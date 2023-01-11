Финансы
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VK планирует вложить 300 млн рублей в российские игровые студии в 2023 году — «Ъ» Статьи редакции

И запустить в университетах программы для подготовки профильных специалистов.

  • С презентацией VK «Развитие игровой индустрии в 2023–2024 годах», которую представили на совещании с участниками отрасли, ознакомился «Ъ». Из неё следует, что VK Play в 2023 году инвестирует в отечественные студии около 300 млн рублей.
  • Компания планирует инвестировать в проекты, которые находятся на этапе прототипа или ранней стадии разработки, рассказал собеседник издания. Студии, получившие финансирование, будут пользоваться особыми условиями при размещении своих продуктов в VK Play и Rustore.
  • Для подготовки нужных специалистов VK также собирается запустить профильные образовательные программы в университетах — они могут появиться в ВШЭ, ВГУ, ИТМО, ПГУ и других вузах.
  • Российскому рынку в текущих условиях не хватает стратегических инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям, отметил топ-менеджер неназванного российского разработчика. Он также предположил, что VK сосредоточится на низкобюджетных проектах с коротким циклом разработки, поскольку создание высокобюджетных игр невозможно окупить только за счёт российского рынка.
  • В сентябре 2022 года VK запросила у Минцифры 3 млрд рублей на создание собственного игрового движка. В ноябре «Ъ» писал, что компания планирует завершить его разработку к 2025 году.
  • В сентябре 2022 года VK объявил о продаже своего игрового подразделения My.Games за $642 млн управляющему партнёру фонда LETA Capital Александру Чачаве. В портфеле My.Games больше 150 игр, у неё 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии, писал «Ъ».

#новость #vk

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39 комментариев
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 Вадим Д.
программы для подготовки профильных специалистов

Специалист по GTA 56-го уровня, руководитель эльфийской дивизии.
Выпускник:

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Владимир Лопатин

работа мечты

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Константин Ивлев

Вы сами разрабатывали сложные проекты?

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Трошина Лина
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Слегка Придурковатый

Берём 3 млрд рублей у Минцифры, вкладываем из них 10% в российские игровые студии, а разницу в карман. Профит!

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Aleksandr Shulyak

Им уже отказали давать такие бабки на движок. А 300 млн для игр, это вообще смешные цифры. Тут даже на одну крупнобюджетную игру не хватит.

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Слегка Придурковатый

А где новость про отказ?

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Alex

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/10/06/944109-otechestvennii-dvizhok-dlya-igr

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Слегка Придурковатый

Так это не "отказали", а "ломаются". Ничо-ничо, ещё выделят, может даже больше.

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Alex

Нет, это вы что-то выдумали и в это поверили, а реальность иная

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Слегка Придурковатый

"Это подтверждает и федеральный чиновник: по его словам, обсуждение вопроса с госфинансированием «подвисло»

"Подвисло" - это не "отказали". Вот увидишь, выделят бабки и ещё не на такую хрень. Запомни этот твит.

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Aleksandr Shulyak

Да никто им 3млрд не даст. Эти деньги никогда в жизни не отобьются, все это прекрасно понимают.
У нас куча других дыр, где свой софт написать гораздо приоритетней.

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Слегка Придурковатый

Можно подумать, эти 3 млрд нужны для того, чтобы деньги отбились, лол.

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Aleksandr Shulyak

Ты не поверишь, но госфинансирование предполагает сдачу проекта и сдачу его в срок. Я уже не говорю о мотивации выделять деньги. Государство ещё как контролирует проекты куда деньги выделяет.
При дефиците бюджета считать бабки святое дело. Сейчас не то время где на всякую муть деньги выделяются.

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Порридж Смузиевич

Может быть наконец-то сделают, чтобы в игре можно было грабить корованы.

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nanochat.ru

В финтанк точка ру мы сделали, что там можно все грабить и резать и изменения вечно хранятся на карте.

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MMT

Ребят, это так не делается. Даже конвейер юбисофта начинался с энтузиазма

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Darth Swordman

Судя по качеству «Киберпанка» на релизе и забагованного некстген-патча для третьего «Ведьмака», маленькая польская инди-студия до сих пор только на энтузиазме и работает. Ой, забыл, это другое же))

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Александр Кобышев

фигню ляпнул. лишь бы чего-нибудь сказануть.

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Антон Большаков

При этом, ведьмак 3 до сих пор считается одним из лучших проектов за все время, но кто сейчас вспоминает что он так же вышел весь забагованный ))

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MMT

немного не то. в твоих примерах проблемой было почти никакое тестирование, при этом сам продукт при условии отсутствия багов был безупречным . здесь же предполагается что качество прямо пропорционально зависит от количества влитых бабок

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Darth Swordman

Ну вообще в тексте новости я на это намёков не увидел. Суть, как я понимаю, в том, что в принципе начнут выделять деньги на российские проекты, про зависимость качества от количества влитого там речи не идёт. Другое дело, что хотя бы начали шевелиться в этом направлении, что скорее неплохо.

А факапать, независимо от бюджета, все могут, и успешно это практикуют уже много лет (привет, Ubisoft Montreal). Вопрос только в самом факте и скорости исправления косяков, я в целом об этом.

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MMT

практика показывает что в РФ любые начинания хороши пока к ним не прикоснулось государство

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Щукин Сергей

"VK сосредоточится на низкобюджетных проектах с коротким циклом разработки, поскольку создание высокобюджетных игр невозможно окупить только за счёт российского рынка."

Наделают тетрисов и косынок с блэкджеком и шлюхами... Ну ксоникс ещё переизобретут, наверное 🤔

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Веб Инструменты

Снова выдаивание и без того дохлого рынка.

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Трошина Лина

Женщины уже в бюджет не впишутся

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Щукин Сергей

Нарисуют)) или, скорее - с таким бюджетом - скопипастят 😏

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Трошина Лина

Если что, то и 2D найдут)

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Щукин Сергей

Тут у них вариантов полно - можно даже ASCII 😅

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Трошина Лина

Было время

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Щукин Сергей

Вот именно! А время-то циклично 😉

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Andrey Dmitriev
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Henke Thunder

Не густо

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Alexey QuQu

Вложился в говно.jpg

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Angelica
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DA Vot

Все бы им в игрушки играть

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Angelica

ураа, распил

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Веб Инструменты

Тот случай, когда все все понимают.

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Andrei Apanasik

Если это продолжение дела MGVC, то условия там драконовские.

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