«Тинькофф» перестанет начислять проценты на остаток по картам Tinkoff Black клиентам без подписки, Premium или Private Статьи редакции
Изменения в тарифы дебетовых карт вступят в силу 17 января 2023 года.
- С этой даты проценты на остаток, предусмотренные тарифом, будут начисляться только держателям карт Tinkoff Black с подключенными сервисами Tinkoff Pro, Premium или Private (на остаток до 300 тысяч рублей). Процентная ставка сохранится — 6% годовых, сообщил банк.
- Для клиентов с дебетовыми картами с процентом на остаток в рамках доходных баллов программ лояльности изменения вступят в силу с 13 февраля. Остальные тарифы не изменятся.
- С 26 августа 2022 года «Тинькофф» стал начислять по дебетовым картам 3% годовых на остаток на счёте вместо 4%. Ставка для владельцев Tinkoff Pro, Premium или Private снизилась с 7% до 6%.
Первым на vc.ru новость заметил Иван Петров.
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перспективная ветка. Попозже зайду
Потом будет платно
Давно пора прижать всю эту либеральную смузи-тусовку.
Слышь
Это были самые впечатляющие дебаты на моём веку
Алмазы получаются только под давлением.
Тряся ручонки стоят в сторонке
Полено в руках теребя!
Воры ловко на десять тысчёнок
Обнесли Торгпромбыт-Стройтехснаб.
Тинёк продолжает склонять к тому, чтобы отказываться от него
Жду отключения кешбэка без подписки
Потом 2 уровня подписки про и ультра
Потом без подписки будет ещё более дорогое обслуживание
Потом отрицательный кешбэк - будущее новшество в мире банкинга
В целом ещё много уровней дна можно пройти, есть куда стремиться, ведь он такой один
Ну главное же, чтоб реально не отказываться, а только на каждое новшество писать "уууу смотрите у меня! больше так не делайте, а то я ведь откажусь!"
"Я дам вам пизды" - уже от Потанина
Поклон тебе, Тинькофф банк.
В общем-то пох, накопительные счета то остались
Надолго ли
Так давно уже ПОТАНИН Банк.
Почему называют Тинькофф?
Потому что он "перерос" всяческие фамилии.
Если менять название, то ребрендинг обойдётся в дохуллиард
Однако, добрый вечер.
Чот не видно давно этого алкаша
При чем этих типов даже не замечаешь как они пропадают. Также будет и с нынешними звездами пропагандонства.
Хотелось бы, чтобы не просто пропали. А можно было через магазин ИК им сухариков заказать к новогоднему столу. :)
С вкусом хрена
Он в РосНефти вроде теперь работает
В газпроме же был. Уже в роснефти? Или мне показалось
Публично заявляю, что я против подобных односторонних изменений условий тарифов по дебетовым картам Тинькофф банка, а также запрещаю им это делать!
Ок, сейчас отменят
На подписке с начала его введения, окупает себя хорошо
Раньше не было никакой подписки и было все то же самое 😀
Так это классика подписок. На моих глазах так сервиса 3 минимум сделали из тех, чем я пользовался.
подписка сразу дала 1%, я потому и перешёл, что этот 1% окупал стоимость подписки, которая давала еще разные плюхи
Ну ждем новых сюрпризов от Тинькофф. Это скорее сего только начало повышения "эффективности 2023"
Обслуживание карты бесплатное, но все конкурентные преимущества карты дадим только по подписке, стимулирующей к активному использованию. Какие-то странные манипуляции аудиторией. Главное чтобы после очередного ухудшения условий у клиентов прозрение не возникло
Потанину нафиг не сдались клиенты, которые не приносят доход. От нулевых или убыточных будут избавляться. Ему плевать на аудиторию или охват, надо деньги зарабатывать. Вспомните как рокет скатывался после продажи в киви.
Это Олежа с нами играл в игры, а Потанину не до шуток
Тинькофф Премиум выгоден даже при хранении от 1,5 млн. руб. на счету. Перешёл в Тинек из Сбера Премьер, доволен. Особо порадовало, что в бизнес залы может войти супруга без моего присутствия и страховка работает также без меня в поездке. И роуминг классный за рубежом входит.
Замечательно. Надо будет рассмотреть какие есть аналоги - может получше что найдется
Думаю примерный список изменений дальше будет такой:
- убрать процент по остаткам на карточных счетах
<<вы находитесь здесь>>
- уменьшить размер кешбэков
- повысить или вообще убрать лимит суммы для бесплатного обслуживания без подписки
- повысить стоимость подписки (инфляция же!)
- разделить Про подписку на Про и Про+ (где в Про+ засунут половину вещей из текущего Про с добавлением бесполезного + увеличение цены на Про+ конечно же)
А, забыл совсем! Ещё "ввести комиссию за переводы по СБП", а то я считаю это вообще главной недоработкой текущей ситуации с возможными точками роста прибыли!
VC vs Пунктуация: 0 : 1
Где-то есть ошибка в тексте?
Как показала реакция на заголовок у нас в корпоративном чятике, запятая после "без подписки" воспринимается очень тревожно, как указание на то, что премиум и приват тоже лишаются % на остаток.