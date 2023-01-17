Финансы
Маша Цепелева

ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях Статьи редакции

Компания должна заплатить штраф в течение двух месяцев.

  • ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство в июле 2022 года, а теперь определила размер штрафа —1 177 988 700 рублей (более $17 млн по курсу на 17 января 2023 года).
  • Нарушение компании в том, что она запрещала разработчикам iOS-приложений размещать внутри сервисов ссылки на оплату покупок вне App Store.
  • Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления в силу документа о нём. Редакция vc.ru отправила вопросы Apple о штрафе.
  • ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в августе 2021 года. Компания не исправила нарушение в срок, поэтому в октябре регулятор завёл дело.
  • Антимонопольная служба уже штрафовала Apple в апреле 2021 года на 906,29 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением. Тогда жалобу подала «Лаборатория Касперского» из-за приложений родительского контроля.
  • В июле 2022 года ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play. А в сентябре компания убрала запрет для разработчиков из России.

#новость #фас #apple

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52 комментария
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 Pingun

ФАС может с таким же успехом и NASA оштрафовать. Можно даже на всю стоимость компании. Фантиками расплатятся

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Вадим Д.

И правда, чего это целиком не забирают в пользу, так сказать нашей отдельной цивилизации?

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Крайний Никита

NASA пока нельзя, им еще наших космонавтов со станции вывозить..

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4 комментария
Сергей Я

Может, и чо?

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1 комментарий
Михаил Зеленин

Это такой способ не дать шансов эпплу вернуться и зарабатывать на российском рынке

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2 комментария
Вадим Д.

Вот это я понимаю — коротко, ясно и штраф добротный.

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KK

Это тебе не Яндекса на 50к штрафовать, за полную утечку персональных данных.

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Андрей Вечерний

В офисе ФАС после уплаты штрафа

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Sara Harris

ничего они быстро найдут куда пойдут эти деньги

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Максим

А если яблоко этот штраф 1 рублевыми монетками заплатит?)

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Александр Котов

...

Комментарий дополняется

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Mik Petrov

Рано зашёл в новость

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Artemy

не настоялась?

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Васисуалий Лоханкин

Хватит уже ФАС мелочиться, предлагаю сразу оштрафовать США на триллиард долларов за недружественную позицию. (оспорить можно в басманном суде)

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Melissa Mata

Допустим, штраф не будет заплачен. Дальше что? Какие возможности есть его изыскать?

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Сергей Дурнов

Когда Аппл захочет вернуться на наш рынок - тогда и заплотит. Как показывает жизнь - ничего невозможного в этом нет.

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10 комментариев
Leonid Bushuev

никаких. будет решение которое передано на исполнение. и всё, ждать пока она вернется и там договариваться.

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Laurie Nimke

Мне больше интересно apple реально будет его выплачивать?

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Даниил

Да

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2 комментария
Rafa Ramazanov

Если им интересен рынок РФ, естественно будут, а если нет то будут судиться как-то регулировать ну и заплатят, они не раз платили огромные штрафы в разных стран, хотя эпл официально ушла из РФ

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Sergei Fedostsev

Ну до 24 февраля осталось не долго. А с 24.02 вангую, что возможно будет банкротство и полноценный уход из России.
Сейчас гарантийки держат.

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Аноним Аркадьевич

А что не на триллиард то?

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Дэвид Фокин

Надо на счетчик поставить пока не исправятся

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Талантливый Петя

Ну может у них и смогут что-то изъять, так я, например, оплачиваю подписку на музыку со счета телефона- деньги же в рф остаются или нет?

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Rafa Ramazanov

А как они в РФ остаются ? Из твоей подписки, процент пойдет эплу, сервису и исполнителям (тут уже если РФ исполнители то да)

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Handsome

Не, ну если бы последнего года вообще не существовало бы, то я бы просто похлопал. Но в нынешней ситуации я понятия не имею, что я вообще думаю по этому поводу.

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Mike Elkin

есть очень дешевый способ устранить нарушение. просто перестать публиковать программы российских разработчиков

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Pepepe Vavava

а че, инопланетян с тау-центавра тоже штрафуйте, че они тут...
есть хорошая пословица - "проблемы индеейцев шерифа не ..... беспокоят"... хотите жить в "деревне" - сами свое г... гребите а интернета вам не по фасону.

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Руслан Абрамов

Теперь оплату через операторов прикроют

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Алексей Ильин

Наверняка, Apple заплатит, и не подумает что-то менять. Штраф составит около 0,64% от совокупной прибыли в только России (или 0,009% общемировой прибыли).

1,1 млрд рублей - это 16 млн долларов. Общемировая прибыль Apple за 2022 - 170 млрд долларов. Прибыль Apple в РФ в 2020 оценивали в 2,5 млрд долларов.
Производитель чехлов Burga оценил потери Apple от ухода из РФ в 2022 в 1,1 млрд долларов (в год) только от продажи телефонов.

Кстати, ЕС в 2022 выдвинул Apple схожие обвинения в мошенничестве с мобильными платежами, и грозит штрафом в 36,6 млрд долларов.

Для сравнения, во время скандала о занижении выбросов ЕС оштрафовал Volkswagen на 4,3 млрд долларов в 2017. При этом прибыль компании в 2017 составила 12,8 млрд долларов. То есть штраф составил 33% общемировой прибыли. В таких случаях бизнес о последствиях может призадуматься в другой раз.

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Powertruck138

А что они сделают, если они не расплатятся? Как бабки из отрядов путина будут отбирать у детей айфоны и из маузера по ним стрелять и в ведре топить?

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Leha Shum

Казна пустеет,
Милорд

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Al

Кек, болта положат на штрафы да и всё, исходя из позиции того, что компания ушла из рф почти год назад

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