Финансы
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Microsoft подтвердила слухи о «многомиллиардных» инвестициях в OpenAI Статьи редакции

Источники СМИ рассказывали, что Microsoft планирует вложить в разработчика ChatGPT до $10 млрд.

  • Microsoft заявила, что расширит сотрудничество с OpenAI. Соглашение между компаниями предполагает «многолетние многомиллиардные» инвестиции в исследования и разработку ИИ. Сумма вложений не раскрывается.
  • На эти деньги компании будут разрабатывать и масштабировать «суперкомпьютерные системы» и создавать инструменты для внедрения ИИ-решений в продукты Microsoft. Корпорация также останется эксклюзивным поставщиком облачных услуг для OpenAI.
  • В 2019 году Microsoft уже инвестировала в стартап $1 млрд. Кроме того, по данным The Information, компания хочет внедрить ChatGPT в свою поисковую систему Bing.
  • Об интеграции Microsoft Azure с продуктами OpenAI объявили в ноябре 2021 года. Сервис можно использовать для разных задач — от обработки клиентских запросов и обобщения больших текстов до написания кода или генерации ответов на вопросы.
  • В октябре 2022 года Microsoft добавила в подписку Office приложение для графических дизайнеров Designer — с интеграцией с DALL-E 2 от OpenAI. Оно может генерировать презентации, плакаты и другие графические продукты.
  • В январе 2023 года источники Bloomberg и Semafor сообщили, что Microsoft планирует вложить в OpenAI $10 млрд в течение нескольких лет — но итоговые условия финансирования могут измениться.

#новость #microsoft #openai

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14 комментариев
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 Jooblex

Блин, может тоже в openai вложиться?

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Бинарный Ёж

Лучше вложи в капитал прожиточного минимума.

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Деда Миша

Михал Палыч?

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Артур Сибагатуллин

Иссус воскрес

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Деда Миша

Ты кто? (Без негатива)

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Tim Chaura

Надеюсь, Бинг с ChatGPT изменит привычное понимание поисковой системы и подвинет лидирующие позиции Гугла в этой области

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Вадим Трушин

Не думаю. Думаю будет что-то похожее на Wolfram Alpha.

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Вадим Д.

И опечалился Google, и была скорбь великая.

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Om a

А сотрудников увольняют🥲

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Denis G

Так их нейросеть заменяет, всё логично!

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Lester White

нейросеть скоро захватит весь мир

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Зеленый самолетик

Уже видели один такой стартап

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Ale K

Ну там реально какой-то узкопрофильный сервис

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Владислав

Обсуждаем применение chatgpt для сайтов, seo и заработка https://t.me/gpt3web

🆕 GPT-3 (чат по нейросетям)
По любым вопросам @mdevostator
t.me
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