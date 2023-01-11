Получение своей лицензии — показатель того, что нам доверяют и представители банковского рынка, и регулятор, и клиенты. Она позволит нам целиком контролировать весь цикл обслуживания: быть более гибкими в принятии решений, быстрее расширять и улучшать свою линейку продуктов.

А ещё надеемся вернуть своё приложение в магазины приложений и восстановить в полном объёме сервисы для внешнеэкономической деятельности.