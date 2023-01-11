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Фото Минцифры

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 января: доллар — 69,6 рубля, евро — 74,54 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 70,15 рубля, евро — 75,27 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:30 мск: доллар — 69,89 рубля, евро — 75,02 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,97 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,56 рубля, евро — по 80,97 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших ИТ-специалистов, узнал «Ъ». Ведомство обсуждает гарантированную бронь от призыва в армию и оплату перелёта в Россию, а также повышение НДФЛ для тех, кто вернуться не захочет.

Несмотря на резкое снижение поставок в Россию иностранных авто, глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о необходимости повысить утилизационный сбор на легковые автомобили, чтобы сохранить барьер для импорта.

ФАС предлагает создать межведомственную комиссию из Банка России, Минфина, Минэкономики и других ведомств, которая будет оценивать методику расчёта ценовых индикаторов в стране, для формирования независимой от глобальных рынков системы ценообразования.

VK в 2023 году планирует вложить около 300 млн рублей в российские игровые студии и создать в университетах программы для подготовки профильных кадров.

Какие есть проблемы и трудности

Из пяти крупнейших рынков жилищного строительства снижение объёмов зафиксировано на двух — в Подмосковье и Санкт-Петербурге. По итогам 2022 года сокращение объёмов строительства в этих регионах составило 13-16%.

Китайская компания оспаривает в суде охрану товарного знака Dyson в России. Бренд остановил продажи в стране весной 2022-го, но его продукты поставляются по параллельному импорту.