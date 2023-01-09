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Финансы
Местный клуб

День 320: у российского бизнеса OBI опять сменился владелец, МТС запустит музыкальный лейбл Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:36 мск: доллар — 72,04 рубля, евро — 76,8 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:52 мск: доллар — 71,98 рубля, евро — 76,74 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75,2 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,77 рубля, евро — по 82,62 рубля.

Кто и как адаптируется

МТС весной запустит собственный музыкальный лейбл. Новое направление бизнеса будет включать дистрибуцию треков на все музыкальные стриминговые площадки, маркетинговую поддержку, промо и PR, концертную и билетную деятельность, а также другие сервисы.

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Банк России подготовил презентацию о проекте цифрового рубля, узнал «Ъ». В ней описана платформа для него, пройденные этапы внедрения и те, что состоятся в ближайшем будущем. Уже в первом квартале 2023 года ЦБ планирует начать разработку модели трансграничных расчётов с использованием цифрового рубля и уже привёл два возможных варианта.

Структура совладельца «Фармстандарта», миллиардера Виктора Харитонина может купить единственного в России производителя мелованного картона — компанию «Кама», выяснил «Ъ». По словам источников, ФАС уже одобрила сделку.

У российских гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственники, узнали «Ведомости». С августа 2022 года российским бизнесом OBI владел предприниматель Йозеф Лиокумович, с середины октября — «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский». Новые владельцы — компания «Модуль-2» (90%) и бизнесмен Валид Корчагин. Они могут быть связаны с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Контекст

Спрос на iPhone сократился вдвое за год. По данным аналитиков «Марвел-дистрибуции», с января по ноябрь 2022 года было продано 2,2 млн iPhone — это на 48% меньше, чем в тот же период 2021-го (4,2 млн). Значительное сокращение продаж подтверждают в МТС, «Мегафоне» и «Ситилинке».

Новости предыдущего дня, 8 января — здесь.

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37 комментариев
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 Вадим Д.

320 дней подряд все кругом херню творят. Международный день хореографа, а тут такое. С праздником.

МТС зажигает — музыка повсюду.
Цифро₽ не за горами, как считает Банк России. Уже и презентация есть.
Весь мелованный картон в одни руки — ФАС довольна.
ОБИ бьёт рекорды по смене владельцев.
iPhone берут реже — то ли обходятся, то ли всё же есть траты важнее.

Хорошего всем дня 🤘🏻

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just a.

"Весь мелованный картон в одни руки"
Из статьи: ЕДИНСТВЕННЫЙ производитель мелованного картона. 🙈🙆🤓

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Слегка Придурковатый

"МТС весной запустит собственный музыкальный лейбл"

Лучший музыкальный лейбл - это торрент. Ещё ни разу не подводил.

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Васисуалий Лоханкин

Будут выпускать Лепса, Газманова и Шамана.
Кто там еще остался? )

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Alex Nosov

Чичерина

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Мимо проходивший

какое же ее раннее творчество было охуенное, а сейчас милитаризм один

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Alex Nosov

скорее ебанизм. Глянул любопытства ради ее выступление в леопардовой шубе - кукушка у нее окончательно улетела и выглядеть стала лет на 10-15 старее.

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Мимо проходивший

10-15 старее - давно уже

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Аня Деревянко

Маша Распутина?

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Доктор Богомол Тобогган

Про новую русскую волну слышали?

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Игорь Протасов

А можно подробнее?
А то по телеку все старая

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Куртуазный маньерист

Сократился спрос на айфоны или стало больше серого импорта

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YCbluKOBPbl

Именно. Если гарантии нет и там и там ..... Или она "своя" "договоримся" , зачем платить больше ?)

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Вадим Д.

Сократился спрос в «МТС, "Мегафоне" и "Ситилинке"». А параллельный да, вполне мог подрасти. Хотя и эти параллельно торгуют.

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melkiyPadonok

А может просто население нищает , нет ?

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Куртуазный маньерист

скорее айфоноводы массово эмигрируют с семьями

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melkiyPadonok

Ну если доходы позволят то почему бы и нет ?

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Timur

Ну и просто народ деньги в другое русло трат направил - переезды и все такое

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Alexey QuQu

Не уверен, что с этим цифровым рублем что-то дельное по итогу выйдет. Выглядит как чей то пиар проект

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Тактический диод
Не уверен, что с этим цифровым рублем что-то дельное по итогу выйдет.

Если отсюда убрать слово "цифровым", и двинуть эту фразу лет так 25 назад получилось бы неплохое предсказание.
Или по крайней мере прогноз.

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Andrew Simon

25 лет назад в ходу было слово "деревянный"

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Дмитрий Латышев

идея хорошая, реализация как обычно. скорее всего всё замнут через пару лет, как было с электронными паспортами

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Konstantin Tyufyakin

Насколько я знаю, уже лет 4-5 назад гоняли по сети тестовые миллионы на базе ВТБ, и что она будет совместима с ефиром, который разработал Виталик из Зеленограда, так что давайте не будем снобами, работать с программной точки зрения это будет нормально. главное, чтобы в обычную действительность интегрировали не через одно место

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Тактический диод
Цифровой рубль

Извините, но разве рубль не измеряется в цифрах..?

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Станислав Артемьев

Оби по рукам пошла получается

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OrthoTox

Истории известны российские прибыльные музыкальные бренды?

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Тактический диод

Бренды или лейблы?

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OrthoTox

Спасибо. Лейблы, конечно.

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Тактический диод

Black Star, Velvet Music, MALFA.
Ещё прости Господи Газгольдер.

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Alexey QuQu

А как же Жара, самый большой лейбл

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Тактический диод

Жара тоже да.
Но у них и дистрибьюция от Warner Music, так что назвать их российскими полностью не получится.

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Alexey QuQu

Возможно, я не совсем в теме )

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Антон Храмченко

BlackStar

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Вадя Кулаков

Прибыльные наверное все, а вот адекватных скорее всего нет

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Положительный хичхакер
У российских гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственники, узнали «Ведомости». С августа 2022 года российским бизнесом OBI владел предприниматель Йозеф Лиокумович

Почему-то вспомнилось, как говорят в Одессе, "как нам жаль, что вы наконец-то уходите".

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Вадя Кулаков

Опять доллар полетел (
Становимся беднее с каждым днём

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Garmonbon

говорят за один доллар больше рублей теперь страна получает. опять одна польза для экономики.

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