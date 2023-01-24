День 335: Владивосток снова стал центром ввоза иномарок с пробегом Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 24 января: доллар — 68,62 рублей, евро — 74,73 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,70 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,29 рубля, евро — по 80,7 рубля.
Кто и как адаптируется
Ассоциация «Спецавтопром» попросила правительство выделить в 2023 году дополнительно 4 млрд рублей на программу льготного лизинга спецтехники. В ассоциацию входит более 80 предприятий.
Правительство продлило отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы 2022 года — теперь эти платежи бизнесу необходимо внести в срок до 28 мая 2024 года.
Владивосток снова стал центром ввоза подержанных иномарок — в 2022 году через него ввезли 197 тысяч машин с пробегом, это на 72% больше, чем годом ранее. Основной объем импорта пришелся на японские марки (Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki), но есть и Hyundai и Kia. В подсчётах учитывались только машины, ввезенные физлицами.
Российский ИТ-бизнес начал покупать юрлица и создавать совместные предприятия с компаниями в Индии для выхода на локальный рынок госзаказа, пишет «Ъ».
Какие есть проблемы и трудности
Лицензии на программы, необходимые для создания мультфильмов, истекают летом 2023 года, а парка компьютерной техники хватит на два-три года стабильной работы. Об этом РБК рассказала Юлия Немчина, глава «Рики» — создателя мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики».
Контекст
ЦБ обязал микрофинансовые организации при оформлении онлайн-займов проверять личность клиента по конкретным параметрам. Это должно сократить количество попыток мошенников оформить кредит по чужим персональным данным, считает регулятор.
Рекордный рост количества ипотечных кредитов и цен на новостройки заставил многих опасаться надувания ипотечного пузыря. Как пишет Forbes, повторения американского кризиса 2008 года России пока не грозит, но некоторые приметы перегрева налицо.
Абхазия в январе стала лидирующим внутренним направлением (турбизнес традиционно рассматривает страну в этом сегменте) по числу ранних бронирований на предстоящий летний сезон, рассказали участники рынка «Ъ».
Новости предыдущего дня, 23 января — здесь.
"Владивосток снова стал центром ввоза подержанных иномарок"
Уж лучше подержанный пруль по умеренной цене, чем новый отечественный тазик по космической.
Подходит собака к миске.
-Фу, гречка...
На следующий день:
-Фу, вчерашняя гречка...
На третий день
- Вау!!! Гречка!!!
# это я про правый руль..
Всё-таки как ни посмотри, а правый руль это пиздец 🗿я даже не понимаю как там сидеть..это рулить тогда нужно правой, а левым (а не правым 😬) локтем опираться на подставку, кофе пить из левой руки..крч, вообще все наоборот, от избытка никогда бы не взял
Так и есть, + инфрастр безопасность и контроль под левый руль сделана в стране. Но любителей натянуть трусы через голову еще много.
У меня первые 2 машины были прульные Mitsubishi. Никаких проблем не испытывал, кроме вопроса с запчастями (2011 г.)
Откуда такой хейт к прулям?
ну тут или подлокотника\подстаканника под кофе не было или самого кофе с утра :)
Так и есть)
Ровно месяц до мрачной годовщины. А сегодня Международный день эскимо. С праздником.
Ещё, больше! Лизинга и миллиардов жаждет Спецавтопром.
Владик снова нужен стране как врата в мир подержанных иномарок.
Хинди-руси пхай-пхай или российско-индийский ИТ.
Компов и софта для мультиков хватит ненадолго, летом начнут рисовать карандашами.
МФО будут проверять клиентов ещё строже — заглядывать в глаза и назвать свою фамилию для совпадения с паспортом.
Ипотечный пузырь РФ под контролем, не стоит волноваться.
Абхазия — лидер внутреннего туризма России. Вот так непринуждённо её считают регионом страны.
Хорошего дня 🤘🏻
стала лидирующим внутренним направлением (турбизнес традиционно рассматривает страну в этом сегменте)
да, туроператоры, это серые кардиналы оказывается, вот кто всё решают
Ого, сначала даже не заметил сочетание «лидер внутреннего туризма», видимо они уже вступили официально в состав РФ без палева
Ну формально-то оно как бы и нет, но все всё понимают. А тут прямым текстом, аж глаз резануло.
формально им никто не мешал присоединиться, после ЛНДР терять то уже нечего, но они отказались"Решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ является их суверенным правом. Речь идет о воссоединении единого осетинского народа", - сказал "Интерфаксу" в среду Кварчия.
"Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством", - добавил он.
Гордый народ ☝🏻
Разрешили бы ещё конструктор нормально на учёт ставить,а не по космической полной пошлине-вот тогда и можно будет Марка брать😃
не о том пишетеОпубликованное в журнале Nature Geoscience исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало переполох в западных СМИ. Анализ проводился китайскими ученые И Ян и Сяодун Сун.
В своей работе ученые пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли в последние десять лет практически прекратило свое вращение. Отмечается, что в связи с этим оно может начать вращаться в другую сторону.
Исследование привело к обсуждениям на Западе о влиянии земного ядра на процессы, происходящие на планете. В частности, в статье газеты The Washington Post пишут, что полученные результаты исследования заставляют задуматься о влиянии ядра Земли на продолжительность дня.
Газета The New York Times сообщила, что полученные данные звучат, как подготовка к «разрушающему мир блокбастеру».
вот и сценарий для 2023 подъехал)
А говорили, что хуже не будет (-:
Виноваты русские хакеры
But fret not: Precisely nothing apocalyptic will result from this planetary spin cycle, which may have been happening for eons.
https://www.nytimes.com/2023/01/23/science/earth-core-reversing-spin.html
Не надо цитировать российские провластные сми, у которых "Китайские лидеры ВОСХИТИЛИСЬ шуткой Путина"
Зачем нам Смешарики? заседания думы есть и выступления Володина.
Интересно, во Владике успели вообще "насладиться" ладами и прочими москвичами или даже не заметили сложностей с тачками?
Есть те, кто сдался. Но это не настоящие дальневосточники, во времена Спарты их бы отправили путешествовать со скалы))
Товарищ вообще ездит на праворукой Вольво
Ого, самый матёрый у вас? Но да, дальневосточники не должны сдаваться!
самый извращенец, там, кажется, двигатель на 5 горшков - ни туда, ни сюда
Загадочному человеку загадочную тачку (-:
и совсем не загадочный гемморой))
Ниче у нас не заметили, живём как жили
Я так и думал (-:
А мне вот интересно, во Владик Лада пруль поставляла?
Во Владик праворуких ввозят?
Конечно