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Фото «Ъ»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 января: доллар — 69,02 рубля, евро — 74,13 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 68,38 рубля, евро — 73,64 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:30 мск: доллар — 72,29 рубля, евро — 77,82 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,99 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 73,38 рубля, евро — по 79,35 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские банки планируют расширить приём сотрудников в 2023 году, пишет «Ъ». Эксперты считают, что компании в первую очередь заинтересованны в ИТ-специалистах и операторах колл-центров, а необходимость найма связан с отъездом части сотрудников за границу.

Минфин и ЦБ предложили меры по развитию венчурного рынка в России — обязать госкомпании закупать продукцию инновационных стартапов

Операторам связи удалось наладить поставки телеком-оборудования в Россию, утверждают источники «Ъ». Некоторые компании начали сдавать его в аренду с возможностью последующего выкупа.

В структуре «Ростелекома» появилась новая компания — «Тдата». Она будет развивать технологии хранения и обработки данных. Подобные разработки от ушедших из России SAP и Oracle используют консалтинговые компании.

Какие есть проблемы и трудности

Заведения общепита не смогли нарастить выручку в период новогодних каникул, рассказал Tinkoff Data. С 31 декабря по 8 января число посетителей кафе и ресторанов по всей России оказалось на 10% ниже год к году, но при этом средний чек за эти дни вырос на 6%.

Контекст

В 2022 году объем вложений в развивающиеся российские ИТ-компании снизился на 57% год к году и составил $1,1, следует из данных портала Venture Guide. Число инвестиционных сделок сократилось на 56% до 128.

По итогам 2022-го российские авиакомпании получат из бюджета рекордную компенсацию за керосин — около 100 млрд рублей. Топливные субсидии в совокупности превысят размер антикризисной помощи, выделенной правительством для поддержки пассажиропотока.

В 2022 году россияне купили рекордное количество физического золота. Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Московский кредитный банк (МКБ) и «Тинькофф банк» продали суммарно 57 тонн драгметалла, узнали «Ведомости».

Исполняющий обязанности управляющего партнера группы компаний Б1 Марчелло Гелашвили поговорил с «Ъ» об обстоятельствах выхода российской группы компаний Б1 из международной сети Ernst & Young и ее переориентации на аудит и консалтинг на локальном российском рынке.