МКБ вслед за «Сбером» предложил клиентам устанавливать приложение на iPhone в своих отделениях Статьи редакции
Установка бесплатная, но нужен паспорт.
- Сейчас услуга доступна в отделениях «Нева Тауэрс» в «Москва-сити» и на Цветном бульваре, сообщил «Московский кредитный банк» (МКБ). До конца первого квартала 2023 года установить «МКБ Онлайн» можно будет во всех отделениях банка.
- Компания уточнила, что самостоятельно разработала ПО, которое «безопасно для пользователей и не имеет доступа к персональным данным клиента».
- Сотрудники будут устанавливать приложение «МКБ Онлайн» версии 3.56.1 в присутствии пользователя с ноутбука банка. Если у клиента уже есть приложение, но ниже указанной версии, при желании его можно обновить до последней действующей версии.
- В приложении будут доступны все привычные сервисы — денежные переводы, оплата коммунальных счетов по QR-коду, открытие вкладов и другие.
- Клиенты смогут установить приложение бесплатно в порядке электронной очереди — записываться заранее не нужно. С собой нужно взять паспорт и iPhone с ОС не ниже 11.0.
- В конце 2022 года своё мобильное приложение на iOS-устройства в отделениях банка начал устанавливать «Сбер». В банке объяснили, что ПО — это собственная разработка. Его также устанавливают на смартфоны с ноутбука. «Ведомости» писали, что клиентам устанавливают не «Сбербанк Онлайн», а его копию — СБОЛ.
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Ну наконец-то!
Подписка о невыезде и ребёнок в залог.
А если под санкции попадет банк без отделений - будет устанавливать по воздуху?
Пришла пора банков не только без отделений, но и без приложений.
Кивнул — кредитка твоя.
В задний карман поставишь и пустишь воздух с бубном в руке, глядишь и запустится.
Одна из причин, по которой я не хотел покупать айфон — то, что какие приложения будут на нём установлены, решает не владелец, а apple.
Я когда узнал что bluetooh у Apple работает только между смартфонами Apple и никакими другими, поставил для себя табу на покупку телефонов этой фирмы, правда это давно было, не знаю как сейчас дела обстоят.
Вообще в идеале какой нибудь opensource мобильный дистрибутив по типу Debian на десктопе, я бы поставил себе на телефон, но такого увы нет и не предвидится.
Вас обманули.
Да все равно будущее за свободной мобильной операционкой.
А зачем вам блютус между телефонами?
Че то как то в падлу вообще приложения от госструктур на телефон ставить с учетом тотальной слежки.
Шапочку надень и ставь.
Мкб не госструктура
План такой
1. Берёшь паспорт
2. Приходишь в отделение
3. Закрываешь все счета
Удаляешь приложение, если стояло раньше
Вывод - нафиг айфон.
Есть же божественные смартфоны на андроиде.