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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 января: доллар — 68,28 рубля, евро — 73,82 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:42 мск: доллар — 68,69 рубля, евро — 74,23 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:42 мск: доллар — 68,65 рубля, евро — 74,13 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,95 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 73,85 рубля, евро — по 79,70 рубля.

Совет Евразийского банка развития рассказал о перераспределении уставного капитала между государствами-участниками. Доля России сократится с 66% до 44,8%, а «урезанную» часть в равных долях раздадут другим странам. Контрольного пакета не будет ни у кого. Размывая российскую долю, банк надеется избежать санкций.

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Кто и как адаптируется

ООО «Кисс Коала» (бывшее ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент») сменило владельцев, обнаружил «Ъ». С конца декабря 2022 года им владеет ООО «Мерит», связанное с музыкальным дистрибутором S&P Digital — его команда управляла Warner Music Russia перед уходом компании из России.

Минцифры рассказало, какие классы программно-аппаратных комплексов могут войти в реестр российского ПО и претендовать на льготы. Это решения для хранения данных и обеспечения рабочих мест (офисные приложения, видеомонтаж и другое), инструменты для распознавания изображений, а также оборудование для сетей связи — среди прочего.

1С перевела структуры дистрибуции игр в российскую юрисдикцию. Это упростит управление активами на фоне санкций и позволит конкурировать с VK.

Какие есть проблемы и трудности

Производители йогуртов рассказали об угрозе нехватки модифицированных пищевых крахмалов — они используются как загустители. Поставки из ЕС прекратились из-за санкций, а внутреннему производству недостаточно сырья.

Американский бренд одежды, обуви, аксессуаров и парфюма Michael Kors прекратит поставки в Россию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в консалтинге, продавцы официальных магазинов это подтвердили, уточнил РБК.

Власти Кипра заморозили банковские вклады россиян на сумму €105 млн, сообщил Минфин страны. Всего за 2022 год российские граждане разместили в кипрских банках €5,6 млрд в виде вкладов. По словам министра финансов страны, власти также могут лишить гражданства Кипра тех предпринимателей из России, кто попал под европейские санкции. Процесс уже запущен.

Арбитражный суд Москвы привлёк лондонский Citibank к рассмотрению иска УК «Лидер» к «Вымпелкому» (бренд «Билайн»). УК «Лидер» пытается запретить продажу «Вымпелкома» нидерландским холдингом Veon топ-менеджерам без гарантий выплат компании по еврооблигациям. Citibank поможет оценить вероятность дефолта по выплатам.

Контекст

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что западные страны должны сохранять «чувство меры» в вопросе санкций в отношении России. «Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян», — сказал он.

Разрешение на вещание от нидерландских регуляторов, которое получил телеканал «Дождь», «распространяется» на все страны ЕС, сообщила советник по коммуникациям регулятора Кирстин ван ден Берг.

В 2022 году половина сделок по продаже жилья на вторичном рынке в России проходили по нотариальной доверенности. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений за рынком, пишет «Ъ». В 2021 году таких сделок было не более 20%, а в 2018 году — 5%. Всего число сделок за год составило 3,9 млн.

России стоит перестать взимать плату с зарубежных авиакомпаний за полёты над Сибирью, когда ограничения на пролёт над Россией снимут для западных фирм, заявил глава гендиректората по транспорту Еврокомиссии. Деньги за более короткие перелёты через Сибирь получал «Аэрофлот», который затем направлял часть Росавиации.

Чиновникам и депутатам всё чаще «настоятельно рекомендуют» не отдыхать за границей, пишет «Ъ». «В сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и публично размещать в соцсетях провокационные фотографии считаю недопустимым»,— заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, представляющий партию «Единая Россия».

Совет Госдумы поставил в повестку к первому чтению закон о цифровом рубле. Последний должен будет помочь развить платежную инфраструктуру, а также повысить доступность, скорость, удобство и безопасность расчётов, снизив при этом издержки.