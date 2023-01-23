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Финансы
Полина Лааксо

«Альфа-банк» выпустил стикер для бесконтактной оплаты покупок Статьи редакции

Его можно получить через несколько дней после заказа.

6404 просмотров
  • Стикер работает как отдельная дебетовая карта системы «Мир», поэтому заказать её могут и действующие клиенты банка, и новые. Оформить заявку можно на сайте и в приложении. Во втором случае нужно перейти в раздел «Витрина», нажать на свою карту и выбрать «Платёжный стикер».
  • При использовании наклейки владельцы будут получать до 2% кешбэка со всех покупок и до 33% у партнёров банка и смогут снимать и переводить деньги со счёта без комиссии в банкоматах, которые поддерживают бесконтактный способ авторизации. Полные условия тарифа — здесь.
  • Первые 10 тысяч человек получат стикер бесплатно. Остальные тоже смогут выпустить его бесплатно, но первый год обслуживания обойдётся им в 590 рублей. Со второго года оно бесплатное для всех.
  • Заказать доставку наклейки можно на любой удобный адрес: его привезут в нужное отделение банка или на дом курьером. Скорость доставки займёт от одного до трёх дней в зависимости от региона, рассказали vc.ru в пресс-службе.
  • Компания также предупредила, что на момент публикации банк получает слишком много заявок, из-за чего заказ наклейки может быть временно недоступен. Техподдержка уже работает над исправлениями и советует в случае ошибки попробовать заказать стикер чуть позже.
  • Уже полученный стикер нужно будет отломить или отрезать ножницами по линии сгиба. Банк советует размещать его в нижней части телефона или чехла, чтобы чип самого смартфона не мешал работе чипа в карте.
  • Если при оплате наклейкой с помощью iPhone на экране устройства появляются карты, которые до этого были добавлены в Wallet, лучше удалить их из памяти приложения.
  • Для безопасности платежей можно установить обязательный ввод PIN-кода при операциях. В случае утери наклейки или телефона с ней можно будет заблокировать её как обычную карту — в приложении, на сайте или через колл-центр.
  • В декабре 2022 года платёжный стикер Tinkoff Pay представил банк «Тинькофф», но получить его пока нельзя: компания тестирует его среди сотрудников и лишь принимает предварительные заявки от клиентов.
  • О планах выпустить наклейку говорил в декабре и «Сбер». 23 января 2023 года он добавил, что в феврале запустит тестирование технологии на 100 тысячах клиентов, однако деталей не раскрыл.

#новость #applepay #альфабанк

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163 комментария
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 Paul Patlakh

В чем проблема сделать просто черный с небольшой буквой А? Кто-то вообще видел, как люди украшают свои телефоны стикерами? Видимо дизайнеры банков живут в мире, где люди любят обклеивать айфоны стикерами.

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Вадим Д.

Они чипы ковыряют, некогда им.

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2 комментария
Марина Крылова

ну это уже вкусовщина, по мне так котик прекрасен, лучше чем таскать логотип банка на телефоне

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2 комментария
Альфа-Банк

Сейчас можно заказать стикер с котиком, но скоро будут и другие дизайны 😉

Помимо телефона, стикер можно наклеить на чехол или положить под него — как удобнее)

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1 комментарий
Восточный блик

Не, ну вообще то в Азии супер популярная штука. Покупают пустой чехол и миллион стикерпаков к нему.
Другое дело, что у наших банкиров эти стикеры какие-то уибещные, да еще и брендированные

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4 комментария
Многие Влад

Да дофига таких, вы чего ) сколько вам лет?)

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2 комментария
ilia

"Кто-то вообще видел, как люди украшают свои телефоны стикерами?"

Видел что украшают непрактичными чехлами типа "с ушками") Ну и ноуты зачем-то украшают же наклейками непонятно зачем, чем телефоны "хуже"?

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2 комментария
Алексей Шаров

Я видел, что стикерами украшают не только телефоны, но ноуты. Кто-то даже полки в комнатах украшает или шкафы)

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кринге

Наверное все же сделают, но чуть позже 🤷‍♂️

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Верховный Спецоператор

На стикер можно наклеить любой другой стикер. Хоть черный, хоть с сердечками. Внезапно.

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Вадим Д.

Весь оклеен стикерами, абсолютно весь.
Обычный россиянин где-то в мире есть.

Скоро увидим разноцветные гирлянды у особо "продвинутых".

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Павел Иванов

А RGB-подсветку добавят?

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4 комментария
Вадим Д.
«Сбер» ... добавил, что в феврале запустит тестирование технологии на 100 000 клиентов, однако деталей не раскрыл

Опыты на клиентах? Стикер-импланты вшивать будут.

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Сергей С.

Причем сзади

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2 комментария
nanochat.ru

NFC - пыль над городом с вертолёта кидать, ска, дон.

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Костя Маслов

Ну в отличии от Тинька и Сбера получилось реально оформить, у тех пока только картиночки )

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Dmitriy Islamov

С Тинькофф вдохновились?

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Альфа-Банк

А запустились первыми. Скоро ещё и новые дизайны покажем 😎

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5 комментариев
Борис Макаров

у Тинькофф дальше разговоров не пошло, а у Альфы можно сразу оформить

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2 комментария
Владимир Покуц

Но опередили видимо. Плюс дизайна завезли

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Paul Patlakh

"Уже полученный стикер нужно будет отломить или отрезать ножницами по линии сгиба." - именно этого ждут владельцы айфонов, наклеить что-то вырезанное ножницами.

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Альфа-Банк

Чтобы точно было красиво, наш сотрудник поможет. Так что эстетически всё будет хорошо, как любят владельцы айфонов 🙂

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виктор сикрит
В декабре 2022 года платёжный стикер Tinkoff Pay представил банк «Тинькофф», но получить его пока нельзя

Лица маркетологов тинька представили?

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кринге

Пока хз нужно ли мне это, но стикерочки выглядят неплохо

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Альфа-Банк

Нам тоже нравятся 🐱

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Настя Савельева

Согласна, приятный дизайн. Но не для любителей минимализма возможно)

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Alexey Arhipov

Альфа, вы молодцы! Оплата телефоном с, по сути, картой приклеенной к чехлу. Аплодирую Вам стоя. Это новшество, аналоговнет! Для сравнению, белорусский МТБанк ещё 4 года назад предлагал кольца для оплаты с помощью NFC, вот это интереснее, различные дизайны колец там, а не карту к телефону клеить.
Куда катится российская действительность, если откат восприниматься начинает как прогресс???

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Полина Лааксо
Автор

не хочу обсуждать прогрессивность вынужденных решений, но сравнивать кольцо и наклейку как-то нехорошо. кольцо — нательный аксессуар, который может не подходить по стилю и доставлять физический дискомфорт. стикер же спрятал под кейс (или вообще приклеил его на внутреннюю спинку кейса, чтобы мобилку не портить) — и пошел

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1 комментарий
SG

У альфы такие кольца еще в 2018 были, лично я лучше стикер приклею, чем кольцо буду носить

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unknown

Кольца надеюсь эрекционные?

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1 комментарий
Альфа-Банк

Ничего не имеем против колец) Но, как уже отметили в комментариях — не каждому человеку комфортно носить его постоянно. А без телефона сейчас никуда 👌

Скоро покажем и новые дизайны стикеров 🙂

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Контрольный шар

Ударим советским стикером по буржуйскому эплпэю 🙈

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Роман Ростовский

Андроид + МИР пэй.
Не блогодарите.
Знаю, что помог.

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Мимо проходивший

Эмиграция – и все прелести жизни вновь доступны.
Не благодарите.
Знаю, что помог.

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1 комментарий
Альфа-Банк

Есть ещё айфоны 😉

Сейчас нет возможности платить Apple Pay, поэтому стикер будет удобной альтернативой

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Илья Самойлов

Вариант со стикерами кажется самым норм аналогом бесконтактной оплаты. Навязанный с qr вообще не катит и не кажется даже аналогом. А так грац альфа, опередили других.

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Alex

А чем обычный мир пей не аналог?

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6 комментариев
Альфа-Банк

Спасибо, что оценили ❤️

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Артём Прокопенко

QR-код норм, проблема, что он есть в одном из десяти мест, где нужно что-то оплачивать.

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DpaHuk

Гениальный совет удалить карты из Wallet. После их удаления Wallet перестанет открываться по двойному нажатию боковой кнопки.

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Alex R

Не проще картой платить? Что за бред прислонять телефон типа как обезьяна подражать цивилизованным людям из за границы у которых работает apple pay?

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Роман Ростовский

Причем эти "цивилизованные люди" в массе своей или вообще не могут платить телефоном или существенно отстают от России в этом вопросе.
Попробуйте в Америке расплатиться в небольшом магазине бесконтактно картой.
Поржем с Вас всей Алабамой.

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3 комментария
Salvatore

Без телефона из дома не выйдешь, он всегда с собой, а карту можно и забыть

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Альфа-Банк

Захочется зайти в магазин на прогулке, а карты остались дома — на помощь придёт стикер 👌

Телефон же обычно всегда с собой. Так что здесь скорее вопрос удобства)

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Михаил Стерлин

А что, MirPay не ставится на IOS?

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Игорь Иванов

Нет. У айфонов закрытый NFC, соответственно можно использовать только Apple Pay.

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1 комментарий
Михаил Яценко

Жалко экологию. Век цифровых технологий не помогает.

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Альфа-Банк

Заботимся об экологии, принимаем старые карты на переработку.
А стикер прослужит долго — до 7 лет 🙌

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Федор Русаков

Я два раза в кафе оказывался в ситуации, когда телефон под рукой, карта в кошельке, а кошелек дома. Для таких как я - стикер реально выход. Похода Альфа станет опять основным моим банком

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Альфа-Банк

Мы тоже 😔
Понимаем это досадное чувство, когда покупку нужно сделать сейчас, а карты остались дома

Стикер в таких случаях будет отличным выходом. Спасибо, что оценили ❤️

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Данил Соколовский

Хорошая идея! NFC же не практично 😂

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Альфа-Банк

Стикер будет полезен для клиентов с айфонами, так как сейчас нет возможности платить Apple Pay.

Плюс это удобная альтернатива обычной карте — те же преимущества, только в компактном формате 🙌

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4 комментария
Игорь Иванов

Быстро они за Тиньком подтянулись и получается стали первыми. Интересно, когда Сбер разродится стикерами.

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виктор сикрит

Тинек спит, жду с декабря) Видимо даже Сбер раньше подтянется

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3 комментария
Kit Ynut

Все же в курсе, что можно было всегда просто карту мир заказать, вырезать из нее чип и положить в чехол телефона

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Илья Чирков

Ага, разрезав тем самым антенну и сломав бесконтактную оплату. Гениально.

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2 комментария
Альфа-Банк

Лучше всё же воспользоваться специально придуманной для бесконтактной оплаты вещью. Карты резать не советуем 😅

К тому же, стикер можно безопасно и красиво приклеить на телефон. А позже отклеить, если понадобится 🙌

Под чехол тоже ляжет удобно и не будет мешать.

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Тигран Круглов

Круто 👍

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Альфа-Банк

❤️

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predstory

Они сами не знают там в банке, 10к стикеров бесплатно, или 5к как мне ответил оператор.

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Альфа-Банк

Тут всё просто: на старте давали 5000 бесплатных, сейчас сделали 10 000 ✌️

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2 комментария
Наталья Тегетаева

Интересно под чехол он поместится? Сама идея очень нравится, хочу пользоваться стикером, но не хочу расставаться с любимым чехлом.

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Альфа-Банк

Если под чехол помещается карта, то стикер точно поместится — с чехлом можно не расставаться 🙂

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Дмитрий Алекперов

А ведь первыми это запустили в банке Авангард стопицолет назад

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Anton Sadarov

Да-да, жаль никто не знает, что это за банк 😀

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3 комментария
Гора Жора

Авангард так старался быть первым, что забыл сделать хоть сколько-нибудь юзабельное мобильное приложение ) а по факту стопицот лет назад эта фича была просто не нужна, так как у всех пей работал. Теперь актуально, Альфа на моей памяти первая выпустила реальные стикеры для клиентов в тот момент, когда они нужны

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1 комментарий
Andrey Dmitriev

А со сбером* такие есть?

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ААА

Вот это технологии... Прорыв... Космос...

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Александр

Это что то на айфонном?

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Эдгар

кто-нибудь может пояснить что это такое, как им пользоваться и нужно ли за него платить..!??

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Настя Савельева

Наклейка на телефон. По сути это как дополнительная карта. Платить не надо, у них бесплатное обслуживание

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lakoros

Это дополнительная дебетовая карта. бесплатная. (выпуск для первых пользователей бесплатный) Чип из карты, просто вставили в объёмную наклейку. Можно платить как обычной картой, подносим к терминалу вводим пин, готово. Только эта карта приклеена к телефону для удобства. (можно было и раньше карты под чехол подкладывать)

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1 комментарий
Альфа-Банк

Стикер — это миниатюра обычной пластиковой карты.

Туда встроен NFC-чип, так что достаточно приклеить стикер на телефон или чехол и можно платить как раньше 👌

Первые 10 000 стикеров отдаём бесплатно, остальные — по 590 ₽. Заказать можно в нашем приложении и вот здесь: https://alfabank.ru/lp/retail/dc/nfc/

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у нас отмена

А вот интересно, просто как еще одну карту можно будет таскать? и оплачивать этой штукой, не приклеивая на телефон - уж и правда не хочется портить ни заднюю панель, ни чехол. А на саму карту приклеить на вариант, там банкомат ее не примет наверное

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lakoros

Нет никакой разницы куда её наклеить. это просто доп карты в форме наклейки.

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Альфа-Банк

Стикер можно клеить не только на телефон. А можно вообще не клеить — если так удобнее 🙂

Другие можно не брать. Даже если нужно снять деньги в банкомате, стикер справится по бесконтакту.

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Anton Sadarov

Погнали 🏄‍♂️

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Alexander Bobylev

Жаль, что только МИР. У меня Mir Pay есть, поэтому мимо.
Вот если бы этот стикер можно было привязывать к любому счёту в банке (что дебетовому, что кредитному), и добавить туда свой QR-код (с данными счёта для оплаты/перевода, или с данными визитки), то это было бы куда полезнее.

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Альфа-Банк

Стикер удобен для тех, у кого айфон.
Он будет привязан к вашему текущему счету. А если нужно — можно перепривязывать между счетами, кроме кредитного 👀

Это такая же карта, вам будут доступны все преимущества: кэшбэк, бесплатные переводы и платежи, снятие наличных без комиссии.

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Bertovich

только непонятно, почему заставляют новую карту открывать с этим стикером? Почему нельзя привязать к существующей? =\

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Комментарий удален модератором

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Tee Shark

Потому что стикер и есть новая карта, наверное.

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Альфа-Банк

Справедливый вопрос 👍
Пока стикер выпускается как новая карта, но понимаем, что хотелось бы выпускать его в существующей. Подумаем над этим. Если что-то изменится, обязательно расскажем.

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Minimalist

Несмотря на все сложности с использованием айфонов в России, желающих их купить сейчас наверное не уменьшается. Чудеса. Вообще это конечно смешно (и грустно)... наклейте вы свои обычные карты и будет то же самое и бесплатно.

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Альфа-Банк

Стикер на телефоне, как ни крути, всё же будет выглядеть красивее и компактнее 🙌

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Tema Krukovets

Так этот стикер, по сути = новая карта?
Платежка только МИР. МИР Суприм не выпустить?

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Mike Amirov

даже если вы отключили геолокацию на смарте, вас все равно найдут

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Научный микроскоп

стикерам подобынм сто лет в обеж уже, еще до апплвалет когда только появлятся стал авангард выпускал в миниформате такие карты на телефон клеить

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Alexander Radchenko

Я так понимаю если сам обрежу свою бесконтактную карту вокруг чипа и антенны то будет тоже самое? Или там антенна на всю карту?

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Alex R

На всю карту антенна. Если хоть малый кусочек карты отломать, то уже не работает.

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Альфа-Банк

Да, будут проблемы с работоспособностью карты, но дело даже не в этом.

Стикер специально придуман для бесконтактной оплаты — его можно безопасно приклеить на телефон или чехол. И отклеить, если понадобится.

Да и выглядеть будет красивее, чем обрезанная карта 😊

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Лена Головач

А помните, мы еще год назад просто телефон прикладывали для оплаты. Даже не верится

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Righteous Hippie

А зачем эти некрасивые стикеры, портящие внешний вид?
Я считаю, что проблема именно в политике Apple. Ну ничего, с портом Type-C их прогнули, скоро установку приложений из сторонних источников разрешат, в процессе вроде. Ещё может через год их прогнут с разрешением стороннего платёжного сервиса для бесконтактной оплаты, вот тогда можно рассмотреть iPhone к покупке.

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Sergeant Ding

Я правильно понимаю, что никаких подтверждений для операции не нужно и любой человек, удачно прижавшийся со считывателем «продаст» мне что-нибудь ненужное?

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Tee Shark

ПИН код же. Для подверженных близкому контакту нужно ставить.

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1 комментарий
Инженер-душнила

просто клеишь карту на двусторонний скотч к чехлу своего телефона. можно изнутри. и выход из дома ты не забудешь ее. не благодарите

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Пружинный ревербератор

Не понимаю в чем поинт для клиента (для банка-то понятно). Фактически еще одна карта, просто в форме наклейки. Я так же могу свою обычную карту под чехол запихнуть, например.

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Sergeant Ding

Мне непонятно в чём поинт вообще всего происходящего

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Герман Блант

ммм херота

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Слегка Придурковатый

Платные стикеры. Совсем уже ебанулись там все штоле.

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Альфа-Банк

Первые 10 000 стикеров бесплатны 🙌
Потом будем брать комиссию, но спишем только 1 раз.

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3 комментария
Андрей Вечерний

Здесь постарался прекрасный

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Альфа-Банк

Оформление — дело вкуса, но нам очень нравятся котики 🐱
Скоро покажем и другие дизайны)

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Роман Быков

Отдыхал я значит как то на АФП в 2016, так вот там были браслеты в который вставлен небольшой кусок пластика с чипом (что и служило оплатой)...
Прошло 7 лет и к этому чипу добавили двухсторонний скотч (наклейку) и типо дизайн нарисовали...Обозвали стикер для оплаты)

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Случайные фотографии

Там вряд-ли вам оформили дебитовую карту, скорее был номер своего чипа привязан к базе гостей.

А тут чип от карты и база от карты. Скотч да скотч инновация.

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