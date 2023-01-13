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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 января: доллар — 67,77 рубля, евро — 72,79 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 67,74 рубля, евро — 73,3 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:30 мск: доллар — 68,5 рубля, евро — 77,28 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,10 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 73,07 рубля, евро — по 78,92 рубля.

Минфин Бельгии начал рассматривать заявки ФГ «Финам», «Велес капитала», «Ива партнерс», УК «Первая» и «Локо инвеста», рассказали «Ведомостям» их представители. Регулятор заявил, что из-за большого количества заявок срок рассмотрения заявления может быть увеличен.

Кто и как адаптируется

ЦБ представил «дорожную карту» развития малого и среднего предпринимательства до 2024 года. Она содержит меры по восьми направлениям: развитие кредитования, программы льготного финансирования, статистическая информация ЦБ, цифровой профиль и система быстрых платежей, инструменты фондового рынка, кредитные каникулы, развитие микрофинансирования, повышение финансовой грамотности МСП.

В «Росатоме» учредили департамент слияний и поглощений, узнал «Ъ». Корпорация готовится к инвестиционным сделкам на российском рынке электроники и проводит переговоры с потенциальными партнёрами, среди которых дизайн-центры, производители вычислительной техники и другие технологические компании.

Правительство планирует увеличить в 2023 году грантовую поддержку обновления приборной базы науки на 3,7 млрд рублей — до 15,5 млрд рублей. Получить деньги смогут около 200 научных организаций, обязательное условие — закупка российского оборудования.

Какие есть проблемы и трудности

Минцифры исключило из своей программы цифровой трансформации субсидии на разработку ОС «Аврора» в размере 22 млрд рублей. «Ростелеком» обещает развивать ОС за свой счет.

Контекст

«Ведомости» поговорили с банками и аналитиками о том, как будут меняться ставки по вкладам в 2023 году. Прогноз предполагает, что они могут снизиться на 0,5–1,5% в зависимости от срока и составят 4,5 до 7% годовых.

В 2023 году продажи легковых автомобилей в России могут вырасти на 4-25%, следует из базового прогноза «Автостата». Негативный прогноз предполагает снижение на фоне исчерпания складов и сложностей поставок привычных брендов. Ассоциация европейского бизнеса ожидает роста рынка на 12%.

Объёмы выпускаемых в России карт UnionPay и обороты по ним за 2022 год выросли в несколько раз, рассказали опрошенные «Ъ» банки. Абсолютное большинство платежей, а также снятие наличных по этим картам этой происходили за границей.

Больше половины россиян, выезжавших за границу в новогодние праздники, выбирали страны СНГ и ближнего зарубежья, следует из данных мобильных операторов.