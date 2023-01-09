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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:36 мск: доллар — 72,04 рубля, евро — 76,8 рубля.

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Курсы на рынке Forex на 7:52 мск: доллар — 71,98 рубля, евро — 76,74 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75,2 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,77 рубля, евро — по 82,62 рубля.

Кто и как адаптируется

МТС весной запустит собственный музыкальный лейбл. Новое направление бизнеса будет включать дистрибуцию треков на все музыкальные стриминговые площадки, маркетинговую поддержку, промо и PR, концертную и билетную деятельность, а также другие сервисы.

Банк России подготовил презентацию о проекте цифрового рубля, узнал «Ъ». В ней описана платформа для него, пройденные этапы внедрения и те, что состоятся в ближайшем будущем. Уже в первом квартале 2023 года ЦБ планирует начать разработку модели трансграничных расчётов с использованием цифрового рубля и уже привёл два возможных варианта.

Структура совладельца «Фармстандарта», миллиардера Виктора Харитонина может купить единственного в России производителя мелованного картона — компанию «Кама», выяснил «Ъ». По словам источников, ФАС уже одобрила сделку.

У российских гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственники, узнали «Ведомости». С августа 2022 года российским бизнесом OBI владел предприниматель Йозеф Лиокумович, с середины октября — «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский». Новые владельцы — компания «Модуль-2» (90%) и бизнесмен Валид Корчагин. Они могут быть связаны с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Контекст

Спрос на iPhone сократился вдвое за год. По данным аналитиков «Марвел-дистрибуции», с января по ноябрь 2022 года было продано 2,2 млн iPhone — это на 48% меньше, чем в тот же период 2021-го (4,2 млн). Значительное сокращение продаж подтверждают в МТС, «Мегафоне» и «Ситилинке».