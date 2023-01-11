День 322: Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших ИТ-специалистов Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших ИТ-специалистов, узнал «Ъ». Ведомство обсуждает гарантированную бронь от призыва в армию и оплату перелёта в Россию, а также повышение НДФЛ для тех, кто вернуться не захочет.
Несмотря на резкое снижение поставок в Россию иностранных авто, глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о необходимости повысить утилизационный сбор на легковые автомобили, чтобы сохранить барьер для импорта.
ФАС предлагает создать межведомственную комиссию из Банка России, Минфина, Минэкономики и других ведомств, которая будет оценивать методику расчёта ценовых индикаторов в стране, для формирования независимой от глобальных рынков системы ценообразования.
VK в 2023 году планирует вложить около 300 млн рублей в российские игровые студии и создать в университетах программы для подготовки профильных кадров.
Какие есть проблемы и трудности
Из пяти крупнейших рынков жилищного строительства снижение объёмов зафиксировано на двух — в Подмосковье и Санкт-Петербурге. По итогам 2022 года сокращение объёмов строительства в этих регионах составило 13-16%.
Китайская компания оспаривает в суде охрану товарного знака Dyson в России. Бренд остановил продажи в стране весной 2022-го, но его продукты поставляются по параллельному импорту.
Новости предыдущего дня, 10 января — здесь.
Ты пакет мер поддержки приготовь для тех кто остался для начала, а потом уж для тех кто съебнул. Да и с такими мерами, вряд ли вернется 😀
Они совместно с товарищем майором готовят. Окончательные.
Помните притчу про две маленькие лягушки в ведре с молоком?
Я вот думаю: а если бы лягушки упали в ведро с водой? Или в ведро с кислотой? Ну и толку тогда?
Вывод: чтобы что-то в жизни взбить - надо взбивать там, где есть молоко! Зачем возвращаться в ведро с кислотой?
А смысл? Остался, значит не может или не хочет уехать, значит, и дальше тут будет сидеть, деньги можно не тратить
Медведев всех уже уехавших назвал предателями, поэтому ясно что ничего хорошего им не готовят, заманят и накуканят
По сути нужна всего одна мера: правильное использование табакерки
А если серьезно, пацаны возвращайтесь быстрее.
На фронте нужны фронтендеры, в тылу бэки.
UX/UI нужны чтобы наносить дизайнерские буквы по городам и техникам.
Биг дата спецы чтобы считать сколько всех их работает.
Кибербезопасники как видите тут в комментах уже работают во всю, так что нормально жить будете, чё вы.
Так чётко всё описал, что мне захотелось вернуться. Правда, я никуда пока не уезжал. Но ради такого пойду на жертвы - срочно вылетаю за бугор, а потом назад, и чтоб по возвращению со слезами на глазах целовать бетонный пол аэропорта под звуки гимна и овации встречающего меня Максута.
Может я не там смотрю, но откликов на UX/UI до сих пор дохуя, а джунов не берут, хотя их и в других странах не берут
Гарантированная бронь вернувшимся? Это настолько не нужны те, кто остался? Ты там таблетки, часом, не путаешь, Максут?
Да одно требование специализированного высшего образования показывает их полную оторванность от реальности.
С нами дядя наш Максут!
Все айтишники не ссут!
Возвращайтесь пацаны!
Вы на фронте нам нужны!
Эти "гарантии" отзовут за 5 минут до очередной мобилизации. Кредит доверия давно исчерпан.
Именно. «Ошибочка вышла-с»…
А я люблю перечитывать эту статью от 7 апреля прошлого года при любой новой порции дичи от государства )
https://rg.ru/2022/04/07/mishustin-prizval-ajtishnikov-ostatsia-v-rf-nichego-ne-bojtes.html
"Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле, все здесь будет хорошо, надежно, спокойно сможете работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать", - заверил премьер.
Пффф, это вы ещё не перечитывали "Дожить до 2020 Через 12 лет Россия сойдет с нефтяной иглы" - Российская газета - Столичный выпуск от 18.03.2008:
К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения.
Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Эксперты уже называют концепцию "прорывным сценарием", по которому к 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы.
Только если с пакетами
А, то есть до этого была не гарантированная? Хм, ну тогда точно возвращаемся. Теперь то верить можно! Не обманут - 100%!!!
Она уже на 100% гарантированно закончена и на 146% второй волны не будет. Столько неврущих лиц сказали об этом. Так что да, минцифры гарантирует
Молодой человек, мы, гусские, своих не обманываем
вспоминается анекдот про козырную монтану )))
Бронь они гарантируют также, как неповышение пенсионного возраста и непроведение мобилизации?
Один неназванный чиновник мямлил в телеге, что все зависит от решения Минобороны, и он ни на что повлиять не может. Одним словом - мебель, а не министр.
при этом гарантировать то что гарантии не отменят каким-нибудь следующим указом вообще никто не может. Да и не поверят. Сколько уже всего было "не будет, мамой клянусь", а что по итогу? обещания не менять Конституцию с пенсионным возрастом чего стоят? Да и сами законы прописаны так что могут быть ограничены в применении, если ты в области IT и специалист, то вспомните требование, образование соответствующее. А какой процент тех кто по специальности работает в России? Хотя бы тех же чиновников, соответствуют они по образованию соответствующим должностям? На кой черт людям, которые на себе за 3 года ощутили "небывалый уровень поддержки", (например с ковидом, когда объявили обязательные маски и не предоставили сами маски, а продавали их по завышенным ценам. отличный бизнес), приезжать туда где гарантии не соблюдаются?. А от помощи мелкому бизнесу где в условиях было прописано что изначально надо быть минимум газпромом (утрирую, конечно, но тенденция очевидна) иначе не подходите под поддержку. И вот опять, да мы, да я, да мы все сделаем, но не всем, не сейчас, и не факт...
Не нужно слов. Адекватный конкурентный айтишник уедет и забудет о существовании этой страны, и так будет делать каждый последующий. Как только набиваются проф хард скиллы и бэкграунд, чел сразу линяет сначала в Казахстан или Армению а оттуда ес или сша
а вот это, не сделать продукцию лучше, а запретить другим ввоз. Тот же фольксваген или даже китайский автомобиль стоят дешевле в стране производителя чем произведенный в России. При том что в России рабочая сила уже дешевле чем в Китае.которая будет оценивать методику расчёта ценовых индикаторов в стране, для формирования независимой от глобальных рынков системы ценообразования.
удобную методику? Или реальную? Потом будут писать, что в стране снизились цены на минус 50%? А что мешает обеспечивать граждан дешевой продукцией без накруток? а... кто-то же майбах себе не купит. А это недопустимо.
Этот чинуша просто своё личико пиарит. Там нет цели что-то сделать. Цель погромче попиздеть и что ты цитируемость фамилии в СМИ увеличилась.
"Пакет мер по поддержке"... Ага. Хватило что в унтерменши записали ITшникови без вышки. И забавно, когда в аккредитованной IT компании топ-менеджмент под бронь не попал. У кого-то вышки нет. У кого-то не такая вышка, как надо...
Вышкой во времена развитого, да и недоразвитого социализма обзывался смертный приговор.
Иди нахуй, желаю банкротства всему Автовазу за его действия
Но 200 долларов есть 200 долларов (с)
О каких ИТ-специалистах идёт речь? Зачем их возвращать если вакансий нет?
Вакансии есть, вон на передовой сколько открыто
Зачем тут нужны те,кто уехал? Пусть новые люди учатся и указываются в сферу IT.
Они тоже уедут ))) вы явно не понимаете как устроена глобальная экономика
А что случилось то? Почему вдруг IT стали нужны?
В Минцифры пасьянс "Косынка" зависать стал слишком часто.
Каждое ведомство спешит показать свою неебическую активность в работе на благо "процветания и развития прекрасной и могучей страны".
Отсюда бесконечное количество министерств, ведомств, комитетов и прочей квазигосудаственной шушеры, которая вынуждена генерировать бесконечное же количество бумаг в виде предложений, постановлений, решений и т.д. и т.п.
Так последние лет 15 точно, как нужны. Создают всякие академгородки, ИТ-кластеры ,Ростехи, Сколковы, льготные налогообложения и т.д. и т.п.
повышение НДФЛ для тех, кто вернуться не захочет.
Было 30% станет 146?
Интересно как быстро сменилась риторика с предателей, которые и слава богу, что свалили, на пакеты мер по возвращению…
не сменилась. оно параллельно. вернулся - простили, не вернулся - получи х2 НДФЛ
Вот зачем нам они нужны? уехали и уехали. Вместо них пусть работают тех кого госудаство любит больше всех, кого государтсво растило. Пусть попробуют.
Правильно. Пусть сами себе теперь программировают!
Да и правильно
Айтишники пересекают границу РФ за пакетом
Опасно, можно стать невыездным.
Сколько ещё у нас принудительная психиатрия будет прозябать?! Ты такое поле деятельности.
бронь от срочной службы или все таки от второй волны?
Бронь от выезда за рубеж в будущем, пока этот режим у власти.
Но есть нюанс... (одну границу не только оставят открытой, но и принудительно будут туда высылать. За пакетами.)
Пакет мер:
Это принт на пакете😁
Новый пакет из пакета с пакетами)
Думаю уехавшим айтишникам надо провести массово трёхдневную предупредительную забастовку. Пусть товарищи законодатели поймут, когда серваки лягут, транзакции повиснут и т.п. , что методы прошлого века уже не канают. Это все борьба прошлого с будущим. Тогда быстро отъеб@ца, и забудут о них...
От такой прекрасной возможности попиариться, показать свою значимость для народа отказаться? Вы, товарищ, предполагаю слабо разбираетесь для чего существуют министерства и ведомства ))))
Я бы не забастовку провел, а консолидированную DDoS акцию.
)
Лягут и лягут - наоборот хорошо. Даже запрещать не надо будет ибо само лежит.
Т.е. любимые друзья из поднебесной против параллельного импорта
Скормил Миджорни автоперевод первого предложения новости про инициативу Минцифры. Получилось атмосферненько.
«Надо срочно поднимать, с нашей точки зрения, размер утильсбора, чтобы он действительно был мерой защиты внутреннего рынка»
Главе АвтоВАЗа Максиму Соколову надо срочно поднимать свою задницу и пройти "в направленье ФРГ, бля".
Товарищ майор уговаривает блудных сынов.
Для тех кто в теме.
"Di Provenza il mar, il suol"
повышение НДФЛ для тех, кто вернуться не захочет.
Ясно. Удачи.
Про бронь от мобилизации смешно.
Если ты это не контролируешь, то какой в этом толк.
Тебя пытаются заманить на мясокомбинат, но у тебя будет бронь.
"Если хочешь быть богатым,
Если хочешь быть счастливым,
Оставайся, мальчик, с нами
Будешь нашим королём."
Авторы на vc уже тупо репостят новости с ТАСС и норм себя чувствуют
Ты за Стэном следи, а то он уехал вон дрочить в Сан Диего
А может как со строителями, по проверенной схеме? Завезти иностранных специалистов?
эта проверенная схема лишь с чернорабочими канает. Специалисты имеют возможность выбрать, и они видят как в другой стране относятся к своим же, что уж говорить про приезжих. Я имею в виду в юридическом плане. А уж сейчас после наплыва тех кто непосредственно может рассказать условия из первых уст.
Не работает так. Желающих нет
Чинушам верить - себя не уважать. Когда вернувшихся отправят в окопы, пусть винят сами себя
После анонсированных недавно мер поддержки врачей, самое время задуматься о поездке в Германию по программе социального года (BFD), далее сдавать там экзамен на B2 и на медицинский немецкий и ещё 2 года работать уже врачом с зарплатой 4-5 тыс. евро. Далее экзамен и высока вероятность получения немецкой лицензии.
Кстати, опыт не нужен, равно как и не проблема долгого перерыва в профессии (например, я 21 год работаю вне практической медицины - в бизнесе - но в нем сейчас все сами знаете как, с 2014 с каждым годом только грустнее) - немцам абсолютно пофиг, они учат с нуля тех, у кого есть база высшего медицинского.
К слову, с учётом неуклонного старения населения Германии и их невероятной живучести, Германия планирует резко понизить требования по получению гражданства лицам с высокой квалификацией (медсестры и выше в моем случае) и с уровнем языка С1 - гражданство за 3 года. Нужны рабочие руки и отчисления для пенсий стариков.
Прям аж билеты им покупать обратно собрались. Свалили и свалили.
Максим Соколов, а не Сколов)