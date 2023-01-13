«Альфа-банк» первым из банков начал рассылать уведомления клиентам в «VK Мессенджере» Статьи редакции
При желании их можно отключить.
- Банк и VK проводят пилотный проект по отправке бесплатных уведомлений клиентам в «VK Мессенджере», сообщили партнёры.
- На старте клиенты могут получать сообщения о готовности дебетовой или кредитной карты от официального сообщества «Альфа-банка». В банке уточнили vc.ru, что при желании такие уведомления, как и любые другие, можно отключить в настройках приложения соцсети.
- В VK сообщили, что «немного» потестируют функцию, а затем расширят её на другие уведомления. В «Альфа-банке» пока не стали комментировать планы, но в декабре 2022-го анонсировали открытие карт и денежные переводы в VK и Telegram.
- В ноябре 2022 года «Известия» со ссылкой на банки писали, что отправку уведомлений через мессенджеры рассматривают «Сбер», «Хоум Кредит», ПСБ и некоторе другие организации.
- Сейчас банки используют в основном SMS или push-уведомления. Но с последними у некоторых компаний возникли сложности: после удаления приложений подсанкционных банков из App Store пользователям перестали приходить push-оповещения.
- Аналитики Telecom Daily прогнозировали, что на этом фоне российский рынок SMS-рассылок по итогам 2022 года вырастет на 20%. В Ассоциации банков России отмечали, что необходимость использовать SMS может привести к росту расходов банков примерно на 25 млрд рублей в год в масштабах всей банковской системы.
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VK Мессенджер? А что это?
Какой-то мессенджер, куда Альфа шлёт спам.
получается спам- мессенджер
Во, а зачем нам второй вайбер...
Средство связи, где в любом диалоге бесплатно присутствует еще один товарищ
Если я когда-то буду составлять кроссворд, то точно использую это формулировку
Трищ маёр, ну у вас и шуточки.
Так это консультант от государства
Ну это решение можно понять, учитывая что они под санкциями. Без приложения пуши никак не отправить)
Главное, чтобы рекламными рассылками не занимались. Мне вот нравится, что от боксберри всегда приходят уведомления в вк, сразу вижу и забираю)
Ну вот мне тоже такой формат кажется удобным. В идеале бы еще Ленту операций с какой-нибудь телегой соединить, чтобы о списаниях туда информация попадала.
Пока сервис работает тестово и только для сообщений о готовности карты. И никакой рекламы 👌
Что такое вк мессенджер? Есть тг. Всё.
Альфой пользуюсь, вк нет, думаю так у большинства, поэтому в целом параллельно
Ну так удобно ж. Озон так давно делает, сдэк и другие. Отписаться тоже всегда можно.
и удалить вк тоже не составит труда
Правильное решение
Сейчас вся молодежь пользуется ВКшечкой для общения. Пожалуй больше, чем телегой.
Нет)
VK хоть бы начал банить всяких мошенников у себя которые выдают себя за компании и разводят массово людей. Даже когда такие аккаунты репортишь, ВК забивает болт. По этому не стоить банкам туда лезть, это только еще больше мошенников наплодит там.
Ммм, обожаю эти объединения сервисов. Капелька дополнительного удобства взамен на потенциальные риски утечки банковских данных после утечки данных от ВК. А данные от ВК утекут, хотите вы этого или нет
Мы позаботились, чтобы всё было безопасно. Пока присылаем только сообщения о готовности карты.
тг чем не устраивает?
)))
А потом как? Или эта фича заточена только на рассылку сообщений без чувствительных данных? О том, что карта готова и рекламу?)
Позже расширим функциональность и на другие уведомления 🙌
Самая ущербная коллаба
Угадайте где теперь будут рассылать скам
Мы позаботились о безопасности.
Рассылка будет приходить от нашего официального аккаунта, а текст в сообщениях будет примерно такой же, какой приходит нашим клиентам в смс.
А почему не через ICQ или Там-Там? Такие же Популярные мессенджеры
фу *ля
воистину фу бля!
Мало было спама от банков. Странно, что по умолчанию шлют всем.
А раз он стал первым, то и остальные подтянутся? Вот и лишний повод не начинать пользоваться им.
"В РФ лучший финтех в мире " говорили они ...
Уведомления не будут приходить по умолчанию. Подключить и отключить услугу клиенты смогут в нашем приложении.
А вот за это правда поклон!
Не надо кланяться дьяволу в красном!
Пусть лучше начнут рассылку через email. И то больше толку.
Я думаю у всех банков есть рассылка по почте и альфа не исключение) Просто почта превращается обычно в "мусорку" и можно пропустить что-то важное. А тут если чел подключит рассылку, то значит он активный пользователь вк, а значит пытается следить за "мусором" и не пропустит уведомление.
У нас есть рассылка через email, но это менее удобно, чем короткие быстрые сообщения в мессенджере.
Контора п…сов)