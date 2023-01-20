Финансы
Маша Цепелева

Разработчик Angry Birds получил предложение о покупке компании за $810 млн Статьи редакции

На фоне новости акции финской Rovio выросли на 37%.

  • Израильский разработчик мобильных игр Playtika предложил купить Rovio по €9,05 за акцию. Так общая сумма сделки составит €650 млн (около $810 млн). Это второе предложение о покупке, в ноябре 2022 года Playtika предлагала €8,5 за акцию, но официально объявила об этом только сейчас.
  • В ответном заявлении Rovio сообщила, что предложение требует комплексной проверки, переговоров, «единогласного и безоговорочного одобрения» совета директоров. «Нет гарантий, что предложение приведет к какой-либо сделке», — добавили в компании.
  • 20 января после открытия торгов акции Rovio выросли на 37% до €7,8 за штуку. Акции Playtika упали на 1,2%, до $9,49 за штуку.
  • Angry Birds приносит Rovio более 80% покупок. Эта мобильная игра первой в мире преодолела отметку в 1 млрд загрузок. Rovio вышла на биржу в 2017 году. Чтобы снизить зависимость от Angry Birds, разработчик планирует выпустить 10 новых игр, сообщил Bloomberg.
Изображение Rovio

#новость

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27 комментариев
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 Вадим Д.

$810 млн — гонять свинок становится всё дороже.
Классные игрушки были, но давно про них не слышно. Может что-то новое выдумают!

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Георгий Велеренко

Так щас все эти люди в "финтанк . ру" ушли, онлайн-то веселее.

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RKA

С регистрацией!

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Георгий Велеренко

Давай покажи как без регистрации пейсать.

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ondefeat

Согласен. Без регистрации денег за рекламный коммент не получить.

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Георгий Велеренко

Чё тогда.

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badResistor

Твой профиль

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Георгий Велеренко

Не смог ответить на вопрос из профиля или чё?

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badResistor

сделано)

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Георгий Велеренко

Чё ты там сделал, поделись с нами.

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Askar Tuleev

Маша, спасибо за новость.
Но комментарии здесь становятся всё печальнее.

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Уютный Никита

Не мы такие, жизнь такая.

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Илья Попов

Какая ситуация, такие и комментарии.

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Прн

Ещё бы, с таким-то нытьем как от тебя

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Уютный Никита

Охренеть, в них до сих пор играют?!!!!

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Андрей Вечерний

И даже снимают документальные фильмы

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Илья Попов

Это не для нас, для детей.

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Ale K

Да, тоже удивился.
Надо поставить посмотреть

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Уютный Никита

Хотя я щас подумал.
Для детей, это отличная демонстрация физики и геометрии в нескучном виде.
А они (дети) имеют привычку рождаться без остановки.
Поэтому выходит, что это золотая жила.

Тогда логично.

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Valentin Dombrovsky

Моя жена играла до СВО — потом они там чо-то «недружественное» сделали и она забила.

Вообще, говорят, женщины от 30 — основная аудитория всяких таких казуалок, кстати. Жена сейчас рубится во всякое «три в ряд» типа Кэнди Краша.

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Слегка Придурковатый

Чтобы снизить зависимость от Angry Birds, разработчик планирует выпустить 10 новых игр: Angry Birds-2, Angry Birds-3, Angry Birds-4, Angry Birds-5, Angry Birds-6, Angry Birds-7, Angry Birds-8, Angry Birds-9, Angry Birds-10, Angry Birds-1488.

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пешка

Комитет получил предложение о покупке компании за $810 млн

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badResistor

это комитету предложили купить ангри бердс, но решили не распыляться по мелочам)

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пешка

Та нахуй нада

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Лев Коптев

37% в день кто-то сделал

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Handsome

Прям ностальгия: молодость, работа, отношения и эти птички на старых смартфонах. ☺️

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Денис Фадеев

Результаты дойки франшизы

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