Объяснять, что на самом деле означает ключевая ставка, какой должна быть инфляция и почему напечатать много денег — плохое решение, бывает не всегда просто. Нам сказали, что сделать сложное понятным могут помочь игры.

И вот, встречайте «Экономикум» — игру, в которой можно самому поуправлять всепланетным центральным банком, общаться с жителями и принимать непростые решения… а потом разбираться с их последствиями.