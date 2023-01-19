День 330: товарооборот с Японией вырос несмотря на санкции, МТС начал уведомлять абонентов о подорожании услуг Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 19 января: доллар — 68,87 рубля, евро — 74,58 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,94 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,27 рубля, евро — по 80,41 рубля.
Кто и как адаптируется
В 2023 году авиакомпания-лоукостер «Победа» намерена увеличить объём перевозок на 11% — до 13 млн пассажиров. Помочь может открытие новых направлений — например, рейсы в Среднюю Азию, а именно в Узбекистан. Помимо этого, компания также хочет активнее эксплуатировать самолёты парка.
Холдинг «ГПМ радио» расширит сеть радиостанции Relax FM в России. На начало января она работает в 11 городах страны, а в будущем запустится ещё в четырёх регионах. Руководство холдинга объяснило решение ростом спроса на «софт-контент» — это мягкая, успокаивающая музыка. Причина этому — «состояние стресса в мире в последние несколько лет».
Университет «Иннополис» предложил российским разработчикам вложить по 20 млн рублей в перезапуск Опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики. Деньги пошли бы на тестирование сотрудников компаний-заказчиков, запуск курсов по работе с российским ПО, а также сертификацию.
Производитель умных устройств SberDevices оформил документы на поставку планшетов и ноутбуков собственной разработки в страны ЕАЭС. Он говорит, что будет использовать их внутри компании, однако, по данным «Ъ», часть устройств уже прислали в «Сбер» для вывода на потребительский рынок.
Какие есть проблемы и трудности
Оператор МТС начал уведомлять абонентов о подорожании услуг. Повышение тарифов вынужденное, объяснил оператор: сети связи «опираются в основном на зарубежное оборудование», а его поставки «очень непросто организовать» — из-за этого увеличились расходы компании.
Контекст
Продажи круизов внутри страны на сезон 2023 года выросли на 40% год к году и превзошли показатели за тот же период раннего бронирования в прошлом году на 25-30% — во многом благодаря тому, что раньше россияне ездили за рубеж, а теперь путешествуют по стране.
Потребительское кредитование в 2022 году едва смогло восстановиться до показателей 2021-го, а вот рынок оплаты в рассрочку показал рост, пишет «Ъ». Например, ежемесячный объём покупок через BNPL-сервис «Долями» за 2022 год увеличился более чем в десять раз. Спрос обусловлен, помимо прочего, тем, что для оформления такой рассрочки не нужен даже паспорт.
В 2022 году в качестве автозалога россияне чаще всего использовали машины Hyundai и Kia, а также Ford, Volkswagen и Toyota. В 2021-м в список лидеров входила и российская Lada, но её доля, как и доля остальных отечественных производителей, просела. Участники рынка объясняют, что уход иностранных игроков повышает интерес к иномаркам, и их оценка возрастает.
По итогам 2022 года продажи парфюмерии в России увеличились год к году на 27,6% во флаконах до 85,5 млн штук, а также на 30,1% в деньгах — до 142,9 млрд рублей. Доля поставщиков из Польши выросла, а из Германии, Франции и Испании сократилась. Аналитики считают, что спрос на парфюмы вырос весной 2022 года: россияне скупали парфюмерию «про запас» на фоне угрозы её дефицита.
В 2022 году количество ссылок на пиратские копии медиаконтента, которое холдинги и сервисы просили заблокировать в поисковиках, достигло 76,5 млн. Рост нелегальной активности связывают с уходом зарубежных сервисов.
По итогам 2021-2022 годов Россия заняла 14 место в рейтинге стран по уровню технологического развития, который подготовил «Ростелеком». Лидерами стали Китай, США и Индия. Россию обогнала Бразилия (13 строка), но не обошли Нидерланды (15 строка). По «изобретательской активности» в сфере искусственного интеллекта Россия вошла в десятку. На развитие этих технологий правительство выделит из бюджета до 2030 года 24,6 млрд руб.
Несмотря на санкции товарооборот Японии с Россией вырос в 2022 году на 6,2%, до 2,56 трлн иен, или около $20 млрд. Увеличились также поставки японских медицинских изделий — на 229,5% год к году.
Новости предыдущего дня, 18 января — здесь.
Релакс FM это круто, но посмотрите только на этого мелкого!
"Повышение тарифов вынужденное, объяснил оператор: сети связи «опираются в основном на зарубежное оборудование», а его поставки «очень непросто организовать» — из-за этого увеличились расходы компании"
А несколько дней назад писали, что никаких сложностей с поставками уже нет. Более того, тот же МТС нахапал столько оборудования, что теперь его сдаёт в аренду:
"Операторы связи наладили поставки в Россию телеком- и IT-оборудования, включая серверы, компьютеры, софт... МТС запустила услугу по аренде телеком- и IT-оборудования с последующей возможностью выкупа, рассказали “Ъ” в компании"
Вот сами себе в аренду и сдавайте, жадные скоты. В два конца хотят нагреть и тех, и этих.
Университет Иннополиса захвачен инфоцыганами, судя по всему.
Вангану ватный коммент: какой лицемерный Запад(Восток) ко-ко-ко , торгует с рф и воюет с ней. Как газ покупать и простого ваню наказывать отменой виз, - так первые, а как прекратить торговлю полностью - так кишка тонка.
Не все так однозначно
Кому СВО, а кому мать родна.
ну вы же понимаете, что все из-за денег.
ты получается Ватан, сам же его написал самый первый.
Согласен на 100%, по факту все написал.
И чо вам так неоднозначность не угодила? Ооколо 100% историй и событий неоднозначны, всегда недостаток информации, а порой вообще нет понимания, кто прав, ибо обе стороны имеют право на своё виденье. Вы как мантра это повторяете, как будто неоднозначность это плохо. Неоднозначность - это наша жизнь!
всегда в таких позициях удивляло - у них кишка тонка прекратить торговлю с нами, а у нас почему-то толста, но со своей стороны торговлю тоже не прекращаем.
Это вот к чему сейчас?
как будто бы оно не так, лол
Почему МТС не берет на себя риски? Почему всегда все проблемы перекладываются на кошельки простых смертных?
Всё достаточно логично. Если выросли одни расходы, то нужно либо сокращать другие расходы, либо увеличивать доход. Сокращение других расходов - это, например, прекращение или снижение темпов развития сети, либо отказ от предоставления каких-то сервисов. Увеличение дохода - это увеличение цен на услуги для клиентов, ведь доход они получают от пользователей. МТС решили продолжить развитие, но поднять цены.
По вашей логике не МТС должны взять риски, а тот, кто создал проблему.
МТС в прошлом году дважды тарифы повышал. Рассталась с ними после 20 лет. Удачи им удержать клиентскую базу.
У меня жена наоборот - с Билайна на МТС пересела, т.к. у нее постоянно были проблемы с мобильным интернетом (сигнал был слабый, причем в Москве и в СПб). А еще двое коллег сейчас с Мегафона на МТС переезжают и пытаются номера сохранить (Мегафон сопротивляется). Вероятно, сейчас будет активный период перехода людей между сетями, а кто из них окажется в большем выигрыше по абонентам - покажет только время.
А где главная новость дня?
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/01/2023/63c852309a79475684b9d087
с нетерпением ждем победных постов движения #freenipples
МТС отстаёт от "лидеров", но всё ещё в обойме.
ГПМ радио! Этого достаточно.
Тестировать сотрудников заказчиков (!) и учить работе с российским ПО за 20 млн ₽ с каждого — отличная идея, Иннополис!
Нелегальная активность растёт, а легальной нет.
В технологическом развитии Россию обогнала Бразилия. У меня всё.