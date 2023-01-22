День 333: Финляндия заявила о блокировке российских активов на €187 млн Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 22 января: доллар — 68,66 рублей, евро — 74,34 рубля.
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Какие есть проблемы и трудности
Финляндия заморозила российские активы на €187 млн. Они включают недвижимость, акции, машины, яхты и самолеты, сообщил МИД страны.
Контекст
Покупка российского зерна покупателями Турции была успешно оплачена в российских рублях, рассказала вице-премьер России Виктория Абрамченко. Сейчас Москва прорабатывает вопрос таких поставок пшеницы в Египет.
Средняя стоимость полиса ОСАГО на автомобили в России выросла на 27% в 2022 году, приводит данные финансовый маркетплейс «Сравни». Самыми популярными машинами для страховки оказались Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta и Lada Vesta. Средняя стоимость полиса каско с сентября по декабрь повысилась на 70% — до 38 тысяч рублей.
Новости предыдущего дня, 21 января — здесь.
Смотрю "цивилизованный мир" входит во вкус :)
скорее разговаривают с россией на ее языке
А с америкой почему так не разговаривают?
С хозяином разговаривать так не получится)
Запрещено
ну что вы начинаете!
Потому что американцы не понимают русский язык?
Не очень умно с их стороны, они все-таки пока еще не в нате и не факт, что будут
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А вы кто такой, чтобы указывать что делать другому человеку?
А кто сказал что он человек? У вас есть доказательства?
Спросил у гугла, почему собеседник отвечает вопросом на вопрос. Ответ: "Порой вопросом на вопрос отвечают люди, чаще всего пожилые, у которых наблюдается снижение умственной деятельности, снижена память и концентрация внимания.".
Клёво, если нагуглите ещё что-нибудь интересное, не стесняйтесь – делитесь с нами!
В Германии не так давно тоже был парень, который подобные вопросы задавал
Теперь у них есть прокси парень в стране неподалеку. Если что на него все спихнут.
Что, в те времена тоже были боты?
Ангебот, ангебот! Смотри-ка по-немецки уже заголосил.
У него лебовски на аватаре, ты че бля, ты че
Не обязательно. В античной скульптуре очень часто стремились изображать действие. Поэтому, на аватарке изображено знаменитое омовение Лебовски.
Про Кучеру узнали недавно, а что с Дюжевым? Он тоже базированный?
@Улиточка к вам клиент с поисковым запросом 🙂
К сожалению, я сейчас занят. Попросите помочь кого то, кто находится рядом с вами. Вы справитесь. Вы большой молодец. 😉
€187 млн.? Должно быть это была самая бомжовская яхта в порту. Сплошная показуха для избирателей. Невозможно конфисковывать легальные активы, а они все легальны. Потому что если ты контролируешь само государство, со всеми реестрами и печатями, то все твои активы будут легальными. И никакая зарубежная страна никогда не докажет, что эти активы были получены преступным путём.
Отрицание ( вы сейчас здесь)
Гнев
Торг
Депрессия
Принятие
Да я уже давно принял, что там такие же пидарасы. Вот конкретно вам они с удовольствием заблокируют карточку или отберут визу у какого-нибудь студента. А с теми у кого есть власть и деньги они никогда ссориться не будут. Им они на блюдечке принесут какой угодно паспорт и будут в ножки кланяться.
В демократиях нет никаких пожизненных должностей. Сегодня ты президент, а завтра ты обычный гражданин. Поэтому там никто ни с кем бороться не собирается. Только для показухи перед избирателями.
Причем тут легальность? Они как раз и хотят узаконить воровство легальных активов под разными предлогами
Ватнички, родненькие. Идите на свой пикабу. И без вас тошно.
Без второго плана вопрос, а где берут рубли для расчета с РФ? Их для этого нужно или купить на бирже, или получить выручку в рублях, что-то продав в РФ. Ну или своп, вы платите в прокладку в долларах, а рубли платит тот, кому в прокладке доллары нужны. Кто-нибудь в курсе деталей транзакций?
Через турецкие компании покупаются товары из Европы, а так как с переводами в евро из России очень сложно, контракты составляются в лирах или рублях с дальнейшей конвертацией. Но рубли сейчас почти не принимают - слишком много скопилось, в основном лиры, а от рублей сейчас таким образом избавляются
То есть с турками за товары рассчитываются рублями, которыми те потом платят за зерно и будут платить за газ, правильно я понял? Получается, что не РФ торгует за рубли, а рубль используется для расчетов с турками, которые торгуют за РФ?
Ну да, если бы турецкие банки не блокировали прием евро из России, мало кто бы использовал лиру и рубль для переводов - слишком накладная конвертация с потерей 6-10%
Хороший заработок для турков, согласен. Теперь осталось как-то наладить экспорт в их сторону, чтобы им было куда рублевую выручку оприходовать. Стала понятней возня с газовым экспортным хабом, который мог бы сбалансировать хаб импортный.
Ну що, когда там уже Финляндию и Швецию в НАТО возьмут? Дудь уже устал дуть.
Формально они уже в НАТО , просто Турция пытается усидеть на 2х стульях и пока это у неё получается , но это не на долго , найдут пути обхода вето
Формально Иисус был спасителем, но по закону преступником и его распяли...
Шведов не факт. Там вчера с одобрения правительства во имя свободы слова сожгли Коран перед посольством Турции. Не думаю, что турки будут в восторге. Да и в целом они идиоты, после таких провокаций обычно случаются теракты.
P.S. Интересно, разрешили бы сжечь ЛГБТ флаг?😁
Почти день портвейна 333! А годовщина уже маячит, к сожалению.
Финны жмут РФ активы как царское золото.
Успешные турки успешно оплачивают зерно РФ настоящими рублями.
Электроцинк молодец, СПБ Биржа — не огонь: коротко о лучших и худших акциях страны.
Отличного дня и развесёлого настроения 🤘🏻
Спасибо
Ха, среди самых подешевевших из топа я приобретал в последние 3 месяца 5 акция, считай 50% и приобретал ранее практически все, кроме Светофора. А вот из топа самых подорожавших, я вообще ничего не держу... жалко... Росбанк даже не знал, что он торгуется на бирже, надо посмотреть и к Светофору надо присмотреться.
СПБ биржу жалко, в 2021 году считал, что это вообще одна из самых перспективных акций.