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Немыслимый инструмент

«Тинькофф» перестанет начислять проценты на остаток по картам Tinkoff Black клиентам без подписки, Premium или Private Статьи редакции

Изменения в тарифы дебетовых карт вступят в силу 17 января 2023 года.

  • С этой даты проценты на остаток, предусмотренные тарифом, будут начисляться только держателям карт Tinkoff Black с подключенными сервисами Tinkoff Pro, Premium или Private (на остаток до 300 тысяч рублей). Процентная ставка сохранится — 6% годовых, сообщил банк.
  • Для клиентов с дебетовыми картами с процентом на остаток в рамках доходных баллов программ лояльности изменения вступят в силу с 13 февраля. Остальные тарифы не изменятся.
  • С 26 августа 2022 года «Тинькофф» стал начислять по дебетовым картам 3% годовых на остаток на счёте вместо 4%. Ставка для владельцев Tinkoff Pro, Premium или Private снизилась с 7% до 6%.

Первым на vc.ru новость заметил Иван Петров.

#новость #тинькофф

2592 просмотров
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40 комментариев
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 Сущий Пустяков

перспективная ветка. Попозже зайду

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Либерал-смузихлёб

Потом будет платно

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Handsome

Давно пора прижать всю эту либеральную смузи-тусовку.

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Либерал-смузихлёб

Слышь

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Андрей Вечерний

Это были самые впечатляющие дебаты на моём веку

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nanochat.ru

Алмазы получаются только под давлением.

Тряся ручонки стоят в сторонке
Полено в руках теребя!
Воры ловко на десять тысчёнок
Обнесли Торгпромбыт-Стройтехснаб.

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Иван Петров
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Деда Миша

Тинёк продолжает склонять к тому, чтобы отказываться от него

Жду отключения кешбэка без подписки
Потом 2 уровня подписки про и ультра
Потом без подписки будет ещё более дорогое обслуживание
Потом отрицательный кешбэк - будущее новшество в мире банкинга

В целом ещё много уровней дна можно пройти, есть куда стремиться, ведь он такой один

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Киприан Лейн

Ну главное же, чтоб реально не отказываться, а только на каждое новшество писать "уууу смотрите у меня! больше так не делайте, а то я ведь откажусь!"

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Никита Климанов

"Я дам вам пизды" - уже от Потанина

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Вадим Д.

Поклон тебе, Тинькофф банк.

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Ware Wow

В общем-то пох, накопительные счета то остались

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Stanislav

Надолго ли

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Albert

Так давно уже ПОТАНИН Банк.
Почему называют Тинькофф?

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Вадим Д.

Потому что он "перерос" всяческие фамилии.

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умный человек

Если менять название, то ребрендинг обойдётся в дохуллиард

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Maxim Basenko

Однако, добрый вечер.

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Andrey Olenin
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Stas Sokolov

Чот не видно давно этого алкаша

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Stanislav

При чем этих типов даже не замечаешь как они пропадают. Также будет и с нынешними звездами пропагандонства.

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Stas Sokolov

Хотелось бы, чтобы не просто пропали. А можно было через магазин ИК им сухариков заказать к новогоднему столу. :)

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Лев Коптев

С вкусом хрена

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MadRat96

Он в РосНефти вроде теперь работает

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Лев Коптев

В газпроме же был. Уже в роснефти? Или мне показалось

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Иван Серик

Публично заявляю, что я против подобных односторонних изменений условий тарифов по дебетовым картам Тинькофф банка, а также запрещаю им это делать!

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Чмоня

Ок, сейчас отменят

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Максим Золотов

На подписке с начала его введения, окупает себя хорошо

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Emil

Раньше не было никакой подписки и было все то же самое 😀

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Артём

Так это классика подписок. На моих глазах так сервиса 3 минимум сделали из тех, чем я пользовался.

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красивое

подписка сразу дала 1%, я потому и перешёл, что этот 1% окупал стоимость подписки, которая давала еще разные плюхи

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Октябрьский ключ

Ну ждем новых сюрпризов от Тинькофф. Это скорее сего только начало повышения "эффективности 2023"

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Максим Ефимов

Обслуживание карты бесплатное, но все конкурентные преимущества карты дадим только по подписке, стимулирующей к активному использованию. Какие-то странные манипуляции аудиторией. Главное чтобы после очередного ухудшения условий у клиентов прозрение не возникло

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quaitiz

Потанину нафиг не сдались клиенты, которые не приносят доход. От нулевых или убыточных будут избавляться. Ему плевать на аудиторию или охват, надо деньги зарабатывать. Вспомните как рокет скатывался после продажи в киви.
Это Олежа с нами играл в игры, а Потанину не до шуток

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Михаил Мн

Тинькофф Премиум выгоден даже при хранении от 1,5 млн. руб. на счету. Перешёл в Тинек из Сбера Премьер, доволен. Особо порадовало, что в бизнес залы может войти супруга без моего присутствия и страховка работает также без меня в поездке. И роуминг классный за рубежом входит.

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Вячеслав Грачунов

Замечательно. Надо будет рассмотреть какие есть аналоги - может получше что найдется

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Артём

Думаю примерный список изменений дальше будет такой:
- убрать процент по остаткам на карточных счетах
<<вы находитесь здесь>>
- уменьшить размер кешбэков
- повысить или вообще убрать лимит суммы для бесплатного обслуживания без подписки
- повысить стоимость подписки (инфляция же!)
- разделить Про подписку на Про и Про+ (где в Про+ засунут половину вещей из текущего Про с добавлением бесполезного + увеличение цены на Про+ конечно же)

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Артём

А, забыл совсем! Ещё "ввести комиссию за переводы по СБП", а то я считаю это вообще главной недоработкой текущей ситуации с возможными точками роста прибыли!

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Roman Orlov

VC vs Пунктуация: 0 : 1

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Коротаева Татьяна

Где-то есть ошибка в тексте?

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Roman Orlov

Как показала реакция на заголовок у нас в корпоративном чятике, запятая после "без подписки" воспринимается очень тревожно, как указание на то, что премиум и приват тоже лишаются % на остаток.

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