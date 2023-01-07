Минфин США счёл, что угроза санкций вынуждает американские фирмы осторожничать и отказывать клиентам без веских причин Статьи редакции
Например, банки из-за этого могут лишить поддержки тех, «кто нуждается в ней, как никто другой».
- Чтобы обсудить наметившуюся тенденцию, чиновники собираются в 2023 году провести беседы с финансовыми и технологическими компаниями вроде Apple и Alphabet, сообщило Bloomberg. Одна из задач Минфина США — разработать рекомендации и реформы, которые «упростят соблюдение санкций».
- Так, уже в январе замминистра управления контртеррористической и финансовой разведки Брайан Нельсон встретится с руководителями банков в Сиэтле, Сан-Франциско и Сан-Диего. Он предостережёт их от чрезмерной осторожности и «перевыполнения» требований из-за страха попасть под штрафные ограничения.
- Проблема с постоянными ограничениями от правительства США не нова, отмечает Bloomberg: каждая новая администрация вводит нужные ей санкции, «порой не внося в них особой ясности», и ждёт, что разбираться с ними будет каждая компания самостоятельно.
- Но ситуация усугубилась после 24 февраля 2022 года. По словам издания, санкции начали «выходить за рамки» того, что было раньше: например, когда российские активы стали замораживать, а банки отключали от Swift. Вести бизнес с фирмами из России переставали даже те компании, кому это не запрещалось, накладывая на себя «самосанкции».
597 просмотров
Санкции санкциями, угрозы угрозами, но если ну прям очень надо, то можно? Забота об американцах-обывателях.
Вас не поймешь: вводят санкции — плохо. Снимают — плохо.
Всех россиян считают плохими и отказывают в услугах — плохо.
Пересматривают политику — тоже плохо.
то есть ввели кучу санкций, предупредили о вторичных санкциях, а компаниям не разъяснили, как с этим работать, не переживая, что изза малейшей ошибки можно огрести штрафы или другие санкции.
Ну а хули нам, бюрократам? Полит очки набрать, а потом и из очка вылазить
Из очка будут вылазить не они, а те против кого санкции вводили, или те кому отказывали из-за рисков.
Ну так не мало, кто был завязан. на российском рынке. Та же история с Маком в Казахстане показывает, что компании сами не понимают что делать
Санкции вводили в спешке, такого экономического и политического давления никогда не было.
Россия к тому же еще крупный мировой игрок(хоть и с 2% мирового ВВП, но глобализацию это не сильно волнует).
Понятное дело что этот новый режим нужно допиливать, чтобы продолжать функционировать.
Здравый смысл подвезли немного?
У России два союзника: Генерал Мороз (который воюет не в ту сторону почему-то) и чиновники Минфина США (с) Александр какой-то
Просто бабки не хотят терять.
Ох уж этот Запад) Как бы мы хорошо жили бы без него (лютый сарказм)