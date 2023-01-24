{"id":13827,"url":"\/distributions\/13827\/click?bit=1&hash=c40d87c2e9241b4dec3daa5e00aba54f022662a886ce414d47751f3bb544f906","title":"\u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u044b \u00ab\u043f\u0440\u043e\u0436\u0430\u0440\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u00bb \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u044b","buttonText":"\u042d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a?","imageUuid":"c56f5afd-b182-533a-9023-5eca56ca88dc","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Индийский корабль

День 335: Владивосток снова стал центром ввоза иномарок с пробегом Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1711 просмотров
Источник: администрация Владивостока

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 января: доллар — 68,62 рублей, евро — 74,73 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:28 мск: доллар — 68,77 рубля, евро — 74,88 рубля.

Курсы на Forex на 03:12 мск: доллар — 68,38 рублей, евро — 74,33 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,70 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,29 рубля, евро — по 80,7 рубля.

Кто и как адаптируется

Ассоциация «Спецавтопром» попросила правительство выделить в 2023 году дополнительно 4 млрд рублей на программу льготного лизинга спецтехники. В ассоциацию входит более 80 предприятий.

Правительство продлило отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы 2022 года — теперь эти платежи бизнесу необходимо внести в срок до 28 мая 2024 года.

Купить рекламу Отключить

Владивосток снова стал центром ввоза подержанных иномарок — в 2022 году через него ввезли 197 тысяч машин с пробегом, это на 72% больше, чем годом ранее. Основной объем импорта пришелся на японские марки (Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki), но есть и Hyundai и Kia. В подсчётах учитывались только машины, ввезенные физлицами.

Российский ИТ-бизнес начал покупать юрлица и создавать совместные предприятия с компаниями в Индии для выхода на локальный рынок госзаказа, пишет «Ъ».

Какие есть проблемы и трудности

Лицензии на программы, необходимые для создания мультфильмов, истекают летом 2023 года, а парка компьютерной техники хватит на два-три года стабильной работы. Об этом РБК рассказала Юлия Немчина, глава «Рики» — создателя мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики».

Контекст

ЦБ обязал микрофинансовые организации при оформлении онлайн-займов проверять личность клиента по конкретным параметрам. Это должно сократить количество попыток мошенников оформить кредит по чужим персональным данным, считает регулятор.

Рекордный рост количества ипотечных кредитов и цен на новостройки заставил многих опасаться надувания ипотечного пузыря. Как пишет Forbes, повторения американского кризиса 2008 года России пока не грозит, но некоторые приметы перегрева налицо.

Абхазия в январе стала лидирующим внутренним направлением (турбизнес традиционно рассматривает страну в этом сегменте) по числу ранних бронирований на предстоящий летний сезон, рассказали участники рынка «Ъ».

Новости предыдущего дня, 23 января — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
31 комментарий
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

"Владивосток снова стал центром ввоза подержанных иномарок"

Уж лучше подержанный пруль по умеренной цене, чем новый отечественный тазик по космической.

Ответить
Развернуть ветку
Женский Гоша

Подходит собака к миске.
-Фу, гречка...
На следующий день:
-Фу, вчерашняя гречка...
На третий день
- Вау!!! Гречка!!!

# это я про правый руль..

Ответить
Развернуть ветку
Пушкинский завод

Всё-таки как ни посмотри, а правый руль это пиздец 🗿я даже не понимаю как там сидеть..это рулить тогда нужно правой, а левым (а не правым 😬) локтем опираться на подставку, кофе пить из левой руки..крч, вообще все наоборот, от избытка никогда бы не взял

Ответить
Развернуть ветку
VikGrig

Так и есть, + инфрастр безопасность и контроль под левый руль сделана в стране. Но любителей натянуть трусы через голову еще много.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Тишаков

У меня первые 2 машины были прульные Mitsubishi. Никаких проблем не испытывал, кроме вопроса с запчастями (2011 г.)

Откуда такой хейт к прулям?

Ответить
Развернуть ветку
VikGrig

ну тут или подлокотника\подстаканника под кофе не было или самого кофе с утра :)

Ответить
Развернуть ветку
Айдар Гаязов

Так и есть)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ровно месяц до мрачной годовщины. А сегодня Международный день эскимо. С праздником.

Ещё, больше! Лизинга и миллиардов жаждет Спецавтопром.
Владик снова нужен стране как врата в мир подержанных иномарок.
Хинди-руси пхай-пхай или российско-индийский ИТ.
Компов и софта для мультиков хватит ненадолго, летом начнут рисовать карандашами.
МФО будут проверять клиентов ещё строже — заглядывать в глаза и назвать свою фамилию для совпадения с паспортом.
Ипотечный пузырь РФ под контролем, не стоит волноваться.
Абхазия — лидер внутреннего туризма России. Вот так непринуждённо её считают регионом страны.

Хорошего дня 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
t t
Вот так непринуждённо её считают регионом страны.
стала лидирующим внутренним направлением (турбизнес традиционно рассматривает страну в этом сегменте)

да, туроператоры, это серые кардиналы оказывается, вот кто всё решают

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Ого, сначала даже не заметил сочетание «лидер внутреннего туризма», видимо они уже вступили официально в состав РФ без палева

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну формально-то оно как бы и нет, но все всё понимают. А тут прямым текстом, аж глаз резануло.

Ответить
Развернуть ветку
t t

формально им никто не мешал присоединиться, после ЛНДР терять то уже нечего, но они отказались

"Решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ является их суверенным правом. Речь идет о воссоединении единого осетинского народа", - сказал "Интерфаксу" в среду Кварчия.
"Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством", - добавил он.
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Гордый народ ☝🏻

Ответить
Развернуть ветку
You don't fuckig care

Разрешили бы ещё конструктор нормально на учёт ставить,а не по космической полной пошлине-вот тогда и можно будет Марка брать😃

Ответить
Развернуть ветку
t t

не о том пишете

Опубликованное в журнале Nature Geoscience исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало переполох в западных СМИ. Анализ проводился китайскими ученые И Ян и Сяодун Сун.
В своей работе ученые пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли в последние десять лет практически прекратило свое вращение. Отмечается, что в связи с этим оно может начать вращаться в другую сторону.
Исследование привело к обсуждениям на Западе о влиянии земного ядра на процессы, происходящие на планете. В частности, в статье газеты The Washington Post пишут, что полученные результаты исследования заставляют задуматься о влиянии ядра Земли на продолжительность дня.
Газета The New York Times сообщила, что полученные данные звучат, как подготовка к «разрушающему мир блокбастеру».
Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

вот и сценарий для 2023 подъехал)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А говорили, что хуже не будет (-:

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Виноваты русские хакеры

Ответить
Развернуть ветку
Олег Морозов
This may (!!!!!!) sound like a setup for a world-wrecking, blockbuster movie
But fret not: Precisely nothing apocalyptic will result from this planetary spin cycle, which may have been happening for eons.

https://www.nytimes.com/2023/01/23/science/earth-core-reversing-spin.html

Не надо цитировать российские провластные сми, у которых "Китайские лидеры ВОСХИТИЛИСЬ шуткой Путина"

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Зачем нам Смешарики? заседания думы есть и выступления Володина.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Интересно, во Владике успели вообще "насладиться" ладами и прочими москвичами или даже не заметили сложностей с тачками?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

Есть те, кто сдался. Но это не настоящие дальневосточники, во времена Спарты их бы отправили путешествовать со скалы))
Товарищ вообще ездит на праворукой Вольво

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ого, самый матёрый у вас? Но да, дальневосточники не должны сдаваться!

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

самый извращенец, там, кажется, двигатель на 5 горшков - ни туда, ни сюда

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Загадочному человеку загадочную тачку (-:

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

и совсем не загадочный гемморой))

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Ниче у нас не заметили, живём как жили

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Я так и думал (-:

Ответить
Развернуть ветку
bjorn

А мне вот интересно, во Владик Лада пруль поставляла?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Орлов

Во Владик праворуких ввозят?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

Конечно

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
null