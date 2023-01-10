СМИ: Microsoft обсуждает инвестиции в размере $10 млрд в OpenAI — разработчика чат-бота ChatGPT Статьи редакции
В раунде могут принять участие и другие инвесторы, а оценка OpenAI составит $29 млрд, говорят источники.
- Об инвестициях на сумму в $10 млрд со ссылкой на источники сообщили Bloomberg и Semafor — проект бывшего гендиректора Bloomberg Media Джастина Смита и сооснователя BuzzFeed News Бена Смита.
- По данным источников Bloomberg, Microsoft планирует вложить деньги в течение нескольких лет — но итоговые условия финансирования могут измениться. Кроме того, в раунде могут поучаствовать другие венчурные фонды, а оценка OpenAI составит $29 млрд, говорят источники Semafor.
- Переговоры компании ведут уже несколько месяцев, отмечает Bloomberg. Непонятно, смогли ли они договориться окончательно, но в документах, которые направляли возможным инвесторам, говорилось о желании закрыть раунд до конца 2022 года, пишет Semafor.
- Издание также отметило, что инвестиции от Microsoft предполагают, что компания будет получать 75% прибыли OpenAI, пока та не вернёт финансирование. После этого Microsoft достанутся 49% OpenAI, ещё 49% — другим инвесторам и 2% останутся у головной компании разработчика — некоммерческой OpenAI Inc.
- В 2019 году Microsoft уже инвестировала в OpenAI $1 млрд. Кроме того, по данным The Information, компания хочет внедрить чат-бот ChatGPT от OpenAI в свою поисковую систему Bing, а также начала экспериментировать с интеграцией алгоритма GPT в Word.
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Охренеть! Да его так научат пельмени варить, инвестировать (без убытков!) и twitter-ом управлять.
А представляешь будущее, где этот бот будет в каждом бытовом приборе?
Стоишь на кухне, и обсуждаешь рецепт с мультиваркой ))
А она с тобой спорит, аргументирует и уговаривает сделать брокколи на парУ.
Да мы уже, считай, в этом будущем живём. За последние 10 лет мир капитально изменился.
а он тебя на называет пидором и рассказывает шутки про говно,потому что обучился на дваче
Ты подкинул идею умной колонки Двача от Абу
Вадим Д.
Да не приведи Господь))
Этот бот уже в каждом топике на vc) мне кажется, что он плохо спит, если пропустил хоть одну новость
Так спросите его, как он спит, что вы сплетничаете-то?
@Вадим Д. как тебе спится, Аврора?))
Прекрасно, грешно жаловаться. Я же не обсуждаю всех, кто отметился в комментариях (-:
Хотела написать про а представь, тебя все вспомнят?)
Спрашивают моряка:
- Был ли случай, чтоб Вам было реально страшно?
- Перевозили мы как то груз - 10000 кукол, и попали в шторм. И вот когда корабль накренился вправо, то все эти 10000 кукол хором сказали:
- "Маааа--аа-ма!"
Вот тут-то я и обосрался...
А у нас тем временем торговые гиганты продают лицензии на софт через третьи лица...
С новыми отделами качальшиков-торрентоведов. И лицензии "вечные"!
Молодцы ребята, развели лохов
лох не мамонт он не вымрет
Искусственный интеллект этого чата на запрос «что делать россиянам» призывл срочно эмигрировать. Короче недоработка походу какая-то
98% у инвесторов/корпорации. Совсем не Open AI получается
Close AI.
Вот кстати да, непонятно, почему называется OpenAI.
Код не открыт, использование не бесплатное (после пробного периода).
Почему Open?
Когда создавали, хотели сделать Open. А вышло что вышло https://vc.ru/future/108206-ot-druzhelyubnogo-ii-k-monetizacii-i-oderzhimosti-imidzhem-pochemu-byvshiy-startap-ilona-maska-openai-predal-svoi-idealy
Изначально была такая задумка. Можете поискать с какими словами Маск начинал. А потом был первый gpt и уже стали говорить, что он может стать опасен, так как с его помощью можно генерить всякие fake news (тогда как раз эта тема начала становиться популярной). Ну и вот так получилось название open, а код закрыт. Хотя остались верны словам, что ии опасен, поэтому и скрывают модели
Майкрософты скоро как рабы из варкрафта будут с этим чатом
Забавно кстати что openai задействован в ботах в DotA 2, которых в 9/10 случаев невозможно победить, вроде как)
основательно они взялись за этого бота
Майкрософт пытается ухватиться за возможного убийцу гугла, это будет интересная схватка!
Это возможный убийца не только гугла, но и компаний поменьше. Если майки сроднят его с copilot, встроят в анализатор, то убийца jetbrains. Если встроят в teams, то убийца slack. Если сделают расширение для браузера для проверки текста, то убийца grammarly
Пацаны, запускайте!