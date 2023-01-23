«Тинькофф» стал единственным владельцем CloudPayments — банк получил оставшиеся 5% сервиса Статьи редакции
Они перешли ему от сооснователя CloudPayments Дмитрия Спиридонова — но тот пишет, что узнал о передаче из новостей.
- Согласно данным «Контур.Фокуса», с 20 января 2023 года долей в 5% в CloudPayments владеет АО «Тинькофф Банк», ещё 95% — у материнской компании банка TCS Group. Раньше эти 5% принадлежали сооснователю сервиса Дмитрию Спиридонову.
- Банк о сделке официально не объявлял. В своём Telegram-канале Спиридонов написал, что о передаче доли узнал только из новостей. На момент публикации заметки ни «Тинькофф», ни Спиридонов не ответили vc.ru на запрос о комментарии.
- CloudPayments основали в 2014 году Дмитрий Спиридонов и Константин Яном. 95% компании принадлежало группе «Тинькофф»: в 2017 году банк выкупил 55% акций, а в 2019 году увеличил долю до 90%. У основателей оставалось по 5%, но в 2019-м Ян ушёл из компании и продал свою долю.
- В мае 2022 года Спиридонов также покинул CloudPayments, но сохранил свою долю в компании. В октябре он писал, что надеется, что банк «сдержит договоренности» и выкупит принадлежащие ему 5% сервиса.
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На момент написания заметки ни «Тинькофф», ни Спиридонов не ответили vc.ru на запрос о комментарии.
Вы делаете запрос и через минуту публикуете материал?
🤔
наоборот
Публикуют материал а через минуту делают запрос?
да
Публикуют запрос и через минуту делают материал
это все меняет
спасибо вам за зоркость глаз и придирчивость к формулировкам, поправила
Очень современно. "Без меня меня женили'.
развели
Интересный канал у Спиридонова, судя по комментам к этой новости
На Лене из Тату? Похоже взял уже не девочкой.
Ну пипец…
Хотел продать, но узнал из новостей что акции были просто переданы?)
Это хорошая новость. Может будет прослойка какая-то за бугороные сервисы.
Всмысле?
Я из статью ничего не понял. Сказали, что вроде как акции получил Тинёк, но Спиридонов сам ничего не знал…
Он продал / передал или что?
Не понятно немного, типо как так, на пустом месте акции перешли Тиньку?
Банк отправился в рай