Минцифры отказалось выделять средства на развитие ОС «Аврора» в рамках программы цифровизации госсектора Статьи редакции
«Ростелеком» будет развивать ОС за свой счёт.
Минцифры исключило из своей программы цифровой трансформации субсидии в размере 22 млрд рублей, которые планировалось направить на развитие ОС «Аврора» в ближайшие два года, узнал «Ъ». Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что в новой версии документа средства на развитие операционной системы не предусмотрены.
- Изначально в бюджет предполагалось заложить средства на разработку мобильных сервисов для «Авроры» и её адаптацию к различным устройствам, но в правительстве это сочли нецелесообразным. В Минцифры подтвердили, что в утверждённом варианте программы финансирование ОС не предусмотрено.
- «Ростелеком» будет разрабатывать «Аврору» за счёт собственных вложений и планирует продолжать работу в этом направлении, заверил газету представитель оператора.
- В октябре 2022 года «Ъ» рассказал о планах «Ростелекома» разработать и выпустить три линейки смартфонов и планшетов для бизнеса, госсектора и граждан. К 2030 году — при «максимальном сценарии» — компания рассчитывала представить 65,9 млн устройств.
- В ноябре «Ростелеком» попросил выделить из бюджета 480 млрд рублей на создание национальной мобильной экосистемы на базе ОС «Аврора» до 2030 года.
- В декабре источники «Ъ» в правительстве рассказали, что Минцифры планирует создать национальную мобильную ОС на базе Android — и подключит к её разработке VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком». Тогда издание отмечало, что новый проект направлен на потребительский сектор, а «Аврора» будет использоваться только в корпоративном и госсекторе «для работы с чувствительными данными».
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Названия продуктов у нас всегда такие необычные.
Уже прям вижу сервис Пак 2 : Адмирал Каганович ;
Адмирал Нахимов; и т.д. 😀
Надо назвать ОС «Двери». Потому что она вся будет состоять из бекдоров.
Операционная система «Лаз»
И это при условии, что я даже не начинал расследовать.
Расследуй Максута!
Даже не верится. Завезли-таки правильные таблетки Максуту!
Только червь сомнения гложет: уже пустят ли "освободившиеся" 22 млрд ₽ на ещё более "перспективный" проект?
Да и Ростелеком далеко не на свои будет аврорить.
Максут изначально один из самых адекватных там, на мой взгляд.
Изначально был адекватным. Но вот последние годы как-то не то.
Просто сложновато сохранять адекватность. Ну я пытаюсь.
Ох, Максут, да, Вам не позавидуешь.
Давненько не заходили. Как дела, как здоровье? Куда 22 лярда пойдут?
Хоть что-то разумное. Такой кусок на "запил" попросили, что охренеть можно
Роспил
Испанский стыд, до сих не поняли - что вся эта история с технократами и технологиями работает не так… чтобы создать какую-то экосистему не нужно собираться кучей, брать кучу денег у государства… 🤦🏻♂️ б&ять может им начать хотя бы автобиографичные фильмы смотреть если так в-падлу читать…
Попросили 480 млрд, хотели выделить 22, в итоге вялым по губам провели.
А что деньги куда-то кончились?
Да. Там операция какая-то
Плановая. Самостоятельное удаление головного мозга перед зеркалом по поводу самострела в ногу в феврале 2022.
В октябре 2022 года «Ъ» рассказал о планах «Ростелекома» разработать и выпустить три линейки смартфонов и планшетов для бизнеса, госсектора и граждан. К 2030 году — при «максимальном сценарии» — компания рассчитывала представить 65,9 млн устройств.
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Какое же советское гoвно 💩 эти компании, осваивающие деньги налогоплательщиков, т. е. наши с вами.
Давайте прекратим это и сменим госдуму и президента на ближайших выборах!
Мысль правильная, но призыв оторван от реальности. У нас не демократия.
сменить их можно будет только "вперед ногами", как в годы Лучшего В Мире Образования
вот что-то мне кажется что при нынешних утечках использование "отечественных" устройств как для бизнеса, так и для граждан крайне не безопасно. А вот госсектор, скорее всего, как раз будут охранять по полной.