«Газпромбанк» с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах

Это никак не повлияет на работу «Газпромбанка», обслуживание счетов и депозитов наших клиентов в долларах продолжится в полном объёме. Все обязательства перед клиентами выполняются во всех валютах по-прежнему, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам.