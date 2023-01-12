Платёжный сервис Stripe снизил внутреннюю оценку на 11%, до $63 млрд — The Information Статьи редакции
В 2021 году разработчик стал самой дорогой частной компанией Кремниевой долины, но за последние полгода оценка упала на 33%.
- Об изменении внутренней оценки Stripe рассказал источник The Information. Это как минимум третье снижение с июня 2022 года. Например, в июле компания оценивала себя не в $95 млрд, а в $74 млрд.
- Внутренняя оценка 409A используется, когда компания выпускает опционы для сотрудников, она может отличаться от оценки инвесторами.
- Stripe — это компания-разработчик платёжного сервиса, приложений для выплат работникам и борьбы с мошенничеством. Компанию основали в 2010 году братья Патрик и Джон Коллисон, эмигранты из Ирландии.
- В марте 2021 года Stripe привлёк $600 млн при оценке в $95 млрд, это последние инвестиции в компанию на данный момент. Такая оценка сделала Stripe самой дорогой частной финтех-компанией Кремниевой долины.
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оцениваю свой комментарий в 15 рублей
15.50 последнее слово)))
посмотрим на капитализацию в 23:50
В формате NFT его будете продавать?
пока первый раунд инвестиций
Либаралам-смузихлебам не в рублях платят)
Некисло, конечно, но $63 млрд в остатке — это весьма недурно.
но кто-то бы хотел себя как и раньше оценивать в 95$
После того как сделают метод апи калькуляции комиссий страйпа можно будет снова поднять
Прочитал новость и не удивился. Чего у них такого уникального с такой оценкой?
Удобно работать -)
Кого-то эти двое мне напоминают.
Это точно популярная новость?
Всё, банкроты
А могли бы и повысить. Во дурачки.