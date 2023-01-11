Финансы
Полина Лааксо

Разработчик чат-бота ChatGPT открыл приём заявок на ранний доступ к платной версии продукта Статьи редакции

Она будет «экспериментальной» и ещё может измениться.

  • OpenAI открыла приём заявок на доступ к платному инструменту ChatGPT Professional, сообщило TechCrunch. В официальном канале в Discord она написала, что «задумалась о монетизации» ChatGPT, так как это способ повысить «жизнеспособность» продукта в долгосрочной перспективе.
  • Деталей о сроках запуска и стоимости компания не привела. Вместо этого попросила пользователей рассказать, какая ежемесячная цена их устроит, а какую они считают неподъёмной. А также уточнить, какая цена была бы слишком низкой и заставила бы их усомниться в качестве продукта.
  • Разработчик обещает, что платная версия будет быстрее отвечать на запросы и сможет давать «как минимум» в два раза больше ответов в день, чем общедоступная версия. Часть отзывов он планирует собрать в ходе небольших 15-минутных звонков.
  • По слухам, OpenAI тратит миллионы долларов в месяц, чтобы сохранять бесплатный доступ к продукту, пишет The Verge. По словам издания, неудивительно, что компания думает о монетизации и ищет инвестиции.
  • В январе 2023 года СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что разработчик может получить $10 млрд от Microsoft. Сделка может предполагать, что OpenAI будет отдавать 75% прибыли, пока не вернёт финансирование.

#новость #openai #chatgpt

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16 комментариев
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 Вадим Д.

Логично. Молодцы, крайне перспективная разработка!
Будем смотреть что из этого вырастет лет через 5.

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Алексей Беляков

хотелось бы по участвовать, но увы и ах, не получится :с

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Dmitry Porkhaev

Почему?

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dixi

ну например оно номера с РБ и РФ не принемает,а номер нужен

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Roman

полно сервисов, которые предоставляют номер для приема смс за 5-10 рублей

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Мох

А как там зарегиться для теста сейчас? Меня вообще в регистрацию не пускает

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Артур Федосеев

это не только у тебя такое, я тоже с этим столкнулся

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Публик

Там кажется только под российским айпи не пускает, впн в помощь.

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Валентин Стрыкало

я так плачу в последнее время

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Maxim Roslyakov

Интеграция ChatGPT - логичное расширение для множества существующих бизнесов. Бесплатная версия огонь, в SEO индустрии шум стоит громкий.

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Cringe Artist

Ну да, а 10 миллиардов от майкрософт на жизнеспособность никак не повлияют

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Dimitri

Эти 10 миллиардов не подарили им. Как раз сейчас начнут зарабатывать.

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Публик

Ну да, индусам же надо платить зарплату.

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Слегка Придурковатый

Короче, щас нужно открывать стартап, который будет в 100% случаев определять, написан текст (нарисована картинка) нейронкой или живым индусом. А потом продаться Гуглу.

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vm

Уже есть такие

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Слегка Придурковатый

Покажи.

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