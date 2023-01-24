Финансы
Тяжелый динозавр

«Газпромбанк» с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах Статьи редакции

Переводы в других валютах по-прежнему доступны.

  • «Газпромбанк» попросил своих клиентов с 27 января 2023 года не использовать его счета для трансграничных переводов в долларах.
  • Решение связано с тем, что в конце января JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon прекратят обслуживание корреспонденских счетов «Газпромбанка» в долларах.
  • Банк продолжит обслуживать депозиты и счета в долларах, также клиенты смогут совершать переводы в других валютах. О других ограничениях речи не идёт.

Это никак не повлияет на работу «Газпромбанка», обслуживание счетов и депозитов наших клиентов в долларах продолжится в полном объёме. Все обязательства перед клиентами выполняются во всех валютах по-прежнему, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам.

пресс-служба «Газпромбанка»

#новость #газпромбанк

1210 просмотров
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17 комментариев
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 Вадим Д.

Вежливый Газпромбанк. Аж за 2 дня. Ну хорошо, что не 26-го в ночь.

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Tony Joke
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Василий Сафонов

если они это прочитают, то могут и так сделать

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Комментарий удален модератором

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Seves

Это рывок рывков я считаю)

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Pavel Ivanov
Это рывок рывков я считаю)

«Я считаю» – это когда своим мозгом что-то придумываешь и пишешь, а не копируешь одну и ту же фразу про рывок во всех тредах в надежде на лайки.

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jonewayne

Блин, а и правда по комментам чел похож на примитивную нейронку, в которую поленились забить побольше кейвордов.

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Gollut

С рандомным количеством скобочек в конце предложения

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Seves

тут что не новость то рывок рывков разве не? электробуханка или белорусский телек)) Не? не рывки ты считаешь?

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nanochat.ru

Ты чё за пёс, еббать. Чё за нахуй рывок там у тебя. Рвёшь чтоли дохуя или чё.

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Irina Istomina
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Новорег-Разоблачитель
«Газпромбанк» попросил своих клиентов с 27 января 2023 года не использовать его счета для трансграничных переводов в доллар
«Газпромбанк» с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах

Ласково и непринужденно попросил

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Мурад Муртазалиев

Так гопники тоже раньше просили "уважаемый, любезнейший")

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Бурный щит

ПРОСТО ПРЕКРАТИТ И ВСЁ??? ГДЕ ПОСАДКИ ЗА ТАКИЕ ПЕРЕВОДЫ???

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Alexey QuQu

А почему они просто сами не могут отключить отправку, чтобы деньги клиентов нигде не зависли...

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Василий Сафонов

а так не интересно, в нашей стране лёгких путей никто не ищет

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Поджигатель Vоенкоматоv

Не беда, откроют коррсчета в Иранских/Северокорейских тугриках

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Artur Kuramshin

Это все есть уже

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