Средний возраст клиентов брокеров — 37 лет, у 92% меньше 100 тысяч рублей: ЦБ описал российского частного инвестора Статьи редакции
В этот раз Банк России изучил ещё и клиентов в доверительном управлении: они старше тех, кто обслуживается у брокера, а размер их портфелей больше.
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- Регулятор поделился результатами исследования «Портрет розничного инвестора», которое провёл по итогам первого полугодия 2022 года.
- В нём участвовали 18 крупнейших брокеров (25,2 млн клиентов, около 98,6% всех физлиц на брокерском обслуживании) и девять крупнейших доверительных управляющих (840,9 тысяч клиентов, 96,1% всех физлиц в доверительном управлении).
Портрет клиента брокера
- Основная доля клиентов — люди в возрасте от 20 до 40 лет.
- Мужчины в возрасте 20-40 лет активнее интересуются инвестициями, чем женщины того же возраста — 63% против 55%.
- При этом в целом доля женщин среди клиентов брокеров растёт и составляет уже 41% (+2 п.п. год к году). Средний возраст женщин — 39,2 года, мужчин — 36,2 года.
- Клиенты стали уделять меньше времени сделкам: мужчины тратят на сделки в среднем 2,3 дня в месяц (около трёх дней ранее), женщины — 1,9 дня в месяц (два дня ранее).
- Более шести сделок в месяц заключают 19% мужчин (-16 п.п.) и 15% женщин (-10 п.п.). Более половины клиентов с непустыми счетами не заключили ни одной сделки за полгода (52% мужчин и 55% женщин).
- На 1% самых состоятельных клиентов приходится 74% активов.
- Кризис привёл к убыткам для всех клиентов: средневзвешенная доходность мужчин за первое полугодие 2022 года составила -23,8%, женщин — -23,5%. Больше всего пострадали клиенты с портфелями от 10 тысяч до 100 тысяч рублей: они не смогли полноценно диверсифицировать активы и понесли дополнительные издержки.
Портрет клиента доверительного управляющего
- Клиенты в доверительном управлении старше тех, кто обслуживается у брокера, а размер их портфелей больше.
- Средний возраст клиента на индивидуальных стратегиях управления (ИСУ) — 59 лет, клиентов до 40 лет только 7% (на них приходится 10% активов). Доля клиентов с портфелем от 100 тысяч рублей — 92%.
- Средний возраст клиента на стандартных стратегиях управления (ССУ) — 47 лет, доля клиентов старше 40 лет — 65%. Доля активов клиентов с портфелем свыше 1 млн рублей составила 60,5%.
- Индивидуальные стратегии показали результат лучше, чем стандартные: средняя доходность клиентов на ИСУ — -3,2%, на ССУ — -8,4%.
- Больше всего пострадали клиенты с портфелями от 6 млн рублей. При этом убытки клиентов на ИСУ в этих категориях больше, чем у клиентов брокеров (-33% против -19%) из-за большей доли иностранных активов.
Так у вас и результат 2 раза лучше, чем у среднего инвестора
Он еще и купил их на 100000₽ всего. Так что достаточно консервативный подход
Прям про меня почти, только я пришел с 1 млн, а стало меньше 100тыс 😀😀
Без плеч тут явно не обошлось
В говно поди всякое наинвестировали? )
как вы нелестно отзываетесь про акции российских компаний 😂
Скорее там Тесла / Галя и пр. истории быстрого успеха.
ну как вариант да, я думаю немало народу по всему миру залезли в бигтех на хаях
Ну разумеется, казино никто не отменял 😀😀😀
Какой инвестиции, такие и инвесторы.
Добро пожаловать, инвесторы!
Но мы то помним как выглядит настоящий российский инвестор
В общем большая часть инвесторов это "домохозяйки", которые решили поиграться в инвестиции
а ещё год назад эти "меньше 100к" были миллионерами, но что-то(с) случилось
Женщины инвестируют в свою красоту, а мужчины - в Маргинального Колю.
Привет, ты чо охуел
Какой частный инвестор? С 1 января инвестирование в РФ запрещено, если у тебя нет 6 млн . Разрешено только в бумаги с очень мутными перспективами.
Обычный частый инвестор с 6 млн.+
Странно. У нас в школе все инвесторами были до событий
Что за школа?
Высшая школа экономики 🧘
Я думала среднеобразовательная №12. Ну в высшей школе экономики сам Бог велел инвестировать
На всю котлету (стипуху 2к)
Лол "средневзвешенная доходность мужчин за первое полугодие 2022 года составила -23,8%, женщин — -23,5%." Ну если до 100 тыс. , то считай как курсы прошли.