JPMorgan, Bank of America и ещё пять банков США объединятся для создания конкурента Apple Pay и PayPal — WSJ Статьи редакции
Кроме того, с помощью него банки хотят снизить риски мошенничества.
- JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo и ещё четыре банка собираются объединиться, чтобы создать цифровой кошелёк, который позволит покупателям расплачиваться в онлайн-магазинах привязанными к нему банковскими картами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
- Управлять сервисом будет компания Early Warning Services (EWS), в число владельцев которой входят банки Bank of America, Truist, Capital One, JPMorgan, PNC Bank, U.S. Bancorp и Wells Fargo. EWS уже управляет другим совместным проектом банков — платформой для мгновенных переводов Zelle.
- Банки планируют начать внедрение нового сервиса со второй половины 2023 года. По словам источников, сервис должен стать конкурентом Apple Pay и PayPal. Пользоваться им смогут клиенты банков-владельцев EWS, а всего к моменту запуска в сервисе будет около 150 млн банковских карт Visa и Mastercard.
- Отдельное приложение нужно потому, что Apple Pay и PayPal — сторонние операторы, пишет WSJ. Банки обеспокоены потерей контроля над отношениями с клиентами, а также пытаются сократить риски мошенничества — например, владельцам кошелька не придётся вносить в него данные своих карт.
- Но детали обслуживания ещё обсуждаются: скорее всего, как пишет WSJ, работать сервис будет работать так — пользователь должен указать на странице оформления заказа адрес своей электронной почты, а продавец, в свою очередь, связываться с EWS, который будет запрашивать у банков подтверждение на транзакцию и затем предоставлять нужные карты. Если услуга станет популярной, в сервис добавят другие способы оплаты, в том числе напрямую с банковского счёта.
- У JPMorgan уже был свой цифровой кошелёк Chase Pay, который должен был конкурировать с Apple Pay. Банк запустил его в 2015 году, а в 2020-м закрыл.
182 просмотров
тут нужны айтишники из рос банков
Объединятся? По одиночке не одолеть!