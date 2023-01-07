Когда финансовые учреждения выбирают политику снижения рисков, они могут превентивно лишить доступа к услугам целые категории клиентов — без разбора и оценки реальных угроз.

В итоге американцы-обыватели могут оказаться вынуждены обратиться к нерегулируемым и потенциально опасным финансовым решениям.