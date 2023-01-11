ЦБ выдаст новую банковскую лицензию впервые с 2019 года — её получит «Банк Точка» Статьи редакции
В «Точке» рассказали, что на работе банка и клиентах изменения никак не отразятся.
- ЦБ сообщил, что решил выдать универсальную лицензию на осуществление банковских операций с рублями и иностранной валютой (с правом привлечения вкладов физлиц) и операций с драгоценными металлами вновь созданному ООО «Банк Точка».
Основным направлением работы банка будет предоставление онлайн-услуг и сервисов малому и среднему бизнесу.
- Регулятор выдаст лицензию после оплаты уставного капитала. По данным «Контур.Фокуса», он составляет 3,6 млрд рублей. Само юрлицо создано 10 января 2023 года в Москве, говорится в системе.
- В «Точке» рассказали vc.ru, что смогут открывать новые счета на своей лицензии уже в первой половине 2023 года. У клиентов, которые обслуживались в «Открытии», номера счетов останутся прежними, БИК и корсчёт изменятся на реквизиты ООО «Банк Точка». Клиенты со счетами в «Киви» останутся с прежними реквизитами.
- РБК отмечает, что последний раз ЦБ выдавал новую лицензию в 2019 году — её получил казанский «Банк 131». Сейчас в России на основании лицензий регулятора работают 326 банков.
- АО «Точка» было совместным проектом «Киви» и «Открытия», но в 2021 году последний выкупил долю партнёра и увеличил свой пакет до 90%.
- Летом 2022-го стало известно, что «Открытие» продал 90% «Точки» банку непрофильных активов «Траст». В декабре источники «Ъ» рассказали, что новый владелец ведёт переговоры о продаже банка, а среди потенциальных покупателей — «Тинькофф».
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2 хороших новости в одной! Впервые с 2019 года и её получит «Банк Точка»!
Отлично. Точка, рад за вас 🤘🏻
Банк "Точка" и точка
Банк и точка.
нужно больше шуток про слово - точка. Везите тележку)
Пора ставить точку на точке
Не нужно, это лучшая.
они такими названиями прям провоцируют на такие шутки
Почему в России так любят точки?
Точка была Точкой, когда это еще не было мейнстримом :)
Эта "точка" с 2015. Кто раньше?
вообще-то с 1992 года
Вы, видимо, не читали Толстого
Ребята, вроде, нормальные. Удобный интерфейс создали и сервисы.
Логично, что захотели свой банк. Раз деньги есть - почему нет?)
А дальше всё, точка.
Все верно, плюс они не хотят зависеть от другого банка, вдруг у него отзовут лицензию ..
Это скорее вынужденная мера. Точка получила большую порцию санкций вместе с Открытием - сначала свифт перестал работать, потом приложение из App Store удалили. Банку для предпринимателей без отделений это считай смертельный удар. МодульБанк это например не коснулось. Ребята выучили урок.
... а потом "Уйдут в точку" (жарг. "Быстро убежать"). Возможно, что с вашими деньгами.
Они уже так не сделали с банк24.ру
Поздравляю Точку! Очень рада за команду!
Я построю свой банк
Интересно, а значит ли это что на них перестанут работать санкции?)
Зависит от того, кто там владелец этого банка.
Если некое новое подставное лицо, или просто чел который не успел обслужить власть — санкций не будет.
Но если власть будет обходить через него санкции, тогда он конечно же получит их в лицо.
Поздравляю!
Ура -)
В теме только те, у кого счёт в Точке и кто успел оценить разницу.
Новый-старый банк Точка...
Комментарий удален модератором
Прям по рукам прям передают
Интересно кто окажется в итоге владельцем Точки?
Похоже он уже есть, ЦБ просто так лицензии не выдаёт.
Молодцы, поздравляю. Не пользовался, но от знакомых слышал хорошие отзывы
Один получил лицензию, а у сотни отозвали https://www.banki.ru/banks/memory/?PAGEN_1=4А
За 32 года у 2805 банков отозвали лицензию
ля, кто все эти люди?
"Вкусно и Точка" видимо их совместный проект)