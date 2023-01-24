Финансы
Полина Лааксо

«Сбер» предупредил корпоративных клиентов, что переведёт платёжный шлюз на сертификат Минцифры с 30 января 2023 года Статьи редакции

Без нужных сертификатов эквайринг банка будет работать некорректно.

  • «Сбер» начал рассылать корпоративным клиентам уведомление о том, что с 30 января 2023 года переведёт свой платёжный шлюз на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры. Внимание редакции vc.ru на это обратил пользователь Евгений Фрост.
  • Банк предупредил, что проведёт технические работы, чтобы проверить настройки на стороне клиентов, а также посоветовал скачать нужные сертификаты. Без них эквайринг «Сбера» может работать некорректно. Подробную информацию об этом можно получить на «Госуслугах» и сайте банка.
Предупреждение из личного кабинета в эквайринге. Источник: Евгений Фрост
  • После 24 февраля 2022 года иностранные центры, которые выдают сертификаты для защищённого соединения HTTPS, отказались работать с фирмами под санкциями — в том числе со «Сбером». Текущий сертификат банка от бельгийского центра GlobalSign истекает 15 февраля 2023 года.
  • На российские сертификаты «Сбер» частично перешёл в сентябре 2022 года, переведя на них веб-версию «Сбербанк Онлайн». Из-за этого часть зарубежных браузеров блокирует к ней доступ.
  • О том, что сертификаты Минцифры понадобятся и для операций через его эквайринг, банк предупредил в декабре 2022-го. Он рассказал, что уже работает над переходом, но сроков не называл.

Первым на vc.ru новость заметил Евгений Фрост.

#новость #сбер

1654 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
65 комментариев
Написать комментарий...
 Ale K

Проблема в том, что не все захотят на своих личных устройствах ставить какие то не понятные сертификаты

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Фрост

Не все хотят дядю майора в MITM

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Физикам тоже разве ставить нужно будет?

Ответить
Развернуть ветку
19 комментариев
Публик

Так скачайте отдельный браузер специально для Сбера и сайтов с их эквайрингом

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Февраль Камшотов

Не можешь - научим, не хочешь - заставим

Ответить
Развернуть ветку
Олег

Я бы тоже не захотел бы на их месте.

Ответить
Развернуть ветку
nanochat.ru

Они понятные.

Ответить
Развернуть ветку
SMD

Не ставьте, хоспаде

Ответить
Развернуть ветку
H0ttabych .

Просто имаджинируйте лицо владельца какого-нибудь йоба-интернет магазина, на сайте которого начнут при оплате вылазить сообщения вроде "кек пук установити наш сертификат" и "подключение не защищено". Насколько быстро владелец этого сайта переведёт оплату на другой шлюз, который заморочился и получил сертификат, также имаджинируйте.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Долонгис

имаджинируйте......ааааааа, не лень же людям усложнять свои сообщения как по конструкции, так и по количеству букв

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

Подскажите в 3 словах, это хорошо?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Фрост

Не очень. С моей точки зрения сертификат минцифр огромная дыра для MITM атаки в исполнении государства.

Ответить
Развернуть ветку
Dennis Prochko

нет, разработчикам платежных шлюзов придется дописать строку VerifyPeer = false для сбербанка

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
S K

Для России и россиян - да

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Интересно что при этом

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну так госуслуги не под санкциями, видимо.

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Ale K

Ждём 02.01.2024...

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

В этот же день платежный шлюз можно в принципе закрывать.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Предупреждён — вооружён. Все за сертификатами! Наверняка кто-то не успеет или забудет, вот косяков наловят.
Надеюсь, Сбер действительно со всеми корпоратами проведёт работу.

А ещё наверняка очередные мошенники придумают как это дело можно использовать.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Фрост

Например Роскомнадзор 😂

Ответить
Развернуть ветку
H0ttabych .

Ты наверное из тех что и вакцинироваться в первую волну побежали по указке правительства?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Ale K

Там может быть закладка для товарища майора

Ответить
Развернуть ветку
Rnatery

А остальные банки под санкциями как сертификаты продлили?

Ответить
Развернуть ветку
Dennis Prochko

да и letsencrypt никто не запрещал ☝️

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Евгений Фрост

Остальные санкционные банки ждёт та же история. Скорей всего им в плане срока действия повезло.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Абсолютно все банки и другие санкционные структуры ждёт такая проблема

Ответить
Развернуть ветку
Alex Flints

Вот вроде работает куча юикс райтеров, а текст доверили писать бюрократу.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 65 комментариев
null