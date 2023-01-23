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Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21-23 января: доллар — 68,66 рубля, евро — 74,34 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:28 мск: доллар — 68,77 рубля, евро — 74,88 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:29 мск: доллар — 65,93 рубля, евро — 71,67 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,63 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,29 рубля, евро — по 80,7 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские разработчики решений в области кибербезопасности увеличили выручку в среднем в 1,5–2 раза в 2022 году, сообщили «Ведомости» со ссылкой на на данные BI.Zone, Qrator Labs, Group-IB, «Кода безопасности», UserGate и «Мультифактора». Это связано с увеличением хакерских атак, ухода западных вендоров и мерами правительства.

Ozon арендовал логопарк в 100 тысяч м² вместо Aliexpress, у которой «возникли сложности с доставкой товаров в Россию».

Торговля Маша Цепелева 7.10.2022 Bell Статьи редакции Alibaba и другие акционеры перестали инвестировать в «AliExpress Россия», компания сократила 50% штата — The Главное из материала издания о маркетплейсе, который кроме китайского холдинга контролируют VK, USM Алишера Усманова и Российский фонд прямых инвестиций. Источник: «AliExpress Россия»

Книжный сервис «Строки», принадлежащий МТС, в 2023 году запланировал озвучить более 10 тысяч произведений с помощью искусственного интеллекта разработки MTS AI. Это сократит расходы на озвучку минимум в десять раз, оценил близкий к компании источник.

ИТ-компании попросили у Минцифры сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль или оставить её на уровне 3% вместо 20%.

Пять ресторанов, работавших под брендом McDonald's в Алмате, открылись снова без названия. На упаковках еды нет символов бренда. Новое название представят в ближайшее время, добавил гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов.

Контекст

Цены на аренду жилья в центре Москвы упали на 25% в 2022 году, в среднем по городу — на 15%, по данным «ЦИАН. Аналитики».

Сильнее всего cнижение благосостояния в 2022 году почувствовали россияне в возрасте 38–58 лет и с низким уровнем дохода, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса компаний «Яков и партнеры» и «Ромир».

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