Microsoft подтвердила слухи о «многомиллиардных» инвестициях в OpenAI Статьи редакции
Источники СМИ рассказывали, что Microsoft планирует вложить в разработчика ChatGPT до $10 млрд.
- Microsoft заявила, что расширит сотрудничество с OpenAI. Соглашение между компаниями предполагает «многолетние многомиллиардные» инвестиции в исследования и разработку ИИ. Сумма вложений не раскрывается.
- На эти деньги компании будут разрабатывать и масштабировать «суперкомпьютерные системы» и создавать инструменты для внедрения ИИ-решений в продукты Microsoft. Корпорация также останется эксклюзивным поставщиком облачных услуг для OpenAI.
- В 2019 году Microsoft уже инвестировала в стартап $1 млрд. Кроме того, по данным The Information, компания хочет внедрить ChatGPT в свою поисковую систему Bing.
- Об интеграции Microsoft Azure с продуктами OpenAI объявили в ноябре 2021 года. Сервис можно использовать для разных задач — от обработки клиентских запросов и обобщения больших текстов до написания кода или генерации ответов на вопросы.
- В октябре 2022 года Microsoft добавила в подписку Office приложение для графических дизайнеров Designer — с интеграцией с DALL-E 2 от OpenAI. Оно может генерировать презентации, плакаты и другие графические продукты.
- В январе 2023 года источники Bloomberg и Semafor сообщили, что Microsoft планирует вложить в OpenAI $10 млрд в течение нескольких лет — но итоговые условия финансирования могут измениться.
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Блин, может тоже в openai вложиться?
Лучше вложи в капитал прожиточного минимума.
Михал Палыч?
Иссус воскрес
Ты кто? (Без негатива)
Надеюсь, Бинг с ChatGPT изменит привычное понимание поисковой системы и подвинет лидирующие позиции Гугла в этой области
Не думаю. Думаю будет что-то похожее на Wolfram Alpha.
И опечалился Google, и была скорбь великая.
А сотрудников увольняют🥲
Так их нейросеть заменяет, всё логично!
нейросеть скоро захватит весь мир
Уже видели один такой стартап
Ну там реально какой-то узкопрофильный сервис
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