Финансы
Американский фонарь

«Сбер» разработал собственное ПО для установки мобильного приложения на iOS-устройства в отделениях банка Статьи редакции

Оно работает таким же образом, как и приложение iMazing.

  • «Сбер» начал устанавливать своё мобильное приложение на iOS-устройства в отделениях банка в конце декабря 2022 года — и разработал для этого собственную программу, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Но клиентам устанавливают не «Сбербанк Онлайн», а его копию — СБОЛ, убедилось издание.
  • Услуга полностью бесплатная, её оказывают в 5000 офисов банка во всех регионах страны. Созданная «Сбером» программа называется Sberbank Installer iOS, установкой приложения с помощью неё занимается отдельный специалист.
  • Для установки смартфон подключают к ноутбуку сотрудника через кабель. После того, как получено разрешение на доступ к устройству, Apple отправляет на него «официальное разрешение в виде шестизначного кода». Затем приложение устанавливают с ноутбука.
  • Аналогичным способом работает приложение iMazing, которое позволяет передавать файлы между устройствами iOS и компьютерами macOS или Windows после авторизации через Apple ID.
  • Установка приложений через iMazing и похожие программы никогда не считалась надёжной, рассказывает директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин. Он считает, что Apple может прикрыть эту лазейку — но всё зависит от того, насколько серьёзно настроена компания. Если ей достаточно «официального выдворения» из App Store, Apple может долго закрывать глаза на альтернативные варианты установки.
  • После попадания «Сбера» под блокирующие санкции США его приложения пропали из App Store. В августе в магазине появилось приложение СБОЛ — копия «Сбербанк Онлайн», но её удалили через неделю. В октябре она заработала снова, а спустя месяц тоже пропала из App Store.

#новость #сбер

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10 комментариев
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 Андрей Киселев

Где устанавливали - туда и идите.

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Вадим Д.
работает таким же образом, как и приложение iMazing

Точно разработал? Или "ребрендировали" в iSbering?

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Константин Смородский

"Дашь домашку списать? Да, только не списывай точь-в-точь"

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Константин Смородский
Для установки смартфон подключают к ноутбуку сотрудника через кабель.

))))

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Деда Миша

Ну это прорыв

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Nikita Bbrv

Это политика. А ты чего тут то сидишь, а не пикетируешь за смену власти?)))

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Вячеслав Грачунов

Оно же, как понимаю, обновляться само не может? Только пешком в Сбербанк за новой версией? А как же уязвимости?

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Ale K

Да

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Алекс И

Делают - удаляют, бюджеты выделяют, снова делают, снова удаляют - снова бюджеты выделяют. Красота 🥰

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Евгений Кузнецов

Забавно

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