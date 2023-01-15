День 326: цены на телевизоры в России в 2022 году выросли в среднем на 10% Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы ЦБ на 15 января: доллар — 67,57 рубля, евро — 73,11 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,17 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,05 рубля, евро — по 80,45 рубля.
Контекст
Цены на телевизоры в России по итогам 2022 года выросли в среднем на 10%, рассказали РБК участники рынка. Основное влияние оказало увеличение числа дорогих моделей.
Российские доходы от экспорта удобрений за десять месяцев 2022 года увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает FT со ссылкой на данные ООН. Они составили $16,7 млрд.
Инфляция в России в первом квартале 2023 года «может приблизиться» к 5%, заявил Владимир Путин в интервью «России 1».
Новости предыдущего дня, 14 января — здесь.
Не просто стабильная, вполне удовлетворительная, аккуратно — если не хорошая
Аааааааааааааааааа
И даже чуточку прекрасная
Не замерзаем, в отличие от Европы, вот и хорошо уже
Гугл говорит обратное:
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzV9jrjvIEnrJrjCQ3X2dK7vuKxo2w:1673790623073&q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&tbm=nws&source=univ&tbo=u&sxsrf=AJOqlzV9jrjvIEnrJrjCQ3X2dK7vuKxo2w:1673790623073&sa=X&ved=2ahUKEwja05D828n8AhUEZ_EDHYYrALQQt8YBKAF6BAgIEAM&biw=1920&bih=969&dpr=2
Парочка заголовков:
«Это вообще беспредел»: в центре Волгограда отключили отопление в 20-градусный мороз
«Спим в шапках!» В нескольких районах Ростова отключили горячую воду и отопление
На трех улицах Ленинского района (Саратова) отключили отопление
новости за 12-15 января... Первые три.. Дальше больше. Т.ч. да, не мёрзнем... В отличии от Европы, где таких новостей не находится...
Ой...
Нифига у вас новая методичка
Не стабильно замерзаем, а, я считаю, вполне удовлетворительно. Я скажу так аккуратно — если не хорошо.
Телепропаганда дорожает, тревожный знак!
В окно телеприёмники
Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.
© М.Е. Салтыков-Щедрин
* к интервью
Пропаганда – анестезия совести.
Раскройте свою мысль, причём тут пропаганда?
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Разве строительство подъеме?
У нас многие стройки еле двигаются и на 2023 год очень мало новых домов будут строить. Раньше пытались застроить каждый подходящий клочок земли, даже старые деревянные бараки чаще горели. Сейчас как-то все очень медленно.
Ну рост на 33% по сравнению с 2021. https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/139317/
Это как смотреть. Вы показываете цифры по вводу жилья, а вот открытие новых площадок - упало в разы больше. Те площадки, что уже были взяты, за которые сожгли бараки, гаражи, дали взятки - они конечно строятся, и будут построены и проданы... А вот с новыми беда.
Друзья ну чего вы всё тут воюете а?
Я там кое что интересное видел...
Кажется опять бото-ферма завелась!
Во:
https://vc.ru/u/1405477-alan-gateev/583289-obstanovka-na-vc-ru
Что думаете друзья? Следует может ПАТРУЛЬ оповестить?
А что если Патруль тоже боты....
Ахх...ой...
Вот на что на что… а на телевизоры должны быть субсидии от государства! Странное упущение со стороны власть имущих
Там же уже есть Мигалковский налог в цене...
"Инфляция в РФ по итогам первого квартала 2023 года может снизиться с 11,9% до примерно 5%, заявил президент России Владимир Путин"
А может и не снизиться.
100% я гарантирую, что будет либо больше 5%, либо меньше, либо равно.
Достаточно сравнить январские чеки в продуктовом, 22 и 23 года. Еще и объем упаковки снова уменьшили. Раньше пачка масла была 200 грамм, потом 180, теперь 160. Наш местный производитель.
Масло в пачке есть? есть
Ишь, чего удумал, недоволен он
Так он прав - пиздеца реально ожидалось побольше. Так что есть куда дров подкинуть
С одной стороны, каждый первый здесь пишет, что не смотрит телевизор.
С другой стороны, подорожание дорогих моделей телевизоров вызывает живейший интерес
Не смотрю! Не имею! Ценами и моделями не интересуюсь...
Пишу сейчас этот текст с компа, подключенного к телеку в качестве монитора. В другой комнате стоит телек, который используется для просмотра ютуба, ForkPlayer'a. На кухне стоит телек, на котором я смотрю каналы TV1000, TV1000 Action, Мужское кино, Киномикс, Киносемья в приложении от интернет провайдера. Можно ли сказать, что я смотрю телек?
зачем тебе столько телеков? У меня дома все с плашетов/телефонов смотрят если разбегаются по комнатам
диагональ + для фона, как отдельное устройство
для разных типов контента
Плюсану, единственные каналы которые так же смотрю и я.
ну телек все смотрят судя по статистике.
но вообще они используются еще и для кино, игр, видео, музыки, а некоторые еще и для работы.
Не все! Я не смотрю!
У меня аналогично - тв есть, но либо для игр либо просмотра ютюба/кинопоиска
У РБК лучше картинка к новости была
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Я, кстати, не понимаю какой смысл писать стоимость доллара в Сбер Онлайне (кроме преемственности). Это же совершенно бесполезная величина.