VK планирует вложить 300 млн рублей в российские игровые студии в 2023 году — «Ъ» Статьи редакции
И запустить в университетах программы для подготовки профильных специалистов.
- С презентацией VK «Развитие игровой индустрии в 2023–2024 годах», которую представили на совещании с участниками отрасли, ознакомился «Ъ». Из неё следует, что VK Play в 2023 году инвестирует в отечественные студии около 300 млн рублей.
- Компания планирует инвестировать в проекты, которые находятся на этапе прототипа или ранней стадии разработки, рассказал собеседник издания. Студии, получившие финансирование, будут пользоваться особыми условиями при размещении своих продуктов в VK Play и Rustore.
- Для подготовки нужных специалистов VK также собирается запустить профильные образовательные программы в университетах — они могут появиться в ВШЭ, ВГУ, ИТМО, ПГУ и других вузах.
- Российскому рынку в текущих условиях не хватает стратегических инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям, отметил топ-менеджер неназванного российского разработчика. Он также предположил, что VK сосредоточится на низкобюджетных проектах с коротким циклом разработки, поскольку создание высокобюджетных игр невозможно окупить только за счёт российского рынка.
- В сентябре 2022 года VK запросила у Минцифры 3 млрд рублей на создание собственного игрового движка. В ноябре «Ъ» писал, что компания планирует завершить его разработку к 2025 году.
- В сентябре 2022 года VK объявил о продаже своего игрового подразделения My.Games за $642 млн управляющему партнёру фонда LETA Capital Александру Чачаве. В портфеле My.Games больше 150 игр, у неё 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии, писал «Ъ».
1752 просмотров
Специалист по GTA 56-го уровня, руководитель эльфийской дивизии.
Выпускник:
работа мечты
Вы сами разрабатывали сложные проекты?
Берём 3 млрд рублей у Минцифры, вкладываем из них 10% в российские игровые студии, а разницу в карман. Профит!
Им уже отказали давать такие бабки на движок. А 300 млн для игр, это вообще смешные цифры. Тут даже на одну крупнобюджетную игру не хватит.
А где новость про отказ?
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/10/06/944109-otechestvennii-dvizhok-dlya-igr
Так это не "отказали", а "ломаются". Ничо-ничо, ещё выделят, может даже больше.
Нет, это вы что-то выдумали и в это поверили, а реальность иная
"Это подтверждает и федеральный чиновник: по его словам, обсуждение вопроса с госфинансированием «подвисло»
"Подвисло" - это не "отказали". Вот увидишь, выделят бабки и ещё не на такую хрень. Запомни этот твит.
Да никто им 3млрд не даст. Эти деньги никогда в жизни не отобьются, все это прекрасно понимают.
У нас куча других дыр, где свой софт написать гораздо приоритетней.
Можно подумать, эти 3 млрд нужны для того, чтобы деньги отбились, лол.
Ты не поверишь, но госфинансирование предполагает сдачу проекта и сдачу его в срок. Я уже не говорю о мотивации выделять деньги. Государство ещё как контролирует проекты куда деньги выделяет.
При дефиците бюджета считать бабки святое дело. Сейчас не то время где на всякую муть деньги выделяются.
Может быть наконец-то сделают, чтобы в игре можно было грабить корованы.
В финтанк точка ру мы сделали, что там можно все грабить и резать и изменения вечно хранятся на карте.
Ребят, это так не делается. Даже конвейер юбисофта начинался с энтузиазма
Судя по качеству «Киберпанка» на релизе и забагованного некстген-патча для третьего «Ведьмака», маленькая польская инди-студия до сих пор только на энтузиазме и работает. Ой, забыл, это другое же))
фигню ляпнул. лишь бы чего-нибудь сказануть.
При этом, ведьмак 3 до сих пор считается одним из лучших проектов за все время, но кто сейчас вспоминает что он так же вышел весь забагованный ))
немного не то. в твоих примерах проблемой было почти никакое тестирование, при этом сам продукт при условии отсутствия багов был безупречным . здесь же предполагается что качество прямо пропорционально зависит от количества влитых бабок
Ну вообще в тексте новости я на это намёков не увидел. Суть, как я понимаю, в том, что в принципе начнут выделять деньги на российские проекты, про зависимость качества от количества влитого там речи не идёт. Другое дело, что хотя бы начали шевелиться в этом направлении, что скорее неплохо.
А факапать, независимо от бюджета, все могут, и успешно это практикуют уже много лет (привет, Ubisoft Montreal). Вопрос только в самом факте и скорости исправления косяков, я в целом об этом.
практика показывает что в РФ любые начинания хороши пока к ним не прикоснулось государство
"VK сосредоточится на низкобюджетных проектах с коротким циклом разработки, поскольку создание высокобюджетных игр невозможно окупить только за счёт российского рынка."
Наделают тетрисов и косынок с блэкджеком и шлюхами... Ну ксоникс ещё переизобретут, наверное 🤔
Снова выдаивание и без того дохлого рынка.
Женщины уже в бюджет не впишутся
Нарисуют)) или, скорее - с таким бюджетом - скопипастят 😏
Если что, то и 2D найдут)
Тут у них вариантов полно - можно даже ASCII 😅
Было время
Вот именно! А время-то циклично 😉
Не густо
Вложился в говно.jpg
Все бы им в игрушки играть
ураа, распил
Тот случай, когда все все понимают.
Если это продолжение дела MGVC, то условия там драконовские.