Покупка российского зерна покупателями Турции была успешно оплачена в российских рублях, рассказала вице-премьер России Виктория Абрамченко. Сейчас Москва прорабатывает вопрос таких поставок пшеницы в Египет.

Средняя стоимость полиса ОСАГО на автомобили в России выросла на 27% в 2022 году, приводит данные финансовый маркетплейс «Сравни». Самыми популярными машинами для страховки оказались Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta и Lada Vesta. Средняя стоимость полиса каско с сентября по декабрь повысилась на 70% — до 38 тысяч рублей.