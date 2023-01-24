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Источник: администрация Владивостока

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 января: доллар — 68,62 рублей, евро — 74,73 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:28 мск: доллар — 68,77 рубля, евро — 74,88 рубля.

Курсы на Forex на 03:12 мск: доллар — 68,38 рублей, евро — 74,33 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,70 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,29 рубля, евро — по 80,7 рубля.

Кто и как адаптируется

Ассоциация «Спецавтопром» попросила правительство выделить в 2023 году дополнительно 4 млрд рублей на программу льготного лизинга спецтехники. В ассоциацию входит более 80 предприятий.

Правительство продлило отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы 2022 года — теперь эти платежи бизнесу необходимо внести в срок до 28 мая 2024 года.

Владивосток снова стал центром ввоза подержанных иномарок — в 2022 году через него ввезли 197 тысяч машин с пробегом, это на 72% больше, чем годом ранее. Основной объем импорта пришелся на японские марки (Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki), но есть и Hyundai и Kia. В подсчётах учитывались только машины, ввезенные физлицами.

Российский ИТ-бизнес начал покупать юрлица и создавать совместные предприятия с компаниями в Индии для выхода на локальный рынок госзаказа, пишет «Ъ».

Какие есть проблемы и трудности

Лицензии на программы, необходимые для создания мультфильмов, истекают летом 2023 года, а парка компьютерной техники хватит на два-три года стабильной работы. Об этом РБК рассказала Юлия Немчина, глава «Рики» — создателя мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики».

Контекст

ЦБ обязал микрофинансовые организации при оформлении онлайн-займов проверять личность клиента по конкретным параметрам. Это должно сократить количество попыток мошенников оформить кредит по чужим персональным данным, считает регулятор.

Рекордный рост количества ипотечных кредитов и цен на новостройки заставил многих опасаться надувания ипотечного пузыря. Как пишет Forbes, повторения американского кризиса 2008 года России пока не грозит, но некоторые приметы перегрева налицо.

Абхазия в январе стала лидирующим внутренним направлением (турбизнес традиционно рассматривает страну в этом сегменте) по числу ранних бронирований на предстоящий летний сезон, рассказали участники рынка «Ъ».