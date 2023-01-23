Финансы
Маша Цепелева

ИТ-компании попросили Минцифры навсегда сохранить нулевой налог на прибыль Статьи редакции

Или оставить его на уровне 3% вместо 20%, чтобы избежать оттока фирм в страны «с более комфортным налоговым режимом».

  • Крупнейшие российские ассоциации разработчиков программного обеспечения обсудили с заместителем главы Минцифры Максимом Паршиным продление льготной ставки налога на прибыль для аккредитованных ИТ-компаний. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источники в правительстве и представителей ассоциаций.
  • С 2020 года налог на прибыль для ИТ-компаний снизился с 20% до 3%, с 2022 до 2024 года действует нулевая ставка. Ограничение срока действия льготной ставки «создаёт неопределенность для многих компаний в сегменте», объяснил позицию во время совещания исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин. Окончательное решение по налоговой ставке пока не принято.
  • Возращение налоговой ставки может «подтолкнуть ИТ-компании к переезду в страны с более комфортным налоговым режимом — Грузию, Армению или ОАЭ», предупредил председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Другие участники совещания считают, что повышение налогов может привести к сокращениям в компаниях, снижению инвестиций в новые разработки и развитие продуктов.
  • В августе 2022 года источники «Ъ» рассказали, что Минцифры запланировало создать совет для «чистки реестра ИТ-компаний». А в октябре правительство утвердило новые критерии для аккредитации, главное условие — получение минимум 30% выручки от ИТ.

#новость #ит #налоги

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 Андрей Вечерний

Ноль айтишников, ноль налогов

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Сергей Я

Э, а как же я?

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Андрей Вечерний

Ты - Сергей.

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Слегка Придурковатый

Сегодня все мы немножечко Сергей.

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Андрей Вечерний
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Роман Ростовский

Ты, Я, Мы - Сергеи!

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Roman Kotov

А не проще вообще отменить налог НДС и сделать прогрессивный налог на прибыль ? Сначала 0%, потом 1% и т.д. нечего маленьких душить они итак выживают, и не важно что это ларек с шавухой или 2 человека в гаражах сделали ИТ Стартап

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Мурад Муртазалиев

Мы же не какая-то там нищая омерика. Наши люди спокойно потянут до 80% налогов. И будут жить. Так что не надо вот это самое.

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Roman Kotov

Но чито поделать? Нельзя постоянно раскидываться деньгами, весь мир в недоумении уже, может пора и скромность продемонстрировать?!

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Мурад Муртазалиев

Не время сейчас товарищ, кругом враги и шпионы. На Кучеру была надежда, и тот с гнильцой оказался, пачпорт омерикосовский ребенку сделал. Поэтому по всей строгости. Отдыхать потом будем. Сейчас сплотиться надо вокруг лидера.

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Роман Ростовский

Да мы и так... Уже.
Все как один.

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Весенний кран

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.

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Mikhail Che

это когда фискальные органы будут так контролировать денежные потоки, что хер спрячешь
а сейчас внезапно окажется, что все крупные IT компании сугубо убыточные

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Слегка Придурковатый

Неаккуратно, без злого умысла, назвался айти-специалистом?
Получай, паскуда, в лицо буржуйское от православного пролетария!
Дыщ!

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Мурад Муртазалиев

Ну да,а то ишь чего, на калькуляторе считать умеет, уже ойтишник.

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Вадим Д.

Всё понятно, всем нужна поддержка и ИТ отрасль крайне важна, к тому же я сам из ИТ, но... Не зажрались ли эти представители?
И так ведь всё на свете предоставили: живи, работай да радуйся. Ан нет.

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Andrey Zykov

Проблема в том, что IT бизнесы достаточно мобильны и вынуждены конкурировать со всем миром, поэтому, если они видят возможность платить меньше налогов, как это делают конкуренты в других странах, они будут этой возможностью пользоваться. Если им такую возможность даст Россия, они будут меньше переезжать. Тут простая математика.

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Gollut

Не настолько они мобильны. Те, кто работают на Россию, если просто возьмут и уедут, станут одной из тысяч подобных компаний, там рынок гораздо насыщеннее, потому что глобальный. Если бы у них был какой-то глобальный продукт, они бы в России не сидели, а аутсорса везде полно.
В России с 2022, они как раз не должны конкурировать со всем миром (ну, во многих областях, по крайней мере).
Так что довольно пустой шантаж, те, кто могли, уже уехали. Выживаемость компании с нуля в Грузии будет меньше, чем с любыми налогами на довольно пустом рос. рынке

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Clovis

А как это работает? Какие деньги будут оседать в нашем государстве если налогов компании платить не будут? Подозреваю, что потраченное сотрудниками этих компаний на территории нашей страны капля в море от тех денег что могли бы идти в бюджет в виде налогов.

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Рики Сайферт

Как раз наоборот. НДС это больше трети доходов бюджета (36.5%), он обгоняет даже знаменитые нефтегазовые доходы.

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Clovis

Ну мы же говорим не про глобальные доходы, а конкретной отрасли. Хорошо, не капля в море, но налоговая часть вряд ли там копеечная была бы.

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Случайные фотографии

Зп сотрудников будет тратится здесь?

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Clovis

Ну я не стал душить на столько. Я тоже думаю, что многие с удовольствием будут тратить бОльшую часть денег гдето на отдыхе очередном.

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Hums.ru
к тому же я сам из ИТ

Я тоже из ИТ. Но видимо мы из разных ИТ с вами
Что предоставили то? Гнилую ипотеку где вместе с аккредитацией компании на куй идет и заемщик и платит потом дикий процент по ней?
А про налог ну такое дело, с одной стороны жирно платить 3 весто 20, а потом еще и страховые 7.8 вместо 14. Но с другой стороны это помогало хоть как-то поднимать ЗП и развивать рынок. А сейчас все идет в очко. Одно большое очко

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Джакомо Риззолатти

Вадим Зеланд, ты ли это

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Вадим Д.

Бог с тобой. Это не я (-:

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J K

Вах. Оказывается уезжают из-за налогов🙀
Я наивный, думал из-за войны и режима)

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Костя Жажиев

А типо остальной бизнес прибыльнее ? Раз платят налоги .

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Andrey Zykov

Остальной бизнес не так просто перевезти в более выгодную страну

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You don't fuckig care

Опять этот глупый шантаж,мол,IT-компании и айтишники могут уезжать из страны. Пусть едут и работают там,где налоги платят. Остальные отрасли,что гораздо прибыльнее,чем разработка ПО прочее? То есть,как платить астрономические ЗП-деньги есть,а как налоги-дак нет? Вам не кажется,что создаётся некий диссонанс?

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Мурад Муртазалиев

Да на самом деле, все проще. Все прекрасно понимают, что просить можно хоть девственниц 18 летних каждый вторник. Дадут какую-то фигню, как обычно, типо отсрочка от армии, если у тебя 5 детей, 7 собак, 3 хомяка на иждевении. Вот и просят по максибету, а вдруг хоть что-то

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Франциск Ландау

Дело полностью в мобильности айти компании. Завод переехать не может,адвокатская не может и т.д.

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Случайные фотографии

Может и завод. Вон куча компаний просто впарили свои заводы рф и уехали.

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Eddie II

Так с астрономических ЗП тоже налоги платятся, в то время как остальные отрасли часто платят своим сотрудникам серые зарплаты, с которых налогов и взносов в разнообразные фонды уплачивается 0 руб 00 коп.

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Дмитрий Фукс

Ага мля размечтались Кон-Чен-Ый не даст такой роскоши.

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ААА

И при отсутствии прибыли, выделять ее с бюджета... Полагаю сейчас может много возникнуть псевдо IT компаний...

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Lucky_d

Ахах их уже достаточно, ты думал это для реальных? Для карманных конечно.

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Лев Сергеев

зажрались, надо налоги 30-40% как в штатах, тем более сейчас трудное время

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Мурад Муртазалиев

И это только НДФЛ...

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Mikhail Che

в штатах самые богатые вообще налоги не платят

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Stanislav Lem

И нулевой доход.

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Иван

А кто в налогах разбирается?
Вот есть прибыль предприятия, лежит она на счету в банке. Пускай налог на прибыль 0%. Там ведь если мы платим учредителям дивиденды, то все равно НДФЛ 13% доход физлица до 5 млн руб, 15% доход физлица более 5 млн руб. Верно?
Совсем без налогов никак, ну разве если мы новый сервер купим. И то формально заплатим НДС.

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Сергей С.

ИП на патенте закажите разработку ПО :)

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MMT

к халяве быстро привыкаешь

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Tatiana

хм...

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Вячеслав Грачунов
избежать оттока фирм в страны «с более комфортным налоговым режимом»

Слово "налоговым" лишнее

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oleg Dista

А смысл всей этой системы мотивации. Компании что работают на мир - релоцировались. Компании, что работают на рынок РФ никуда не денутся.

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Александр Голубев

А бабосиков срубить?

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Hums.ru

Когда на жрачку только станет хватать и эти уедут

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