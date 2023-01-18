Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":585488,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":585488,"gtm":null} 1052 просмотров

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 января: доллар — 68,66 рубля, евро — 74,26 рубля.

Курсы на Мосбирже на 8:39 мск: доллар — 69,38 рубля, евро — 74,71 рубля.

Курсы на рынке Forex на 8:39 мск: доллар — 69,35 рубля, евро — 74,72 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,69 рубля, евро — по 80,43 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

С 19 января ЦБ начнёт предоставлять банкам ликвидность в юанях — за рубли сроком на один день. Ежедневный максимальный лимит – 10 млрд юаней, но ЦБ может скорректировать сумму, если будет необходимо. Инструмент нужен, чтобы помочь устранить дефицит юаней, возникающий из-за быстрого развития прямых расчётов в нацвалютах.

Кто и как адаптируется

Российское подразделение шведской Electrolux, которая ушла из России и передала бизнес местным топ-менеджерам, запустит собственный бренд бытовой техники Vard весной 2023 года. Разработкой продуктов занимаются специалисты бывшего сервисного центра Electrolux.

«Азимут Девелопмент», находящийся под контролем Azimut Hotels, учредил три новые структуры под гостиничные проекты. Места уже определены, но концепцию пока прорабатывают. Среди благоприятствующих этому факторов участники рынка называют уход зарубежных отельных сетей, а также спрос на туризм внутри страны.

Сеть магазинов-дискаунтеров Fix Price запустилась в Монголии: в Улан-Баторе заработали первые два магазина по франшизе. Планы по развитию в стране будут зависеть от первых результатов. За пределами России компания также работает в Казахстане, Беларуси, Латвии, Грузии, Узбекистане и Киргизии.

Какие есть проблемы и трудности

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea — одна из крупнейших в Европе —выйдет из российских проектов и зафиксирует убыток в €5,3 млрд. Продолжение работы в России компания назвала «нецелесообразным».

Американский производитель пищевых продуктов Mars ищет покупателей на завод соусов в Московской области, пишет «Ъ» со ссылкой на презентацию для инвесторов. Речь о производстве мощностью 20 тысяч тонн соусов в год, которое продавец оценивает в 370 млн рублей. Бренды в сделку не входят.

До 2030 года правительство направит около 24,6 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта в РФ и ещё около 100 млрд рублей в разработки вложит «Сбер». Но реализовать планы будет непросто, считают участники рынка: большинство исполнителей госпроектов под санкциями, так что у них вряд ли есть беспрепятственный доступ к высокотехнологичному оборудованию из-за рубежа.

Российская сеть магазинов джинсовой одежды Westland закроется в России, распродав товарные остатки, рассказали источники «Ъ». Интернет-магазин перестал принимать заказы ещё осенью 2022 года. Это один из немногих примеров, когда местный бренд сворачивается на фоне ухода зарубежных игроков и роста спроса на отечественные марки.

Контекст

Число доменов .ru в течение 2022 года сократилось на 88,2 тысячи — до 4,93 млн. Отраслевые эксперты связывают это с уходом зарубежных компаний и сервисов, а также с ростом интереса к доменам .рф и.su.

В 2022 году на российских рынок вышло вдвое меньше иностранных брендов, чем в 2021 году. По данным аналитиков Nikoliers, это девять против 19. Другие исследовательские фирмы говорят о 10-11 против 16. Среди новых сетей: одёжные ритейлеры Perspective, Efor, Ipekyol, Twist и Alex YVN, спортивная Li-Ning, косметические L&L Skin и Vilhelm Parfumerie, кофейня Coffee Boom.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты рассказали, каким будет рынок труда в России в 2023 году. Его ждёт острая нехватка квалифицированных кадров, которую может усугубить «соревнование в патриотизме» — это, например, инициативы вроде повышения налоговых ставок для релокантов.

Основными торговыми партнёрами России в 2022 году стали Китай, Турция и Нидерланды, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). После них шли Германия и Беларусь. По данным ФТС, товарооборот с Китаем вырос год к году на 28%, с Турцией — на 84%, с Беларусью — на 10%. С Германией он упал на 23%, с Нидерландами — на 0,1%.