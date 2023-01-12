День 323: Минфин и ЦБ предложили меры по развитию венчурного рынка, банки планируют расширить приём сотрудников Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 10 января: доллар — 69,02 рубля, евро — 74,13 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,99 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 73,38 рубля, евро — по 79,35 рубля.
Кто и как адаптируется
Российские банки планируют расширить приём сотрудников в 2023 году, пишет «Ъ». Эксперты считают, что компании в первую очередь заинтересованны в ИТ-специалистах и операторах колл-центров, а необходимость найма связан с отъездом части сотрудников за границу.
Минфин и ЦБ предложили меры по развитию венчурного рынка в России — обязать госкомпании закупать продукцию инновационных стартапов
Операторам связи удалось наладить поставки телеком-оборудования в Россию, утверждают источники «Ъ». Некоторые компании начали сдавать его в аренду с возможностью последующего выкупа.
В структуре «Ростелекома» появилась новая компания — «Тдата». Она будет развивать технологии хранения и обработки данных. Подобные разработки от ушедших из России SAP и Oracle используют консалтинговые компании.
Какие есть проблемы и трудности
Заведения общепита не смогли нарастить выручку в период новогодних каникул, рассказал Tinkoff Data. С 31 декабря по 8 января число посетителей кафе и ресторанов по всей России оказалось на 10% ниже год к году, но при этом средний чек за эти дни вырос на 6%.
Контекст
В 2022 году объем вложений в развивающиеся российские ИТ-компании снизился на 57% год к году и составил $1,1, следует из данных портала Venture Guide. Число инвестиционных сделок сократилось на 56% до 128.
По итогам 2022-го российские авиакомпании получат из бюджета рекордную компенсацию за керосин — около 100 млрд рублей. Топливные субсидии в совокупности превысят размер антикризисной помощи, выделенной правительством для поддержки пассажиропотока.
В 2022 году россияне купили рекордное количество физического золота. Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Московский кредитный банк (МКБ) и «Тинькофф банк» продали суммарно 57 тонн драгметалла, узнали «Ведомости».
Исполняющий обязанности управляющего партнера группы компаний Б1 Марчелло Гелашвили поговорил с «Ъ» об обстоятельствах выхода российской группы компаний Б1 из международной сети Ernst & Young и ее переориентации на аудит и консалтинг на локальном российском рынке.
Новости предыдущего дня, 11 января — здесь.
Очень "здраво и адекватно". Старпы будут кого надо стартапы, очевидно.
Да даже если кого не надо, это все равно пиздец. Большинство "стартапов" делают у нас на разовый заработок бабла, после которого проект сливают в унитаз. С наскока не вспомнишь "старперов", которые и сейчас живы и не скатились в очередной гавно.
Чо ты как маленький, всё останется как есть. Просто "правильные компании" будут ставить шильдик "инновационный стартап".
Банки в колл-центры могут смело "нанимать" chatGPT. Эффективность их работы только возрастёт.
Да, возможно, он будет чаще отвечать на поставленный вопрос, а не невпопад.
"В 2022 году россияне купили рекордное количество физического золота." - через пару лет опять вернут НДС на продажу золота и будут потирать свои потные ладошки.
Да и без НДС такая себе затея кмк. Кроме того, что спред огромный, так оно еще и может портится и оно по сути неликвид за пределами РФ
Тдада? Тнетнет. Буковку поправьте...
Бляха, кто знает этих россиян, скупающих золото рекордными объёмами?
Свидетели рухнувшего, ничем не обеспеченного доллара
Те же, кто вывез много миллиардов долларов, пока курс был по 60
«Российские банки планируют расширить приём сотрудников в 2023 году, пишет «Ъ». Эксперты считают, что компании в первую очередь заинтересованны в ИТ-специалистах и операторах колл-центров»
У меня есть инсайд от Грефа по поводу того, почему банки решили расширить приём сотрудников. Только никому, тссс.
Итак. Ещё в июле 2022 года Сбербанк, по своим собственным словам, сэкономил на выковыривании чипов 1 млрд рублей. С тех пор прошло уже почти полгода, значит, технологии выковыривания усовершенствовались, и процесс должен был пойти быстрее. Следовательно, они только на одном выковыривании чипов должны были сэкономить по скромным оценкам от 6 до 10 млрд рублей.
Но к концу года был достигнут потолок ручной реимплантации микросхем банковских карт, поэтому, вполне логично, что теперь им требуется немало айтишников, которые смогут процесс выковыривания твёрдо и чётко автоматизировать. И тогда экономия может достичь сотен миллиардов рублей в год.
Доклад окончил.
А как Tinkoff Data при анализе посещений общепита учитывал транзакции вида «извините, у нас сегодня только наличные»?
Нет конечно. Могут сказать больше, что учитывались транзакции по картам или СБП только по Тинькофф. Если у рестика сбер или альфа, то тиньДата мимо.
Что-то мне кажется что это лишь часть банков, и то потому что другие скорее всего сильно сдуются. опять же те спецы которые могли работать в банке и имеющие хороший уровень, уже там работали. Вопрос, чего ждать от новых?В 2022 году россияне купили рекордное количество физического золота. Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Московский кредитный банк (МКБ) и «Тинькофф банк» продали суммарно 57 тонн драгметалла, узнали «Ведомости».
ок, вопрос, а они купили именно слитками? или это просто пометка в банке о том что некий гражданин дал столько-то денег и теперь за ним столько-то золота? не получится что потом эти деньги станут пожертвованиями? пока золота нет на руках и не ты определяешь условия хранения и выкупа, оно не особенно и твоё...
Тебч не написано ,что купленное в тоннах ,а не эквиваленте рублям ?
Насчёт банков и новых людей - если уехал лучше в городе сантехник ,это не значит что общество не взрастит рукастых сантехников для работы
многие преподаватели, которые у меня вели на математическом факультете, уже умерли. но заменить их некем - мало кто защищается сейчас даже на кандидата наук. как итог - закрытие кафедр. не получилось взрастить "рукастых" ?
взращивание "рукастых" - это время, деньги или какие-то другие ресурсы. и толку, если взращенный поработает и также свалит.
например, в нии, где я работал (оборонка) так все и происходило, люди работали 3-4 года и уходили, к примеру в интел или другие конторы. получалась текучка, и ПО для проектирования самолетов-ракет настолько корявое, что пользоваться невозможно (но в этом примере это даже хорошо)
Че ты а? к 2030 взростим тебе сантехников и в банк и в институт. Все говном умоетесь! Вперде!
Банки, не смотря на всю бронь и европейский уровень зарплат, и в целом независимость от европейских инвестиций и международного рынка, и с цветом низкого самоуважения и уровня сотрудников (их компетенции четко привязаны к процессам внутри втб, технических задач мало), потеряли до 10% сотрудников.
Даже с учетом сжимания рнд всяких, появились задачи по импортозамещению и в сфере безопасности.
Так что крупные банки видимо не ного поднапереть, но даже считанные проценты - это дохера
Них…я не понятно что вы хотели сказать
Всмысле люди нужны.
Даже с учетом, что там они не так уж и сильно разбегались
Дед побед, ну когда же ты того...
Россияне из-за боевых действий на Украине и угрозы диверсий на территории страны должны объединяться в «народные дружины» и после работы выходить на охрану их населенных пунктов и домов. Об этом заявил помощник Рамзана Кадырова по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время, когда на самом деле и должна быть мобилизация. И все как раз и должны работать на победу нашего государства», — уверен Алаудинов. По его мнению, постоянно тренирующийся с оружием человек «внутренне в любой день будет готов <...> пойти, как говорится, на передовую» и подготовится к «нахождению на войне».
РБК
Кто ты, воин?
Можно ещё написать новость, что этй весной будут призывать на срочную службу до 30 лет, а нижнюю планку они решили не поднимать.
ее просто сложнее поднять же
Но ПООБЕЩАЛИ МНОГО ОТСРОЧЕК. Очень много раз пообещали. Всяким погромистам.
- Добрый день, что это?
- Это стартапы!
- Красивое, ну отсыпте в кармашек.
конечно чек в ресторанах вырос,потому что цены выросли
Эксперты в экономике подскажите, получается все хорошо?
Добрый день. Да, всё заебись. Каждый следующий день мы будем жить лучше, чем в следующем за ним.