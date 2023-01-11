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День 322: Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших ИТ-специалистов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото Минцифры

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 января: доллар — 69,6 рубля, евро — 74,54 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 70,15 рубля, евро — 75,27 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:30 мск: доллар — 69,89 рубля, евро — 75,02 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,97 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,56 рубля, евро — по 80,97 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших ИТ-специалистов, узнал «Ъ». Ведомство обсуждает гарантированную бронь от призыва в армию и оплату перелёта в Россию, а также повышение НДФЛ для тех, кто вернуться не захочет.

Несмотря на резкое снижение поставок в Россию иностранных авто, глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о необходимости повысить утилизационный сбор на легковые автомобили, чтобы сохранить барьер для импорта.

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ФАС предлагает создать межведомственную комиссию из Банка России, Минфина, Минэкономики и других ведомств, которая будет оценивать методику расчёта ценовых индикаторов в стране, для формирования независимой от глобальных рынков системы ценообразования.

VK в 2023 году планирует вложить около 300 млн рублей в российские игровые студии и создать в университетах программы для подготовки профильных кадров.

Какие есть проблемы и трудности

Из пяти крупнейших рынков жилищного строительства снижение объёмов зафиксировано на двух — в Подмосковье и Санкт-Петербурге. По итогам 2022 года сокращение объёмов строительства в этих регионах составило 13-16%.

Китайская компания оспаривает в суде охрану товарного знака Dyson в России. Бренд остановил продажи в стране весной 2022-го, но его продукты поставляются по параллельному импорту.

Новости предыдущего дня, 10 января — здесь.

#новость

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125 комментариев
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 Айрат Галиуллин

Ты пакет мер поддержки приготовь для тех кто остался для начала, а потом уж для тех кто съебнул. Да и с такими мерами, вряд ли вернется 😀

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Александр Голубев

Они совместно с товарищем майором готовят. Окончательные.

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Европейский диод

Помните притчу про две маленькие лягушки в ведре с молоком?
Я вот думаю: а если бы лягушки упали в ведро с водой? Или в ведро с кислотой? Ну и толку тогда?
Вывод: чтобы что-то в жизни взбить - надо взбивать там, где есть молоко! Зачем возвращаться в ведро с кислотой?

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1 комментарий
AIAIAI

А смысл? Остался, значит не может или не хочет уехать, значит, и дальше тут будет сидеть, деньги можно не тратить

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Egor Chusov

Медведев всех уже уехавших назвал предателями, поэтому ясно что ничего хорошего им не готовят, заманят и накуканят

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2 комментария
Олег Трулев

По сути нужна всего одна мера: правильное использование табакерки

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Классный пистолет

А если серьезно, пацаны возвращайтесь быстрее.
На фронте нужны фронтендеры, в тылу бэки.
UX/UI нужны чтобы наносить дизайнерские буквы по городам и техникам.
Биг дата спецы чтобы считать сколько всех их работает.
Кибербезопасники как видите тут в комментах уже работают во всю, так что нормально жить будете, чё вы.

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Слегка Придурковатый

Так чётко всё описал, что мне захотелось вернуться. Правда, я никуда пока не уезжал. Но ради такого пойду на жертвы - срочно вылетаю за бугор, а потом назад, и чтоб по возвращению со слезами на глазах целовать бетонный пол аэропорта под звуки гимна и овации встречающего меня Максута.

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5 комментариев
Женя Белоусов

Может я не там смотрю, но откликов на UX/UI до сих пор дохуя, а джунов не берут, хотя их и в других странах не берут

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2 комментария
Вадим Д.

Гарантированная бронь вернувшимся? Это настолько не нужны те, кто остался? Ты там таблетки, часом, не путаешь, Максут?

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Gre Li

Да одно требование специализированного высшего образования показывает их полную оторванность от реальности.

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3 комментария
Олег Трулев

С нами дядя наш Максут!
Все айтишники не ссут!
Возвращайтесь пацаны!
Вы на фронте нам нужны!

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Пётр Фаст

Эти "гарантии" отзовут за 5 минут до очередной мобилизации. Кредит доверия давно исчерпан.

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Евгений Дроздов

Именно. «Ошибочка вышла-с»…

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Цифровые комплексы

А я люблю перечитывать эту статью от 7 апреля прошлого года при любой новой порции дичи от государства )
https://rg.ru/2022/04/07/mishustin-prizval-ajtishnikov-ostatsia-v-rf-nichego-ne-bojtes.html
"Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле, все здесь будет хорошо, надежно, спокойно сможете работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать", - заверил премьер.

Мишустин призвал айтишников остаться в России…
В России есть все условия для того, чтобы специалисты в области высоких технологий оставались…
rg.ru
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Либерал-смузихлёб
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1 комментарий
Александр Привалов

Пффф, это вы ещё не перечитывали "Дожить до 2020 Через 12 лет Россия сойдет с нефтяной иглы" - Российская газета - Столичный выпуск от 18.03.2008:

К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения.

Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Эксперты уже называют концепцию "прорывным сценарием", по которому к 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы.

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Классный пистолет
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Alex Shevchenko
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Трошина Лина

Только если с пакетами

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Роботы из зубной пасты
Ведомство обсуждает гарантированную бронь от призыва в армию

А, то есть до этого была не гарантированная? Хм, ну тогда точно возвращаемся. Теперь то верить можно! Не обманут - 100%!!!

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Сергей И

Она уже на 100% гарантированно закончена и на 146% второй волны не будет. Столько неврущих лиц сказали об этом. Так что да, минцифры гарантирует

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1 комментарий
Генерал Ермолов

Молодой человек, мы, гусские, своих не обманываем

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Макс Мартин

вспоминается анекдот про козырную монтану )))

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1 комментарий
Kodebsky

Бронь они гарантируют также, как неповышение пенсионного возраста и непроведение мобилизации?

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Улиточка

Один неназванный чиновник мямлил в телеге, что все зависит от решения Минобороны, и он ни на что повлиять не может. Одним словом - мебель, а не министр.

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Aleks
Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших ИТ-специалистов, узнал «Ъ». Ведомство обсуждает гарантированную бронь от призыва в армию и оплату перелёта в Россию, а также повышение НДФЛ для тех, кто вернуться не захочет.

при этом гарантировать то что гарантии не отменят каким-нибудь следующим указом вообще никто не может. Да и не поверят. Сколько уже всего было "не будет, мамой клянусь", а что по итогу? обещания не менять Конституцию с пенсионным возрастом чего стоят? Да и сами законы прописаны так что могут быть ограничены в применении, если ты в области IT и специалист, то вспомните требование, образование соответствующее. А какой процент тех кто по специальности работает в России? Хотя бы тех же чиновников, соответствуют они по образованию соответствующим должностям? На кой черт людям, которые на себе за 3 года ощутили "небывалый уровень поддержки", (например с ковидом, когда объявили обязательные маски и не предоставили сами маски, а продавали их по завышенным ценам. отличный бизнес), приезжать туда где гарантии не соблюдаются?. А от помощи мелкому бизнесу где в условиях было прописано что изначально надо быть минимум газпромом (утрирую, конечно, но тенденция очевидна) иначе не подходите под поддержку. И вот опять, да мы, да я, да мы все сделаем, но не всем, не сейчас, и не факт...

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Paul Brezcuu

Не нужно слов. Адекватный конкурентный айтишник уедет и забудет о существовании этой страны, и так будет делать каждый последующий. Как только набиваются проф хард скиллы и бэкграунд, чел сразу линяет сначала в Казахстан или Армению а оттуда ес или сша

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1 комментарий
Aleks
Сколов заявил о необходимости повысить утилизационный сбор на легковые автомобили, чтобы сохранить барьер для импорта

а вот это, не сделать продукцию лучше, а запретить другим ввоз. Тот же фольксваген или даже китайский автомобиль стоят дешевле в стране производителя чем произведенный в России. При том что в России рабочая сила уже дешевле чем в Китае.

которая будет оценивать методику расчёта ценовых индикаторов в стране, для формирования независимой от глобальных рынков системы ценообразования.

удобную методику? Или реальную? Потом будут писать, что в стране снизились цены на минус 50%? А что мешает обеспечивать граждан дешевой продукцией без накруток? а... кто-то же майбах себе не купит. А это недопустимо.

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Maksim Georgiev

Этот чинуша просто своё личико пиарит. Там нет цели что-то сделать. Цель погромче попиздеть и что ты цитируемость фамилии в СМИ увеличилась.

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Андрей Цегельников

"Пакет мер по поддержке"... Ага. Хватило что в унтерменши записали ITшникови без вышки. И забавно, когда в аккредитованной IT компании топ-менеджмент под бронь не попал. У кого-то вышки нет. У кого-то не такая вышка, как надо...

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Александр Голубев

Вышкой во времена развитого, да и недоразвитого социализма обзывался смертный приговор.

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7 комментариев
Allestor Klei
глава АвтоВАЗа Максим Сколов заявил о необходимости повысить утилизационный сбор на легковые автомобили, чтобы сохранить барьер для импорта.

Иди нахуй, желаю банкротства всему Автовазу за его действия

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Сергей Леопольдович

Но 200 долларов есть 200 долларов (с)

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A V

О каких ИТ-специалистах идёт речь? Зачем их возвращать если вакансий нет?

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Dmitriy Nedostup

Вакансии есть, вон на передовой сколько открыто

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Alex Shevchenko
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You don't fuckig care

Зачем тут нужны те,кто уехал? Пусть новые люди учатся и указываются в сферу IT.

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Paul Brezcuu

Они тоже уедут ))) вы явно не понимаете как устроена глобальная экономика

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18 комментариев
Ох и АХ

А что случилось то? Почему вдруг IT стали нужны?

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Слегка Придурковатый

В Минцифры пасьянс "Косынка" зависать стал слишком часто.

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3 комментария
Александр Голубев

Каждое ведомство спешит показать свою неебическую активность в работе на благо "процветания и развития прекрасной и могучей страны".
Отсюда бесконечное количество министерств, ведомств, комитетов и прочей квазигосудаственной шушеры, которая вынуждена генерировать бесконечное же количество бумаг в виде предложений, постановлений, решений и т.д. и т.п.

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1 комментарий
Доктор Богомол Тобогган

Так последние лет 15 точно, как нужны. Создают всякие академгородки, ИТ-кластеры ,Ростехи, Сколковы, льготные налогообложения и т.д. и т.п.

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Сергей Леопольдович

повышение НДФЛ для тех, кто вернуться не захочет.
Было 30% станет 146?

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Eva Adams

Интересно как быстро сменилась риторика с предателей, которые и слава богу, что свалили, на пакеты мер по возвращению…

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fffggg gggfff

не сменилась. оно параллельно. вернулся - простили, не вернулся - получи х2 НДФЛ

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1 комментарий
Александр

Вот зачем нам они нужны? уехали и уехали. Вместо них пусть работают тех кого госудаство любит больше всех, кого государтсво растило. Пусть попробуют.

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Александр Голубев

Правильно. Пусть сами себе теперь программировают!

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Да и правильно

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Классный пистолет

Айтишники пересекают границу РФ за пакетом

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Вектореан Элон

Опасно, можно стать невыездным.

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Вадим Д.
глава АвтоВАЗа Максим Сколов заявил о необходимости повысить утилизационный сбор на легковые автомобили, чтобы сохранить барьер для импорта

Сколько ещё у нас принудительная психиатрия будет прозябать?! Ты такое поле деятельности.

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Либерал-смузихлёб

бронь от срочной службы или все таки от второй волны?

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Роботы из зубной пасты

Бронь от выезда за рубеж в будущем, пока этот режим у власти.

Но есть нюанс... (одну границу не только оставят открытой, но и принудительно будут туда высылать. За пакетами.)

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Игорь Мазаев

Пакет мер:

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Alex Shevchenko

Это принт на пакете😁

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Новый пакет из пакета с пакетами)

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Alex Lee

Думаю уехавшим айтишникам надо провести массово трёхдневную предупредительную забастовку. Пусть товарищи законодатели поймут, когда серваки лягут, транзакции повиснут и т.п. , что методы прошлого века уже не канают. Это все борьба прошлого с будущим. Тогда быстро отъеб@ца, и забудут о них...

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Сергей Леопольдович

От такой прекрасной возможности попиариться, показать свою значимость для народа отказаться? Вы, товарищ, предполагаю слабо разбираетесь для чего существуют министерства и ведомства ))))

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Александр Голубев

Я бы не забастовку провел, а консолидированную DDoS акцию.
)

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M-S-R

Лягут и лягут - наоборот хорошо. Даже запрещать не надо будет ибо само лежит.

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M-S-R
Китайская компания оспаривает в суде охрану товарного знака Dyson в России

Т.е. любимые друзья из поднебесной против параллельного импорта

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Слегка Придурковатый

Скормил Миджорни автоперевод первого предложения новости про инициативу Минцифры. Получилось атмосферненько.

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Слегка Придурковатый

«Надо срочно поднимать, с нашей точки зрения, размер утильсбора, чтобы он действительно был мерой защиты внутреннего рынка»

Главе АвтоВАЗа Максиму Соколову надо срочно поднимать свою задницу и пройти "в направленье ФРГ, бля".

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Александр Голубев

Товарищ майор уговаривает блудных сынов.
Для тех кто в теме.
"Di Provenza il mar, il suol"

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Ware Wow
Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших ИТ-специалистов
повышение НДФЛ для тех, кто вернуться не захочет.

Ясно. Удачи.

Про бронь от мобилизации смешно.
Если ты это не контролируешь, то какой в этом толк.
Тебя пытаются заманить на мясокомбинат, но у тебя будет бронь.

"Если хочешь быть богатым,
Если хочешь быть счастливым,
Оставайся, мальчик, с нами
Будешь нашим королём."

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Paul Brezcuu

Авторы на vc уже тупо репостят новости с ТАСС и норм себя чувствуют

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Классный пистолет

Ты за Стэном следи, а то он уехал вон дрочить в Сан Диего

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MMT

А может как со строителями, по проверенной схеме? Завезти иностранных специалистов?

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Aleks

эта проверенная схема лишь с чернорабочими канает. Специалисты имеют возможность выбрать, и они видят как в другой стране относятся к своим же, что уж говорить про приезжих. Я имею в виду в юридическом плане. А уж сейчас после наплыва тех кто непосредственно может рассказать условия из первых уст.

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M-S-R

Не работает так. Желающих нет

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1 комментарий
Генерал Ермолов

Чинушам верить - себя не уважать. Когда вернувшихся отправят в окопы, пусть винят сами себя

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Михаил Мн

После анонсированных недавно мер поддержки врачей, самое время задуматься о поездке в Германию по программе социального года (BFD), далее сдавать там экзамен на B2 и на медицинский немецкий и ещё 2 года работать уже врачом с зарплатой 4-5 тыс. евро. Далее экзамен и высока вероятность получения немецкой лицензии.

Кстати, опыт не нужен, равно как и не проблема долгого перерыва в профессии (например, я 21 год работаю вне практической медицины - в бизнесе - но в нем сейчас все сами знаете как, с 2014 с каждым годом только грустнее) - немцам абсолютно пофиг, они учат с нуля тех, у кого есть база высшего медицинского.

К слову, с учётом неуклонного старения населения Германии и их невероятной живучести, Германия планирует резко понизить требования по получению гражданства лицам с высокой квалификацией (медсестры и выше в моем случае) и с уровнем языка С1 - гражданство за 3 года. Нужны рабочие руки и отчисления для пенсий стариков.

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DA Vot

Прям аж билеты им покупать обратно собрались. Свалили и свалили.

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AnlimiT

Максим Соколов, а не Сколов)

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