Финансы
Полина Лааксо

Минфин США счёл, что угроза санкций вынуждает американские фирмы осторожничать и отказывать клиентам без веских причин Статьи редакции

Например, банки из-за этого могут лишить поддержки тех, «кто нуждается в ней, как никто другой».

  • Чтобы обсудить наметившуюся тенденцию, чиновники собираются в 2023 году провести беседы с финансовыми и технологическими компаниями вроде Apple и Alphabet, сообщило Bloomberg. Одна из задач Минфина США — разработать рекомендации и реформы, которые «упростят соблюдение санкций».
  • Так, уже в январе замминистра управления контртеррористической и финансовой разведки Брайан Нельсон встретится с руководителями банков в Сиэтле, Сан-Франциско и Сан-Диего. Он предостережёт их от чрезмерной осторожности и «перевыполнения» требований из-за страха попасть под штрафные ограничения.

Когда финансовые учреждения выбирают политику снижения рисков, они могут превентивно лишить доступа к услугам целые категории клиентов — без разбора и оценки реальных угроз.

В итоге американцы-обыватели могут оказаться вынуждены обратиться к нерегулируемым и потенциально опасным финансовым решениям.

Брайан Нельсон, чиновник Минфина США
  • Проблема с постоянными ограничениями от правительства США не нова, отмечает Bloomberg: каждая новая администрация вводит нужные ей санкции, «порой не внося в них особой ясности», и ждёт, что разбираться с ними будет каждая компания самостоятельно.
  • Но ситуация усугубилась после 24 февраля 2022 года. По словам издания, санкции начали «выходить за рамки» того, что было раньше: например, когда российские активы стали замораживать, а банки отключали от Swift. Вести бизнес с фирмами из России переставали даже те компании, кому это не запрещалось, накладывая на себя «самосанкции».

#новость #санкции

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11 комментариев
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 Вадим Д.

Санкции санкциями, угрозы угрозами, но если ну прям очень надо, то можно? Забота об американцах-обывателях.

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Николай Верегин

Вас не поймешь: вводят санкции — плохо. Снимают — плохо.

Всех россиян считают плохими и отказывают в услугах — плохо.

Пересматривают политику — тоже плохо.

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Трансгендолёт

то есть ввели кучу санкций, предупредили о вторичных санкциях, а компаниям не разъяснили, как с этим работать, не переживая, что изза малейшей ошибки можно огрести штрафы или другие санкции.

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Allestor Klei

Ну а хули нам, бюрократам? Полит очки набрать, а потом и из очка вылазить

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Николай Верегин

Из очка будут вылазить не они, а те против кого санкции вводили, или те кому отказывали из-за рисков.

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Allestor Klei

Ну так не мало, кто был завязан. на российском рынке. Та же история с Маком в Казахстане показывает, что компании сами не понимают что делать

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Николай Верегин

Санкции вводили в спешке, такого экономического и политического давления никогда не было.

Россия к тому же еще крупный мировой игрок(хоть и с 2% мирового ВВП, но глобализацию это не сильно волнует).

Понятное дело что этот новый режим нужно допиливать, чтобы продолжать функционировать.

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Я никто и звать меня никак

Здравый смысл подвезли немного?

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Невкусно и грустно

У России два союзника: Генерал Мороз (который воюет не в ту сторону почему-то) и чиновники Минфина США (с) Александр какой-то

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Слегка Придурковатый

Просто бабки не хотят терять.

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Seves

Ох уж этот Запад) Как бы мы хорошо жили бы без него (лютый сарказм)

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