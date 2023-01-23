Финансы
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Фонд Билла Гейтса вложил $12 млн в стартап по производству добавки для корма, снижающей выбросы метана у коров Статьи редакции

Животноводство называют одним из главных факторов глобального потепления.

  • Инвестиционный фонд Breakthrough Energy Ventures, основанный Биллом Гейтсом, в начальном раунде финансирования вложил $12 млн в австралийский стартап Rumin8 , пишет Bloomberg. Компания разрабатывает кормовую добавку, которая сокращает выбросы метана у коров.
  • Продукт представляет собой гранулы из бороформа — вещества, которое вырабатывается водорослями и фитопланктоном. Добавка позволяет сократить выбросы метана от крупного рогатого скота на 98%, утверждает сооснователь Rumin8 Дэвид Мессина. О сроках её вывода на рынок не сообщается.
  • По оценкам ООН, около 32% выбросов в окружающую среду приходится на животноводческую деятельность. В 2021 году исследование Калифорнийского университета показало, что кормление коров морскими водорослями снизило количество выделяемого ими газа на 82%.
  • При этом некоторые ученые призывают осторожно использовать корма с содержанием биоформа. А Монреальский протокол по веществам 1997 года причисляет его к химическим продуктам, разрушающим озоновый слой.
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#новость #биллгейтс

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49 комментариев
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 Инженер-душнила

ох уж эти миллиардеры... летают на частных самолетах и плавают на яхтах, чтобы обсудить как бы сократить количество коровьего пердежа в атмосфере...

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nanochat.ru

Это лучше, чем просид времени в комментах ВЦ: ни рабочих мест ни создаете, ни исследованиями не занимаетесь.

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Инженер-душнила

тут нужно исследование провести. есть мнение, что протирание штанов в комментариях виси менее токсично для озонового слоя, чем умный дом с умной яхтой Билла Гейтса

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nanochat.ru

Какая разница чё там с озоновым слоем, если тебе умирать в любом случае.

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Инженер-душнила

вопрос важности уровня коровьего метана я считаю!

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Виталий Скоробогатов

ну а что им только пешком передвигаться и из страны никуда?

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Инженер-душнила

на коровах

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Весенний кран

Нужно изобрести добавку для сокращения метана в пердеже Гейтса.

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nanochat.ru

Вчера зырил кинчик про дом Билла Гатеса площадью 50 тыс скуаре ступней. Говорят, там был реализован такой уровень умного дома, что все остальные умные дома 21 века - полная тухлятина.

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Кирилл Макеев

а кончик ты не зырил?

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nanochat.ru

Вчера зазырил говорю кинчик.

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RVC1234

Зырил кинчик это южный диалект?

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nanochat.ru

Не шарю в диалектах ссаных.

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Казума Малевич

Это что-то на быдло-языке или на фене

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Арчибальд

Так Гейтсс вроде как яхту себе на водороде строит

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Инженер-душнила

супер, то есть еще вред от производства яхты

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Boris Kuzmin

Сколько миллиардеров, а сколько коров

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nanochat.ru

Фонд Билла Гейтса вложил. Билл Гейтс, прочитав с утра VC.ru и в гневе с утра поехал в офис фонда разобраться в этих распилах. Пока доехал, малообеспеченные черные американцы уже выносили последние мониторы и телевизоры. "Блять ну сколько можно", - подумал Билл Гейтс. Броневой - подумал Штирлиц.

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Handsome

Мы ещё от ковида не отошли, а Гейтс опять за старое. Теперь через говядину будет нас травить чтобы сократить численность населения.

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nanochat.ru

Жри российскую.

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Andrey Kuragin

этот корм еще звучит не так плохо, как разработка mRNA вакцин для животных, в которых после "успеха" в ковиде остро начали нуждаться и животные.

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Valentin G

Кормовую добавку😂
Герметика что ли для окон добавили, так у них все коровы полопаются.

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Комментарий удален модератором

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Pavel Ivanov
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Zloy Marketolog

У меня круче идея! Я тут прочитал, что метан используется в качестве топлива для печей, водонагревателей и автомобилей. Так надо коровам вставлять устройства для сбора метана, они там напердят газа на отопление для целой Германии, заодно и проблему глобального потепления решат.
Как тебе такое, Билл Гейтс?

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Nicolae Tulbure

Опоздали, я на две строки быстрее придумал.)

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Pavel Ivanov

Но лайков будет больше у него. Всё как в жизни )

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Nicolae Tulbure

Так это...есть бизнес идея для стартапа. Нужно, выбросы метана не подавлять, а скапливать во время, так сказать процесса, а вечером в коровнике отдавать в накопительную систему. Эффект будет такой же, как от солнечных панелей в тоннелях Швейцарии.

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Artur Kuramshin

Это коровы пердеть перестанут, иди там какое-то другое вещество выделяться будет?

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Февраль Камшотов

Не перди мне тут

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Сергей Леопольдович

Чтобы что-то в одном месте пропало, оно должно появиться в другом.
Где появится метан?

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Андрей Ионов

в твоей комнате

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SMD

олвейз хэд бин

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Роман Таровик

получается в глобальном потеплении виноваты милые коровки

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Cyberdog

получается не такие уж и милые

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Весенний кран

мерзкие пердящие чудовища

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Публик

Зато какие вкусные, если газ из них все же выпустить

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F-117

Конечно-конечно. Не самолёты и частные джеты, авто у каждого взрослого члена семьи, ежегодные модели телефонов и т.п.

Этими заявлениями просто подводят, чтобы большинство ело насекомых и радовалось своему мизерному вкладу по «спасению» планеты.

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Вадим Д.

Корово-метанозапирающие корма для коров, разрушающие озоновый слой.
Интересный, однако, стартап.

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Кудашев Станислав

Озоновый слой ещё жив после всей фигни, что творят люди с экологией?)

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Andrey Kuragin

жив, и восстанавливается там, где поврежден

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Публик

А зоозащитники не будут против такого? Жестокое обращение с животными же, думаю мало кому бы понравилось сидеть на водорослевой диете.

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Андрей Середа

ну траву щипать по вашей логике тоже не деликатесами питаться

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Bames Jond

Будут срать в себя?

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scromno tak

Индусам это не понравится)

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Павел Полихронов

Если честно, это вызывает смутные чувства

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Helena Pushkova

Так биоформ или бороформ?

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Artemy

Давно пора!

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RVC1234

,

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Дмитрий

Билл Гейтс вложит $12 млн в запах говна

Вот такой должен быть заг

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