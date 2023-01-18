Финансы
Отдаленный глобус

ЦБ представил игру для детей «Экономикум» — в ней надо «управлять всепланетным центральным банком» Статьи редакции

Регулятор давно занимается финансовой грамотностью россиян.

  • Банк России представил у себя в Telegram-канале игру «Экономикум», скачать её можно в App Store и RuStore. В магазинах приложений разработчиком указан сам регулятор.

Объяснять, что на самом деле означает ключевая ставка, какой должна быть инфляция и почему напечатать много денег — плохое решение, бывает не всегда просто. Нам сказали, что сделать сложное понятным могут помочь игры.

И вот, встречайте «Экономикум» — игру, в которой можно самому поуправлять всепланетным центральным банком, общаться с жителями и принимать непростые решения… а потом разбираться с их последствиями.

из анонса ЦБ
  • По сюжету пользователь — студент «Межгалактической банковской академии», которому предстоит сдать экзамен. Чтобы это сделать, нужно помочь восстановить экономику на выдуманной планете-симуляторе «Инфурсия». На планете пользователь выполняет роль управляющего ЦБ и должен добиться снижения инфляции до 4%.
  • Как убедились редакторы vc.ru, «ходить» в игре можно, смахивая карточки с описанием ситуаций вправо или влево. В зависимости от принятых решений меняется показатель инфляции, уровень удовлетворения или недовольства населения и бизнеса.
  • Это не первый образовательный проект от ЦБ. Например, в 2017 году регулятор запустил ориентированный на массовую аудиторию сайт «Финансовая культура». Также Банк России участвовал в разработке госстандартов уроков финансовой грамотности у школьников.

#новость #цб

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13 комментариев
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 Антон Большаков

Мне одному кажется что они через эту игру хотят найти решение текущего пиздеца ?)

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Андрей Вечерний

Ребенок который открыл игру:

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From Siberia to London

А можно там выдуманную страну Рашку под санкции поместить одним свайпом влево?

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Вадим Д.

В эту игру уже играют.

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Борис Вишневский

ЦБ занимаются финансовой грамотностью, это классно. А рустор - не классно

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Великий ГОСТ

Кадры готовят?

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savenkov alexander

На основе игры будут принимать решение

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Вячелав Садилов

Ну все правильно сдашь экзамен, значит прошел

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Вадим Д.
надо «управлять всепланетным центральным банком»

Больше похоже на план.

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Аккаунт заморожен

"почему напечатать много денег — плохое решение" - по мнению кого, тонущего ЦБ? Ничо что и экономисты, и целые экономики считают по другому?

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Заинтересованный магнит
Объяснять, что на самом деле означает ключевая ставка, какой должна быть инфляция

Ну да, круто наверное объяснять что инфляция - это вовсе не скрытый налог и не ещё один тип обворовывания, которым пользуются все современные цб по всему миру, а что это нормально и так должно быть

"И вообще, если сегодня на свои сто рублей ты можешь купить буханку хлеба, а через 5 лет - половину, то это не говяная кредитно-денежная политика, а это тебе надо больше зарабатывать"

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Александр Смирнов

Можно грабить корованы?
Или хотя бы (на последних уровнях сложности) - спасать экономику своей планеты после собственноручного нападения на соседей по галактике?

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Игорь Протасов

Про запрет покупки акций недружественных стран есть в игре?

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