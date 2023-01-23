ИТ-компании попросили Минцифры навсегда сохранить нулевой налог на прибыль Статьи редакции
Или оставить его на уровне 3% вместо 20%, чтобы избежать оттока фирм в страны «с более комфортным налоговым режимом».
- Крупнейшие российские ассоциации разработчиков программного обеспечения обсудили с заместителем главы Минцифры Максимом Паршиным продление льготной ставки налога на прибыль для аккредитованных ИТ-компаний. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источники в правительстве и представителей ассоциаций.
- С 2020 года налог на прибыль для ИТ-компаний снизился с 20% до 3%, с 2022 до 2024 года действует нулевая ставка. Ограничение срока действия льготной ставки «создаёт неопределенность для многих компаний в сегменте», объяснил позицию во время совещания исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин. Окончательное решение по налоговой ставке пока не принято.
- Возращение налоговой ставки может «подтолкнуть ИТ-компании к переезду в страны с более комфортным налоговым режимом — Грузию, Армению или ОАЭ», предупредил председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Другие участники совещания считают, что повышение налогов может привести к сокращениям в компаниях, снижению инвестиций в новые разработки и развитие продуктов.
- В августе 2022 года источники «Ъ» рассказали, что Минцифры запланировало создать совет для «чистки реестра ИТ-компаний». А в октябре правительство утвердило новые критерии для аккредитации, главное условие — получение минимум 30% выручки от ИТ.
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Ноль айтишников, ноль налогов
Э, а как же я?
Ты - Сергей.
Сегодня все мы немножечко Сергей.
Ты, Я, Мы - Сергеи!
А не проще вообще отменить налог НДС и сделать прогрессивный налог на прибыль ? Сначала 0%, потом 1% и т.д. нечего маленьких душить они итак выживают, и не важно что это ларек с шавухой или 2 человека в гаражах сделали ИТ Стартап
Мы же не какая-то там нищая омерика. Наши люди спокойно потянут до 80% налогов. И будут жить. Так что не надо вот это самое.
Но чито поделать? Нельзя постоянно раскидываться деньгами, весь мир в недоумении уже, может пора и скромность продемонстрировать?!
Не время сейчас товарищ, кругом враги и шпионы. На Кучеру была надежда, и тот с гнильцой оказался, пачпорт омерикосовский ребенку сделал. Поэтому по всей строгости. Отдыхать потом будем. Сейчас сплотиться надо вокруг лидера.
Да мы и так... Уже.
Все как один.
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
это когда фискальные органы будут так контролировать денежные потоки, что хер спрячешь
а сейчас внезапно окажется, что все крупные IT компании сугубо убыточные
Неаккуратно, без злого умысла, назвался айти-специалистом?
Получай, паскуда, в лицо буржуйское от православного пролетария!
Дыщ!
Ну да,а то ишь чего, на калькуляторе считать умеет, уже ойтишник.
Всё понятно, всем нужна поддержка и ИТ отрасль крайне важна, к тому же я сам из ИТ, но... Не зажрались ли эти представители?
И так ведь всё на свете предоставили: живи, работай да радуйся. Ан нет.
Проблема в том, что IT бизнесы достаточно мобильны и вынуждены конкурировать со всем миром, поэтому, если они видят возможность платить меньше налогов, как это делают конкуренты в других странах, они будут этой возможностью пользоваться. Если им такую возможность даст Россия, они будут меньше переезжать. Тут простая математика.
Не настолько они мобильны. Те, кто работают на Россию, если просто возьмут и уедут, станут одной из тысяч подобных компаний, там рынок гораздо насыщеннее, потому что глобальный. Если бы у них был какой-то глобальный продукт, они бы в России не сидели, а аутсорса везде полно.
В России с 2022, они как раз не должны конкурировать со всем миром (ну, во многих областях, по крайней мере).
Так что довольно пустой шантаж, те, кто могли, уже уехали. Выживаемость компании с нуля в Грузии будет меньше, чем с любыми налогами на довольно пустом рос. рынке
А как это работает? Какие деньги будут оседать в нашем государстве если налогов компании платить не будут? Подозреваю, что потраченное сотрудниками этих компаний на территории нашей страны капля в море от тех денег что могли бы идти в бюджет в виде налогов.
Как раз наоборот. НДС это больше трети доходов бюджета (36.5%), он обгоняет даже знаменитые нефтегазовые доходы.
Ну мы же говорим не про глобальные доходы, а конкретной отрасли. Хорошо, не капля в море, но налоговая часть вряд ли там копеечная была бы.
Зп сотрудников будет тратится здесь?
Ну я не стал душить на столько. Я тоже думаю, что многие с удовольствием будут тратить бОльшую часть денег гдето на отдыхе очередном.
Я тоже из ИТ. Но видимо мы из разных ИТ с вами
Что предоставили то? Гнилую ипотеку где вместе с аккредитацией компании на куй идет и заемщик и платит потом дикий процент по ней?
А про налог ну такое дело, с одной стороны жирно платить 3 весто 20, а потом еще и страховые 7.8 вместо 14. Но с другой стороны это помогало хоть как-то поднимать ЗП и развивать рынок. А сейчас все идет в очко. Одно большое очко
Вадим Зеланд, ты ли это
Бог с тобой. Это не я (-:
Вах. Оказывается уезжают из-за налогов🙀
Я наивный, думал из-за войны и режима)
А типо остальной бизнес прибыльнее ? Раз платят налоги .
Остальной бизнес не так просто перевезти в более выгодную страну
Опять этот глупый шантаж,мол,IT-компании и айтишники могут уезжать из страны. Пусть едут и работают там,где налоги платят. Остальные отрасли,что гораздо прибыльнее,чем разработка ПО прочее? То есть,как платить астрономические ЗП-деньги есть,а как налоги-дак нет? Вам не кажется,что создаётся некий диссонанс?
Да на самом деле, все проще. Все прекрасно понимают, что просить можно хоть девственниц 18 летних каждый вторник. Дадут какую-то фигню, как обычно, типо отсрочка от армии, если у тебя 5 детей, 7 собак, 3 хомяка на иждевении. Вот и просят по максибету, а вдруг хоть что-то
Дело полностью в мобильности айти компании. Завод переехать не может,адвокатская не может и т.д.
Может и завод. Вон куча компаний просто впарили свои заводы рф и уехали.
Так с астрономических ЗП тоже налоги платятся, в то время как остальные отрасли часто платят своим сотрудникам серые зарплаты, с которых налогов и взносов в разнообразные фонды уплачивается 0 руб 00 коп.
Ага мля размечтались Кон-Чен-Ый не даст такой роскоши.
И при отсутствии прибыли, выделять ее с бюджета... Полагаю сейчас может много возникнуть псевдо IT компаний...
Ахах их уже достаточно, ты думал это для реальных? Для карманных конечно.
зажрались, надо налоги 30-40% как в штатах, тем более сейчас трудное время
И это только НДФЛ...
в штатах самые богатые вообще налоги не платят
И нулевой доход.
А кто в налогах разбирается?
Вот есть прибыль предприятия, лежит она на счету в банке. Пускай налог на прибыль 0%. Там ведь если мы платим учредителям дивиденды, то все равно НДФЛ 13% доход физлица до 5 млн руб, 15% доход физлица более 5 млн руб. Верно?
Совсем без налогов никак, ну разве если мы новый сервер купим. И то формально заплатим НДС.
ИП на патенте закажите разработку ПО :)
к халяве быстро привыкаешь
хм...
Слово "налоговым" лишнее
А смысл всей этой системы мотивации. Компании что работают на мир - релоцировались. Компании, что работают на рынок РФ никуда не денутся.
А бабосиков срубить?
Когда на жрачку только станет хватать и эти уедут