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Финансы
Золотой теркин30см

День 324: ЦБ представил план поддержки малого и среднего предпринимательства Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 января: доллар — 67,77 рубля, евро — 72,79 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 67,74 рубля, евро — 73,3 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:30 мск: доллар — 68,5 рубля, евро — 77,28 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,10 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 73,07 рубля, евро — по 78,92 рубля.

Минфин Бельгии начал рассматривать заявки ФГ «Финам», «Велес капитала», «Ива партнерс», УК «Первая» и «Локо инвеста», рассказали «Ведомостям» их представители. Регулятор заявил, что из-за большого количества заявок срок рассмотрения заявления может быть увеличен.

Кто и как адаптируется

ЦБ представил «дорожную карту» развития малого и среднего предпринимательства до 2024 года. Она содержит меры по восьми направлениям: развитие кредитования, программы льготного финансирования, статистическая информация ЦБ, цифровой профиль и система быстрых платежей, инструменты фондового рынка, кредитные каникулы, развитие микрофинансирования, повышение финансовой грамотности МСП.

В «Росатоме» учредили департамент слияний и поглощений, узнал «Ъ». Корпорация готовится к инвестиционным сделкам на российском рынке электроники и проводит переговоры с потенциальными партнёрами, среди которых дизайн-центры, производители вычислительной техники и другие технологические компании.

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Правительство планирует увеличить в 2023 году грантовую поддержку обновления приборной базы науки на 3,7 млрд рублей — до 15,5 млрд рублей. Получить деньги смогут около 200 научных организаций, обязательное условие — закупка российского оборудования.

Какие есть проблемы и трудности

Минцифры исключило из своей программы цифровой трансформации субсидии на разработку ОС «Аврора» в размере 22 млрд рублей. «Ростелеком» обещает развивать ОС за свой счет.

Контекст

«Ведомости» поговорили с банками и аналитиками о том, как будут меняться ставки по вкладам в 2023 году. Прогноз предполагает, что они могут снизиться на 0,5–1,5% в зависимости от срока и составят 4,5 до 7% годовых.

В 2023 году продажи легковых автомобилей в России могут вырасти на 4-25%, следует из базового прогноза «Автостата». Негативный прогноз предполагает снижение на фоне исчерпания складов и сложностей поставок привычных брендов. Ассоциация европейского бизнеса ожидает роста рынка на 12%.

Объёмы выпускаемых в России карт UnionPay и обороты по ним за 2022 год выросли в несколько раз, рассказали опрошенные «Ъ» банки. Абсолютное большинство платежей, а также снятие наличных по этим картам этой происходили за границей.

Больше половины россиян, выезжавших за границу в новогодние праздники, выбирали страны СНГ и ближнего зарубежья, следует из данных мобильных операторов.

Новости предыдущего дня, 12 января — здесь.

#новость

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21 комментарий
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 GOS 30
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EHF

"ЦБ на 10 января: доллар — 67,77....." - исправьте, мы уже на 13-ое курс знаем))))

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Олег Трулев

и 2 недели отсрочки на передачу бизнеса, пока готовишься к поездке на фронт. Считаю что сейчас просто лучшее время для бизнеса, почти как 90-е. Главное - выжить

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СвяТой_ТапоК

Отлично, Россия вперёд!

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Денис Вершинин

Вперед в прошлое.

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СвяТой_ТапоК

Из таких у нас и ничего не развивается, видите только плохое.

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Андрей Вечерний

Да, соверешенно верно, виноват именно он и такие как он!
Денис Вершинин, а нука быстро стал правильным и хорошим, и начал видеть не только плохое!
А то понаплодил чиновников, наделал всякого, кодексов понаписал, экономику подопустил, ну ты конечно Денис Вершинин даёшь!

Давай позитивнее мысли, а то совсем скатимся.

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Олег Трулев

а ты видишь только 15 рублей

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Вадим Д.

Лучше назад, но в будущее!

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Bacceti Sphodromantis

Володя: «Не вопрос!»

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Ilya Plushkin

Чот слабо отрабатываешь, совсем слабо...

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Передовой завод

Россия, назад С) Макс Покровский

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M-S-R

А где новость про свифт и мастер кард? Когда заработают?

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Вадим Д.

То есть малое и среднее предпринимательство тоже хоронить хотят, ра вводят "против" них меры поддержки.

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Вадим Д.
учредили департамент слияний и поглощений

Напомнило: отдел фейлов и обсёров департамента убытков и растрат.

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Eli
ЦБ представил план поддержки малого и среднего предпринимательства

Да заебались мы уже от вашей поддержки, отстаньте просто от нас.

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Вадим Д.

А где именно научные организации будут закупать российское оборудование правительство не уточнило. И реестра нет, непорядок.

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Андрей Мельник

Так зря чтоли Росатом департамент слияний и поглощений учредил. Сейчас купят кого-нибудь, и продавать оборудование начнут.

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Слегка Придурковатый

«Да, это правда, что Минцифры исключило из своей программы цифровой трансформации субсидии на разработку нашей ОС в размере 22 млрд рублей. Будем развивать ОС «Аврора» за свой счет», - прокомментировал представитель «Ростелекома» и грустно добавил: «Не прокатило».

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Нёс добро, не донёс
В «Росатоме» учредили департамент слияний и поглощений

Наконец-то рейдерство узаконили.

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Eli
В 2023 году продажи легковых автомобилей в России могут вырасти на 4-25%

А могут упасть

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