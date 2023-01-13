День 324: ЦБ представил план поддержки малого и среднего предпринимательства Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 10 января: доллар — 67,77 рубля, евро — 72,79 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,10 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 73,07 рубля, евро — по 78,92 рубля.
Минфин Бельгии начал рассматривать заявки ФГ «Финам», «Велес капитала», «Ива партнерс», УК «Первая» и «Локо инвеста», рассказали «Ведомостям» их представители. Регулятор заявил, что из-за большого количества заявок срок рассмотрения заявления может быть увеличен.
Кто и как адаптируется
ЦБ представил «дорожную карту» развития малого и среднего предпринимательства до 2024 года. Она содержит меры по восьми направлениям: развитие кредитования, программы льготного финансирования, статистическая информация ЦБ, цифровой профиль и система быстрых платежей, инструменты фондового рынка, кредитные каникулы, развитие микрофинансирования, повышение финансовой грамотности МСП.
В «Росатоме» учредили департамент слияний и поглощений, узнал «Ъ». Корпорация готовится к инвестиционным сделкам на российском рынке электроники и проводит переговоры с потенциальными партнёрами, среди которых дизайн-центры, производители вычислительной техники и другие технологические компании.
Правительство планирует увеличить в 2023 году грантовую поддержку обновления приборной базы науки на 3,7 млрд рублей — до 15,5 млрд рублей. Получить деньги смогут около 200 научных организаций, обязательное условие — закупка российского оборудования.
Какие есть проблемы и трудности
Минцифры исключило из своей программы цифровой трансформации субсидии на разработку ОС «Аврора» в размере 22 млрд рублей. «Ростелеком» обещает развивать ОС за свой счет.
Контекст
«Ведомости» поговорили с банками и аналитиками о том, как будут меняться ставки по вкладам в 2023 году. Прогноз предполагает, что они могут снизиться на 0,5–1,5% в зависимости от срока и составят 4,5 до 7% годовых.
В 2023 году продажи легковых автомобилей в России могут вырасти на 4-25%, следует из базового прогноза «Автостата». Негативный прогноз предполагает снижение на фоне исчерпания складов и сложностей поставок привычных брендов. Ассоциация европейского бизнеса ожидает роста рынка на 12%.
Объёмы выпускаемых в России карт UnionPay и обороты по ним за 2022 год выросли в несколько раз, рассказали опрошенные «Ъ» банки. Абсолютное большинство платежей, а также снятие наличных по этим картам этой происходили за границей.
Больше половины россиян, выезжавших за границу в новогодние праздники, выбирали страны СНГ и ближнего зарубежья, следует из данных мобильных операторов.
Новости предыдущего дня, 12 января — здесь.
"ЦБ на 10 января: доллар — 67,77....." - исправьте, мы уже на 13-ое курс знаем))))
и 2 недели отсрочки на передачу бизнеса, пока готовишься к поездке на фронт. Считаю что сейчас просто лучшее время для бизнеса, почти как 90-е. Главное - выжить
Отлично, Россия вперёд!
Вперед в прошлое.
Из таких у нас и ничего не развивается, видите только плохое.
Да, соверешенно верно, виноват именно он и такие как он!
Денис Вершинин, а нука быстро стал правильным и хорошим, и начал видеть не только плохое!
А то понаплодил чиновников, наделал всякого, кодексов понаписал, экономику подопустил, ну ты конечно Денис Вершинин даёшь!
Давай позитивнее мысли, а то совсем скатимся.
а ты видишь только 15 рублей
Лучше назад, но в будущее!
Володя: «Не вопрос!»
Чот слабо отрабатываешь, совсем слабо...
Россия, назад С) Макс Покровский
А где новость про свифт и мастер кард? Когда заработают?
То есть малое и среднее предпринимательство тоже хоронить хотят, ра вводят "против" них меры поддержки.
Напомнило: отдел фейлов и обсёров департамента убытков и растрат.
Да заебались мы уже от вашей поддержки, отстаньте просто от нас.
А где именно научные организации будут закупать российское оборудование правительство не уточнило. И реестра нет, непорядок.
Так зря чтоли Росатом департамент слияний и поглощений учредил. Сейчас купят кого-нибудь, и продавать оборудование начнут.
«Да, это правда, что Минцифры исключило из своей программы цифровой трансформации субсидии на разработку нашей ОС в размере 22 млрд рублей. Будем развивать ОС «Аврора» за свой счет», - прокомментировал представитель «Ростелекома» и грустно добавил: «Не прокатило».
Наконец-то рейдерство узаконили.
А могут упасть