Финансы
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ЦБ выдаст новую банковскую лицензию впервые с 2019 года — её получит «Банк Точка» Статьи редакции

В «Точке» рассказали, что на работе банка и клиентах изменения никак не отразятся.

  • ЦБ сообщил, что решил выдать универсальную лицензию на осуществление банковских операций с рублями и иностранной валютой (с правом привлечения вкладов физлиц) и операций с драгоценными металлами вновь созданному ООО «Банк Точка».

  • Основным направлением работы банка будет предоставление онлайн-услуг и сервисов малому и среднему бизнесу.

  • Регулятор выдаст лицензию после оплаты уставного капитала. По данным «Контур.Фокуса», он составляет 3,6 млрд рублей. Само юрлицо создано 10 января 2023 года в Москве, говорится в системе.
  • В «Точке» рассказали vc.ru, что смогут открывать новые счета на своей лицензии уже в первой половине 2023 года. У клиентов, которые обслуживались в «Открытии», номера счетов останутся прежними, БИК и корсчёт изменятся на реквизиты ООО «Банк Точка». Клиенты со счетами в «Киви» останутся с прежними реквизитами.

Получение своей лицензии — показатель того, что нам доверяют и представители банковского рынка, и регулятор, и клиенты. Она позволит нам целиком контролировать весь цикл обслуживания: быть более гибкими в принятии решений, быстрее расширять и улучшать свою линейку продуктов.

А ещё надеемся вернуть своё приложение в магазины приложений и восстановить в полном объёме сервисы для внешнеэкономической деятельности.

Андрей Завадских, гендиректор «Точки»
  • РБК отмечает, что последний раз ЦБ выдавал новую лицензию в 2019 году — её получил казанский «Банк 131». Сейчас в России на основании лицензий регулятора работают 326 банков.
  • АО «Точка» было совместным проектом «Киви» и «Открытия», но в 2021 году последний выкупил долю партнёра и увеличил свой пакет до 90%.
  • Летом 2022-го стало известно, что «Открытие» продал 90% «Точки» банку непрофильных активов «Траст». В декабре источники «Ъ» рассказали, что новый владелец ведёт переговоры о продаже банка, а среди потенциальных покупателей — «Тинькофф».

#новость #точка

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32 комментария
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 Вадим Д.

2 хороших новости в одной! Впервые с 2019 года и её получит «Банк Точка»!
Отлично. Точка, рад за вас 🤘🏻

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Alexey QuQu

Банк "Точка" и точка

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Ivan Boldyrev

Банк и точка.

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Seves

нужно больше шуток про слово - точка. Везите тележку)

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Трошина Лина

Пора ставить точку на точке

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Ivan Boldyrev

Не нужно, это лучшая.

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Татьяна Сухова

они такими названиями прям провоцируют на такие шутки

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Norman

Почему в России так любят точки?

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Гиорги Джалагония

Точка была Точкой, когда это еще не было мейнстримом :)

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Вероника Бойко

Эта "точка" с 2015. Кто раньше?

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Dmitrmal

вообще-то с 1992 года

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Михаил Желтухин

Вы, видимо, не читали Толстого

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Стартапер-пессимист

Ребята, вроде, нормальные. Удобный интерфейс создали и сервисы.
Логично, что захотели свой банк. Раз деньги есть - почему нет?)

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Остальной Кирилл

А дальше всё, точка.

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Alexey QuQu

Все верно, плюс они не хотят зависеть от другого банка, вдруг у него отзовут лицензию ..

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Nikita Zubkov

Это скорее вынужденная мера. Точка получила большую порцию санкций вместе с Открытием - сначала свифт перестал работать, потом приложение из App Store удалили. Банку для предпринимателей без отделений это считай смертельный удар. МодульБанк это например не коснулось. Ребята выучили урок.

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sunblade

... а потом "Уйдут в точку" (жарг. "Быстро убежать"). Возможно, что с вашими деньгами.

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Борис Вишневский

Они уже так не сделали с банк24.ру

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Вероника Бойко

Поздравляю Точку! Очень рада за команду!

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Seves

Я построю свой банк

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Dmitry T

Интересно, а значит ли это что на них перестанут работать санкции?)

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Николай Верегин

Зависит от того, кто там владелец этого банка.

Если некое новое подставное лицо, или просто чел который не успел обслужить власть — санкций не будет.

Но если власть будет обходить через него санкции, тогда он конечно же получит их в лицо.

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Борис Вишневский

Поздравляю!

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Я никто и звать меня никак

Ура -)

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Вероника Бойко

В теме только те, у кого счёт в Точке и кто успел оценить разницу.

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ААА

Новый-старый банк Точка...

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M-S-R

Прям по рукам прям передают

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Nomad

Интересно кто окажется в итоге владельцем Точки?
Похоже он уже есть, ЦБ просто так лицензии не выдаёт.

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Кузьмич

Молодцы, поздравляю. Не пользовался, но от знакомых слышал хорошие отзывы

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lucklessman

Один получил лицензию, а у сотни отозвали https://www.banki.ru/banks/memory/?PAGEN_1=4А

За 32 года у 2805 банков отозвали лицензию

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Твердый космос

ля, кто все эти люди?

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Дмитрий Косатиков

"Вкусно и Точка" видимо их совместный проект)

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