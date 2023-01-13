Финансы
Немыслимый инструмент

«Альфа-банк» первым из банков начал рассылать уведомления клиентам в «VK Мессенджере» Статьи редакции

При желании их можно отключить.

  • Банк и VK проводят пилотный проект по отправке бесплатных уведомлений клиентам в «VK Мессенджере», сообщили партнёры.
  • На старте клиенты могут получать сообщения о готовности дебетовой или кредитной карты от официального сообщества «Альфа-банка». В банке уточнили vc.ru, что при желании такие уведомления, как и любые другие, можно отключить в настройках приложения соцсети.
  • В VK сообщили, что «немного» потестируют функцию, а затем расширят её на другие уведомления. В «Альфа-банке» пока не стали комментировать планы, но в декабре 2022-го анонсировали открытие карт и денежные переводы в VK и Telegram.
  • В ноябре 2022 года «Известия» со ссылкой на банки писали, что отправку уведомлений через мессенджеры рассматривают «Сбер», «Хоум Кредит», ПСБ и некоторе другие организации.
  • Сейчас банки используют в основном SMS или push-уведомления. Но с последними у некоторых компаний возникли сложности: после удаления приложений подсанкционных банков из App Store пользователям перестали приходить push-оповещения.
  • Аналитики Telecom Daily прогнозировали, что на этом фоне российский рынок SMS-рассылок по итогам 2022 года вырастет на 20%. В Ассоциации банков России отмечали, что необходимость использовать SMS может привести к росту расходов банков примерно на 25 млрд рублей в год в масштабах всей банковской системы.

#новость #vk #альфабанк

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41 комментарий
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 Gorbun iz Notr Dama
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Случайные фотографии
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Слегка Придурковатый

VK Мессенджер? А что это?

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Вадим Д.

Какой-то мессенджер, куда Альфа шлёт спам.

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Nikolay Tumakov

получается спам- мессенджер

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Andvart

Во, а зачем нам второй вайбер...

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Деда Миша

Средство связи, где в любом диалоге бесплатно присутствует еще один товарищ

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Борис Вишневский

Если я когда-то буду составлять кроссворд, то точно использую это формулировку

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Слегка Придурковатый

Трищ маёр, ну у вас и шуточки.

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Игорь Протасов

Так это консультант от государства

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Созвонова

Ну это решение можно понять, учитывая что они под санкциями. Без приложения пуши никак не отправить)

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Диана Попова

Главное, чтобы рекламными рассылками не занимались. Мне вот нравится, что от боксберри всегда приходят уведомления в вк, сразу вижу и забираю)

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Созвонова

Ну вот мне тоже такой формат кажется удобным. В идеале бы еще Ленту операций с какой-нибудь телегой соединить, чтобы о списаниях туда информация попадала.

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Альфа-Банк

Пока сервис работает тестово и только для сообщений о готовности карты. И никакой рекламы 👌

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Дмитрий

Что такое вк мессенджер? Есть тг. Всё.

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Сергей

Альфой пользуюсь, вк нет, думаю так у большинства, поэтому в целом параллельно

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Олег Воронов

Ну так удобно ж. Озон так давно делает, сдэк и другие. Отписаться тоже всегда можно.

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Владлен Битков

и удалить вк тоже не составит труда

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Роман Раткин

Правильное решение
Сейчас вся молодежь пользуется ВКшечкой для общения. Пожалуй больше, чем телегой.

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Борис Интеграторов

Нет)

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Dimitri

VK хоть бы начал банить всяких мошенников у себя которые выдают себя за компании и разводят массово людей. Даже когда такие аккаунты репортишь, ВК забивает болт. По этому не стоить банкам туда лезть, это только еще больше мошенников наплодит там.

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Hnorr

Ммм, обожаю эти объединения сервисов. Капелька дополнительного удобства взамен на потенциальные риски утечки банковских данных после утечки данных от ВК. А данные от ВК утекут, хотите вы этого или нет

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Альфа-Банк

Мы позаботились, чтобы всё было безопасно. Пока присылаем только сообщения о готовности карты.

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Дмитрий

тг чем не устраивает?

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Hnorr
Пока

)))
А потом как? Или эта фича заточена только на рассылку сообщений без чувствительных данных? О том, что карта готова и рекламу?)

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Альфа-Банк

Позже расширим функциональность и на другие уведомления 🙌

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Роман

Самая ущербная коллаба

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се ля ви

Угадайте где теперь будут рассылать скам

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Альфа-Банк

Мы позаботились о безопасности.
Рассылка будет приходить от нашего официального аккаунта, а текст в сообщениях будет примерно такой же, какой приходит нашим клиентам в смс.

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Роман

А почему не через ICQ или Там-Там? Такие же Популярные мессенджеры

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Инга Русланова

фу *ля

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Характерный велосипед

воистину фу бля!

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Вадим Д.

Мало было спама от банков. Странно, что по умолчанию шлют всем.
А раз он стал первым, то и остальные подтянутся? Вот и лишний повод не начинать пользоваться им.

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melkiyPadonok

"В РФ лучший финтех в мире " говорили они ...

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Альфа-Банк

Уведомления не будут приходить по умолчанию. Подключить и отключить услугу клиенты смогут в нашем приложении.

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Вадим Д.

А вот за это правда поклон!

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Борис Интеграторов

Не надо кланяться дьяволу в красном!

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Илья Волочков

Пусть лучше начнут рассылку через email. И то больше толку.

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Марк

Я думаю у всех банков есть рассылка по почте и альфа не исключение) Просто почта превращается обычно в "мусорку" и можно пропустить что-то важное. А тут если чел подключит рассылку, то значит он активный пользователь вк, а значит пытается следить за "мусором" и не пропустит уведомление.

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Альфа-Банк

У нас есть рассылка через email, но это менее удобно, чем короткие быстрые сообщения в мессенджере.

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Mike Kosulin

Контора п…сов)

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