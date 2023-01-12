«Сбер» разработал собственное ПО для установки мобильного приложения на iOS-устройства в отделениях банка Статьи редакции
Оно работает таким же образом, как и приложение iMazing.
- «Сбер» начал устанавливать своё мобильное приложение на iOS-устройства в отделениях банка в конце декабря 2022 года — и разработал для этого собственную программу, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Но клиентам устанавливают не «Сбербанк Онлайн», а его копию — СБОЛ, убедилось издание.
- Услуга полностью бесплатная, её оказывают в 5000 офисов банка во всех регионах страны. Созданная «Сбером» программа называется Sberbank Installer iOS, установкой приложения с помощью неё занимается отдельный специалист.
- Для установки смартфон подключают к ноутбуку сотрудника через кабель. После того, как получено разрешение на доступ к устройству, Apple отправляет на него «официальное разрешение в виде шестизначного кода». Затем приложение устанавливают с ноутбука.
- Аналогичным способом работает приложение iMazing, которое позволяет передавать файлы между устройствами iOS и компьютерами macOS или Windows после авторизации через Apple ID.
- Установка приложений через iMazing и похожие программы никогда не считалась надёжной, рассказывает директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин. Он считает, что Apple может прикрыть эту лазейку — но всё зависит от того, насколько серьёзно настроена компания. Если ей достаточно «официального выдворения» из App Store, Apple может долго закрывать глаза на альтернативные варианты установки.
- После попадания «Сбера» под блокирующие санкции США его приложения пропали из App Store. В августе в магазине появилось приложение СБОЛ — копия «Сбербанк Онлайн», но её удалили через неделю. В октябре она заработала снова, а спустя месяц тоже пропала из App Store.
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Где устанавливали - туда и идите.
Точно разработал? Или "ребрендировали" в iSbering?
"Дашь домашку списать? Да, только не списывай точь-в-точь"
))))
Ну это прорыв
Это политика. А ты чего тут то сидишь, а не пикетируешь за смену власти?)))
Оно же, как понимаю, обновляться само не может? Только пешком в Сбербанк за новой версией? А как же уязвимости?
Да
Делают - удаляют, бюджеты выделяют, снова делают, снова удаляют - снова бюджеты выделяют. Красота 🥰
Забавно