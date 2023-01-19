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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 января: доллар — 68,87 рубля, евро — 74,58 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:40 мск: доллар — 68,93 рубля, евро — 74,5 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:40 мск: доллар — 68,92 рубля, евро — 74,47 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,94 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,27 рубля, евро — по 80,41 рубля.

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Кто и как адаптируется

В 2023 году авиакомпания-лоукостер «Победа» намерена увеличить объём перевозок на 11% — до 13 млн пассажиров. Помочь может открытие новых направлений — например, рейсы в Среднюю Азию, а именно в Узбекистан. Помимо этого, компания также хочет активнее эксплуатировать самолёты парка.

Холдинг «ГПМ радио» расширит сеть радиостанции Relax FM в России. На начало января она работает в 11 городах страны, а в будущем запустится ещё в четырёх регионах. Руководство холдинга объяснило решение ростом спроса на «софт-контент» — это мягкая, успокаивающая музыка. Причина этому — «состояние стресса в мире в последние несколько лет».

Университет «Иннополис» предложил российским разработчикам вложить по 20 млн рублей в перезапуск Опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики. Деньги пошли бы на тестирование сотрудников компаний-заказчиков, запуск курсов по работе с российским ПО, а также сертификацию.

Производитель умных устройств SberDevices оформил документы на поставку планшетов и ноутбуков собственной разработки в страны ЕАЭС. Он говорит, что будет использовать их внутри компании, однако, по данным «Ъ», часть устройств уже прислали в «Сбер» для вывода на потребительский рынок.

Какие есть проблемы и трудности

Оператор МТС начал уведомлять абонентов о подорожании услуг. Повышение тарифов вынужденное, объяснил оператор: сети связи «опираются в основном на зарубежное оборудование», а его поставки «очень непросто организовать» — из-за этого увеличились расходы компании.

Контекст

Продажи круизов внутри страны на сезон 2023 года выросли на 40% год к году и превзошли показатели за тот же период раннего бронирования в прошлом году на 25-30% — во многом благодаря тому, что раньше россияне ездили за рубеж, а теперь путешествуют по стране.

Потребительское кредитование в 2022 году едва смогло восстановиться до показателей 2021-го, а вот рынок оплаты в рассрочку показал рост, пишет «Ъ». Например, ежемесячный объём покупок через BNPL-сервис «Долями» за 2022 год увеличился более чем в десять раз. Спрос обусловлен, помимо прочего, тем, что для оформления такой рассрочки не нужен даже паспорт.

В 2022 году в качестве автозалога россияне чаще всего использовали машины Hyundai и Kia, а также Ford, Volkswagen и Toyota. В 2021-м в список лидеров входила и российская Lada, но её доля, как и доля остальных отечественных производителей, просела. Участники рынка объясняют, что уход иностранных игроков повышает интерес к иномаркам, и их оценка возрастает.

По итогам 2022 года продажи парфюмерии в России увеличились год к году на 27,6% во флаконах до 85,5 млн штук, а также на 30,1% в деньгах — до 142,9 млрд рублей. Доля поставщиков из Польши выросла, а из Германии, Франции и Испании сократилась. Аналитики считают, что спрос на парфюмы вырос весной 2022 года: россияне скупали парфюмерию «про запас» на фоне угрозы её дефицита.

В 2022 году количество ссылок на пиратские копии медиаконтента, которое холдинги и сервисы просили заблокировать в поисковиках, достигло 76,5 млн. Рост нелегальной активности связывают с уходом зарубежных сервисов.

По итогам 2021-2022 годов Россия заняла 14 место в рейтинге стран по уровню технологического развития, который подготовил «Ростелеком». Лидерами стали Китай, США и Индия. Россию обогнала Бразилия (13 строка), но не обошли Нидерланды (15 строка). По «изобретательской активности» в сфере искусственного интеллекта Россия вошла в десятку. На развитие этих технологий правительство выделит из бюджета до 2030 года 24,6 млрд руб.

Несмотря на санкции товарооборот Японии с Россией вырос в 2022 году на 6,2%, до 2,56 трлн иен, или около $20 млрд. Увеличились также поставки японских медицинских изделий — на 229,5% год к году.