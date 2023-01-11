Разработчик чат-бота ChatGPT открыл приём заявок на ранний доступ к платной версии продукта Статьи редакции
Она будет «экспериментальной» и ещё может измениться.
- OpenAI открыла приём заявок на доступ к платному инструменту ChatGPT Professional, сообщило TechCrunch. В официальном канале в Discord она написала, что «задумалась о монетизации» ChatGPT, так как это способ повысить «жизнеспособность» продукта в долгосрочной перспективе.
- Деталей о сроках запуска и стоимости компания не привела. Вместо этого попросила пользователей рассказать, какая ежемесячная цена их устроит, а какую они считают неподъёмной. А также уточнить, какая цена была бы слишком низкой и заставила бы их усомниться в качестве продукта.
- Разработчик обещает, что платная версия будет быстрее отвечать на запросы и сможет давать «как минимум» в два раза больше ответов в день, чем общедоступная версия. Часть отзывов он планирует собрать в ходе небольших 15-минутных звонков.
- По слухам, OpenAI тратит миллионы долларов в месяц, чтобы сохранять бесплатный доступ к продукту, пишет The Verge. По словам издания, неудивительно, что компания думает о монетизации и ищет инвестиции.
- В январе 2023 года СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что разработчик может получить $10 млрд от Microsoft. Сделка может предполагать, что OpenAI будет отдавать 75% прибыли, пока не вернёт финансирование.
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Логично. Молодцы, крайне перспективная разработка!
Будем смотреть что из этого вырастет лет через 5.
хотелось бы по участвовать, но увы и ах, не получится :с
Почему?
ну например оно номера с РБ и РФ не принемает,а номер нужен
полно сервисов, которые предоставляют номер для приема смс за 5-10 рублей
А как там зарегиться для теста сейчас? Меня вообще в регистрацию не пускает
это не только у тебя такое, я тоже с этим столкнулся
Там кажется только под российским айпи не пускает, впн в помощь.
я так плачу в последнее время
Интеграция ChatGPT - логичное расширение для множества существующих бизнесов. Бесплатная версия огонь, в SEO индустрии шум стоит громкий.
Ну да, а 10 миллиардов от майкрософт на жизнеспособность никак не повлияют
Эти 10 миллиардов не подарили им. Как раз сейчас начнут зарабатывать.
Ну да, индусам же надо платить зарплату.
Короче, щас нужно открывать стартап, который будет в 100% случаев определять, написан текст (нарисована картинка) нейронкой или живым индусом. А потом продаться Гуглу.
Уже есть такие
Покажи.