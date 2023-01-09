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У OBI в России третий раз сменились владельцы — они могут быть связаны с компанией, купившей кофейни Starbucks Статьи редакции

Бизнес несколько раз менял собственников, но теперь «корпоративные дрязги утряслись» и актив перешёл от номинальных собственников к настоящим, пишут «Ведомости».

  • Новыми владельцами пяти предприятий, входящих в российскую группу OBI, стали компания «Модуль-2» (90%) и бизнесмен Валид Корчагин (10%), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Сделку закрыли 30 декабря.
  • «Модуль-2» принадлежит Марине Мидовой — президенту Ассоциации оптовых и розничных рынков. Та, в свою очередь, создана компаниями, связанными с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Мидова также связана и с другими структурами группы — например, до 2015 года руководила Мелкооптовым рынком тамбовского хладокомбината.
  • Его нынешний собственник — Артур Карданов. Он вместе с супругой Канокова Фатимой владеет компанией «Синдика-МКАД», которой принадлежал сгоревший в 2017 году строительный рынок «Синдика».
  • Корчагин же владеет долей в 21,25% в компании «Арена»: в её карточке в «Контур.Фокусе» указан сайт кофеен Stars Coffee — это бывшая сеть Starbucks в России, которую в 2022 году вместе с «Синдикой» купили Тимати и ресторатор Антон Пинский. Связаться с Мидовой, Корчагиным, Пинским и представителем Тимати «Ведомостям» не удалось. Представитель «Синдики» от комментариев отказался, в OBI газете не ответили.
  • Немецкая OBI объявила о прекращении работы в России в марте. В апреле «Ведомости» сообщили, что российский бизнес ритейлера перейдёт в доверительное управление на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. В конце апреля-начале мая сеть возобновила работу. Тогда же ФАС сообщила, что получила ходатайство о покупке OBI от группы МАХ.
  • В конце июля источники «Ведомостей» сообщили, что OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса. По её условиям, на первом этапе 40% долей перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX, а 60% – бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. В интервью Forbes Лиукомович говорил, что сумма сделки составила всего 600 рублей.
  • В октябре 2022 года у OBI снова сменились собственники. 90% долей в пяти юрлицах сети перешли ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», зарегистрированному в марте 2022 года, остальное – МОО «По противодействию коррупции».
  • Источник Forbes тогда заявил, что Лиокумович российский бизнес OBI никому не продавал, а происходящее — это попытка рейдерского захвата. Источник «Ведомостей», близкий к OBI, рассказал, что «все корпоративные дрязги утряслись»: актив перешёл новым собственника от посредника, который был номинальным владельцем до завершения сделки.
Торговля
Конструктивный щит
Бизнес OBI в России продали за 600 рублей, но в нём надо «наводить порядок» — новый совладелец ритейлера Статьи редакции

Главное из интервью Йозефа Лиокумовича для Forbes.

Источник: gazetaebryansk.com

#новость #obi

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8 комментариев
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 Pavel Cree

И где они целые 600 рублей нашли?

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Вадим Д.

Евро же. Но это первая "продажа" была. Теперь, видимо, цены другие.

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Марк Ветров

"В интервью Forbes Лиукомович говорил, что сумма сделки составила всего 600 рублей."- вроде всё таки рублей

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Вадим Д.

Я про первую "продажу". Вот так в 70+ раз ещё цену "уронили".

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Вадим Д.
«Модуль-2» принадлежит президенту Ассоциации оптовых и розничных рынков

Оказывается, и такая ассоциация со своим президентом есть. Теперь OBI трансформируется в оптово-розничные рынки?

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Ильдар Низаметдинов

Мда... Санта-Барбара отдыхает по сравнению с OBI.

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Артём Васнецов

"могут быть связаны с компанией, купившей кофейни Starbucks" Starbucks ведь купил Тимати, верно?

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Длинный Паша

А к лету в четвертый раз сменятся наверное...

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