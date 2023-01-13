Финансы
Полина Лааксо

Суд в США выяснил, что Alameda получила доступ к $65 млрд клиентских средств FTX и тратила их на самолёты и вечеринки Статьи редакции

Регуляторы узнали о лазейке ещё в декабре 2022 года, но сумму тогда не озвучивали.

  • Суд по делам о банкротстве в Делавэре, США, выяснил, какой объём средств клиентов биржи FTX стал доступен связанной с ней платформе Alameda через мошенническую схему сооснователей FTX — Гэри Вана и Сэма Бэнкмана-Фрида. Размер «кредитной линии» составлял $65 млрд, сообщило издание Insider со ссылкой на данные суда.
  • Юрист FTX Эндрю Дитрих рассказал, что с доступом к $65 млрд Alameda «покупала самолёты и недвижимость, устраивала вечеринки и вносила политические пожертвования». Часть денег также шла на «личные займы, спонсорство и инвестиции». Insider тем временем подчеркнул: у Бэнкмана-Фрида «был доступ» к деньгам, но это не значит, что он «занимал».
  • О том, что Ван обеспечил Alameda «бэкдором» — лазейкой для доступа к деньгам клиентов FTX — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщала ещё в декабре 2022 года. В том же его обвиняла Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Сумму регуляторы не называли, но CFTC говорила, что она может быть «практически бесконечной».
  • Проблемы у FTX начались в начале ноября 2022 года. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид пытался найти деньги и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.
  • 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве. На следующий день СМИ сообщали, что с биржи пропало не менее $1 млрд, а после — что у проекта не было собственной бухгалтерии, а траты подтверждались эмодзи.
  • 12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Ему предъявили обвинение по восьми пунктам, в том числе в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. Он согласился на экстрадицию, а Ван и директор Alameda Кэролайн Эллисон заключили сделку со следствием и признали вину в мошенничестве.
  • После этого Бэнкмана-Фрида отпустили под залог в $250 млн. 3 января 2023 года он отказался признавать вину и 12 января повторил, что «ничего не крал». Суд над ним начнётся 2 октября. Если его признают виновным по всем пунктам, ему может грозить до 115 лет тюрьмы.
  • 11 января СМИ также сообщали, что бирже удалось восстановить более $5 млрд в различных ликвидных активах, но что это за активы, откуда они и на что они пойдут — не уточнялось.

#новость #ftx

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35 комментариев
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 Ware Wow

Удивительно конечно, не понятно на что был расчет, что типа все будет расти, а на волатильности смогут отыграть какой-то там миллиардик? Или просто крышу сорвало, оказались не готовы, и просто потеряли над собой контроль, наплевав на будущее...

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Artur Kuramshin

Будь я из секты свидетелей конца света в 2023 - тоже бы так поступил )
Других адекватных причин не придумал

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hfms6h3sр

Удалено специалистом.

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todopoderoso

Расчет был что все будет расти скорее всего, а крышу наверняка подорвало на такой волне успеха

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Александр Голубев

Башню сорвало однозначно.
Начинали, скорее всего, по маленькой.
А после того как вдуплили, что карты можно не открывать им попёрло.

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muiren

Интересно, Netflix снимет про это сериал? Или это будет для них неполиткорректно?)

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Полина Лааксо
Автор

обижаете! (правда, не нетфликс)
https://vc.ru/media/546994

Amazon заказал мини-сериал о крахе криптобиржи…
Производство планируют начать весной 2023 года.
vc.ru
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Милицейский танк88

Интересно, кого из них сделают негром и геем, а кто станет азиатом

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Мистер Твистер

Это будет один человек

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Милицейский танк88

А с кем ему тогда целоваться, тратя на это экранное время независимо от линии сюжета?

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Алекс Д.

selfmade asian :)

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Мистер Твистер

С какой-нибудь куклой или самолетом, как одна деффка из Германии

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Александр Голубев

Ему пришьют хуй на лбу и объявят высшим существом.

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hfms6h3sр

Причём не смотрят на наличие актёрского таланта, разнарядка.

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К М

Азиатом будет Чанпэн Чжао

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muiren

После Колёс Власти можно предположить, что Амазон снимет сериал о бедном и несчастном Сэме.

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Rafa Ramazanov

Им не надоело ? Что-то на подобии они снимали, кому интересно, называется
"Не доверяй никому: охота на криптокороля"

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Nikita Lapin

Только если полностью изначальную историю исказят. Ну, как они умеют, вы понимаете.

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Строительный Илья

Уже и с актёром определились

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Rafa Ramazanov

Сисят пят миллиардов ? Каких сисят пят 🫥

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Качан Водки

И я бы тратил на самолеты и вечеринки

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пешка

Суд в США выяснил, что VC получила доступ к $65 млрд пользовательских средств (откуда нахуй) и потратила на ребрендинг.

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пешка

Скачивайте коммент на память.

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Zoringer

Интересно, Binance ждёт такой же крах?

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Rafa Ramazanov

Вероятность очень мала, но всё возможно, по этому храните ваши последние трусы на чердаке, т.е в горячих, холодных кошельках

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hfms6h3sр

А фото у вас реальное? Вы справа или слева?

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Rafa Ramazanov

А какое это имеет значение ? И причем тут это ? Что справа что слева человек, если вы делите по цветам людей то сперва лучше начать с лечения головы.

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Gogi Jan

С тайсоном кто угодно может сфоткатся за 100 баксов, в небольшой очереди отстоять только. У меня брат в вегасе с ним фоткался так

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Zoringer

Четверть активов вывели за 2 мес, если прибавить скорости - то вероятность не так уж и мала)

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Rafa Ramazanov

Дак вывели обычные пользователи, свои же активы, такие как я, ты опять же на горячие, холодные кошельки, с FTX другая ситуация, совсем, и многие понимают что будущее за кошельками а не биржами

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Дмитрий Шусов

Маловероятно

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Julia SH

Ржу не могу, у них как на выборы сходить … народ

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Дмитрий Шусов

Что вы имеете ввиду?

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Александр Голубев

Я бы в старшип вложился. На всю котлету.

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Влад Светлый

Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня приглашать.

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