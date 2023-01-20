Разработчик Angry Birds получил предложение о покупке компании за $810 млн Статьи редакции
На фоне новости акции финской Rovio выросли на 37%.
- Израильский разработчик мобильных игр Playtika предложил купить Rovio по €9,05 за акцию. Так общая сумма сделки составит €650 млн (около $810 млн). Это второе предложение о покупке, в ноябре 2022 года Playtika предлагала €8,5 за акцию, но официально объявила об этом только сейчас.
- В ответном заявлении Rovio сообщила, что предложение требует комплексной проверки, переговоров, «единогласного и безоговорочного одобрения» совета директоров. «Нет гарантий, что предложение приведет к какой-либо сделке», — добавили в компании.
- 20 января после открытия торгов акции Rovio выросли на 37% до €7,8 за штуку. Акции Playtika упали на 1,2%, до $9,49 за штуку.
- Angry Birds приносит Rovio более 80% покупок. Эта мобильная игра первой в мире преодолела отметку в 1 млрд загрузок. Rovio вышла на биржу в 2017 году. Чтобы снизить зависимость от Angry Birds, разработчик планирует выпустить 10 новых игр, сообщил Bloomberg.
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$810 млн — гонять свинок становится всё дороже.
Классные игрушки были, но давно про них не слышно. Может что-то новое выдумают!
Так щас все эти люди в "финтанк . ру" ушли, онлайн-то веселее.
С регистрацией!
Давай покажи как без регистрации пейсать.
Согласен. Без регистрации денег за рекламный коммент не получить.
Чё тогда.
Твой профиль
Не смог ответить на вопрос из профиля или чё?
сделано)
Чё ты там сделал, поделись с нами.
Маша, спасибо за новость.
Но комментарии здесь становятся всё печальнее.
Не мы такие, жизнь такая.
Какая ситуация, такие и комментарии.
Ещё бы, с таким-то нытьем как от тебя
Охренеть, в них до сих пор играют?!!!!
И даже снимают документальные фильмы
Это не для нас, для детей.
Да, тоже удивился.
Надо поставить посмотреть
Хотя я щас подумал.
Для детей, это отличная демонстрация физики и геометрии в нескучном виде.
А они (дети) имеют привычку рождаться без остановки.
Поэтому выходит, что это золотая жила.
Тогда логично.
Моя жена играла до СВО — потом они там чо-то «недружественное» сделали и она забила.
Вообще, говорят, женщины от 30 — основная аудитория всяких таких казуалок, кстати. Жена сейчас рубится во всякое «три в ряд» типа Кэнди Краша.
Чтобы снизить зависимость от Angry Birds, разработчик планирует выпустить 10 новых игр: Angry Birds-2, Angry Birds-3, Angry Birds-4, Angry Birds-5, Angry Birds-6, Angry Birds-7, Angry Birds-8, Angry Birds-9, Angry Birds-10, Angry Birds-1488.
Комитет получил предложение о покупке компании за $810 млн
это комитету предложили купить ангри бердс, но решили не распыляться по мелочам)
Та нахуй нада
37% в день кто-то сделал
Прям ностальгия: молодость, работа, отношения и эти птички на старых смартфонах. ☺️
Результаты дойки франшизы