Суд в США выяснил, что Alameda получила доступ к $65 млрд клиентских средств FTX и тратила их на самолёты и вечеринки Статьи редакции
Регуляторы узнали о лазейке ещё в декабре 2022 года, но сумму тогда не озвучивали.
- Суд по делам о банкротстве в Делавэре, США, выяснил, какой объём средств клиентов биржи FTX стал доступен связанной с ней платформе Alameda через мошенническую схему сооснователей FTX — Гэри Вана и Сэма Бэнкмана-Фрида. Размер «кредитной линии» составлял $65 млрд, сообщило издание Insider со ссылкой на данные суда.
- Юрист FTX Эндрю Дитрих рассказал, что с доступом к $65 млрд Alameda «покупала самолёты и недвижимость, устраивала вечеринки и вносила политические пожертвования». Часть денег также шла на «личные займы, спонсорство и инвестиции». Insider тем временем подчеркнул: у Бэнкмана-Фрида «был доступ» к деньгам, но это не значит, что он «занимал».
- О том, что Ван обеспечил Alameda «бэкдором» — лазейкой для доступа к деньгам клиентов FTX — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщала ещё в декабре 2022 года. В том же его обвиняла Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Сумму регуляторы не называли, но CFTC говорила, что она может быть «практически бесконечной».
- Проблемы у FTX начались в начале ноября 2022 года. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид пытался найти деньги и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.
- 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве. На следующий день СМИ сообщали, что с биржи пропало не менее $1 млрд, а после — что у проекта не было собственной бухгалтерии, а траты подтверждались эмодзи.
- 12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Ему предъявили обвинение по восьми пунктам, в том числе в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. Он согласился на экстрадицию, а Ван и директор Alameda Кэролайн Эллисон заключили сделку со следствием и признали вину в мошенничестве.
- После этого Бэнкмана-Фрида отпустили под залог в $250 млн. 3 января 2023 года он отказался признавать вину и 12 января повторил, что «ничего не крал». Суд над ним начнётся 2 октября. Если его признают виновным по всем пунктам, ему может грозить до 115 лет тюрьмы.
- 11 января СМИ также сообщали, что бирже удалось восстановить более $5 млрд в различных ликвидных активах, но что это за активы, откуда они и на что они пойдут — не уточнялось.
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Удивительно конечно, не понятно на что был расчет, что типа все будет расти, а на волатильности смогут отыграть какой-то там миллиардик? Или просто крышу сорвало, оказались не готовы, и просто потеряли над собой контроль, наплевав на будущее...
Будь я из секты свидетелей конца света в 2023 - тоже бы так поступил )
Других адекватных причин не придумал
Удалено специалистом.
Расчет был что все будет расти скорее всего, а крышу наверняка подорвало на такой волне успеха
Башню сорвало однозначно.
Начинали, скорее всего, по маленькой.
А после того как вдуплили, что карты можно не открывать им попёрло.
Интересно, Netflix снимет про это сериал? Или это будет для них неполиткорректно?)
обижаете! (правда, не нетфликс)
https://vc.ru/media/546994
Интересно, кого из них сделают негром и геем, а кто станет азиатом
Это будет один человек
А с кем ему тогда целоваться, тратя на это экранное время независимо от линии сюжета?
selfmade asian :)
С какой-нибудь куклой или самолетом, как одна деффка из Германии
Ему пришьют хуй на лбу и объявят высшим существом.
Причём не смотрят на наличие актёрского таланта, разнарядка.
Азиатом будет Чанпэн Чжао
После Колёс Власти можно предположить, что Амазон снимет сериал о бедном и несчастном Сэме.
Им не надоело ? Что-то на подобии они снимали, кому интересно, называется
"Не доверяй никому: охота на криптокороля"
Только если полностью изначальную историю исказят. Ну, как они умеют, вы понимаете.
Уже и с актёром определились
Сисят пят миллиардов ? Каких сисят пят 🫥
И я бы тратил на самолеты и вечеринки
Суд в США выяснил, что VC получила доступ к $65 млрд пользовательских средств (откуда нахуй) и потратила на ребрендинг.
Скачивайте коммент на память.
Интересно, Binance ждёт такой же крах?
Вероятность очень мала, но всё возможно, по этому храните ваши последние трусы на чердаке, т.е в горячих, холодных кошельках
А фото у вас реальное? Вы справа или слева?
А какое это имеет значение ? И причем тут это ? Что справа что слева человек, если вы делите по цветам людей то сперва лучше начать с лечения головы.
С тайсоном кто угодно может сфоткатся за 100 баксов, в небольшой очереди отстоять только. У меня брат в вегасе с ним фоткался так
Четверть активов вывели за 2 мес, если прибавить скорости - то вероятность не так уж и мала)
Дак вывели обычные пользователи, свои же активы, такие как я, ты опять же на горячие, холодные кошельки, с FTX другая ситуация, совсем, и многие понимают что будущее за кошельками а не биржами
Маловероятно
Ржу не могу, у них как на выборы сходить … народ
Что вы имеете ввиду?
Я бы в старшип вложился. На всю котлету.
Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня приглашать.