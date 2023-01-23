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Финансы
Маша Цепелева

День 334: в Казахстане начали открываться бывшие рестораны McDonald's без названия Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21-23 января: доллар — 68,66 рубля, евро — 74,34 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:28 мск: доллар — 68,77 рубля, евро — 74,88 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:29 мск: доллар — 65,93 рубля, евро — 71,67 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,63 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,29 рубля, евро — по 80,7 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские разработчики решений в области кибербезопасности увеличили выручку в среднем в 1,5–2 раза в 2022 году, сообщили «Ведомости» со ссылкой на на данные BI.Zone, Qrator Labs, Group-IB, «Кода безопасности», UserGate и «Мультифактора». Это связано с увеличением хакерских атак, ухода западных вендоров и мерами правительства.

Ozon арендовал логопарк в 100 тысяч м² вместо Aliexpress, у которой «возникли сложности с доставкой товаров в Россию».

Торговля
Маша Цепелева
Alibaba и другие акционеры перестали инвестировать в «AliExpress Россия», компания сократила 50% штата — The Bell Статьи редакции

Главное из материала издания о маркетплейсе, который кроме китайского холдинга контролируют VK, USM Алишера Усманова и Российский фонд прямых инвестиций.

Источник: «AliExpress Россия»

Книжный сервис «Строки», принадлежащий МТС, в 2023 году запланировал озвучить более 10 тысяч произведений с помощью искусственного интеллекта разработки MTS AI. Это сократит расходы на озвучку минимум в десять раз, оценил близкий к компании источник.

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ИТ-компании попросили у Минцифры сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль или оставить её на уровне 3% вместо 20%.

Пять ресторанов, работавших под брендом McDonald's в Алмате, открылись снова без названия. На упаковках еды нет символов бренда. Новое название представят в ближайшее время, добавил гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов.

Контекст

Цены на аренду жилья в центре Москвы упали на 25% в 2022 году, в среднем по городу — на 15%, по данным «ЦИАН. Аналитики».

Сильнее всего cнижение благосостояния в 2022 году почувствовали россияне в возрасте 38–58 лет и с низким уровнем дохода, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса компаний «Яков и партнеры» и «Ромир».

Материал дополняется

Новости предыдущего дня, 22 января — здесь.

#новость

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81 комментарий
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 Алексей Горячев

Вкусно, заебал

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Теплый Артем

Кет котагымды жемей ))

p.s google translate в помощь

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

"ИТ-компании попросили у Минцифры сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль или оставить её на уровне 3% вместо 20%"

Айтишники совсем уже охуели. По крайней мере оставшиеся, лол.

Посмотрите-ка на них, прям белая кость. И отсрочку им от частичной мобилизации Шрёдингера, и зарплаты по 1488 тыщ рублей в секунду. Все остальные плотите нологи, а мы даже от 3% нос воротим, и угрожаем релоцированием в православную Армению или в басурманские Эмираты.

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Либерал-смузихлёб

Настоящий привилегированный класс это силовики - от садика вне очереди до пенсии

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9 комментариев
St Olezhka
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Вадим Д.

Разрабы решений кибербезопасности в прошлом году, когда данные сливали просто рекордными, аналоговнетными, темпами, нарастили выручку вдвое. Молодцы.
А эффективность решений выросла?

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Hnorr

А какая разница, если зарубежных конкурентов все равно нет

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Улиточка

Виноваты разработчики решений безопасности или рукожопые разработчики и специалисты ИБ сервисов, которые потеряли данные? 🤔

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3 комментария
Таир Бакиев

Так примените логику. После того как компании поняли насколько уязвимы их системы они побежали к спецам, чтобы те занялись таки безопасностью их дырявых систем.

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Denis

А компании у которых данные слились использовали разработки российских кибербезопасников?

Те у кого были сливы в большинстве своем не заботились о кибербезопасности. После того как данные о 75% россиян были слиты, надеюсь штрафы увеличат.

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1 комментарий
Вадим Д.

Точки без названия точно лучше вкусноточки.

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Андрей Вечерний
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Александр

Вероятно готовят название:
Вкусно и многоточие

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Теплый Артем

* ИТ-компании попросили у Минцифры сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль или оставить её на уровне 3% вместо 20%.

Я тоже так хочу, пусть меня научат! А то все остальные, как лохи платят. ))

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Вадим Д.

Я б в просильщики пошёл, пусть меня научат! (-:

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1 комментарий
Инженер-душнила

айтишникам то, айтишникам это...кажется я знаю кто станет следующим врагом народа и традиций "жить хуево" когда окончательно иссякнет тема ЛГБТ

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Yulay Mambetov

Тамаҡ - так же теперь называется бывший мак в Казахстане?

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Ruslan Sadykov

Это предложение от креативной студии, сам мак пока без названия

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1 комментарий
Внешний хот-дог

Это концепт от одной из студий вроде

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Rasha Krashowsky

Мак тамақ уже есть в Уральске

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Иван Грозный

А Казахстан чем Маку не угодил? За что их там закрыли?

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Павел Жуков

Из-за поставок мяса с РФ, т.к в Казахстане нет поставщиков

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28 комментариев
Злобный Йожык

из России котлеты возили

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Ivelevit

Если были проблемы с поставками говядины прошлый раз, то теперь гамбургеры с чем? С кониной? Вместо Колы Кумыс)

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Павел Жуков

Да походу вот и решили на Р.Ф мясе остаться)

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ILYAS MUKHTAR

Cola с КЗ не уходила 😅 тут есть собственный завод 🏭

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Михаил Попов

"Мыоткрыты"
Отличное название. Надо патентовать

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Таир Бакиев

в России так долго именовалась Вкусно и Точка

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Прочий завод

"Ашыкпыз"
Мне нравится! Лучше вкусочка...

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ILYAS MUKHTAR

Ашыкпыз значит открыты

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1 комментарий
Sergey Bunevich

Нормальная вывеска, никто не прикопается.

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Либерал-смузихлёб

Вокруг меня и в интернете турбопатриоты как раз 40-60 лет. Вроде странно, но с другой стороны без травм для психики не могли пройти 80-90-е. А потом такие хорошие 00-е

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Февраль Камшотов

Казахи с голоду не помрут, значица. Отлично

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DM Group
Пять ресторанов, работавших под брендом McDonald's в Алмате, открылись снова без названия.

А что стало с теми ресторанами, которые находятся в других городах? Закрыли, и точка!

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Прочий завод

"Сильнее всего cнижение благосостояния в 2022 году почувствовали россияне в возрасте 38–58 лет и с низким уровнем дохода"
Которые сильнее всего и поддерживают?
Опять эти негодяи с Запада их обнищают...

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Андрей Мельник

Книжный сервис «Строки», принадлежащий МТС, в 2023 году запланировал озвучить более 10 тысяч произведений с помощью искусственного интеллекта разработки MTS AI.
Я извиняюсь, а их после этой озвучки слушать вообще можно будет? Или только в качестве пытки?

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