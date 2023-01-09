У OBI в России третий раз сменились владельцы — они могут быть связаны с компанией, купившей кофейни Starbucks Статьи редакции
Бизнес несколько раз менял собственников, но теперь «корпоративные дрязги утряслись» и актив перешёл от номинальных собственников к настоящим, пишут «Ведомости».
- Новыми владельцами пяти предприятий, входящих в российскую группу OBI, стали компания «Модуль-2» (90%) и бизнесмен Валид Корчагин (10%), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Сделку закрыли 30 декабря.
- «Модуль-2» принадлежит Марине Мидовой — президенту Ассоциации оптовых и розничных рынков. Та, в свою очередь, создана компаниями, связанными с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Мидова также связана и с другими структурами группы — например, до 2015 года руководила Мелкооптовым рынком тамбовского хладокомбината.
- Его нынешний собственник — Артур Карданов. Он вместе с супругой Канокова Фатимой владеет компанией «Синдика-МКАД», которой принадлежал сгоревший в 2017 году строительный рынок «Синдика».
- Корчагин же владеет долей в 21,25% в компании «Арена»: в её карточке в «Контур.Фокусе» указан сайт кофеен Stars Coffee — это бывшая сеть Starbucks в России, которую в 2022 году вместе с «Синдикой» купили Тимати и ресторатор Антон Пинский. Связаться с Мидовой, Корчагиным, Пинским и представителем Тимати «Ведомостям» не удалось. Представитель «Синдики» от комментариев отказался, в OBI газете не ответили.
- Немецкая OBI объявила о прекращении работы в России в марте. В апреле «Ведомости» сообщили, что российский бизнес ритейлера перейдёт в доверительное управление на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. В конце апреля-начале мая сеть возобновила работу. Тогда же ФАС сообщила, что получила ходатайство о покупке OBI от группы МАХ.
- В конце июля источники «Ведомостей» сообщили, что OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса. По её условиям, на первом этапе 40% долей перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX, а 60% – бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. В интервью Forbes Лиукомович говорил, что сумма сделки составила всего 600 рублей.
- В октябре 2022 года у OBI снова сменились собственники. 90% долей в пяти юрлицах сети перешли ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», зарегистрированному в марте 2022 года, остальное – МОО «По противодействию коррупции».
- Источник Forbes тогда заявил, что Лиокумович российский бизнес OBI никому не продавал, а происходящее — это попытка рейдерского захвата. Источник «Ведомостей», близкий к OBI, рассказал, что «все корпоративные дрязги утряслись»: актив перешёл новым собственника от посредника, который был номинальным владельцем до завершения сделки.
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И где они целые 600 рублей нашли?
Евро же. Но это первая "продажа" была. Теперь, видимо, цены другие.
"В интервью Forbes Лиукомович говорил, что сумма сделки составила всего 600 рублей."- вроде всё таки рублей
Я про первую "продажу". Вот так в 70+ раз ещё цену "уронили".
Оказывается, и такая ассоциация со своим президентом есть. Теперь OBI трансформируется в оптово-розничные рынки?
Мда... Санта-Барбара отдыхает по сравнению с OBI.
"могут быть связаны с компанией, купившей кофейни Starbucks" Starbucks ведь купил Тимати, верно?
А к лету в четвертый раз сменятся наверное...