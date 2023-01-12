Ищет сотрудников годами, ​работает по выходным и отказывается от продактов: процессы в Stripe, которая стоит $95

Какими принципами руководствуется сервис онлайн-платежей Stripe при разработке, как общается сотрудниками и клиентами, во что инвестирует и чем рискует самая дорогая частная компания Кремниевой долины — в пересказе The Generalist.