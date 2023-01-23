Фонд Билла Гейтса вложил $12 млн в стартап по производству добавки для корма, снижающей выбросы метана у коров Статьи редакции
Животноводство называют одним из главных факторов глобального потепления.
- Инвестиционный фонд Breakthrough Energy Ventures, основанный Биллом Гейтсом, в начальном раунде финансирования вложил $12 млн в австралийский стартап Rumin8 , пишет Bloomberg. Компания разрабатывает кормовую добавку, которая сокращает выбросы метана у коров.
- Продукт представляет собой гранулы из бороформа — вещества, которое вырабатывается водорослями и фитопланктоном. Добавка позволяет сократить выбросы метана от крупного рогатого скота на 98%, утверждает сооснователь Rumin8 Дэвид Мессина. О сроках её вывода на рынок не сообщается.
- По оценкам ООН, около 32% выбросов в окружающую среду приходится на животноводческую деятельность. В 2021 году исследование Калифорнийского университета показало, что кормление коров морскими водорослями снизило количество выделяемого ими газа на 82%.
- При этом некоторые ученые призывают осторожно использовать корма с содержанием биоформа. А Монреальский протокол по веществам 1997 года причисляет его к химическим продуктам, разрушающим озоновый слой.
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ох уж эти миллиардеры... летают на частных самолетах и плавают на яхтах, чтобы обсудить как бы сократить количество коровьего пердежа в атмосфере...
Это лучше, чем просид времени в комментах ВЦ: ни рабочих мест ни создаете, ни исследованиями не занимаетесь.
тут нужно исследование провести. есть мнение, что протирание штанов в комментариях виси менее токсично для озонового слоя, чем умный дом с умной яхтой Билла Гейтса
Какая разница чё там с озоновым слоем, если тебе умирать в любом случае.
вопрос важности уровня коровьего метана я считаю!
ну а что им только пешком передвигаться и из страны никуда?
на коровах
Нужно изобрести добавку для сокращения метана в пердеже Гейтса.
Вчера зырил кинчик про дом Билла Гатеса площадью 50 тыс скуаре ступней. Говорят, там был реализован такой уровень умного дома, что все остальные умные дома 21 века - полная тухлятина.
а кончик ты не зырил?
Вчера зазырил говорю кинчик.
Зырил кинчик это южный диалект?
Не шарю в диалектах ссаных.
Это что-то на быдло-языке или на фене
Так Гейтсс вроде как яхту себе на водороде строит
супер, то есть еще вред от производства яхты
Сколько миллиардеров, а сколько коров
Фонд Билла Гейтса вложил. Билл Гейтс, прочитав с утра VC.ru и в гневе с утра поехал в офис фонда разобраться в этих распилах. Пока доехал, малообеспеченные черные американцы уже выносили последние мониторы и телевизоры. "Блять ну сколько можно", - подумал Билл Гейтс. Броневой - подумал Штирлиц.
Мы ещё от ковида не отошли, а Гейтс опять за старое. Теперь через говядину будет нас травить чтобы сократить численность населения.
Жри российскую.
этот корм еще звучит не так плохо, как разработка mRNA вакцин для животных, в которых после "успеха" в ковиде остро начали нуждаться и животные.
Кормовую добавку😂
Герметика что ли для окон добавили, так у них все коровы полопаются.
Комментарий удален модератором
У меня круче идея! Я тут прочитал, что метан используется в качестве топлива для печей, водонагревателей и автомобилей. Так надо коровам вставлять устройства для сбора метана, они там напердят газа на отопление для целой Германии, заодно и проблему глобального потепления решат.
Как тебе такое, Билл Гейтс?
Опоздали, я на две строки быстрее придумал.)
Но лайков будет больше у него. Всё как в жизни )
Так это...есть бизнес идея для стартапа. Нужно, выбросы метана не подавлять, а скапливать во время, так сказать процесса, а вечером в коровнике отдавать в накопительную систему. Эффект будет такой же, как от солнечных панелей в тоннелях Швейцарии.
Это коровы пердеть перестанут, иди там какое-то другое вещество выделяться будет?
Не перди мне тут
Чтобы что-то в одном месте пропало, оно должно появиться в другом.
Где появится метан?
в твоей комнате
олвейз хэд бин
получается в глобальном потеплении виноваты милые коровки
получается не такие уж и милые
мерзкие пердящие чудовища
Зато какие вкусные, если газ из них все же выпустить
Конечно-конечно. Не самолёты и частные джеты, авто у каждого взрослого члена семьи, ежегодные модели телефонов и т.п.
Этими заявлениями просто подводят, чтобы большинство ело насекомых и радовалось своему мизерному вкладу по «спасению» планеты.
Корово-метанозапирающие корма для коров, разрушающие озоновый слой.
Интересный, однако, стартап.
Озоновый слой ещё жив после всей фигни, что творят люди с экологией?)
жив, и восстанавливается там, где поврежден
А зоозащитники не будут против такого? Жестокое обращение с животными же, думаю мало кому бы понравилось сидеть на водорослевой диете.
ну траву щипать по вашей логике тоже не деликатесами питаться
Будут срать в себя?
Индусам это не понравится)
Если честно, это вызывает смутные чувства
Так биоформ или бороформ?
Давно пора!
,
Билл Гейтс вложит $12 млн в запах говна
Вот такой должен быть заг