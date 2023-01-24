«Газпромбанк» с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах Статьи редакции
Переводы в других валютах по-прежнему доступны.
- «Газпромбанк» попросил своих клиентов с 27 января 2023 года не использовать его счета для трансграничных переводов в долларах.
- Решение связано с тем, что в конце января JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon прекратят обслуживание корреспонденских счетов «Газпромбанка» в долларах.
- Банк продолжит обслуживать депозиты и счета в долларах, также клиенты смогут совершать переводы в других валютах. О других ограничениях речи не идёт.
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Вежливый Газпромбанк. Аж за 2 дня. Ну хорошо, что не 26-го в ночь.
если они это прочитают, то могут и так сделать
Комментарий удален модератором
Это рывок рывков я считаю)
«Я считаю» – это когда своим мозгом что-то придумываешь и пишешь, а не копируешь одну и ту же фразу про рывок во всех тредах в надежде на лайки.
Блин, а и правда по комментам чел похож на примитивную нейронку, в которую поленились забить побольше кейвордов.
С рандомным количеством скобочек в конце предложения
тут что не новость то рывок рывков разве не? электробуханка или белорусский телек)) Не? не рывки ты считаешь?
Ты чё за пёс, еббать. Чё за нахуй рывок там у тебя. Рвёшь чтоли дохуя или чё.
«Газпромбанк» с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах
Ласково и непринужденно попросил
Так гопники тоже раньше просили "уважаемый, любезнейший")
ПРОСТО ПРЕКРАТИТ И ВСЁ??? ГДЕ ПОСАДКИ ЗА ТАКИЕ ПЕРЕВОДЫ???
А почему они просто сами не могут отключить отправку, чтобы деньги клиентов нигде не зависли...
а так не интересно, в нашей стране лёгких путей никто не ищет
Не беда, откроют коррсчета в Иранских/Северокорейских тугриках
Это все есть уже