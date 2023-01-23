Финансы
Национальный шар

«Тинькофф» стал единственным владельцем CloudPayments — банк получил оставшиеся 5% сервиса Статьи редакции

Они перешли ему от сооснователя CloudPayments Дмитрия Спиридонова — но тот пишет, что узнал о передаче из новостей.

  • Согласно данным «Контур.Фокуса», с 20 января 2023 года долей в 5% в CloudPayments владеет АО «Тинькофф Банк», ещё 95% — у материнской компании банка TCS Group. Раньше эти 5% принадлежали сооснователю сервиса Дмитрию Спиридонову.
  • Банк о сделке официально не объявлял. В своём Telegram-канале Спиридонов написал, что о передаче доли узнал только из новостей. На момент публикации заметки ни «Тинькофф», ни Спиридонов не ответили vc.ru на запрос о комментарии.
  • CloudPayments основали в 2014 году Дмитрий Спиридонов и Константин Яном. 95% компании принадлежало группе «Тинькофф»: в 2017 году банк выкупил 55% акций, а в 2019 году увеличил долю до 90%. У основателей оставалось по 5%, но в 2019-м Ян ушёл из компании и продал свою долю.
  • В мае 2022 года Спиридонов также покинул CloudPayments, но сохранил свою долю в компании. В октябре он писал, что надеется, что банк «сдержит договоренности» и выкупит принадлежащие ему 5% сервиса.

#новость #тинькофф #cloudpayments

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17 комментариев
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 Айрат Султан

На момент написания заметки ни «Тинькофф», ни Спиридонов не ответили vc.ru на запрос о комментарии.

Вы делаете запрос и через минуту публикуете материал?
🤔

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Aleks B

наоборот

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Айрат Султан

Публикуют материал а через минуту делают запрос?

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Aleks B

да

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Балкон.Ру

Публикуют запрос и через минуту делают материал

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Максим Соколовский

это все меняет

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Национальный шар

спасибо вам за зоркость глаз и придирчивость к формулировкам, поправила

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Вадим Д.
узнал о передаче из новостей

Очень современно. "Без меня меня женили'.

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Aleks B

развели

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WTF

Интересный канал у Спиридонова, судя по комментам к этой новости

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Весенний кран

На Лене из Тату? Похоже взял уже не девочкой.

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Юрий Б.

Ну пипец…

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Artur Kuramshin

Хотел продать, но узнал из новостей что акции были просто переданы?)

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Александр Новиков

Это хорошая новость. Может будет прослойка какая-то за бугороные сервисы.

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God Damn

Всмысле?

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Андрей Сигалов

Я из статью ничего не понял. Сказали, что вроде как акции получил Тинёк, но Спиридонов сам ничего не знал…
Он продал / передал или что?
Не понятно немного, типо как так, на пустом месте акции перешли Тиньку?

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ЧатЖПТ

Банк отправился в рай

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