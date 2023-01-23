День 334: в Казахстане начали открываться бывшие рестораны McDonald's без названия Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Российские разработчики решений в области кибербезопасности увеличили выручку в среднем в 1,5–2 раза в 2022 году, сообщили «Ведомости» со ссылкой на на данные BI.Zone, Qrator Labs, Group-IB, «Кода безопасности», UserGate и «Мультифактора». Это связано с увеличением хакерских атак, ухода западных вендоров и мерами правительства.
Ozon арендовал логопарк в 100 тысяч м² вместо Aliexpress, у которой «возникли сложности с доставкой товаров в Россию».
Книжный сервис «Строки», принадлежащий МТС, в 2023 году запланировал озвучить более 10 тысяч произведений с помощью искусственного интеллекта разработки MTS AI. Это сократит расходы на озвучку минимум в десять раз, оценил близкий к компании источник.
ИТ-компании попросили у Минцифры сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль или оставить её на уровне 3% вместо 20%.
Пять ресторанов, работавших под брендом McDonald's в Алмате, открылись снова без названия. На упаковках еды нет символов бренда. Новое название представят в ближайшее время, добавил гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов.
Контекст
Цены на аренду жилья в центре Москвы упали на 25% в 2022 году, в среднем по городу — на 15%, по данным «ЦИАН. Аналитики».
Сильнее всего cнижение благосостояния в 2022 году почувствовали россияне в возрасте 38–58 лет и с низким уровнем дохода, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса компаний «Яков и партнеры» и «Ромир».
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 22 января — здесь.
Вкусно, заебал
Кет котагымды жемей ))
p.s google translate в помощь
"ИТ-компании попросили у Минцифры сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль или оставить её на уровне 3% вместо 20%"
Айтишники совсем уже охуели. По крайней мере оставшиеся, лол.
Посмотрите-ка на них, прям белая кость. И отсрочку им от частичной мобилизации Шрёдингера, и зарплаты по 1488 тыщ рублей в секунду. Все остальные плотите нологи, а мы даже от 3% нос воротим, и угрожаем релоцированием в православную Армению или в басурманские Эмираты.
Настоящий привилегированный класс это силовики - от садика вне очереди до пенсии
Разрабы решений кибербезопасности в прошлом году, когда данные сливали просто рекордными, аналоговнетными, темпами, нарастили выручку вдвое. Молодцы.
А эффективность решений выросла?
А какая разница, если зарубежных конкурентов все равно нет
Виноваты разработчики решений безопасности или рукожопые разработчики и специалисты ИБ сервисов, которые потеряли данные? 🤔
Так примените логику. После того как компании поняли насколько уязвимы их системы они побежали к спецам, чтобы те занялись таки безопасностью их дырявых систем.
А компании у которых данные слились использовали разработки российских кибербезопасников?
Те у кого были сливы в большинстве своем не заботились о кибербезопасности. После того как данные о 75% россиян были слиты, надеюсь штрафы увеличат.
Точки без названия точно лучше вкусноточки.
Вероятно готовят название:
Вкусно и многоточие
* ИТ-компании попросили у Минцифры сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль или оставить её на уровне 3% вместо 20%.
Я тоже так хочу, пусть меня научат! А то все остальные, как лохи платят. ))
Я б в просильщики пошёл, пусть меня научат! (-:
айтишникам то, айтишникам это...кажется я знаю кто станет следующим врагом народа и традиций "жить хуево" когда окончательно иссякнет тема ЛГБТ
Тамаҡ - так же теперь называется бывший мак в Казахстане?
Это предложение от креативной студии, сам мак пока без названия
Это концепт от одной из студий вроде
Мак тамақ уже есть в Уральске
А Казахстан чем Маку не угодил? За что их там закрыли?
Из-за поставок мяса с РФ, т.к в Казахстане нет поставщиков
из России котлеты возили
Если были проблемы с поставками говядины прошлый раз, то теперь гамбургеры с чем? С кониной? Вместо Колы Кумыс)
Да походу вот и решили на Р.Ф мясе остаться)
Cola с КЗ не уходила 😅 тут есть собственный завод 🏭
"Мыоткрыты"
Отличное название. Надо патентовать
в России так долго именовалась Вкусно и Точка
"Ашыкпыз"
Мне нравится! Лучше вкусочка...
Ашыкпыз значит открыты
Нормальная вывеска, никто не прикопается.
Вокруг меня и в интернете турбопатриоты как раз 40-60 лет. Вроде странно, но с другой стороны без травм для психики не могли пройти 80-90-е. А потом такие хорошие 00-е
Казахи с голоду не помрут, значица. Отлично
А что стало с теми ресторанами, которые находятся в других городах? Закрыли, и точка!
"Сильнее всего cнижение благосостояния в 2022 году почувствовали россияне в возрасте 38–58 лет и с низким уровнем дохода"
Которые сильнее всего и поддерживают?
Опять эти негодяи с Запада их обнищают...
Книжный сервис «Строки», принадлежащий МТС, в 2023 году запланировал озвучить более 10 тысяч произведений с помощью искусственного интеллекта разработки MTS AI.
Я извиняюсь, а их после этой озвучки слушать вообще можно будет? Или только в качестве пытки?