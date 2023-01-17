День 328: доля России в Евразийском банке развития сократилась, власти Кипра заморозили активы «подсанкционных» россиян Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 17 января: доллар — 68,28 рубля, евро — 73,82 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,95 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 73,85 рубля, евро — по 79,70 рубля.
Совет Евразийского банка развития рассказал о перераспределении уставного капитала между государствами-участниками. Доля России сократится с 66% до 44,8%, а «урезанную» часть в равных долях раздадут другим странам. Контрольного пакета не будет ни у кого. Размывая российскую долю, банк надеется избежать санкций.
Кто и как адаптируется
ООО «Кисс Коала» (бывшее ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент») сменило владельцев, обнаружил «Ъ». С конца декабря 2022 года им владеет ООО «Мерит», связанное с музыкальным дистрибутором S&P Digital — его команда управляла Warner Music Russia перед уходом компании из России.
Минцифры рассказало, какие классы программно-аппаратных комплексов могут войти в реестр российского ПО и претендовать на льготы. Это решения для хранения данных и обеспечения рабочих мест (офисные приложения, видеомонтаж и другое), инструменты для распознавания изображений, а также оборудование для сетей связи — среди прочего.
1С перевела структуры дистрибуции игр в российскую юрисдикцию. Это упростит управление активами на фоне санкций и позволит конкурировать с VK.
Какие есть проблемы и трудности
Производители йогуртов рассказали об угрозе нехватки модифицированных пищевых крахмалов — они используются как загустители. Поставки из ЕС прекратились из-за санкций, а внутреннему производству недостаточно сырья.
Американский бренд одежды, обуви, аксессуаров и парфюма Michael Kors прекратит поставки в Россию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в консалтинге, продавцы официальных магазинов это подтвердили, уточнил РБК.
Власти Кипра заморозили банковские вклады россиян на сумму €105 млн, сообщил Минфин страны. Всего за 2022 год российские граждане разместили в кипрских банках €5,6 млрд в виде вкладов. По словам министра финансов страны, власти также могут лишить гражданства Кипра тех предпринимателей из России, кто попал под европейские санкции. Процесс уже запущен.
Арбитражный суд Москвы привлёк лондонский Citibank к рассмотрению иска УК «Лидер» к «Вымпелкому» (бренд «Билайн»). УК «Лидер» пытается запретить продажу «Вымпелкома» нидерландским холдингом Veon топ-менеджерам без гарантий выплат компании по еврооблигациям. Citibank поможет оценить вероятность дефолта по выплатам.
Контекст
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что западные страны должны сохранять «чувство меры» в вопросе санкций в отношении России. «Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян», — сказал он.
Разрешение на вещание от нидерландских регуляторов, которое получил телеканал «Дождь», «распространяется» на все страны ЕС, сообщила советник по коммуникациям регулятора Кирстин ван ден Берг.
В 2022 году половина сделок по продаже жилья на вторичном рынке в России проходили по нотариальной доверенности. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений за рынком, пишет «Ъ». В 2021 году таких сделок было не более 20%, а в 2018 году — 5%. Всего число сделок за год составило 3,9 млн.
России стоит перестать взимать плату с зарубежных авиакомпаний за полёты над Сибирью, когда ограничения на пролёт над Россией снимут для западных фирм, заявил глава гендиректората по транспорту Еврокомиссии. Деньги за более короткие перелёты через Сибирь получал «Аэрофлот», который затем направлял часть Росавиации.
Чиновникам и депутатам всё чаще «настоятельно рекомендуют» не отдыхать за границей, пишет «Ъ». «В сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и публично размещать в соцсетях провокационные фотографии считаю недопустимым»,— заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, представляющий партию «Единая Россия».
Совет Госдумы поставил в повестку к первому чтению закон о цифровом рубле. Последний должен будет помочь развить платежную инфраструктуру, а также повысить доступность, скорость, удобство и безопасность расчётов, снизив при этом издержки.
Новости предыдущего дня, 16 января — здесь.
Вангую, что сторонники всестороннего давления на Россию накидают Александеру Шалленбергу панамку хуёв. Или уже накидали.
Будет ли он извиняться за свои слова, которые "не так поняли"? Или может уйдёт в отставку? Или у него стальные яйца? Вопросы, вопросы.
Еще бы знать хто такой этот Шаленберг)
Она даже федеральным канцлером побыл пару месяцев. А чего добился ты?
Она?
не станет моей никогда
Уставную долю России поделили другие страны в ЕБР. Ну и ЕБР с ними.
Мерит овладел Кисс Коалой, такие времена.
Хранение данных и софт для рабочих мест — собирается реестр "льготного" ПО.
1С бьётся в ВК на поле игр, аж перевела игровую дистрибуцию в РФ.
Цогурты — ...уёгурты, сказали производители. Без крахмала совсем не то.
Россияне складывают € на Кипре, а там их деньги "морозят", пока не все, но "процесс запущен".
Суд МСК может всё, нынче смог привлечь Citibank, но пока только к рассмотрению.
Чувство меры в санкциях нужно западным странам. Но, видимо, мера ещё не достигнута.
Летать на Сибирью даром жаждут западные буржуины. Но хренушки.
Чиновники и депутаты в унынии: не велят им балдеть за границей. Пусть балдеют на границе.
Цифровой ₽ рядом, все замерли в "трепетном ожидании".
Хорошего дня 🤘🏻
* «В сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах недопустимо»
Сами создали трудности, сами же героически преодолеваем.
Хороший ты человек, Олег Александрович! ))
Всё о стране думает, о народе.
Йогурты под угрозой? Ну это уже за гранью!
Чувак видимо не выкупает стратегии :DРазрешение на вещание от нидерландских регуляторов, которое получил телеканал «Дождь», «распространяется» на все страны ЕС, сообщила советник по коммуникациям регулятора Кирстин ван ден Берг.
Ну и отлично, опять можно рассказывать о поддержке мобиков :DРоссии стоит перестать взимать плату с зарубежных авиакомпаний за полёты над Сибирью, когда ограничения на пролёт над Россией снимут для западных фирм, заявил глава гендиректората по транспорту Еврокомиссии. Деньги за более короткие перелёты через Сибирь получал «Аэрофлот», который затем направлял часть Росавиации.
С этой наглости вообще в голосину.
Мдя...Фильм ужасов "Живые йогурты"...
Может сейчас начнут по классике сгущать. 7-8 часов при заданной температуре на нормальной закваске.