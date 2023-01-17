ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях Статьи редакции
Компания должна заплатить штраф в течение двух месяцев.
- ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство в июле 2022 года, а теперь определила размер штрафа —1 177 988 700 рублей (более $17 млн по курсу на 17 января 2023 года).
- Нарушение компании в том, что она запрещала разработчикам iOS-приложений размещать внутри сервисов ссылки на оплату покупок вне App Store.
- Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления в силу документа о нём. Редакция vc.ru отправила вопросы Apple о штрафе.
- ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в августе 2021 года. Компания не исправила нарушение в срок, поэтому в октябре регулятор завёл дело.
- Антимонопольная служба уже штрафовала Apple в апреле 2021 года на 906,29 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением. Тогда жалобу подала «Лаборатория Касперского» из-за приложений родительского контроля.
- В июле 2022 года ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play. А в сентябре компания убрала запрет для разработчиков из России.
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ФАС может с таким же успехом и NASA оштрафовать. Можно даже на всю стоимость компании. Фантиками расплатятся
И правда, чего это целиком не забирают в пользу, так сказать нашей отдельной цивилизации?
NASA пока нельзя, им еще наших космонавтов со станции вывозить..
Может, и чо?
Это такой способ не дать шансов эпплу вернуться и зарабатывать на российском рынке
Вот это я понимаю — коротко, ясно и штраф добротный.
Это тебе не Яндекса на 50к штрафовать, за полную утечку персональных данных.
В офисе ФАС после уплаты штрафа
ничего они быстро найдут куда пойдут эти деньги
А если яблоко этот штраф 1 рублевыми монетками заплатит?)
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Рано зашёл в новость
не настоялась?
Хватит уже ФАС мелочиться, предлагаю сразу оштрафовать США на триллиард долларов за недружественную позицию. (оспорить можно в басманном суде)
Допустим, штраф не будет заплачен. Дальше что? Какие возможности есть его изыскать?
Когда Аппл захочет вернуться на наш рынок - тогда и заплотит. Как показывает жизнь - ничего невозможного в этом нет.
никаких. будет решение которое передано на исполнение. и всё, ждать пока она вернется и там договариваться.
Мне больше интересно apple реально будет его выплачивать?
Да
Если им интересен рынок РФ, естественно будут, а если нет то будут судиться как-то регулировать ну и заплатят, они не раз платили огромные штрафы в разных стран, хотя эпл официально ушла из РФ
Ну до 24 февраля осталось не долго. А с 24.02 вангую, что возможно будет банкротство и полноценный уход из России.
Сейчас гарантийки держат.
А что не на триллиард то?
Надо на счетчик поставить пока не исправятся
Ну может у них и смогут что-то изъять, так я, например, оплачиваю подписку на музыку со счета телефона- деньги же в рф остаются или нет?
А как они в РФ остаются ? Из твоей подписки, процент пойдет эплу, сервису и исполнителям (тут уже если РФ исполнители то да)
Не, ну если бы последнего года вообще не существовало бы, то я бы просто похлопал. Но в нынешней ситуации я понятия не имею, что я вообще думаю по этому поводу.
есть очень дешевый способ устранить нарушение. просто перестать публиковать программы российских разработчиков
а че, инопланетян с тау-центавра тоже штрафуйте, че они тут...
есть хорошая пословица - "проблемы индеейцев шерифа не ..... беспокоят"... хотите жить в "деревне" - сами свое г... гребите а интернета вам не по фасону.
Теперь оплату через операторов прикроют
Наверняка, Apple заплатит, и не подумает что-то менять. Штраф составит около 0,64% от совокупной прибыли в только России (или 0,009% общемировой прибыли).
1,1 млрд рублей - это 16 млн долларов. Общемировая прибыль Apple за 2022 - 170 млрд долларов. Прибыль Apple в РФ в 2020 оценивали в 2,5 млрд долларов.
Производитель чехлов Burga оценил потери Apple от ухода из РФ в 2022 в 1,1 млрд долларов (в год) только от продажи телефонов.
Кстати, ЕС в 2022 выдвинул Apple схожие обвинения в мошенничестве с мобильными платежами, и грозит штрафом в 36,6 млрд долларов.
Для сравнения, во время скандала о занижении выбросов ЕС оштрафовал Volkswagen на 4,3 млрд долларов в 2017. При этом прибыль компании в 2017 составила 12,8 млрд долларов. То есть штраф составил 33% общемировой прибыли. В таких случаях бизнес о последствиях может призадуматься в другой раз.
А что они сделают, если они не расплатятся? Как бабки из отрядов путина будут отбирать у детей айфоны и из маузера по ним стрелять и в ведре топить?
Казна пустеет,
Милорд
Кек, болта положат на штрафы да и всё, исходя из позиции того, что компания ушла из рф почти год назад