше. Сейчас и тех и тех — по четыре человека.
- Несмотря на то, что часть реорганизационных решений компания Ма принимала из-за давления властей, это — её собственное. Регуляторы, по словам WSJ, не требовали перераспределять контроль.
- Проблемы с китайскими властями начались у Джека Ма ещё в 2020 году, когда тот выступал на конференции в Шанхае и открыто раскритиковал финансовую политику страны. Тогда же власти приостановили IPO Ant Group. После этого Ма практически не появлялся на публике, пишет Bloomberg.
- О том, что основатель может отказаться от контроля, ещё в июле 2022 года сообщало WSJ со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, — также из-за давления властей.
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Да, Ма это вам не Маск. Потому что Китай не Америка. Но комуняки у власти, все же лучше, чем ворюги, судя по тому, что сотворил Китай за последние 20 лет. И что творится у его Северного соседа
Вы правда считаете, что в Китае лучше живётся гражданам Китая , россиянам в России?
А вы всерьёз полагаете, что китайцы в Китае живут хуже россиян в России?
В среднем по больнице - да, лучше.
ВВП Китая превзошёл ВВП Италии в 2000, Франции в 2002 (2005), ВВП Великобритании в 2006 и Германии в 2007, прежде чем превзошёл ВВП Японии в 2010, сделав Китай второй экономикой мира после США. Как там наш рывок обогнать Португалию, не подскажете?
Москва наводнена китайскими пенсионерами, интересно, сколько рос.пенсионеров шатается по музеям Пекина?
Вы на мой вопрос отвечаете? Или по своей методичке продолжаете шпарить?
У них климат лучше
Был в Шанхае как-то летом - и там нормально так +38 градусов и огромная влажность (хотя за счет этого в целом легче жара переносится).
Но у них вроде самая большая пригодная для жизни территория из всех стран.
Ма всё пытается понравится Си, чтобы тот перестал гневаться. Однако и это не поможет, стопудов. Продал бы совсем компанию, всем лучше бы было.
В китае жуткая клановость во власти, Ма изначально был не с теми. Как я помню там Tencent еще не с теми, но он нейтральный вроде, а Baidu вроде в нужном клане. Слишком сложна политика Китая для восприятия.
не пытается, он уже давно в Японии живет
Он может где угодно жить, но основные активы его в Китае и Си знает, на что надавить.
ну так если бы Ма хотел помириться или понравится, то он бы не уехал в Японию, он по факту диссидент уже
Кому он её продаст?
Если только как Тиньков, за копейки...
Как, он бедненький на свои оставшиеся $10 млрд жить то будет?
возможно ему не хочется тупо тратить деньги на все и просто ничего не делая жить, может у него есть свои интересы какие то ? хотя не, бред какой то да ?) в жизни же главное иметь деньги и их как то тратить
Книжка же была.. он вообще не хотел такой большой бизнес делать, просто сайт локальный запустил. В целом это плохо, т.к. АлиЭкспресс хоть и работает, но делается явными профанами. Пользоваться невозможно.
Что, братья китайцы тоже всё национализируют?
Они никогда не прекращали национализировать. Все их миллионеры и миллиардеры - люди, отобранные партией.
И если вдруг кто-то решил пойти против линии партии - того быстро опускают на землю
"Братья" китайцы ждут не дождутся, когда Россия ослабнет, чтобы захапать Сибирь. По заветам их вождя Мао...
А им это надо?
Бабло вкладывать. Проще дать нам кредит и мы сами построим
Они практики. Китай может пару сотен миллионов строителей организовать по потребности и быстро застроить полсибири, а мы дальше выделения бюджетов и написания дорожных карт не продвинемся.
а 20т лет что нам мешало строить, отсутствие китайских кредитов?
Россия нужна пока. Дешёвую нефть никто сейчас не даст Китаю. Как и рынок сбыта товаров из Поднебесной - сейчас Россия не самый маленький рынок сбыта для Китая
Один из небольших рынков сбыта
Ага, 2 или 3% от всего экспорта
По заветам вождя Си китайцы хотят "вместе с Россией усиливать взаимодействие для построения справедливого устройства мира".
Я так понимаю ваша "историческая" родина так же в составе России скоро будет строить этот справедливый мир )) Меньше Буданова слушайте, больше товарища Си.
Спасибо за ифнормацию, интересно
Changpeng Zhao > Jack Ma.
Привет Яндексу
Оптимизация до добра не доведёт, уже проверено на медицине в России.
Что то много новостей о потерях богачей и так мало про их удачи) Начинаю подозревать vc в применении НЛП технологий как на первом канале) Когда методично, тонко, но постоянно подается одна и та же мысль - все плохо у капиталистов. Просто в разные новости оформленна)....
А может реально что-то случилось и уже не первый год?
тут важно на чем концентрируется внимание) это суть нлп