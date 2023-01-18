ЦБ представил игру для детей «Экономикум» — в ней надо «управлять всепланетным центральным банком» Статьи редакции
Регулятор давно занимается финансовой грамотностью россиян.
- Банк России представил у себя в Telegram-канале игру «Экономикум», скачать её можно в App Store и RuStore. В магазинах приложений разработчиком указан сам регулятор.
- По сюжету пользователь — студент «Межгалактической банковской академии», которому предстоит сдать экзамен. Чтобы это сделать, нужно помочь восстановить экономику на выдуманной планете-симуляторе «Инфурсия». На планете пользователь выполняет роль управляющего ЦБ и должен добиться снижения инфляции до 4%.
- Как убедились редакторы vc.ru, «ходить» в игре можно, смахивая карточки с описанием ситуаций вправо или влево. В зависимости от принятых решений меняется показатель инфляции, уровень удовлетворения или недовольства населения и бизнеса.
- Это не первый образовательный проект от ЦБ. Например, в 2017 году регулятор запустил ориентированный на массовую аудиторию сайт «Финансовая культура». Также Банк России участвовал в разработке госстандартов уроков финансовой грамотности у школьников.
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Мне одному кажется что они через эту игру хотят найти решение текущего пиздеца ?)
Ребенок который открыл игру:
А можно там выдуманную страну Рашку под санкции поместить одним свайпом влево?
В эту игру уже играют.
ЦБ занимаются финансовой грамотностью, это классно. А рустор - не классно
Кадры готовят?
На основе игры будут принимать решение
Ну все правильно сдашь экзамен, значит прошел
Больше похоже на план.
"почему напечатать много денег — плохое решение" - по мнению кого, тонущего ЦБ? Ничо что и экономисты, и целые экономики считают по другому?
Ну да, круто наверное объяснять что инфляция - это вовсе не скрытый налог и не ещё один тип обворовывания, которым пользуются все современные цб по всему миру, а что это нормально и так должно быть
"И вообще, если сегодня на свои сто рублей ты можешь купить буханку хлеба, а через 5 лет - половину, то это не говяная кредитно-денежная политика, а это тебе надо больше зарабатывать"
Можно грабить корованы?
Или хотя бы (на последних уровнях сложности) - спасать экономику своей планеты после собственноручного нападения на соседей по галактике?
Про запрет покупки акций недружественных стран есть в игре?