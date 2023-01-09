День 320: у российского бизнеса OBI опять сменился владелец, МТС запустит музыкальный лейбл Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
МТС весной запустит собственный музыкальный лейбл. Новое направление бизнеса будет включать дистрибуцию треков на все музыкальные стриминговые площадки, маркетинговую поддержку, промо и PR, концертную и билетную деятельность, а также другие сервисы.
Банк России подготовил презентацию о проекте цифрового рубля, узнал «Ъ». В ней описана платформа для него, пройденные этапы внедрения и те, что состоятся в ближайшем будущем. Уже в первом квартале 2023 года ЦБ планирует начать разработку модели трансграничных расчётов с использованием цифрового рубля и уже привёл два возможных варианта.
Структура совладельца «Фармстандарта», миллиардера Виктора Харитонина может купить единственного в России производителя мелованного картона — компанию «Кама», выяснил «Ъ». По словам источников, ФАС уже одобрила сделку.
У российских гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственники, узнали «Ведомости». С августа 2022 года российским бизнесом OBI владел предприниматель Йозеф Лиокумович, с середины октября — «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский». Новые владельцы — компания «Модуль-2» (90%) и бизнесмен Валид Корчагин. Они могут быть связаны с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова.
Контекст
Спрос на iPhone сократился вдвое за год. По данным аналитиков «Марвел-дистрибуции», с января по ноябрь 2022 года было продано 2,2 млн iPhone — это на 48% меньше, чем в тот же период 2021-го (4,2 млн). Значительное сокращение продаж подтверждают в МТС, «Мегафоне» и «Ситилинке».
Новости предыдущего дня, 8 января — здесь.
320 дней подряд все кругом херню творят. Международный день хореографа, а тут такое. С праздником.
МТС зажигает — музыка повсюду.
Цифро₽ не за горами, как считает Банк России. Уже и презентация есть.
Весь мелованный картон в одни руки — ФАС довольна.
ОБИ бьёт рекорды по смене владельцев.
iPhone берут реже — то ли обходятся, то ли всё же есть траты важнее.
Хорошего всем дня 🤘🏻
"Весь мелованный картон в одни руки"
Из статьи: ЕДИНСТВЕННЫЙ производитель мелованного картона. 🙈🙆🤓
"МТС весной запустит собственный музыкальный лейбл"
Лучший музыкальный лейбл - это торрент. Ещё ни разу не подводил.
Будут выпускать Лепса, Газманова и Шамана.
Кто там еще остался? )
Чичерина
какое же ее раннее творчество было охуенное, а сейчас милитаризм один
скорее ебанизм. Глянул любопытства ради ее выступление в леопардовой шубе - кукушка у нее окончательно улетела и выглядеть стала лет на 10-15 старее.
10-15 старее - давно уже
Маша Распутина?
Про новую русскую волну слышали?
А можно подробнее?
А то по телеку все старая
Сократился спрос на айфоны или стало больше серого импорта
Именно. Если гарантии нет и там и там ..... Или она "своя" "договоримся" , зачем платить больше ?)
Сократился спрос в «МТС, "Мегафоне" и "Ситилинке"». А параллельный да, вполне мог подрасти. Хотя и эти параллельно торгуют.
А может просто население нищает , нет ?
скорее айфоноводы массово эмигрируют с семьями
Ну если доходы позволят то почему бы и нет ?
Ну и просто народ деньги в другое русло трат направил - переезды и все такое
Не уверен, что с этим цифровым рублем что-то дельное по итогу выйдет. Выглядит как чей то пиар проект
Если отсюда убрать слово "цифровым", и двинуть эту фразу лет так 25 назад получилось бы неплохое предсказание.
Или по крайней мере прогноз.
25 лет назад в ходу было слово "деревянный"
идея хорошая, реализация как обычно. скорее всего всё замнут через пару лет, как было с электронными паспортами
Насколько я знаю, уже лет 4-5 назад гоняли по сети тестовые миллионы на базе ВТБ, и что она будет совместима с ефиром, который разработал Виталик из Зеленограда, так что давайте не будем снобами, работать с программной точки зрения это будет нормально. главное, чтобы в обычную действительность интегрировали не через одно место
Извините, но разве рубль не измеряется в цифрах..?
Оби по рукам пошла получается
Истории известны российские прибыльные музыкальные бренды?
Бренды или лейблы?
Спасибо. Лейблы, конечно.
Black Star, Velvet Music, MALFA.
Ещё прости Господи Газгольдер.
А как же Жара, самый большой лейбл
Жара тоже да.
Но у них и дистрибьюция от Warner Music, так что назвать их российскими полностью не получится.
Возможно, я не совсем в теме )
BlackStar
Прибыльные наверное все, а вот адекватных скорее всего нет
Почему-то вспомнилось, как говорят в Одессе, "как нам жаль, что вы наконец-то уходите".
Опять доллар полетел (
Становимся беднее с каждым днём
говорят за один доллар больше рублей теперь страна получает. опять одна польза для экономики.