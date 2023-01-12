Финансы
Маша Цепелева

Платёжный сервис Stripe снизил внутреннюю оценку на 11%, до $63 млрд — The Information Статьи редакции

В 2021 году разработчик стал самой дорогой частной компанией Кремниевой долины, но за последние полгода оценка упала на 33%.

  • Об изменении внутренней оценки Stripe рассказал источник The Information. Это как минимум третье снижение с июня 2022 года. Например, в июле компания оценивала себя не в $95 млрд, а в $74 млрд.
  • Внутренняя оценка 409A используется, когда компания выпускает опционы для сотрудников, она может отличаться от оценки инвесторами.
  • Stripe — это компания-разработчик платёжного сервиса, приложений для выплат работникам и борьбы с мошенничеством. Компанию основали в 2010 году братья Патрик и Джон Коллисон, эмигранты из Ирландии.
  • В марте 2021 года Stripe привлёк $600 млн при оценке в $95 млрд, это последние инвестиции в компанию на данный момент. Такая оценка сделала Stripe самой дорогой частной финтех-компанией Кремниевой долины.
Сервисы
Полина Лааксо
Ищет сотрудников годами, ​работает по выходным и отказывается от продактов: процессы в Stripe, которая стоит $95 млрд Статьи редакции

Какими принципами руководствуется сервис онлайн-платежей Stripe при разработке, как общается сотрудниками и клиентами, во что инвестирует и чем рискует самая дорогая частная компания Кремниевой долины — в пересказе The Generalist.

Патрик (слева) и Джон Коллисоны Stripe

#новость #stripe

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15 комментариев
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 Либерал-смузихлёб

оцениваю свой комментарий в 15 рублей

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Борис Фёдоров

15.50 последнее слово)))

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Либерал-смузихлёб

посмотрим на капитализацию в 23:50

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Alexey QuQu

В формате NFT его будете продавать?

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Либерал-смузихлёб

пока первый раунд инвестиций

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Публик

Либаралам-смузихлебам не в рублях платят)

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Вадим Д.

Некисло, конечно, но $63 млрд в остатке — это весьма недурно.

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Артём Васнецов

но кто-то бы хотел себя как и раньше оценивать в 95$

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Ильнур Хасанов

После того как сделают метод апи калькуляции комиссий страйпа можно будет снова поднять

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Егор Корницкий

Прочитал новость и не удивился. Чего у них такого уникального с такой оценкой?

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Я никто и звать меня никак

Удобно работать -)

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Handsome

Кого-то эти двое мне напоминают.

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Андрей Иванов

Это точно популярная новость?

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Качан Водки

Всё, банкроты

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Сергей Я

А могли бы и повысить. Во дурачки.

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