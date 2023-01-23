«Альфа-банк» выпустил стикер для бесконтактной оплаты покупок Статьи редакции
Его можно получить через несколько дней после заказа.
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- Стикер работает как отдельная дебетовая карта системы «Мир», поэтому заказать её могут и действующие клиенты банка, и новые. Оформить заявку можно на сайте и в приложении. Во втором случае нужно перейти в раздел «Витрина», нажать на свою карту и выбрать «Платёжный стикер».
- При использовании наклейки владельцы будут получать до 2% кешбэка со всех покупок и до 33% у партнёров банка и смогут снимать и переводить деньги со счёта без комиссии в банкоматах, которые поддерживают бесконтактный способ авторизации. Полные условия тарифа — здесь.
- Первые 10 тысяч человек получат стикер бесплатно. Остальные тоже смогут выпустить его бесплатно, но первый год обслуживания обойдётся им в 590 рублей. Со второго года оно бесплатное для всех.
- Заказать доставку наклейки можно на любой удобный адрес: его привезут в нужное отделение банка или на дом курьером. Скорость доставки займёт от одного до трёх дней в зависимости от региона, рассказали vc.ru в пресс-службе.
- Компания также предупредила, что на момент публикации банк получает слишком много заявок, из-за чего заказ наклейки может быть временно недоступен. Техподдержка уже работает над исправлениями и советует в случае ошибки попробовать заказать стикер чуть позже.
- Уже полученный стикер нужно будет отломить или отрезать ножницами по линии сгиба. Банк советует размещать его в нижней части телефона или чехла, чтобы чип самого смартфона не мешал работе чипа в карте.
- Если при оплате наклейкой с помощью iPhone на экране устройства появляются карты, которые до этого были добавлены в Wallet, лучше удалить их из памяти приложения.
- Для безопасности платежей можно установить обязательный ввод PIN-кода при операциях. В случае утери наклейки или телефона с ней можно будет заблокировать её как обычную карту — в приложении, на сайте или через колл-центр.
- В декабре 2022 года платёжный стикер Tinkoff Pay представил банк «Тинькофф», но получить его пока нельзя: компания тестирует его среди сотрудников и лишь принимает предварительные заявки от клиентов.
- О планах выпустить наклейку говорил в декабре и «Сбер». 23 января 2023 года он добавил, что в феврале запустит тестирование технологии на 100 тысячах клиентов, однако деталей не раскрыл.
В чем проблема сделать просто черный с небольшой буквой А? Кто-то вообще видел, как люди украшают свои телефоны стикерами? Видимо дизайнеры банков живут в мире, где люди любят обклеивать айфоны стикерами.
Они чипы ковыряют, некогда им.
ну это уже вкусовщина, по мне так котик прекрасен, лучше чем таскать логотип банка на телефоне
Сейчас можно заказать стикер с котиком, но скоро будут и другие дизайны 😉
Помимо телефона, стикер можно наклеить на чехол или положить под него — как удобнее)
Не, ну вообще то в Азии супер популярная штука. Покупают пустой чехол и миллион стикерпаков к нему.
Другое дело, что у наших банкиров эти стикеры какие-то уибещные, да еще и брендированные
Да дофига таких, вы чего ) сколько вам лет?)
"Кто-то вообще видел, как люди украшают свои телефоны стикерами?"
Видел что украшают непрактичными чехлами типа "с ушками") Ну и ноуты зачем-то украшают же наклейками непонятно зачем, чем телефоны "хуже"?
Я видел, что стикерами украшают не только телефоны, но ноуты. Кто-то даже полки в комнатах украшает или шкафы)
Наверное все же сделают, но чуть позже 🤷♂️
На стикер можно наклеить любой другой стикер. Хоть черный, хоть с сердечками. Внезапно.
Весь оклеен стикерами, абсолютно весь.
Обычный россиянин где-то в мире есть.
Скоро увидим разноцветные гирлянды у особо "продвинутых".
А RGB-подсветку добавят?
Опыты на клиентах? Стикер-импланты вшивать будут.
Причем сзади
NFC - пыль над городом с вертолёта кидать, ска, дон.
Ну в отличии от Тинька и Сбера получилось реально оформить, у тех пока только картиночки )
С Тинькофф вдохновились?
А запустились первыми. Скоро ещё и новые дизайны покажем 😎
у Тинькофф дальше разговоров не пошло, а у Альфы можно сразу оформить
Но опередили видимо. Плюс дизайна завезли
"Уже полученный стикер нужно будет отломить или отрезать ножницами по линии сгиба." - именно этого ждут владельцы айфонов, наклеить что-то вырезанное ножницами.
Чтобы точно было красиво, наш сотрудник поможет. Так что эстетически всё будет хорошо, как любят владельцы айфонов 🙂
Лица маркетологов тинька представили?
Пока хз нужно ли мне это, но стикерочки выглядят неплохо
Нам тоже нравятся 🐱
Согласна, приятный дизайн. Но не для любителей минимализма возможно)
Альфа, вы молодцы! Оплата телефоном с, по сути, картой приклеенной к чехлу. Аплодирую Вам стоя. Это новшество, аналоговнет! Для сравнению, белорусский МТБанк ещё 4 года назад предлагал кольца для оплаты с помощью NFC, вот это интереснее, различные дизайны колец там, а не карту к телефону клеить.
Куда катится российская действительность, если откат восприниматься начинает как прогресс???
не хочу обсуждать прогрессивность вынужденных решений, но сравнивать кольцо и наклейку как-то нехорошо. кольцо — нательный аксессуар, который может не подходить по стилю и доставлять физический дискомфорт. стикер же спрятал под кейс (или вообще приклеил его на внутреннюю спинку кейса, чтобы мобилку не портить) — и пошел
У альфы такие кольца еще в 2018 были, лично я лучше стикер приклею, чем кольцо буду носить
Кольца надеюсь эрекционные?
Ничего не имеем против колец) Но, как уже отметили в комментариях — не каждому человеку комфортно носить его постоянно. А без телефона сейчас никуда 👌
Скоро покажем и новые дизайны стикеров 🙂
Ударим советским стикером по буржуйскому эплпэю 🙈
Андроид + МИР пэй.
Не блогодарите.
Знаю, что помог.
Эмиграция – и все прелести жизни вновь доступны.
Не благодарите.
Знаю, что помог.
Есть ещё айфоны 😉
Сейчас нет возможности платить Apple Pay, поэтому стикер будет удобной альтернативой
Вариант со стикерами кажется самым норм аналогом бесконтактной оплаты. Навязанный с qr вообще не катит и не кажется даже аналогом. А так грац альфа, опередили других.
А чем обычный мир пей не аналог?
Спасибо, что оценили ❤️
QR-код норм, проблема, что он есть в одном из десяти мест, где нужно что-то оплачивать.
Гениальный совет удалить карты из Wallet. После их удаления Wallet перестанет открываться по двойному нажатию боковой кнопки.
Не проще картой платить? Что за бред прислонять телефон типа как обезьяна подражать цивилизованным людям из за границы у которых работает apple pay?
Причем эти "цивилизованные люди" в массе своей или вообще не могут платить телефоном или существенно отстают от России в этом вопросе.
Попробуйте в Америке расплатиться в небольшом магазине бесконтактно картой.
Поржем с Вас всей Алабамой.
Без телефона из дома не выйдешь, он всегда с собой, а карту можно и забыть
Захочется зайти в магазин на прогулке, а карты остались дома — на помощь придёт стикер 👌
Телефон же обычно всегда с собой. Так что здесь скорее вопрос удобства)
А что, MirPay не ставится на IOS?
Нет. У айфонов закрытый NFC, соответственно можно использовать только Apple Pay.
Жалко экологию. Век цифровых технологий не помогает.
Заботимся об экологии, принимаем старые карты на переработку.
А стикер прослужит долго — до 7 лет 🙌
Я два раза в кафе оказывался в ситуации, когда телефон под рукой, карта в кошельке, а кошелек дома. Для таких как я - стикер реально выход. Похода Альфа станет опять основным моим банком
Мы тоже 😔
Понимаем это досадное чувство, когда покупку нужно сделать сейчас, а карты остались дома
Стикер в таких случаях будет отличным выходом. Спасибо, что оценили ❤️
Хорошая идея! NFC же не практично 😂
Стикер будет полезен для клиентов с айфонами, так как сейчас нет возможности платить Apple Pay.
Плюс это удобная альтернатива обычной карте — те же преимущества, только в компактном формате 🙌
Быстро они за Тиньком подтянулись и получается стали первыми. Интересно, когда Сбер разродится стикерами.
Тинек спит, жду с декабря) Видимо даже Сбер раньше подтянется
Все же в курсе, что можно было всегда просто карту мир заказать, вырезать из нее чип и положить в чехол телефона
Ага, разрезав тем самым антенну и сломав бесконтактную оплату. Гениально.
Лучше всё же воспользоваться специально придуманной для бесконтактной оплаты вещью. Карты резать не советуем 😅
К тому же, стикер можно безопасно и красиво приклеить на телефон. А позже отклеить, если понадобится 🙌
Под чехол тоже ляжет удобно и не будет мешать.
Круто 👍
❤️
Они сами не знают там в банке, 10к стикеров бесплатно, или 5к как мне ответил оператор.
Тут всё просто: на старте давали 5000 бесплатных, сейчас сделали 10 000 ✌️
Интересно под чехол он поместится? Сама идея очень нравится, хочу пользоваться стикером, но не хочу расставаться с любимым чехлом.
Если под чехол помещается карта, то стикер точно поместится — с чехлом можно не расставаться 🙂
А ведь первыми это запустили в банке Авангард стопицолет назад
Да-да, жаль никто не знает, что это за банк 😀
Авангард так старался быть первым, что забыл сделать хоть сколько-нибудь юзабельное мобильное приложение ) а по факту стопицот лет назад эта фича была просто не нужна, так как у всех пей работал. Теперь актуально, Альфа на моей памяти первая выпустила реальные стикеры для клиентов в тот момент, когда они нужны
А со сбером* такие есть?
Вот это технологии... Прорыв... Космос...
Это что то на айфонном?
кто-нибудь может пояснить что это такое, как им пользоваться и нужно ли за него платить..!??
Наклейка на телефон. По сути это как дополнительная карта. Платить не надо, у них бесплатное обслуживание
Это дополнительная дебетовая карта. бесплатная. (выпуск для первых пользователей бесплатный) Чип из карты, просто вставили в объёмную наклейку. Можно платить как обычной картой, подносим к терминалу вводим пин, готово. Только эта карта приклеена к телефону для удобства. (можно было и раньше карты под чехол подкладывать)
Стикер — это миниатюра обычной пластиковой карты.
Туда встроен NFC-чип, так что достаточно приклеить стикер на телефон или чехол и можно платить как раньше 👌
Первые 10 000 стикеров отдаём бесплатно, остальные — по 590 ₽. Заказать можно в нашем приложении и вот здесь: https://alfabank.ru/lp/retail/dc/nfc/
А вот интересно, просто как еще одну карту можно будет таскать? и оплачивать этой штукой, не приклеивая на телефон - уж и правда не хочется портить ни заднюю панель, ни чехол. А на саму карту приклеить на вариант, там банкомат ее не примет наверное
Нет никакой разницы куда её наклеить. это просто доп карты в форме наклейки.
Стикер можно клеить не только на телефон. А можно вообще не клеить — если так удобнее 🙂
Другие можно не брать. Даже если нужно снять деньги в банкомате, стикер справится по бесконтакту.
Погнали 🏄♂️
Жаль, что только МИР. У меня Mir Pay есть, поэтому мимо.
Вот если бы этот стикер можно было привязывать к любому счёту в банке (что дебетовому, что кредитному), и добавить туда свой QR-код (с данными счёта для оплаты/перевода, или с данными визитки), то это было бы куда полезнее.
Стикер удобен для тех, у кого айфон.
Он будет привязан к вашему текущему счету. А если нужно — можно перепривязывать между счетами, кроме кредитного 👀
Это такая же карта, вам будут доступны все преимущества: кэшбэк, бесплатные переводы и платежи, снятие наличных без комиссии.
только непонятно, почему заставляют новую карту открывать с этим стикером? Почему нельзя привязать к существующей? =\
Комментарий удален модератором
Потому что стикер и есть новая карта, наверное.
Справедливый вопрос 👍
Пока стикер выпускается как новая карта, но понимаем, что хотелось бы выпускать его в существующей. Подумаем над этим. Если что-то изменится, обязательно расскажем.
Несмотря на все сложности с использованием айфонов в России, желающих их купить сейчас наверное не уменьшается. Чудеса. Вообще это конечно смешно (и грустно)... наклейте вы свои обычные карты и будет то же самое и бесплатно.
Стикер на телефоне, как ни крути, всё же будет выглядеть красивее и компактнее 🙌
Так этот стикер, по сути = новая карта?
Платежка только МИР. МИР Суприм не выпустить?
даже если вы отключили геолокацию на смарте, вас все равно найдут
стикерам подобынм сто лет в обеж уже, еще до апплвалет когда только появлятся стал авангард выпускал в миниформате такие карты на телефон клеить
Я так понимаю если сам обрежу свою бесконтактную карту вокруг чипа и антенны то будет тоже самое? Или там антенна на всю карту?
На всю карту антенна. Если хоть малый кусочек карты отломать, то уже не работает.
Да, будут проблемы с работоспособностью карты, но дело даже не в этом.
Стикер специально придуман для бесконтактной оплаты — его можно безопасно приклеить на телефон или чехол. И отклеить, если понадобится.
Да и выглядеть будет красивее, чем обрезанная карта 😊
А помните, мы еще год назад просто телефон прикладывали для оплаты. Даже не верится
А зачем эти некрасивые стикеры, портящие внешний вид?
Я считаю, что проблема именно в политике Apple. Ну ничего, с портом Type-C их прогнули, скоро установку приложений из сторонних источников разрешат, в процессе вроде. Ещё может через год их прогнут с разрешением стороннего платёжного сервиса для бесконтактной оплаты, вот тогда можно рассмотреть iPhone к покупке.
Я правильно понимаю, что никаких подтверждений для операции не нужно и любой человек, удачно прижавшийся со считывателем «продаст» мне что-нибудь ненужное?
ПИН код же. Для подверженных близкому контакту нужно ставить.
просто клеишь карту на двусторонний скотч к чехлу своего телефона. можно изнутри. и выход из дома ты не забудешь ее. не благодарите
Не понимаю в чем поинт для клиента (для банка-то понятно). Фактически еще одна карта, просто в форме наклейки. Я так же могу свою обычную карту под чехол запихнуть, например.
Мне непонятно в чём поинт вообще всего происходящего
ммм херота
Платные стикеры. Совсем уже ебанулись там все штоле.
Первые 10 000 стикеров бесплатны 🙌
Потом будем брать комиссию, но спишем только 1 раз.
Здесь постарался прекрасный
Оформление — дело вкуса, но нам очень нравятся котики 🐱
Скоро покажем и другие дизайны)
Отдыхал я значит как то на АФП в 2016, так вот там были браслеты в который вставлен небольшой кусок пластика с чипом (что и служило оплатой)...
Прошло 7 лет и к этому чипу добавили двухсторонний скотч (наклейку) и типо дизайн нарисовали...Обозвали стикер для оплаты)
Там вряд-ли вам оформили дебитовую карту, скорее был номер своего чипа привязан к базе гостей.
А тут чип от карты и база от карты. Скотч да скотч инновация.