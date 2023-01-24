«Сбер» предупредил корпоративных клиентов, что переведёт платёжный шлюз на сертификат Минцифры с 30 января 2023 года Статьи редакции
Без нужных сертификатов эквайринг банка будет работать некорректно.
- «Сбер» начал рассылать корпоративным клиентам уведомление о том, что с 30 января 2023 года переведёт свой платёжный шлюз на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры. Внимание редакции vc.ru на это обратил пользователь Евгений Фрост.
- Банк предупредил, что проведёт технические работы, чтобы проверить настройки на стороне клиентов, а также посоветовал скачать нужные сертификаты. Без них эквайринг «Сбера» может работать некорректно. Подробную информацию об этом можно получить на «Госуслугах» и сайте банка.
- После 24 февраля 2022 года иностранные центры, которые выдают сертификаты для защищённого соединения HTTPS, отказались работать с фирмами под санкциями — в том числе со «Сбером». Текущий сертификат банка от бельгийского центра GlobalSign истекает 15 февраля 2023 года.
- На российские сертификаты «Сбер» частично перешёл в сентябре 2022 года, переведя на них веб-версию «Сбербанк Онлайн». Из-за этого часть зарубежных браузеров блокирует к ней доступ.
- О том, что сертификаты Минцифры понадобятся и для операций через его эквайринг, банк предупредил в декабре 2022-го. Он рассказал, что уже работает над переходом, но сроков не называл.
Первым на vc.ru новость заметил Евгений Фрост.
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Проблема в том, что не все захотят на своих личных устройствах ставить какие то не понятные сертификаты
Не все хотят дядю майора в MITM
Физикам тоже разве ставить нужно будет?
Так скачайте отдельный браузер специально для Сбера и сайтов с их эквайрингом
Не можешь - научим, не хочешь - заставим
Я бы тоже не захотел бы на их месте.
Они понятные.
Не ставьте, хоспаде
Просто имаджинируйте лицо владельца какого-нибудь йоба-интернет магазина, на сайте которого начнут при оплате вылазить сообщения вроде "кек пук установити наш сертификат" и "подключение не защищено". Насколько быстро владелец этого сайта переведёт оплату на другой шлюз, который заморочился и получил сертификат, также имаджинируйте.
имаджинируйте......ааааааа, не лень же людям усложнять свои сообщения как по конструкции, так и по количеству букв
Подскажите в 3 словах, это хорошо?
Не очень. С моей точки зрения сертификат минцифр огромная дыра для MITM атаки в исполнении государства.
нет, разработчикам платежных шлюзов придется дописать строку VerifyPeer = false для сбербанка
Для России и россиян - да
Интересно что при этом
Ну так госуслуги не под санкциями, видимо.
Ждём 02.01.2024...
В этот же день платежный шлюз можно в принципе закрывать.
Предупреждён — вооружён. Все за сертификатами! Наверняка кто-то не успеет или забудет, вот косяков наловят.
Надеюсь, Сбер действительно со всеми корпоратами проведёт работу.
А ещё наверняка очередные мошенники придумают как это дело можно использовать.
Например Роскомнадзор 😂
Ты наверное из тех что и вакцинироваться в первую волну побежали по указке правительства?
Комментарий удален модератором
Там может быть закладка для товарища майора
А остальные банки под санкциями как сертификаты продлили?
да и letsencrypt никто не запрещал ☝️
Остальные санкционные банки ждёт та же история. Скорей всего им в плане срока действия повезло.
Абсолютно все банки и другие санкционные структуры ждёт такая проблема
Вот вроде работает куча юикс райтеров, а текст доверили писать бюрократу.