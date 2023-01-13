Минцифры исключило из своей программы цифровой трансформации субсидии в размере 22 млрд рублей, которые планировалось направить на развитие ОС «Аврора» в ближайшие два года, узнал «Ъ». Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что в новой версии документа средства на развитие операционной системы не предусмотрены.